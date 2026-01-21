Aeronava președintelui SUA, nevoită să se întoarcă din drumul spre Davos, din cauza unor probleme electrice „minore” / Air Force One au intrat în serviciu în anii ’90
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră", în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi s-a întors la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scriu agenţiile internaţionale de presă. Plecând la ora 21:34 (02:34 GMT) de la baza
Vechea ordine mondială este „ruptă”, iar „puterile medii” trebuie să se unească în fața forțelor hegemonice, a susținut, la Davos, premierul Canadei / „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu” # G4Media
Premeirul canadian, Mark Carney, a afirmat marţi, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea mondială din ultimele decenii este „ruptă" şi a îndemnat „puterile medii" să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice", notează AFP, preluatăde Agerpres. Fără a menţiona vreodată direct nici Statele Unite, nici pe preşedintele american, Mark Carney
ReporterIS: Mitropolia blochează refacerea Cinema Tineretului din Iași și cere 16.000 euro/lună chirie / Primăria invocă „moralitatea” după ce a dat gratis bisericii 8 hectare de teren în municipiu # G4Media
Proiectul de reconstrucție a Cinema Tineretului din centrul Iașului, ajuns la faza de execuție, a fost înghețat după ce o decizie a Comisiei speciale de retrocedare a restituit clădirea-ruină și terenul de 850 mp Parohiei Banu, anunță Reporter de Iași. În același pachet, Biserica a primit și o porțiune din curtea Colegiului Național, folosită ca
Fostul președinte bolivian, Evo Morales, se teme că ar putea fi capturat de americani / Bolivia este al treilea cel mai mare producător de cocaină din lume # G4Media
Susţinătorii lui Evo Morales, care face obiectul unui mandat de arestare, i-au sporit măsurile de securitate, de teama că va fi arestat şi extrădat în Statele Unite, aşa cum a fost Nicolás Maduro în Venezuela, au declarat pentru AFP surse apropiate fostului preşedinte bolivian, notează Agerpres. Liderul indigen, care a guvernat Bolivia între 2006 şi
Președintele Donald Trump își îndreaptă din ce în ce mai mult atenția către Canada și devine tot mai preocupat de "vulnerabilitatea" țării frunzei de arțar în fața adversarilor străini, cred experți de peste ocean. În ultimele săptămâni, Trump s-ar fi plâns că regiunile arctice ale Canadei sunt expuse incursiunilor Chinei și Rusiei, aceasta în contextul
Cluj-Napoca, un oraș cu aer curat doar ocazional, arată datele Strop de Aer / În 222 de zile din 2025, poluarea aerului a depășit pragul recomandat de OMS # G4Media
Clujenii au respirat aer poluat în 222 de zile anul trecut, arată un studiu realizat de rețeaua comunitară „Strop de Aer", anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Analiza, realizată pe baza a peste 1,8 milioane de măsurători colectate de la 48 de senzori instalați de cetăţeni, evidențiază faptul că poluarea nu a
Se împlinesc 85 de ani de la Pogromul legionar din București în care au fost uciși peste 120 de evrei și devastate peste 1000 de locuințe, magazine și sinagogi. Iată câteva mărturii despre atrocitățile comise atunci, pe care le-am adunat începând cu 1991 când a fost comemorat semicentenarul Pogromului de la București. Pe 21 ianuarie
Phenianul produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare, afirmă Seulul / Ținta: racheta balistică ce ar putea lovi SUA # G4Media
Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a afirmat miercuri preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, notează AFP. „Chiar şi astăzi, în Coreea de Nord se produce încă suficient material nuclear pentru a fabrica 10 până la 20 de arme nucleare pe an", a
Scade numărul claselor de liceu, în Timiș / Se vor pierde 35 de norme didactice îm județ din cauza numărului tot mai mic de liceeni # G4Media
Județul Timiș va avea din toamnă mai puține clase a IX-a, pe fondul scăderii numărului de elevi care finalizează gimnaziul, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Scăderea numărului de elevi de clasa a VIII-a determină modificări importante în planul de școlarizare din județul Timiș. Inspectoratul Școlar a decis reducerea a peste 20
