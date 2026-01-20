Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei”
Gândul, 20 ianuarie 2026 23:50
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a vorbit – marți seară, într-un interviu pentru G4Media despre situația din Groenlanda. „Nu sunt de acord cu intenția de anexare. Ne vom poziționa de partea victimei”, a spus el. „Groenlanda! Politicile lui Donald Trump privind anexarea acestei insule și răspunsul UE. Sunteți de acord cu intenția […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
00:00
Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI # Gândul
Echipa de dezvoltare de la sediul Rockstar North din Edinburgh a fost evacuată după izbucnirea unui incendiu. Nu s-au raportat victime. Incendiul de dimensiuni mici a fost declanșat de o defecțiune tehnică. „Luni dimineață devreme, a existat o defecțiune la una dintre centralele termice de la Rockstar North.”, a declarat un purtător de cuvânt al […]
Acum 30 minute
23:50
Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice” # Gândul
„Pentagonul intenționează să își reducă participarea la o serie de grupuri consultative NATO, acesta fiind cel mai recent semn al eforturilor administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația”, dezvăluie în această seară Washington Post. „Mutarea iminentă afectează aproximativ 200 de militari și va diminua în […]
23:50
Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei” # Gândul
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a vorbit – marți seară, într-un interviu pentru G4Media despre situația din Groenlanda. „Nu sunt de acord cu intenția de anexare. Ne vom poziționa de partea victimei”, a spus el. „Groenlanda! Politicile lui Donald Trump privind anexarea acestei insule și răspunsul UE. Sunteți de acord cu intenția […]
23:40
Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, difuzată marți seara, Adrian Năstase a explicat de ce România refuză să intre într-un presupus „Consiliu al Păcii” alături de Vladimir Putin. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la frontiere și securitate, cu referire la interesul american pentru Groenlanda. Adrian Năstase a legat […]
23:40
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei unt duri doar când nu sunt în preajmă” Ce crede Trump despre NATO înainte să ajungă la Davos # Gândul
Președintele american Donald Trump a fost întrebat la ultima conferință de presă dacă va participa la reuniunea de urgență a G7, așa cum a propus președintele Emmanuel Macron. „Nu, nu aș face asta. Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo”, a spus liderul de […]
Acum o oră
23:10
Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre atacurile constante pe care PSD le are la adresa miniștrilor USR. Acesta a transmis că partidul său își asumă faptul că are un vot inutil pentru coaliția de guvernare. Dominic Fritz a afirmat că USR nu poate să exercite niciun fel de presiune în […]
Acum 2 ore
23:00
Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția # Gândul
Există convingerea falsă, în opinia medicilor specialiști, că alcoolul este aur pe vreme de ger. Nimic mai neadevărat, zic ei, argumentând că tăria este o soluție de moment, care poate face mai mult rău, în anumite situații. O altă băutură este indicată pentru momente critice create de gerul năprasnic. În urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum unii lideri europeni nu înțeleg că Rusia se dezvoltă prin acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de […]
22:40
Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat în cadrul unei intervenții live pentru România TV, că starea sa de sănătate s-a agravaz din cauza expunerii ridicate și continue la mercur și arsenic. Medicii au descoperit în organismul edilului concentrații extrem de mari de substanțe toxice, iar surse din anutrajul acestuia spun că se confruntă cu […]
22:30
Mai multe aparate electrocasnice din casă îți pot umfla factura la curent. Soluții pentru a reduce costurile # Gândul
Creșterea prețurilor la energie electrică îi face mulți români să fie mai atenți la consumul din locuință. În multe gospodării există deja electrocasnice moderne, dar factura la curent rămâne la cote ridicate din cauza unor aparate care consumă multă energie și sunt utilizate zilnic. Aerul condiționat Aparatul de aer condiționat se află în topul electrocasnicelor […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 4 ore
