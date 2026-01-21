Succesorul lui Warren Buffett intenționează să vândă cele 325 de milioane de acțiuni Kraft Heinz ale Berkshire Hathaway

16:50

Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor, a declarat astăzi […] The post Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investițiilor; discutăm de aproximativ 20 de miliarde de euro în investiții în bugetul anului 2026, bani extrem de importanți pentru relansarea economică appeared first on Financial Intelligence.