EXCLUSIV Vameșii constănțeni din vizorul Ministerului Finanțelor (II): ”Grup de interese economice și conflict de interese” / 13 vameși cu probleme în atribuții / Verificări extinse în unele cazuri # G4Media
Un grup de vameși din Constanța a intrat în vizorul Ministerului Finanțelor după ce Corpul de control trimis de Alexandru Nazare a descoperit o serie de nereguli atât în activitatea Biroului Vamal de Frontieră Constanța, în deciziile fostei conduceri, cât și în fișele posturilor mai multor lucrători vamali. 13 vameși identificați de inspectorii ministerului beneficiază
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre, la CCR # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre, transmite Agerpres. În luna noiembrie a anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
“Mega-ambasada” Chinei în Marea Britanie a fost aprobată: Diplomație, spionaj și caracatița care îi urmărește pe disidenții chinezi până la capătul lumii # G4Media
Activiștii exilați din Hong Kong, conservatorii din Parlamentul britanic și chiar unii membri ai propriului partid se opun deciziei premierului Keir Starmer, dar serviciile britanice susțin în continuare că sunt pregătite pentru amenințarea spionajului chinez, arată o analiză Info Sud-Est. Guvernul britanic a aprobat, marți, construirea unui nou complex amplu pentru noua ambasadă chineză care
Un nou accident feroviar în Spania: Un tren a lovit un zid prăbușit peste șinele de cale ferată / Mai mulți răniți # G4Media
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit peste şine în provincia Barcelona, făcând mai mulţi răniţi, a anunţat Protecţia Civilă a regiunii Catalonia, în nord-estul Spaniei, relatează AFP, citată de Agerpres. „Un zid de sprijin s-a prăbuşit peste calea ferată, provocând un accident în care a fost implicat un tren de
Statele Unite au anunţat marţi că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a şaptea operaţiune de acest fel de când preşedintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancţiuni având legături cu Venezuela, notează AFP, citată de Agerpres. Nava Sagitta „a acţionat în sfidarea carantinei impuse navelor aflate sub sancţiuni
Mexicul a trimis în SUA 37 de membri ai cartelurilor de droguri care ”reprezentau o amenințare reală la adresa securității țării” # G4Media
Ministrul Securității din Mexic a declarat marți că a trimis încă 37 de membri ai cartelurilor mexicane de droguri în Statele Unite, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra guvernelor pentru a combate rețelele criminale despre care susține că fac trafic de droguri peste graniță, transmite Mediafax. Ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch,
Arsenal, victorie de lider cu Inter Milano pe Giusseppe Meazza, scor 3-1 / Real Madrid a defilat în fața lui Monaco / PSG și Manchester City, înfrângeri surpriză # G4Media
Arsenal Londra a câștigat deplasarea grea de pe Giusseppe Meazza, marți seară, cu Inter Milano, scor 1-3. În celelalte meciuri ale serii, Real Madrid a defilat acasă cu Monaco, în timp ce Manchester City și PSG au fost protagoniste în surprizele acestei jumătăți de etapă. Gabriel Jesus a deschis rapid scorul pe Giusseppe Meazza, în
Statele Unite şi NATO vor ajunge la un acord privind viitorul Groenlandei care va satisface ambele părţi, a declarat marţi preşedintele american Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă, conform Agerpres. Mai devreme în cursul zilei, Trump a spus că nu există „nicio cale de întoarcere" de la obiectivul său de a controla
Un pompier şi un muncitor au suferit arsuri în urma incendiului de la abatorul din Gheorgheni, județul Harghita # G4Media
Un pompier şi un muncitor au suferit arsuri în urma incendiului care se manifestă la hala de producţie a unui abator din municipiul Gheorgheni, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, un angajat de aproximativ 50 de ani prezintă arsuri de gradul I pe 12% din suprafaţa corpului,
Vicepremierul Radu Miruţă: Deficitul bugetar este mai mic cu 15 miliarde decât ne aşteptam. Suntem, în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării noastre # G4Media