21:30
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar # Gândul
Investitorii aventurieri cu dare de mână pot depune deja un avans de 1.000.000 de dolari pentru a-și asigura un loc în primul hotel lunar, anunță un promotor vizionar american. Rezervările pot fi făcute chiar de acum, deși o bază permanentă pe Lună, care face parte din viziunea expansiunii SUA și în spațiu, este încă în […]
21:30
A murit Bruce Leung, unul dintre cei patru dragoni ai cinematografiei chinezești. Omagiul lui Jackie Chan # Gândul
Bruce Leung, o altă legendă a artelor marțiale, a murit din la vârsta de 77 de ani. Starul Kung Fu Hustle, cunoscut și sub numele de Leung Choi-sang și Leung Siu-lung, a murit pe 14 ianuarie, în urma unei insuficiențe cardiace, înconjurat de familia sa, confirmă Jackie Chan, citat de Mirror. Leung era cunoscut ca […]
21:20
Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori # Gândul
Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Extrem de supărați, oamenii au mers marți peste primar, să îi […]
21:20
După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat # Gândul
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost consilier pe probleme interne al lui Nicușor Dan, îl atacă pe Klaus Iohannis după ce a pus umărul la alegerea sa, de două ori, și după ce fostul președinte l-a pus premier de tot atâtea ori. El nu îi uită nici pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, […]
21:10
Accident feroviar grav lângă București. Un bărbat a rămas încarcerat după ce un autoturism a fost lovit de tren. Circulația feroviară este oprită # Gândul
Un accident feroviar grav s-a produs în această seară pe Magistrala de tren București – Jilava, în localitatea Chiajna. Un autoturism a fost implicat într-o coliziune cu un tren, iar un bărbat de 30 de ani a rămas încarcerat. Echipajele de pompieri au intervenit pentru extragerea victimei care este conștientă, conform IPJ Ilfov. În urma […]
21:00
Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal # Gândul
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost surprins de ProSport în ipostaze ce trădează o stare evidentă de oboseală și apăsare, la scurt timp după interviul controversat acordat de fiul său, Mario Iorgulescu. Gino Iorgulescu a fost fotografiat pe o stradă din Capitală, în timp ce se apropia de mașina personală. Acesta părea […]
20:50
Ministrul Agriculturii îi felicită pe protestatarii români și spune că „mâncarea nu se face din birouri și hârtii” # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat în cadrul unei emisiuni transmise live de Antena 3 că îi felicită pe românii care au participat la protestul de marți de la Strasbourg. De asemenea, acesta a transmis că a cerut mai multe garanții pentru fermierii români și cei din UE încă din iulie 2025 și susține că […]
20:50
Mesaj uimitor al lui Trump, înainte de aterizarea la Davos: „China și Rusia sunt sperietori, ONU și NATO – realul pericol”. De ce se teme liderul SUA? # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a repostat astăzi un mesaj pe Truth Social în care susține că adevărata amenințare nu este China și Rusia, ci ONU și NATO. Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a împărtășit gândurile unuia dintre susținătorii săi. „Deci, în ce moment vom realiza, în sfârșit, că inamicul […]
20:50
Investitorii aventurieri cu dare de mână pot depune deja un avans de 1.000.000 de dolari pentru a-și asigura un loc în primul hotel lunar, anunță un promotor vizionar american. Rezervările pot fi făcute chiar de acum, deși o bază permanentă pe Lună, care face parte din viziunea expansiunii SUA și în spațiu, este încă în […]
20:40
Lupte între imigranți și poliția anti-revoltă în Olanda. De ce străzile din Haga sunt pline de protestatari kurzi # Gândul
Sute de membri ai comunității kurde din Olanda au organizat un amplu protest în Haga, unde au vizat în special zona din jurul clădirii Parlamentului. Manifestanții sau adunat pentru a condamna escaladarea violențelor și noile ofensive ale armatei siriene împotriva zonelor controlate de kurzi în nord-estul Siriei. Aceștia acuză încălcări grave ale drepturilor omului și […]
20:30
