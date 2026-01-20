3 zodii trăiesc o iubire intensă pe 21 ianuarie 2026
Jurnalul.ro, 21 ianuarie 2026 00:30
Pe 21 ianuarie 2026, iubirea profundă își face simțită prezența pentru trei zodii.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
01:10
Compania de investiții pe bursele internaționale XTB a introdus în aplicația proprie un instrument de analiză a sentimentului mediatic care evaluează presa și indică rapid tonul (pozitiv sau negativ) pentru instrumentele și companiile listate la bursă.
Acum 30 minute
00:50
Investiții PNRR care schimbă orașul: Iași inaugurează primele containere digitalizate pentru colectarea selectivă # Jurnalul.ro
La Iași au fost date în folosință primele ansambluri de containere digitalizate pentru colectarea separată de deșeuri menajere – așa-numitele „insule ecologice digitalizate” -, cumpărate cu fonduri europene, au fost date în folosință.
Acum o oră
00:30
Pe 21 ianuarie 2026, iubirea profundă își face simțită prezența pentru trei zodii.
00:20
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj # Jurnalul.ro
Directorul BNR Dolj, încasator de super-dobânzi. Mama bancherului, patroana unei firme de creditare. Colecție spectaculoasă de case și hectare intravilane. Ceasuri, bijuterii și monede de peste 300.000 euro
Acum 2 ore
00:00
Alcaraz va rămâne lider mondial şi după Australian Open, indiferent de performanţa de la Melbourne # Jurnalul.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, 22 de ani, şi-a asigurat poziţia de lider mondial al tenisului şi după primul Grand Slam al anului, indiferent de rezultatul său la Australian Open, scrie EFE.
20 ianuarie 2026
23:40
Zeci de locuitori ai unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe în valoare de 10.000 de lei # Jurnalul.ro
Un scandal a izbucnit într-o comună din județul Galați. Zeci de localnici au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite locale în jur de 10 sau chiar de 30 de ori mai mari decât cele de anul trecut. Cei revoltați dau vina pe Primărie și se plâng că unii au de plată peste 10.000 de lei.
23:30
Grindeanu, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Eu am mai văzut filmul ăsta # Jurnalul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, marți, la emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, acuzațiile de plagiat a tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Nu vreau să-l apăr pe Marinescu. Eu am mai văzut filmul ăsta”, a spus Grindeanu.
23:30
O nouă lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe 16 ianuarie, a stârnit îngrijorare în rândul românilor din Ucraina.
Acum 4 ore
23:10
Câștigător al precedentelor două ediții ale turneului de Grand Slam Australian Open, italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, s-a calificat în turul secund, marți, după ce Hugo Gaston a fost nevoit să se retragă din cauza unei probleme de sănătate, după setul al doilea.
23:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 21 ianuarie 2026. Miercurea este Ziua Distrugerii Oii de Lemn, ceea ce sună dur până când înțelegi cum funcționează aceste zile.
23:00
Potrivit Electrocentrale Craiova S.A., producătorul de agent termic, marţi seara, ca urmare a unei avarii la instalaţiile energetice s-au redus parametrii de furnizare a agentului termic în municipiul Craiova.
22:40
Un bărbat de 57 de ani, pădurar în cadrul Ocolului Motru, a fost reţinut de poliţişti pentru infracţiuni la regimul silvic, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu.
22:40
Un scandal a izbucnit într-un avion al companiei British Airways. Un pasager care a comandat mai multe porții de alcool s-a îmbătat și a vomitat peste vecinul său
22:30
Femeile de 40 și 50 de ani nu trec printr-o criză, ci printr-o trezire. De ce furia tăcută apare la mijlocul vieții și ce spune ea despre respect, epuizare și adevăr.
22:10
Bruce Springsteen atacă dur administrația Trump și ICE: Plecați dracului din Minneapolis # Jurnalul.ro
Celebrul muzician Bruce Springsteen a exprimat critici ferme la adresa administrației Donald Trump și a agenției federale ICE, denunțând intervențiile din Minneapolis pe care le-a comparat cu „tactici de tip Gestapo”.
22:00
Alexandru Nazare, întrebat dacă ar putea fi premier în locul lui Ilie Bolojan: Nu e de actualitate # Jurnalul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost întrebat, marți, în conferință de presă, dacă ar putea fi noul premier PNL în cazul în care Ilie Bolojan se retrage. „Nu este de actualitate”, a răspuns ministrul.
21:40
Ursula von der Layen la Davos, mesaj clar pentru Trump: Suveranitatea Europei este non-negociabilă # Jurnalul.ro
Aflat la Forumul Economic de la Davos, liderul european a trimis semnale clare că Europa nu va renunța la integritatea sa teritorială și că la Comisia Europeană nu se stă degeaba: se fac eforturi pe mai multe planuri pentru o independență a Europei cât mai mare.