Vicepremierul Radu Miruţă (USR), ministru al Apărării Naţionale, afirmă că România se află, „în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării", transmite Agerpres. „Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os. După o jumătate
Municipiul Craiova a rămas, marţi seara, din nou fără căldură pentru 30 de ore din cauza unei avarii la instalaţiile energetice, transmite Agerpres. Potrivit Electrocentrale Craiova S.A., producătorul de agent termic, marţi seara, ca urmare a unei avarii la instalaţiile energetice s-au redus parametrii de furnizare a agentului termic în municipiul Craiova. „Furnizarea la parametri
Preşedintele Trump vehiculează ideea implicării laureatei Nobel pentru pace Maria Machado în Venezuela # G4Media
Într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă marţi, înainte de plecarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, preşedintele american Donald Trump a vehiculat posibilitatea ca laureata Nobel pentru pace, Maria Machado, să fie implicată în ţara ei, Venezuela, transmite Agerpres. „Am fost atât de pornit împotriva Venezuelei, acum iubesc Venezuela. Au colaborat cu
O dispută între vecini pe tema orăcăitului puternic al broaştelor dintr-un iaz privat riscă să ajungă la Curtea Supremă din Austria, după ce o instanţă regională a anulat o hotărâre iniţială care decisese că aceste sunete reprezintă o „poluare fonică" şi îl obligase pe proprietar la plata a 30.000 de euro, relatează Agerpres citând agențai
Departamentul Justiţiei din SUA a trimis citaţii guvernatorului statului Minnesota şi altor oficiali, în contextul protestelor împotriva acţiunilor federale anti-imigraţie # G4Media
Departamentul Justiţiei din Statele Unite a anunţat marţi că a trimis citaţii la birourile guvernatorului din Minnesota, Tim Walz, procurorului general al statului, Keith Ellison şi primarului din Minneapolis, Jacob Frey, în contextul protestelor împotriva acţiunilor federale anti-imigraţie, transmite Reuters, transmite Agerpres. Serviciul american pentru aplicarea legii în imigraţie şi controlul frontierei (ICE) a intervenit
Peste un milion de consumatori din Kiev nu au energie electrică, 4.000 de blocuri de apartamente nu au încălzire, afirmă președintele Zelenski # G4Media
În seara zilei de 20 ianuarie, peste un milion de consumatori din Kiev erau încă fără energie electrică din cauza atacurilor rusești, notează pravda.com.ua. Zelenski a declarat că un număr semnificativ de clădiri din capitală – peste 4.000 de blocuri de apartamente – nu au nici încălzire. „Toate eforturile trebuie îndreptate spre ameliorarea situației. Oficialii
Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României, relatează ebihoreanul.ro
Zile decisive pentru opționalul „Ora cu și pentru animale”. Apelul lansat de Hilde Tudora pentru ca materia să fie extinsă la nivel național: „Vă rog din tot sufletul! E cel mai important proiect pentru mine!” # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică programa școlară pentru „Ora cu și pentru animale", disciplină opțională din oferta națională, parte a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, pentru elevii de clasa a V-a și a VI-a. Programa școlară se aplică începând cu anul școlar 2026−2027. România are nevoie urgentă de „Ora
Danemarca cere o prezenţă permanentă a NATO în Groenlanda / Propunerea este inspirată de activitatea NATO în regiunea Mării Baltice, unde trupe ale Alianţei sunt staţionate permanent în Estonia, Letonia şi Lituania # G4Media
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a sugerat marţi că o soluţie pentru securitatea Groenlandei ar putea fi o prezenţă permanentă a NATO, după modelul celei din statele baltice,
Jordan Bardella liderul extremei drepte din Franța cere o replică puternică a UE în faţa ameninţărilor preşedintelui american # G4Media
Jordan Bardella, preşedintele partidului francez Rassemblement National (RN, extremă dreapta) şi liderul grupului ‘Patrioţi pentru Europa’ din Parlamentul European, a chemat marţi la respingerea ‘supunerii’ în faţa ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, cerând o replică puternică a Uniunii Europene, relatează Agerpres. ‘Supunerea noastră ar fi o greşeală istorică’, a declarat eurodeputatul […] © G4Media.ro.
