Cristi Chivu a primit notă de trecere după înfrângerea Interului cu Arsenal
G4Media, 21 ianuarie 2026 08:20
Inter a cedat la Milano, scor 1-3, meciul jucat cu Arsenal în Champions League, iar jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 6 după duelul de marți seara. Liderul din Serie A a cedat în etapa a șaptea din Liga Campionilor contra locului 1 din Premier League. Chivu (45 de ani) a primit […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:50
Fostul premier sud-coreean, Han Duck-soo, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru implicare în încercarea de a impune legea marțială, în 2024 # G4Media
Un tribunal din Seul l-a condamnat miercuri pe fostul prim-ministru sud-coreean Han Duck-soo la 23 de ani de închisoare pentru implicarea sa în încercarea eșuată de impunere a legii marțiale în țară în decembrie 2024, scrie France Presse. Această pedeapsă este mult mai severă decât cea solicitată de procuratură, care ceruse 15 ani de închisoare […] © G4Media.ro.
08:50
Primarul din Sfântu Gheorghe convoacă referendum pe 1 martie / Locuitorii sunt chemați să stabilească nivelul taxelor locale / ”Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum” # G4Media
Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe data de 1 martie pentru a stabili direcția politicii fiscale a orașului, în cadrul unui referendum local, informează We Radio Sfântu Gheorghe. Anunțul a fost făcut de primarul Antal Árpád în timpul unui forum public organizat marți, decizia venind ca o reacție directă la nemulțumirile exprimate […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:40
O primărie din Prahova e blocată după un dosar de corupție, nu mai are cine să lucreze / Primarul și 3 funcționari sunt implicați / ”Am înștiințat și Prefectura și Consiliul Județean. Nu am primit niciun răspuns” # G4Media
Comuna Lapoș a ajuns într-o situație fără precedent în administrația locală, după ce activitatea îi este practic blocată, ca urmare a unui proces penal de amploare în care sunt implicați funcționari publici din trei comune, primarul localității, Viorel Barbu, dar și doi funcționari din cadrul Prefecturii Prahova, anunță Observatorul Prahovean. La finalul anului trecut, primarul […] © G4Media.ro.
08:40
EXCLUSIV Universitatea din București nu vrea să facă fuziuni, anunță rectorul Marian Preda: De ce o universitate serioasă să-și ia anexă una care nu e viabilă, făcută după ’89 pentru a avea autoritățile locale universitate? # G4Media
Rectorul Universității din București îl contrazice pe consilierul prezidențial Sorin Costreie și cataloghează drept „proastă” ideea comasării universităților, ca parte a reformării învățământului superior din România într-un an marcat de tăieri bugetare cu scopul de a micșora deficitul bugetar. „Unele universități care nu sunt viabile trebuie desființate. De ce să-i dai unei universități mari povara […] © G4Media.ro.
08:40
Audi a prezentat marți primul său monopost de Formula 1, constructorul german urmând să debuteze în 2026 în cursele din Marele Circ. Audi a intrat în F1 după ce a achiziționat echipa Sauber. Noul RedBull RB22 vine cu o surpriză care i-a atras atenția lui Verstappen: „De unde au luat volanul?” Obiectivul germanilor este unul […] © G4Media.ro.
08:30
Cine este Iliana Iotova, prima femeie președinte al Bulgariei / În calitate de președinte interimar, va trebui ducă la îndeplinire procedura de formare a unui guvern după alegerile anticipate # G4Media
Bulgaria va avea în cele din urmă o femeie președinte, după demisia fără precedent a șefului statului, Rumen Radev, care intră în viața politică cu un proiect politic propriu. Conform Constituției, vicepreședinta Iliana Iotova va prelua funcția de președinte până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui Radev, care expiră la sfârșitul anului, transmite […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:20
Președintele Erdogan a discutat telefonic cu Donald Trump despre Siria şi Fâşia Gaza / Turcia, invitată în Consiliul pentru Pace inițiat de SUA # G4Media
Preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a discutat telefonic, marţi, cu omologul său american, Donald Trump, despre evoluţiile din Siria şi Gaza în contextul în care guvernul Siriei, sprijinit de Turcia, a anunţat o încetare a focului cu forţele kurde aliate ale SUA, după mai multe zile de confruntări, notează Reuters, preluată de Rador. Separat, Turcia analizează […] © G4Media.ro.