21:30
Unele luni de naștere sunt excelente când vine vorba de a da sfaturi altora, însă ele nu le urmează!
Acum 6 ore
21:10
Ministrul Muncii anunță că pensionarii vulnerabili ar putea fi sprijiniți financiar și în 2026 # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune coaliției ca în 2026 să fie oferite noi ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici. Voi propune să fie aplicate mecanisme asemănătoare celor din ultimii ani, a spus Manole adăugând că este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili.
21:10
Turiștii au stabilit că un oraș din Franța este „cel mai autentic” loc din Europa. Nu este Paris # Jurnalul.ro
Un oraș din Franța a fost desemnat drept „cel mai autentic” loc din Europa. În mod surprinzător, nu este Paris. Cu ajutorul recenziilor făcute de turiști, s-a stabilit că orașul cel mai autentic este Marsilia.
21:00
Lavrov afirmă că Groenlanda nu este un teritoriu care aparține, în mod natural, Danemarcei # Jurnalul.ro
Comentând cu privire la disputa dintre UE și SUA cu privire la Groenlanda, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov pune sub semnul întrebării statutul Groenlandei de insulă care aparține Regatului Danemarcei.
21:00
Asociația Română a Antreprenorilor din Construcții (ARACO) a solicitat Guvernului ridicarea suspendării și repornirea în regim prioritar a 12 obiective de investiții în infrastructura hidroenergetică incluse initial la finanțare prin PNRR.
20:40
Israelul a transformat închisorile în "lagăre de tortură" pentru palestinieni, denunţă ONG-ul israelian B'Tselem # Jurnalul.ro
Tortura, abuzul sexual şi privarea de somn, alimentaţia precară sau îngrijirea medicală neadecvată sunt câteva dintre practicile la care palestinienii sunt încă supuşi în închisorile israeliene, conform unei actualizări a raportului "Bine aţi venit în iad" realizate de ONG-ul israelian B'Tselem, relatează marţi EFE.
20:30
O persoană a rămas încarcerată după un accident între un autoturism și un tren pe strada Tineretului din Chiajna. Echipaje de pompieri, descarcerare și SMURD intervin pentru extragerea victimei, care este conștientă.
20:20
România analizează implicațiile Cartei „Board of Peace” în raport cu angajamentele internaționale # Jurnalul.ro
Nicușor Dan îi răspunde omologului american, Donald Trump, și îi transmite că România analizează implicațiile Cartei „Board of Peace” în raport cu angajamentele sale internaționale.
20:10
România a semnat marți acordul de parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru demararea Acordului de Grant CAPRICORD, o acțiune comună finanțată prin programul EU4Health, cu sprijinul Comisiei Europene, prin HADEA, și coordonată de NEAK Ungaria.
20:10
Ministrul Finanțelor: Pentru bugetul anului 2026 pornim de la o bază de investiții foarte bun # Jurnalul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, susține că investițiile au crescut în anul 2025 cu aproximativ 15 la sută, iar bugetul pentru anul acesta pornește de la o bază foarte bună.
20:00
Sorin Grindeanu a declarat că numirile directorilor SRI și SIE nu țin de PSD, subliniind că procedura este una constituțională — președintele face propunerea, iar Parlamentul o votează. El a arătat că PSD va susține doar candidați care cunosc foarte bine arhitectura statului.
19:40
Peste 70 % dintre români nu au încredere în Justiție. Votanții PSD și AUR au mai multă încredere # Jurnalul.ro
Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9,5% foarte multă, în timp ce 16% spun că au destul de multă încredere), iar 70,5% declară că au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc (25,7% destul de puțină și 44,8% foarte puțină sau deloc), în timp ce 4% nu știu sau nu răspund, relevă cel mai nou sondaj realizat de INSCOP Research.
19:30
Congelarea pâinii poate îmbunătăți digestia și reduce impactul asupra glicemiei prin creșterea amidonului rezistent, cu beneficii reale pentru sănătate.
Acum 8 ore
19:10
O infecție respiratorie implică inflamația gâtului, bronhiilor sau plămânilor cauzată de viruși sau bacterii. Una dintre principalele cauze ale acestei infecții este virusul sincițial respirator (RSV).
19:00
Top cele mai mari salarii din România. Domeniile în care angajații rămân fără locuri de muncă # Jurnalul.ro
Cele mai mari salarii din România sunt în domeniul tehnologiei informației IT&C, însă concedierile lovesc marile orașe și industrii, precum auto și IT.