Primarul din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, a fost reţinut de DIICOT sub acuzația de pornografie infantilă # G4Media
Procurorii DIICOT au dispus, marţi, reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor. ”La data de 20 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu au […] © G4Media.ro.
Autorităţile locale, Poliţia şi Jandarmeria vor restricţiona accesul pe suprafeţele de apă îngheţate din Ilfov # G4Media
Autorităţile locale, alături de Poliţie şi Jandarmerie, vor monitoriza şi restricţiona accesul pe suprafeţele de apă îngheţate, în urma unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov de marţi, transmite Agerpres. Accesul pe lacurile îngheţate este interzis, deoarece, din cauza temperaturilor fluctuante, pe lacurile din judeţ s-a format un strat de gheaţă instabil, […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE pentru Italia: Se menţine codul roşu de furtuni în regiunea Sicilia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă menţine, în perioada 20 – 21 ianuarie, alerta de cod roşu pentru regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense, transmite Agerpres. „Sunt […] © G4Media.ro.
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că „nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pe unele dintre care le-a ameninţat cu taxe vamale dacă se opun planurilor sale de a anexa insula arctică […] © G4Media.ro.
Simion amenință că va pune pe masa congresmenilor americani un raport despre „lovitura de stat” din România # G4Media
Liderul AUR, extremistul George Simion arată pe contul său de facebook că s-ar afla în SUA, la Capitol Hill, unde spune că se va întâlni cu mai mulți congresmeni. Simion postează o imagine, cu un „raport”, despre așa zisa „lovitură de stat din România”, amenințând: „acest raport va ajunge pe masa fiecărui congresman american. Fiți […] © G4Media.ro.
Parlamentul European va vota în procedură de urgenţă împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE # G4Media
Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă” la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei […] © G4Media.ro.
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # G4Media
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko a semnat marţi un acord pentru a se alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internaţională, relatează Agerpres. Pe un canal prezidenţial pe platforma Telegram a fost publicat un videoclip cu Lukaşenko semnând documentul; şeful statului […] © G4Media.ro.
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în CSAT, afirmă ministrul Nazare: „Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă” # G4Media
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a declarat marţi Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres. „Această decizie este una strategică, de politică externă. Este foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că […] © G4Media.ro.
Cele mai așteptate jocuri din 2026: GTA VI, Resident Evil, Fable, Forza Horizon 6 și alte titluri de renume # G4Media
Anul 2026 se anunță fantastic din punct de vedere al gaming-ului: plin de lansări, jocuri de renume așteptate să fie testate pentru prima dată și … marele GTA VI, a cărei lansări pare să fie în sfârșit mai aproape ca niciodată, dar să nu băgăm mâna în foc. GTA VI, cel mai așteptat joc video […] © G4Media.ro.
Bărbatul acuzat de vecini că terorizează pisicile comunitare, reținut de polițiștii Capitalei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere # G4Media
Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 56 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și distrugere. […] © G4Media.ro.
Bilanţul inundațiilor din Mozambic creşte la 106 decese / ONU avertizează asupra unei grave crize umanitare # G4Media
Inundaţiile grave din Mozambic au declanşat o criză umanitară în continuă escaladare, care a afectat deja peste o jumătate de milion de persoane, a avertizat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), transmite AFP, transmite Agerpres. „Numărul victimelor continuă să crească pe măsură ce inundaţiile persistă, iar barajele eliberează apă pentru a se preveni prăbuşirea lor. Inundaţiile […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Lansăm programul național de teleinterpretare în radiologie / Prezența medicului radiolog va fi obligatorie doar în spitalele de urgență / Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, marți seara, pentru G4Media că va fi lansat un program național de teleinterpretare în radiologie, primul pachet legislativ urmând să apară în primăvara acestui an. Astfel, prezența medicului radiolog va fi obligatorie doar în spitalele de urgență, iar regula se va aplica pentru orice furnizor de servicii medicale, fie […] © G4Media.ro.
Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink, pentru a împiedica accesul manifestanţilor la internet # G4Media
Autorităţile din Iran au neutralizat circa 40.000 de terminale de internet ale Starlink, compania deţinută de miliardarul american Elon Musk care le-a oferit astfel acces la internet manifestanţilor ce încearcă să înlăture regimul iranian de la putere, a anunţat marţi televiziunea publică de la Teheran, conform Agerpres. Nu este clar dacă aceste dispozitive au fost […] © G4Media.ro.
ANAF a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului # G4Media
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat marţi, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informaţiilor publicate pe portalul de justiţie, transmite Agerpres. Fisc-ul sibian avea nevoie de această […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie de combatere a rasismului / Doi din trei cetățeni consideră că discriminarea rasială este o problemă larg răspândită în țările lor # G4Media
Comisia Europeană a adoptat, marți, noua Strategie a UE de combatere a rasismului. Documentul solicită o Europă fără rasism, în care persoanele să poată prospera, să poată participa pe deplin în societate și să contribuie la stabilitatea și prosperitatea acesteia, transmite Mediafax. Strategia se bazează pe Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului […] © G4Media.ro.
Primarul Kliciko afirmă că 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev fiindcă ruşii au distrus încălzirea # G4Media
Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire, transmite Agerpres. „Nu toată lumea are posibilitatea de a pleca din oraş, dar în acest moment populaţia este în scădere”, a afirmat […] © G4Media.ro.
Acordul comercial Mercosur împarte Parlamentul European în două. Un sondaj POLITICO realizat în rândul legislatorilor europeni plasează acordul istoric într-o situație delicată înaintea votului decisiv de miercuri # G4Media
Potrivit unei analize Politico privind intențiile de vot pentru acordul Mercosur, parlamentarii indeciși din Parlamentul European vor decide în privința înființării celei mai mari zone de liber schimb din lume. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au semnat weekendul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase, acordul comercial mult […] © G4Media.ro.
Ludovic Orban: Bolojan a primit un ”sprijin neașteptat de anemic din partea președinției” / S-au întețit atacurile contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban a criticat marți ”sprijinul neașteptat de anemic din partea președinției” pentru premierul Ilie Bolojan, pe care l-a creditat cu redresarea finanțelor publice după ce ”triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice”. Orban, care e în discuții pentru o eventuală revenire în PNL, a mai scris într-o […] © G4Media.ro.
Gavin Newsom acuză „complicitatea” Europei în fața cererilor lui Trump privind anexarea Groenlandei # G4Media
Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, a criticat europenii pentru „complicitatea” lor în ceea ce privește eșecul de a se opune cererilor lui Donald Trump de a i se permite să cumpere sau să anexeze Groenlanda, scrie The Guardian. Newsom, unul dintre favoriții candidaților democrați la președinție în 2028, a declarat marți reporterilor la Forumul […] © G4Media.ro.
Guvernul Poloniei vrea să elimine ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război # G4Media
Guvernul polonez proeuropean a anunţat marţi intenţia de a elimina progresiv ajutorul excepţional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroşilor ucraineni care au fugit de război şi s-au instalat în Polonia, transmite Agerpres. ‘După patru ani, situaţia este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o […] © G4Media.ro.
Un cetăţean sârb în vârstă de 37 de ani a devenit prima persoană în viaţă din Italia care a donat simultan două organe, un aşa-numit transplant combinat, relatează Agerpres citând agenţia ANSA. Fiica sa în vârstă de 7 ani a primit un rinichi şi o parte din ficatul tatălui său. Atât tatăl, cât şi fiica […] © G4Media.ro.
Wall Street deschide în scădere semnificativă în fața noilor amenințări vamale ale lui Donald Trump # G4Media
Bursa din New York, afectată de tensiunile comerciale dintre Statele Unite și Europa, a deschis pe roșu marți, în contextul în care Donald Trump a folosit suprataxele vamale ca amenințare pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, scrie Le Figaro. În jurul orei 14:50 GMT, Dow Jones pierdea 1,22%, indicele Nasdaq scădea cu 1,58%, iar indicele extins […] © G4Media.ro.
