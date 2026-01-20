„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos

21:20

Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Extrem de supărați, oamenii au mers marți peste primar, să îi […]