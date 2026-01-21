Avionul lui Trump s-a întors din zbor după o “problemă electrică minoră” (Casa Albă)
Financial Intelligence, 21 ianuarie 2026 07:20
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o “problemă electrică minoră” în timp ce […] The post Avionul lui Trump s-a întors din zbor după o “problemă electrică minoră” <i>(Casa Albă)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
07:30
Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare, afirmă Seulul # Financial Intelligence
Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme […] The post Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare, afirmă Seulul appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Wall Street înregistrează cea mai mare scădere zilnică din ultimele trei luni, pe fondul vânzărilor masive declanșate de amenințările lui Trump cu tarife vamale legate de Groenlanda # Financial Intelligence
Toți cei trei indici majori de pe Wall Street au încheiat marți cu cele mai mari scăderi pe […] The post Wall Street înregistrează cea mai mare scădere zilnică din ultimele trei luni, pe fondul vânzărilor masive declanșate de amenințările lui Trump cu tarife vamale legate de Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
07:20
Avionul lui Trump s-a întors din zbor după o “problemă electrică minoră” (Casa Albă) # Financial Intelligence
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o “problemă electrică minoră” în timp ce […] The post Avionul lui Trump s-a întors din zbor după o “problemă electrică minoră” (Casa Albă) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
06:40
Premierul Carney la Davos: Voi fi sincer: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii; Puterile medii trebuie să acţioneze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa (discuţiilor), suntem în meniu # Financial Intelligence
Premeirul canadian Mark Carney a afirmat marţi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea […] The post Premierul Carney la Davos: Voi fi sincer: ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii; Puterile medii trebuie să acţioneze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masa (discuţiilor), suntem în meniu appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trimisul lui Trump și cel al lui Putin afirmă că întâlnirea de la Davos privind Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă” # Financial Intelligence
Trimișii președintelui american Donald Trump și ai președintelui rus Vladimir Putin au declarat marți că întâlnirea lor de […] The post Trimisul lui Trump și cel al lui Putin afirmă că întâlnirea de la Davos privind Ucraina a fost „foarte pozitivă” și „constructivă” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:50
Dan Nica: Prețurile la energia electrică în România și în regiune continuă să fie uriașe; diferența față de vestul UE ajunge la 150 EUR/MWh # Financial Intelligence
Prețurile la energia electrică în România și în regiune continuă să fie uriașe; diferența față de vestul UE […] The post Dan Nica: Prețurile la energia electrică în România și în regiune continuă să fie uriașe; diferența față de vestul UE ajunge la 150 EUR/MWh appeared first on Financial Intelligence.
22:50
SUA are nevoie de Groenlanda pentru „securitatea mondială”; Cred că vom găsi o soluție care să mulțumească atât NATO, cât și pe noi – Trump # Financial Intelligence
Donald Trump continuă să răspundă la întrebări după briefingul de la Casa Albă. Un reporter îl întreabă dacă […] The post SUA are nevoie de Groenlanda pentru „securitatea mondială”; Cred că vom găsi o soluție care să mulțumească atât NATO, cât și pe noi – Trump appeared first on Financial Intelligence.