18:40
România, printre statele UE cu cele mai importante scăderi ale lucrărilor de construcţii în luna noiembrie # Jurnalul.ro
Lucrările de construcţii s-au redus în Uniunea Europeană, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2025, iar România este printre ţările membre cu cele mai importante scăderi, de la o lună la alta, arată datele publicate, marţi, de Eurostat.
18:30
Ultima linie de apărare a președintelui SUA: Ce se știe despre noul buncăr secret de sub Casa Albă # Jurnalul.ro
Sub aripa de est a Casei Albe, un spațiu cunoscut de foarte puțini este demontat și reconstruit în condiții de maximă confidențialitate. Este vorba despre fostul buncăr prezidențial, construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și utilizat în momente critice din istoria recentă, arată CNN.
18:10
Radu Drăgușin s-a cununat civil cu Ioana Stan! Eveniment discret la București pentru fundașul naționalei # Jurnalul.ro
Radu Drăgușin s-a cununat civil cu Ioana Stan, într-un eveniment restrâns la București. Detalii despre familie, declarațiile tatălui și viitorul fundașului la Tottenham.
18:10
Când vine vorba de loialitate și angajament pe termen lung, unii oameni au o mentalitate diferită. Nu caută în permanență următoarea emoție și nu își pun la îndoială sentimentele. Odată ce își aleg un partener, sunt pe deplin dedicați.
18:00
Obiectivul final al oricărui Guvern, al oricărui program de politici publice, este maximizarea bunăstării la nivelul societății, într-un mod sustenabil. Într-o analiză pentru MEDIAFAX, profesorul universitar Cristian Socol explică ciclicitatea creșterii puterii de cumpărare a pensiei medii.
17:50
O nouă aventură în natură: suricata, vedeta numărului 8 din colecția „Animale din sălbăticie” # Jurnalul.ro
Colecția „Animale din sălbăticie” continuă cu numărul 8, dedicat unuia dintre cele mai curioase și sociabile animale ale savanei: suricata. Mică, agilă și mereu atentă la ce se întâmplă în jur, suricata devine personajul principal al unei noi aventuri educative, gândite special pentru copii.
17:40
În fața creșterii preocupărilor pentru sustenabilitate și reducerea costurilor energetice, din ce în ce mai multe persoane iau în considerare instalarea panourilor solare. Totuși, alegerea între a apela la servicii profesionale de consultanță și montaj sau a opta pentru o abordare DIY (Do It Yourself) poate fi dificilă.
17:40
SellNet - instrument pentru scalarea vânzărilor și a strategiilor de vânzari eficiente # Jurnalul.ro
Gestionarea unui număr mare de clienți poate deveni o provocare reală. Solicitările se adună, informațiile sunt dispersate, iar timpul tău se pierde în sarcini administrative.
17:40
Pierderea dinților nu este doar o problemă medicală, ci și una emoțională. Afectează felul în care mâncăm, vorbim, zâmbim și, uneori, încrederea în noi înșine.
17:40
25% dintre tinerii din vestul Europei aveau un job în timpul studiilor. În România și Grecia, studenții care lucrau în timpul studiilor erau de patru ori mai puțini.
17:30
Mai mulți studenți de la Universitatea TU/e Eindhoven din Olanda au inventat un vehicul electric modular, creat să le permită șoferilor să identifice defecțiunile și să-l repare singuri.
Acum 12 ore
17:10
Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză.
17:10
După săptămâna 19–25 ianuarie 2026, viața începe să se îmbunătățească vizibil pentru trei zodii, potrivit astrologilor.
17:00
Prețurile la unele terenuri agricole au atins sume inimaginabile.
17:00
Mesajul privat trimis de Emmanuel Macron lui Donald Trump, făcut public de liderul american, dezvăluie tensiuni majore legate de Groenlanda, Rusia și viitorul relațiilor transatlantice.
17:00
Cum alegi spațiul de birouri potrivit pentru nevoile companiei tale în 2026: ghid pentru decizii informate # Jurnalul.ro
În 2026, spațiul de birouri nu mai este doar un loc de lucru, ci un instrument strategic care influențează colaborarea echipelor, cultura organizațională și poziționarea companiei pe piață. Alegerea biroului are un impact direct asupra performanței și dezvoltării pe termen lung.
16:40
Trenul Vatra Dornei-București Nord a ajuns marți la destinație cu o întârziere de peste 6 ore. CFR Călători dă vina pe defecțiunea unor locomotive și pe condițiile meteorologice.
16:30
Dragoș Pîslaru a ajuns la Davos: Este esențial ca România să ia parte activ la discuții # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a ajuns la Davos, unde, spune el, este esențial ca România să ia parte activ la discuții
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.