08:20
Inter a cedat la Milano, scor 1-3, meciul jucat cu Arsenal în Champions League, iar jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb i-au acordat antrenorului român nota 6 după duelul de marți seara. Liderul din Serie A a cedat în etapa a șaptea din Liga Campionilor contra locului 1 din Premier League. Chivu (45 de ani) a primit
08:10
Cum încearcă administrația Trump să oprească protestele din Minneapolis: Persoane scoase cu forța din mașini, imobilizate pe asfalt sau amenințate cu arme, inclusiv bătrâni sau oameni neînarmați (Il Post) # G4Media
În ultimele săptămâni, Minneapolis a devenit punctul central al unei confruntări între autoritățile federale din SUA și societatea civilă, transmite Mediafax care citează publicația italiană Il Post. Protestatarii denunță metodele considerate abuzive ale agenților ICE, în timp ce administrația Trump răspunde prin intervenții ferme. Cele mai multe incidente au loc în timpul intervențiilor anti-imigrație ale […] © G4Media.ro.
08:00
Cum a devenit Davosul un summit de urgență / Înainte de întâlnirea elitelor globale la Forumul Economic Mondial Trump i-a iritat pe europeni – presă # G4Media
Cererile președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, reiterate într-o rafală nocturnă de postări pe rețelele sociale, transformă reuniunea anuală din această săptămână a elitelor globale într-un summit diplomatic de urgență, în timp ce liderii europeni se pregătesc să folosească sosirea președintelui aici, miercuri, pentru a dezamorsa criza în escaladare, relatează The Washington Post, citată […] © G4Media.ro.
08:00
Vizibilitatea este scăzută din cauza ceții, miercuri dimineața, pe drumurile din mai multe județe din țară, transmite Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că vizibilitatea în trafic este scăzută, din cauza ceții, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Brăila, Călărași, Cluj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea. Fenomenul meteorologic poate favoriza formarea […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Vechea ordine mondială este „ruptă”, iar „puterile medii” trebuie să se unească în fața forțelor hegemonice, a susținut, la Davos, premierul Canadei / „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu” # G4Media
Premeirul canadian, Mark Carney, a afirmat marţi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea mondială din ultimele decenii este „ruptă” şi a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice”, notează AFP, preluatăde Agerpres. Fără a menţiona vreodată direct nici Statele Unite, nici pe preşedintele american, Mark Carney […] © G4Media.ro.
07:30
ReporterIS: Mitropolia blochează refacerea Cinema Tineretului din Iași și cere 16.000 euro/lună chirie / Primăria invocă „moralitatea” după ce a dat gratis bisericii 8 hectare de teren în municipiu # G4Media
Proiectul de reconstrucție a Cinema Tineretului din centrul Iașului, ajuns la faza de execuție, a fost înghețat după ce o decizie a Comisiei speciale de retrocedare a restituit clădirea-ruină și terenul de 850 mp Parohiei Banu, anunță Reporter de Iași. În același pachet, Biserica a primit și o porțiune din curtea Colegiului Național, folosită ca […] © G4Media.ro.
07:30
Fostul președinte bolivian, Evo Morales, se teme că ar putea fi capturat de americani / Bolivia este al treilea cel mai mare producător de cocaină din lume # G4Media
Susţinătorii lui Evo Morales, care face obiectul unui mandat de arestare, i-au sporit măsurile de securitate, de teama că va fi arestat şi extrădat în Statele Unite, aşa cum a fost Nicolás Maduro în Venezuela, au declarat pentru AFP surse apropiate fostului preşedinte bolivian, notează Agerpres. Liderul indigen, care a guvernat Bolivia între 2006 şi […] © G4Media.ro.
07:30
Președintele Donald Trump își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către Canada și devine tot mai preocupat de “vulnerabilitatea” țării frunzei de arțar în fața adversarilor străini, cred experți de peste ocean. În ultimele săptămâni, Trump s-ar fi plâns că regiunile arctice ale Canadei sunt expuse incursiunilor Chinei și Rusiei, aceasta în contextul […] © G4Media.ro.
07:20
Cluj-Napoca, un oraș cu aer curat doar ocazional, arată datele Strop de Aer / În 222 de zile din 2025, poluarea aerului a depășit pragul recomandat de OMS # G4Media
Clujenii au respirat aer poluat în 222 de zile anul trecut, arată un studiu realizat de rețeaua comunitară „Strop de Aer”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Analiza, realizată pe baza a peste 1,8 milioane de măsurători colectate de la 48 de senzori instalați de cetăţeni, evidențiază faptul că poluarea nu a […] © G4Media.ro.