Diana Șoșoacă acuză că a fost gazată și atacată la protestul împotriva Mercosur de lângă Parlamentul European: „Oamenii vomau pe străzi, cădeau” # Gândul
Diana Șoșoacă afirmă, într-un clip postat pe social-media, că a fost atacată cu gaze și lovită la protestul fermierilor de la Strasbourg din apropierea Parlamentului European. Senatoarea acuză forțele de ordine că au acționat violent la adresa oamenilor de la protestul împotriva acordului Mercosur. Diana Șoșoacă susține că la protestul fermierilor împotriva acordului Mercosur de […]
20:30
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar # Gândul
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria, a declarat Viktor Orban, acuzând Comisia Europeană că încearcă să înșele cetățenii din țările UE, transmite TASS. Premierul maghiar a acuzat Comisia Europeană pentru că ar fi încercat să fraudeze acordul prin adăugarea unor reglementări suplimentare care ar fi presupus intrarea în vigoare în […]
20:20
Descoperire arheologică neașteptată, cu o vechime estimată la 1.700 de ani, în Germania. Totul are legătură cu Imperiul Roman # Gândul
O echipă de arheologi a descoperit în Germania urmele a patru tabere militare, cu o vechime estimată la 1.700 de ani, amenajate de legionarii Imperiului Roman aflaţi în campanie împotriva triburilor germanice. De asemenea, au mai fost găsite o mulţime de artefacte din epocă, printre care monede, dar şi crampoane ale încălţărilor militare specifice romanilor, […]
20:10
Patrick André de Hillerin: Bolojan și USR, reprezentanții a doar unui sfert dintre alegători, au luat ostatic guvernul României # Gândul
Timp de patru ani, între 2020 și 2024, am documentat constant activitatea administrativă a lui Ilie Bolojan, atât ca primar cât și ca, ulterior, președinte de Consiliu Județean. Ilie Bolojan era, de ceva vreme, un soi de stea în ascensiune, un soi de model pentru mulți oameni din administrația publică locală, iar numele lui era […]
20:10
Încă o ruptură de Trump: Țările europene s-au răzgândit și întorc spatele centrului SUA din Gaza. Care sunt reproșurile europenilor pentru americani # Gândul
Mai multe țări europene iau în considerare posibilitatea de a înceta trimiterea de personal la un centru de coordonare pentru Gaza condus de armata americană, afirmând că acesta nu a reușit să crească fluxurile de ajutoare către enclava devastată de război și nici să producă schimbări politice, relatează Reuters. Centrul de Coordonare Civil-Militară a fost […]
20:10
Țara noastră va avea o echipă oficială în cadrul unuia dintre cele mai faimoase raliuri de regularitate din lume, Rallye Monte-Carlo Historique, acolo unde va fi reprezentată de cinci echipaje, la 90 de ani de când Petre Cristea devenea primul și unicul câștigător al Raliului Monte Carlo, anunță Federația Română de Automobilism Sportiv. Echipajele au […]
Acum 6 ore
19:40
Abatere gravă la TV. Subtitrare cu expresii vulgare și înjurături la un film de Oscar, difuzat pe AXN # Gândul
Telespectatorii români care au vizionat filmul „Eu, Tonya”, laureat al premiilor Oscar, pe postul AXN luni, 19 ianuarie, au avut neplăcuta surpriză să fie asaltați de o mulțime de expresii licențioase, în subtitrare. Publicul român a fost nerăbdător să vizioneze pelicula „Eu, Tonya”, ce aduce în prim plan povestea controversatei patinatoare Tonya Harding, în interpretarea […]
19:30
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase trăiește pe străzi, în SUA. Charlotte cere ajutor pe rețelele de socializare, după ce a rămas fără bani și casă # Gândul
Charlotte Năstase (35 de ani), fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase (79 de ani), a ajuns într-o situație critică în America, după ce a rămas fără bani și un adăpost deasupra capului. Femeia, în vârstă de 35 de ani, se confruntă cu probleme majore, ajungând să trăiască efectiv pe străzi și acum cere ajutor […]
19:30
Lovitură pentru Klaus Iohannis. ANAF a câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu a fostului președinte # Gândul
ANAF Sibiu a câștigat, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din vila fostului președinte Klaus Iohannis, situată în centrul istoric al orașului. Klaus Iohannis datorează deja despăgubiri statului român pentru reședința din Sibiu. Decizia instanței era necesară Fiscului din Sibiu pentru a intabula casa şi cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe […]