22:30
„Veți afla” – Trump a fost întrebat până unde va merge pentru a prelua Groenlanda; Situația Groenlandei „se va rezolva destul de bine” # Financial Intelligence
După un discurs lung la briefingul de la Casa Albă pentru a marca un an de la preluarea […] The post „Veți afla” – Trump a fost întrebat până unde va merge pentru a prelua Groenlanda; Situația Groenlandei „se va rezolva destul de bine” appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Sibiu: ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # Financial Intelligence
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a câștigat marți, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, și cealaltă jumătate […] The post Sibiu: ANAF a câștigat în instanță și cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Trump spune că Consiliul Păcii „ar putea” înlocui Organizația Națiunilor Unite – CNN # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat astăzi că nou-înființatul său Consiliu al Păcii „ar putea” înlocui Organizația Națiunilor Unite, […] The post Trump spune că Consiliul Păcii „ar putea” înlocui Organizația Națiunilor Unite – CNN appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Generalul Gheorghiţă Vlad, despre Neptun Deep: Toate platformele petroliere sunt teritoriu naţional, este datoria statului român să îşi apere toată infrastructura; Infrastructura critică şi protejarea infrastructurilor critice – misiune a Ministerului de Interne; Ministerul Apărării Naţionale va acorda tot sprijinul # Financial Intelligence
Toate platformele petroliere sunt teritoriu naţional, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, referindu-se strict la platformele care urmează să […] The post Generalul Gheorghiţă Vlad, despre Neptun Deep: Toate platformele petroliere sunt teritoriu naţional, este datoria statului român să îşi apere toată infrastructura; Infrastructura critică şi protejarea infrastructurilor critice – misiune a Ministerului de Interne; Ministerul Apărării Naţionale va acorda tot sprijinul appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Donald Trump a fost întrebat de un reporter cum ar caracteriza relația sa cu președintele francez Emmanuel Macron […] The post Trump: Starmer și Macron devin puţin cam duri când nu sunt eu prin preajmă appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Parlamentul European a decis să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA # Financial Intelligence
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca […] The post Parlamentul European a decis să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Șeful Statului Major al Apărării anunță că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus ”foarte curând” # Financial Intelligence
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că sistemul american […] The post Șeful Statului Major al Apărării anunță că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus ”foarte curând” appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Şeful Statului Major al Apărării: ”Trebuie să avem populaţia pregătită pentru susţinerea unui efort de război” # Financial Intelligence
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat marți, într-o conferință de presă, că ”trebuie să […] The post Şeful Statului Major al Apărării: ”Trebuie să avem populaţia pregătită pentru susţinerea unui efort de război” appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Fondul de pensii danez va vinde obligațiuni de stat americane în valoare de 100 de milioane de dolari, invocând finanțele „slabe” ale guvernului SUA # Financial Intelligence
Operatorul danez de pensii AkademikerPension a anunțat că renunță la titlurile de stat americane din cauza preocupărilor financiare, […] The post Fondul de pensii danez va vinde obligațiuni de stat americane în valoare de 100 de milioane de dolari, invocând finanțele „slabe” ale guvernului SUA appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Jordan Bardella cere în PE o replică puternică a UE în faţa ameninţărilor preşedintelui american # Financial Intelligence
Jordan Bardella, preşedintele partidului francez Rassemblement National (RN, extremă dreapta) şi liderul grupului ‘Patrioţi pentru Europa’ din Parlamentul […] The post Jordan Bardella cere în PE o replică puternică a UE în faţa ameninţărilor preşedintelui american appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a sugerat marţi că o soluţie pentru securitatea Groenlandei ar putea fi o […] The post Danemarca cere o prezenţă permanentă a NATO în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că “nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO […] The post Trump susţine că, fără el, NATO ar fi “căzut în uitarea istoriei” appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko se alătură “Consiliului pentru Pace” al lui Trump # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura “Consiliului pentru Pace” al preşedintelui […] The post Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko se alătură “Consiliului pentru Pace” al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Polonia: Guvernul vrea să elimine ajutorul de urgenţă acordat ucrainenilor care au fugit de război # Financial Intelligence
Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei […] The post Polonia: Guvernul vrea să elimine ajutorul de urgenţă acordat ucrainenilor care au fugit de război appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink, pentru a împiedica accesul manifestanţilor la internet # Financial Intelligence
Autorităţile din Iran au neutralizat circa 40.000 de terminale de internet ale Starlink, compania deţinută de miliardarul american […] The post Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink, pentru a împiedica accesul manifestanţilor la internet appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Să ne oprim din a-l mai ‘flata’ pe Trump, afirmă un fost secretar general al NATO # Financial Intelligence
NATO parcurge cea mai gravă criză din istoria sa, după ameninţările lui Donald Trump referitoare la Groenlanda, şi […] The post Să ne oprim din a-l mai ‘flata’ pe Trump, afirmă un fost secretar general al NATO appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Guvernul britanic are în vedere restricţionarea accesului copiilor la social media, pentru a le asigura “copilăria pe care o merită” # Financial Intelligence