07:20
Aeronava președintelui SUA, nevoită să se întoarcă din drumul spre Davos, din cauza unor probleme electrice „minore” / Air Force One au intrat în serviciu în anii ’90 # G4Media
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră”, în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi s-a întors la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scriu agenţiile internaţionale de presă. Plecând la ora 21:34 (02:34 GMT) de la baza […] © G4Media.ro.
07:10
Se împlinesc 85 de ani de la Pogromul legionar din București în care au fost uciși peste 120 de evrei și devastate peste 1000 de locuințe, magazine și sinagogi. Iată câteva mărturii despre atrocitățile comise atunci, pe care le-am adunat începând cu 1991 când a fost comemorat semicentenarul Pogromului de la București. Pe 21 ianuarie […] © G4Media.ro.
07:10
Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare, afirmă Seulul / Ținta: racheta balistică ce ar putea lovi SUA # G4Media
Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a afirmat miercuri preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, notează AFP. „Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an”, a […] © G4Media.ro.
07:10
Scade numărul claselor de liceu, în Timiș / Se vor pierde 35 de norme didactice îm județ din cauza numărului tot mai mic de liceeni # G4Media
Județul Timiș va avea din toamnă mai puține clase a IX-a, pe fondul scăderii numărului de elevi care finalizează gimnaziul, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Scăderea numărului de elevi de clasa a VIII-a determină modificări importante în planul de școlarizare din județul Timiș. Inspectoratul Școlar a decis reducerea a peste 20 […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:50
EXCLUSIV Vameșii constănțeni din vizorul Ministerului Finanțelor (II): ”Grup de interese economice și conflict de interese” / 13 vameși cu probleme în atribuții / Verificări extinse în unele cazuri # G4Media
Un grup de vameși din Constanța a intrat în vizorul Ministerului Finanțelor după ce Corpul de control trimis de Alexandru Nazare a descoperit o serie de nereguli atât în activitatea Biroului Vamal de Frontieră Constanța, în deciziile fostei conduceri, cât și în fișele posturilor mai multor lucrători vamali. 13 vameși identificați de inspectorii ministerului beneficiază […] © G4Media.ro.
06:10
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre, la CCR # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre, transmite Agerpres. În luna noiembrie a anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
04:20
“Mega-ambasada” Chinei în Marea Britanie a fost aprobată: Diplomație, spionaj și caracatița care îi urmărește pe disidenții chinezi până la capătul lumii # G4Media
Activiștii exilați din Hong Kong, conservatorii din Parlamentul britanic și chiar unii membri ai propriului partid se opun deciziei premierului Keir Starmer, dar serviciile britanice susțin în continuare că sunt pregătite pentru amenințarea spionajului chinez, arată o analiză Info Sud-Est. Guvernul britanic a aprobat, marți, construirea unui nou complex amplu pentru noua ambasadă chineză care […] © G4Media.ro.
03:50
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbușit peste șinele de cale ferată / Mai mulți răniți # G4Media
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit peste şine în provincia Barcelona, făcând mai mulţi răniţi, a anunţat Protecţia Civilă a regiunii Catalonia, în nord-estul Spaniei, relatează AFP, citată de Agerpres. „Un zid de sprijin s-a prăbuşit peste calea ferată, provocând un accident în care a fost implicat un tren de […] © G4Media.ro.
03:40
Statele Unite au anunţat marţi că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a şaptea operaţiune de acest fel de când preşedintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancţiuni având legături cu Venezuela, notează AFP, citată de Agerpres. Nava Sagitta „a acţionat în sfidarea carantinei impuse navelor aflate sub sancţiuni […] © G4Media.ro.
03:40
Mexicul a trimis în SUA 37 de membri ai cartelurilor de droguri care ”reprezentau o amenințare reală la adresa securității țării” # G4Media
Ministrul Securității din Mexic a declarat marți că a trimis încă 37 de membri ai cartelurilor mexicane de droguri în Statele Unite, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra guvernelor pentru a combate rețelele criminale despre care susține că fac trafic de droguri peste graniță, transmite Mediafax. Ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch, […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Arsenal, victorie de lider cu Inter Milano pe Giusseppe Meazza, scor 3-1 / Real Madrid a defilat în fața lui Monaco / PSG și Manchester City, înfrângeri surpriză # G4Media
Arsenal Londra a câștigat deplasarea grea de pe Giusseppe Meazza, marți seară, cu Inter Milano, scor 1-3. În celelalte meciuri ale serii, Real Madrid a defilat acasă cu Monaco, în timp ce Manchester City și PSG au fost protagoniste în surprizele acestei jumătăți de etapă. Gabriel Jesus a deschis rapid scorul pe Giusseppe Meazza, în […] © G4Media.ro.