19:30
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american” # Gândul
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”. De la Washington, președintele AUR a postat pe Facebook o poză, la descrierea căreia spune că acest raport „va ajunge pe masa fiecărui congressman american”. Președintele AUR și-a anunțat planurile de a vizita Washingtonul în această săptămână. El și colegii săi […]
19:20
Mauritius îi semnalează lui Trump că suveranitatea asupra insulelor Chagos nu poate fi pusă în discuție # Gândul
Guvernul din Mauritius a răspuns marți criticilor președintelui american Donald Trump privind un acord cu Marea Britanie care îi acordă suveranitate asupra insulelor strategice Chagos. Acesta i-a semnalat că problema suveranității asupra insulelor nu ar trebui să mai fie deschisă dezbaterii, informează BBC. „Suveranitatea Republicii Mauritius asupra arhipelagului Chagos este deja recunoscută fără ambiguitate în […]
19:00
Netflix a anulat serialul lui Meghan Markle – „With Love”. Meghan, a susprins publicul de pe platforma de streaming în ultimul an. Dar acum surse apropiate ei au confirmat că serialul nu va mai fi difuzat pentru un al treilea sezon. Serialul, parte a unui acord de 75 de milioane de lire sterline între Netflix […]
19:00
Lukashenko a semnat documentul care prevede aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace înființat de Trump # Gândul
Dictatorul Belarusului Aleksander Lukashenko a semnat documentul pentru aderare la Consiliul pentru Pace înființat de președintele american Donald Trump. În ceea ce privește participarea Belarusului la Consiliul Păcii, liderul de la Minsk a observat că înțelege obiectiv posibilitățile părții belaruse. „Ce, am ajuta prea mult Gaza? Dacă am ajuta, nu ar fi prea mult. Dar […]
19:00
Tentativă de crimă la Șotânga. Un român și-a atacat cumnatul italian cu un topor în urma unui pariu la băutură # Gândul
Un cetățean italian venit în vizită la rudele din România a ajuns la spital, rănit grav cu toporul. Incidentul s-a petrecut în județul Dâmbovița. Cumnatul lui l-a lovit crunt în urma unui scandal iscate în timp ce petreceau. Victima a scăpat cu viață. Agresorul a fost arestat pentru tentativă de omor. Întâmplarea s-a petrecut în […]
18:50
Netflix a anulat serialul lui Meghan Markle – „With Love”. Ducesa de Sussex nu va rămâne pe drumuri. Care sunt noile proiecte # Gândul
Netflix a anulat serialul lui Meghan Markle – „With Love”. Meghan, a susprins publicul de pe platforma de streaming în ultimul an. Dar acum surse apropiate ei au confirmat că serialul nu va mai fi difuzat pentru un al treilea sezon, publică Daily Star. Serialul, parte a unui acord de 75 de milioane de lire […]
18:40
Ce își dorește Carmen Negoiță anul acesta. ”Totuși, nu știu dacă aș putea să trăiesc toată viața doar din valiză” # Gândul
Carmen Negoiță a vorbit despre planurile pe care le are anul acesta. ”Să fie o, un apartament, un colț al meu. E un loc din care vii și care pleci”, a declarat aceasta. Carmen Negoiță este blogger femeie de afaceri. Carmen Negoiță a fost căsătorită cu omul de afaceri Ionuț Negoiță, de care a divorțat […]
18:40
Speranțe spulberate la Delfinariul din Constanța negocierile cu administratorii unui parc acvatic din Malta, care au vrut să ne doneze cinci delfinii, s-au blocat. În prezent, instituția mai are un singur delfin, penini, în condițiile în care un bazin nou construit, cu aproape 4 milioane de euro, este finalizat. Deocamdată, reprezentațiile sunt asigurate cu alte […]
18:30
Grindeanu îl demolează pe Tudor Chirilă. ”Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe tema adecvării reprezentanților societății civile în discuțiile legate de criza din justiție, provocată de difuzarea anchetei Recorder. Curtea de Apel București a respins, luni, cererea avocatei Silvia Uscov […]
18:20
Saga ochelarilor lui Macron continuă. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos # Gândul
Indiferent că se afla într-o încăpere sau în aer liber, că ploua sau e soare, Macron nu renunţă de vinerea trecută la ochelarii lui în stil aviator. Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce […]
18:10
Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut” # Gândul