Ministra britanică pentru tehnologie, Liz Kendall, s-a declarat marţi “hotărâtă” să le ofere copiilor copilăria pe care o […] The post Guvernul britanic are în vedere restricţionarea accesului copiilor la social media, pentru a le asigura “copilăria pe care o merită” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:30
Povestea din spatele ochelarilor de soare impresionanți ai lui Emmanuel Macron la Davos # Financial Intelligence
Emmanuel Macron a urcat pe scena Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, purtând o pereche de ochelari […] The post Povestea din spatele ochelarilor de soare impresionanți ai lui Emmanuel Macron la Davos appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Nicușor Dan anunță că a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România # Financial Intelligence
Nicușor Dan anunță că a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board […] The post Nicușor Dan anunță că a demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de România appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Nazare: Aderarea României la Consiliul Păcii este o decizie strategică, de politică externă, și se va lua în CSAT # Financial Intelligence
Aderarea României la Consiliul Păcii este o decizie strategică, de politică externă, este foarte importantă și se va […] The post Nazare: Aderarea României la Consiliul Păcii este o decizie strategică, de politică externă, și se va lua în CSAT appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Nazare: Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB; Cea mai mare parte din această economie față de țintă provine din renegocierea PNRR # Financial Intelligence
Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB, […] The post Nazare: Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat, în jurul cifrei de 7,7% din PIB; Cea mai mare parte din această economie față de țintă provine din renegocierea PNRR appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Nazare: Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA la HoReCa # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că în elaborarea bugetului de stat nu sunt luate în calcul creşteri de […] The post Nazare: Nu luăm în calcul nicio ipoteză a creşterii cotei standard de TVA pentru bugetul anului 2026, nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA la HoReCa appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor; discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de importanți pentru relansarea economică # Financial Intelligence
Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor, a declarat astăzi […] The post Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor; discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de importanți pentru relansarea economică appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă “respectul, mai […] The post Preşedintele Macron afirmă la Davos că preferă respectul, nu brutele appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite răspunde favorabil invitaţiei lui Trump privind “Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura “Consiliului pentru Pace” propus de […] The post Preşedintele Emiratelor Arabe Unite răspunde favorabil invitaţiei lui Trump privind “Consiliul pentru Pace” appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut marţi întreaga alimentare electrică externă, anunţă AIEA # Financial Intelligence
Centrala atomo-electrică de la Cernobîl (situată la circa 130 km nord de Kiev) – scena celei mai grave […] The post Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut marţi întreaga alimentare electrică externă, anunţă AIEA appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză # Financial Intelligence
Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social […] The post Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că nu ştie încă dacă se va deplasa la Forumul economic de la Davos # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat să precizeze marţi dacă se va deplasa la Forumul Economic de la […] The post Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că nu ştie încă dacă se va deplasa la Forumul economic de la Davos appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Gabriella Offeddu a fost numită General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria # Financial Intelligence
Începând din ianuarie 2026, Gabriella Offeddu a fost numită General Manager al JTI România, Moldova și Bulgaria, potrivit […] The post Gabriella Offeddu a fost numită General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR: Nu mai putem vorbi despre industrii „sigure”; În ultimii ani, observăm companii din domenii considerate stabile — energie, servicii, chiar anumite zone ale IT-ului — ajungând în dificultate # Financial Intelligence
Multe companii își supralicitează capacitatea de recuperare sau evită discuțiile dificile; Construcțiile, agricultura, energia și o parte din […] The post Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR: Nu mai putem vorbi despre industrii „sigure”; În ultimii ani, observăm companii din domenii considerate stabile — energie, servicii, chiar anumite zone ale IT-ului — ajungând în dificultate appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Serghei Lavrov: “Cred că Marea Britanie ar trebui să se numească pur şi simplu Britania, întrucât ‘Marea Britanie’ este singurul exemplu de ţară care îşi spune singură ‘Mare'” # Financial Intelligence
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Marea Britanie nu ar trebui să se mai […] The post Serghei Lavrov: “Cred că Marea Britanie ar trebui să se numească pur şi simplu Britania, întrucât ‘Marea Britanie’ este singurul exemplu de ţară care îşi spune singură ‘Mare'” appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Cupru Min Abrud, societate care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni, unde se află 60% din rezervele de […] The post Un nou contract record la Cupru Min, convenit cu o firmă din Elveţia appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Guvernul britanic a aprobat construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida temerilor privind spionajul # Financial Intelligence
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii […] The post Guvernul britanic a aprobat construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida temerilor privind spionajul appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este “o parte naturală” a Danemarcei […] The post Rusia: Lavrov afirmă că Groenlanda nu este o “parte naturală” a Danemarcei appeared first on Financial Intelligence.