20 ianuarie 2026
23:20
Statele Unite şi NATO vor ajunge la un acord privind viitorul Groenlandei care va satisface ambele părţi, a declarat marţi preşedintele american Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă, conform Agerpres. Mai devreme în cursul zilei, Trump a spus că nu există „nicio cale de întoarcere” de la obiectivul său de a controla […] © G4Media.ro.
23:00
Un pompier şi un muncitor au suferit arsuri în urma incendiului de la abatorul din Gheorgheni, județul Harghita # G4Media
Un pompier şi un muncitor au suferit arsuri în urma incendiului care se manifestă la hala de producţie a unui abator din municipiul Gheorgheni, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, un angajat de aproximativ 50 de ani prezintă arsuri de gradul I pe 12% din suprafaţa corpului, […] © G4Media.ro.
23:00
Vicepremierul Radu Miruţă: Deficitul bugetar este mai mic cu 15 miliarde decât ne aşteptam. Suntem, în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării noastre # G4Media
Vicepremierul Radu Miruţă (USR), ministru al Apărării Naţionale, afirmă că România se află, „în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării”, transmite Agerpres. „Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os. După o jumătate […] © G4Media.ro.
22:50
Municipiul Craiova a rămas, marţi seara, din nou fără căldură pentru 30 de ore din cauza unei avarii la instalaţiile energetice, transmite Agerpres. Potrivit Electrocentrale Craiova S.A., producătorul de agent termic, marţi seara, ca urmare a unei avarii la instalaţiile energetice s-au redus parametrii de furnizare a agentului termic în municipiul Craiova. „Furnizarea la parametri […] © G4Media.ro.
22:30
Preşedintele Trump vehiculează ideea implicării laureatei Nobel pentru pace Maria Machado în Venezuela # G4Media
Într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă marţi, înainte de plecarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, preşedintele american Donald Trump a vehiculat posibilitatea ca laureata Nobel pentru pace, Maria Machado, să fie implicată în ţara ei, Venezuela, transmite Agerpres. „Am fost atât de pornit împotriva Venezuelei, acum iubesc Venezuela. Au colaborat cu […] © G4Media.ro.
22:10
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelor dintr-un iaz privat riscă să ajungă la Curtea Supremă din Austria, după ce o instanţă regională a anulat o hotărâre iniţială care decisese că aceste sunete reprezintă o „poluare fonică” şi îl obligase pe proprietar la plata a 30.000 de euro, relatează Agerpres citând agențai […] © G4Media.ro.
22:00
Departamentul Justiţiei din SUA a trimis citaţii guvernatorului statului Minnesota şi altor oficiali, în contextul protestelor împotriva acţiunilor federale anti-imigraţie # G4Media
Departamentul Justiţiei din Statele Unite a anunţat marţi că a trimis citaţii la birourile guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, procurorului general al statului, Keith Ellison şi primarului din Minneapolis, Jacob Frey, în contextul protestelor împotriva acţiunilor federale anti-imigraţie, transmite Reuters, transmite Agerpres. Serviciul american pentru aplicarea legii în imigraţie şi controlul frontierei (ICE) a intervenit […] © G4Media.ro.
21:50
Peste un milion de consumatori din Kiev nu au energie electrică, 4.000 de blocuri de apartamente nu au încălzire, afirmă președintele Zelenski # G4Media
În seara zilei de 20 ianuarie, peste un milion de consumatori din Kiev erau încă fără energie electrică din cauza atacurilor rusești, notează pravda.com.ua. Zelenski a declarat că un număr semnificativ de clădiri din capitală – peste 4.000 de blocuri de apartamente – nu au nici încălzire. „Toate eforturile trebuie îndreptate spre ameliorarea situației. Oficialii […] © G4Media.ro.
21:30
Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României, relatează ebihoreanul.ro […] © G4Media.ro.
21:30
Zile decisive pentru opționalul „Ora cu și pentru animale”. Apelul lansat de Hilde Tudora pentru ca materia să fie extinsă la nivel național: „Vă rog din tot sufletul! E cel mai important proiect pentru mine!” # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică programa școlară pentru „Ora cu și pentru animale”, disciplină opțională din oferta națională, parte a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, pentru elevii de clasa a V-a și a VI-a. Programa școlară se aplică începând cu anul școlar 2026−2027. România are nevoie urgentă de „Ora […] © G4Media.ro.
