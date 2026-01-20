3 zodii trăiesc o iubire intensă pe 21 ianuarie 2026

19:40

Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9,5% foarte multă, în timp ce 16% spun că au destul de multă încredere), iar 70,5% declară că au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc (25,7% destul de puțină și 44,8% foarte puțină sau deloc), în timp ce 4% nu știu sau nu răspund, relevă cel mai nou sondaj realizat de INSCOP Research.