Lucrările de reabilitare și modernizarea a drumului județean 102I, care promite să fie o alternativă pentru aglomerația de pe DN1, avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul tehnic și financiar a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la debutul șantierului, au transmis Consiliul Județean Brașov și Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul care promite […]
18:10
Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, va propune în ședința de coaliție ca în 2026 să fie oferite ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici. „Voi propune să fie aplicate mecanisme asemănătoare celor din ultimii ani”, a spus Manole. El a adăugat că este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili. „Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu […]
Acum 8 ore
17:50
La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor” # Gândul
La patru zile după ce Donald Trump a invitat România să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan, acum, președintele „a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace”. Aproape 60 de țări ar fi fost invitate de președintele SUA să facă parte din […]
17:50
Cel mai înalt câine din lume a fost inclus în Cartea Recordurilor. Stăpânii săi au reușit cu greu să îl măsoare, doar cu recompensa lui favorită # Gândul
Cel mai înalt câine din lume este o femelă din rasa dog german (cunoscută și ca marele danez), pe nume Minni, din statul american Connecticut (SUA), a anunțat Serviciul de presă al Cărții Recordurilor Guinness (Guinness World Records). Patrupedul măsoară 97,50 cm, ceea ce reprezintă un nou record mondial. Stăpânii săi, Ken și Lisa Nogachek, […]
17:40
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul # Gândul
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că europarlamentarii social-democrați au respins acordul Mercosur în Parlamentul European și că au acceptat doar o clauză de salvgardare. Liderul politic a anunțat că PSD va vota pentru trimiterea acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. „Este inadmisnibil cum ați acționat, […]
17:40
Giulia Anghelescu, despre relația cu copiii săi. ”Cred că au nevoie de reguli pe care trebuie să le respecte” # Gândul
Cântăreața Giulia Anghelescu, în vârstă de 40 de ani, a făcut declarații despre relația cu cei doi copii ai săi și educația pe care le-o oferă acestora. Giulia Anghelescu este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii simpatici, o fetiță, pe nume […]
17:40
Un fond de pensii danez vrea să vândă toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscurile de credit asociate cu politicile lui Trump # Gândul
Fondul de pensii din Danemarca, AkademikerPension, intenționează să vândă toate deținerile sale în titluri de la Trezoreria Statelor Unite până la sfârșitul lunii ianuarie, invocând riscurile de credit asociate cu declarațiile și politicile președintelui Donald Trump, arată Bloomberg. „SUA nu are, practic, un istoric de credit bun, iar pe termen lung, finanțele guvernului american nu […]
17:30
Veronika, „doamnă de companie” în Alpi. Văcuța este primul animal cu excepția primatelor care folosește o unealtă în scopuri de răsfăț # Gândul
O văcuță cochetă cu abilități nemaintâlnite până acum în lume are o viață de vis pe pajiștile din Alpi. Este primul animal, cu excepția primatelor-maimuțele evoluate, care folosește o unealtă în scopuri practice sau răsfăț. Veronika (Beatrix) a împlinit 13 ani anul acesta și își face veacul la o fermă organică din Austria. Proprietarul fermei, […]
17:30
Grindeanu anunță că PSD va vota trimiterea acordului Mercosur la Curtea de Justiție a UE. Acuză pe USR-iștii de „minciună” și „dezinformare” # Gândul
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că europarlamentarii social-democrați au respins acordul Mercosur în Parlamentul European și că au acceptat doar o clauză de salvgardare. Liderul politic a anunțat că PSD va vota pentru trimiterea acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. „Este inadmisnibil cum ați acționat, […]
17:30
Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul României pe 2026 va fi bazat pe execuția bugetară din anul precedent și, cel mai probabil, va fi aprobat la jumătatea lunii februarie. Bugetul pe acest an este în întârziere, deși ar fi trebuit să fie gata încă din luna noiembrie a anului trecut, iar construcția sa […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.