14:00
În timp ce discuțiile despre un război comercial SUA-Europa s-au intensificat marți, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, […] The post Șeful FMI are un mesaj tranșant pentru Europa: „Reveniți-vă!” appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Von der Leyen anunţă la Davos că răspunsul UE privind Groenlanda va fi ferm, unit şi proporţional # Financial Intelligence
Răspunsul Uniunii Europene la presiunea anexionistă exercitată de preşedintele american Donald Trump asupra Groenlandei va fi “ferm, unit […] The post Von der Leyen anunţă la Davos că răspunsul UE privind Groenlanda va fi ferm, unit şi proporţional appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Secretarul general al ONU îşi anulează vizita la Davos din cauza unei “răceli puternice” # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care sosise anterior în Elveţia, nu va putea participa la Forumul Economic […] The post Secretarul general al ONU îşi anulează vizita la Davos din cauza unei “răceli puternice” appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Davos 2026: Ministrul energiei Bogdan Ivan va fi speaker în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?” # Financial Intelligence
Ministrul energiei Bogdan Ivan participă, pentru a doua oară, la World Economic Forum de la Davos, după ediția […] The post Davos 2026: Ministrul energiei Bogdan Ivan va fi speaker în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?” appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Peskov: Este prea devreme să vorbim despre participarea Rusiei la „Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Rusia nu cunoaște încă toate detaliile inițiativei „Consiliul pentru Pace” și speră să obțină răspunsuri la întrebările sale […] The post Peskov: Este prea devreme să vorbim despre participarea Rusiei la „Consiliul pentru Pace” appeared first on Financial Intelligence.
13:20
GRAFFITI PLUS deschide runda de plasament privat, în vederea listării pe piața AeRO # Financial Intelligence
GRAFFITI PLUS (GRF+), care operează pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, deschide joi, […] The post GRAFFITI PLUS deschide runda de plasament privat, în vederea listării pe piața AeRO appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Dragoș Pîslaru la Davos: România are nevoie de o reprezentare profesionistă și mă bucur că îmi pot folosi experiența internațională în acest sens # Financial Intelligence
România are nevoie de o reprezentare profesionistă la Forumul de la Davos și mă bucur că îmi pot […] The post Dragoș Pîslaru la Davos: România are nevoie de o reprezentare profesionistă și mă bucur că îmi pot folosi experiența internațională în acest sens appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Raiffeisen Bank emite o nouă serie de obligațiuni denominate în euro, de 500 milioane eur # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’ cu o valoare nominală totală de […] The post Raiffeisen Bank emite o nouă serie de obligațiuni denominate în euro, de 500 milioane eur appeared first on Financial Intelligence.
12:50
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza # Financial Intelligence
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza, potrivit purtătorului de cuvânt […] The post China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.