21:10
Danemarca cere o prezenţă permanentă a NATO în Groenlanda / Propunerea este inspirată de activitatea NATO în regiunea Mării Baltice, unde trupe ale Alianţei sunt staţionate permanent în Estonia, Letonia şi Lituania # G4Media
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a sugerat marţi că o soluţie pentru securitatea Groenlandei ar putea fi o prezenţă permanentă a NATO, după modelul celei din statele baltice, şi a precizat că exact acest lucru l-a cerut deja Alianţei Nord-Atlantice, întrucât preşedintele american Donald Trump invocă tocmai această securitate în justificarea intenţiei sale de a […] © G4Media.ro.
21:00
Jordan Bardella liderul extremei drepte din Franța cere o replică puternică a UE în faţa ameninţărilor preşedintelui american # G4Media
Jordan Bardella, preşedintele partidului francez Rassemblement National (RN, extremă dreapta) şi liderul grupului ‘Patrioţi pentru Europa’ din Parlamentul European, a chemat marţi la respingerea ‘supunerii’ în faţa ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, cerând o replică puternică a Uniunii Europene, relatează Agerpres. ‘Supunerea noastră ar fi o greşeală istorică’, a declarat eurodeputatul […] © G4Media.ro.
20:50
Primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, a fost reţinut de DIICOT sub acuzația de pornografie infantilă # G4Media
Procurorii DIICOT au dispus, marţi, reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor. ”La data de 20 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au […] © G4Media.ro.
20:50
Autorităţile locale, Poliţia şi Jandarmeria vor restricţiona accesul pe suprafeţele de apă îngheţate din Ilfov # G4Media
Autorităţile locale, alături de Poliţie şi Jandarmerie, vor monitoriza şi restricţiona accesul pe suprafeţele de apă îngheţate, în urma unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov de marţi, transmite Agerpres. Accesul pe lacurile îngheţate este interzis, deoarece, din cauza temperaturilor fluctuante, pe lacurile din judeţ s-a format un strat de gheaţă instabil, […] © G4Media.ro.
20:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE pentru Italia: Se menţine codul roşu de furtuni în regiunea Sicilia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20 – 21 ianuarie, alerta de cod roşu pentru regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense, transmite Agerpres. „Sunt […] © G4Media.ro.
20:30
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că „nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pe unele dintre care le-a ameninţat cu taxe vamale dacă se opun planurilor sale de a anexa insula arctică […] © G4Media.ro.
20:20
Simion amenință că va pune pe masa congresmenilor americani un raport despre „lovitura de stat” din România # G4Media
Liderul AUR, extremistul George Simion arată pe contul său de facebook că s-ar afla în SUA, la Capitol Hill, unde spune că se va întâlni cu mai mulți congresmeni. Simion postează o imagine, cu un „raport”, despre așa zisa „lovitură de stat din România”, amenințând: „acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți […] © G4Media.ro.
20:10
Parlamentul European va vota în procedură de urgenţă împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE # G4Media
Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă” la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei […] © G4Media.ro.
20:10
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # G4Media
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internaţională, relatează Agerpres. Pe un canal prezidenţial pe platforma Telegram a fost publicat un videoclip cu Lukaşenko semnând documentul; şeful statului […] © G4Media.ro.
20:10
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în CSAT, afirmă ministrul Nazare: „Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă” # G4Media
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a declarat marţi Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres. „Această decizie este una strategică, de politică externă. Este foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că […] © G4Media.ro.
20:00
Cele mai așteptate jocuri din 2026: GTA VI, Resident Evil, Fable, Forza Horizon 6 și alte titluri de renume # G4Media
Anul 2026 se anunță fantastic din punct de vedere al gaming-ului: plin de lansări, jocuri de renume așteptate să fie testate pentru prima dată și … marele GTA VI, a cărei lansări pare să fie în sfârșit mai aproape ca niciodată, dar să nu băgăm mâna în foc. GTA VI, cel mai așteptat joc video […] © G4Media.ro.
20:00
Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere # G4Media
Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 56 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere. […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:50
Bilanţul inundațiilor din Mozambic creşte la 106 decese / ONU avertizează asupra unei grave crize umanitare # G4Media
Inundaţiile grave din Mozambic au declanşat o criză umanitară în continuă escaladare, care a afectat deja peste o jumătate de milion de persoane, a avertizat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), transmite AFP, transmite Agerpres. „Numărul victimelor continuă să crească pe măsură ce inundaţiile persistă, iar barajele eliberează apă pentru a se preveni prăbuşirea lor. Inundaţiile […] © G4Media.ro.
