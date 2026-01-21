Justiția japoneză a decis pedeapsa pentru bărbatul care l-a ucis pe fostul premier Shinzo Abe
HotNews.ro, 21 ianuarie 2026 08:20
O instanță japoneză l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe bărbatul care l-a ucis în 2022 pe pe premierul Shinzo Abe, a anunțat postul public de televiziune NHK, decizia instanței venind la trei ani…
• • •
Acum 10 minute
08:50
Dimineața de miercuri este geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi negative resimțite peste tot. Spre amiază însă, vremea se va încălzi și sunt așteptate temperaturi mai blânde decât zilele trecure, în…
08:50
Insistențele lui Trump pentru preluarea Groenlandei au deraiat planul de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina: „Nimeni nu are chef să organizeze un spectacol grandios acum” # HotNews.ro
Opoziția europenilor față de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și inițiativa sa privind „Consiliul pentru Pace” au deraiat planurile privind pachetul de sprijin economic pentru Ucraina postbelică, potrivit Financial Times. Potrivit…
Acum 30 minute
08:30
Sesizarea lui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre, analizată de CCR. Care sunt obiecțiile președintelui # HotNews.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care permite atribuirea gratuită către autoritățile locale a unor suprafețe din plajele Mării Negre. În luna noiembrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curţii…
Acum o oră
08:20
08:10
Inovația care scapă bolnavii de cancer de stomă permanentă. Prof. dr. Vafi Atalay, Anadolu Medical Center: „Am tratat foarte mulți pacienți din toată lumea” # HotNews.ro
Profund impresionat de suferința fizică și psihică a pacienților care în urma operațiilor rămâneau cu stomă (n.r. un orificiu creat chirurgical pe suprafața abdomenului pentru a permite eliminarea deșeurilor corporale), prof. dr. Vafi Atalay, chirurg…
Acum 2 ore
07:50
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” # HotNews.ro
Donald Trump a anunțat marți că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă Teheranul va orchestra asasinarea sa, reacția președintelui american venind după amenințările unui înalt oficial militar iranian, potrivit France Presse. „Am dat…
07:40
Avionul Air Force care-l ducea pe Donald Trump către Davos s-a întors din drum. Președintele american a schimbat aeronava # HotNews.ro
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump s-a întors marți seară la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la aproximativ o oră după ce decolat spre Elveția, după ce a întâmpinat o…
07:30
Brandul hotelier Sofitel, care a mai operat în România lângă Romexpo, la World Trade Center, actualul Pullman, revine în România, mișcare anunțată de Profit.ro din primăvara anului trecut. Citește mai mult pe Profit.ro
07:10
EXCLUSIV Una dintre instituțiile cu cel mai bine plătiți angajați se plânge că tăierile lui Bolojan îi vor afecta activitatea. Cât au scăzut salariile și câți oameni au fost concediați de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Salariul net lunar al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a scăzut de la peste 12.500 de euro în luna decembrie a anului trecut la aproximativ 8.800 de euro de la 1 ianuarie…
07:10
Marea Britanie aprobă o „mega” ambasadă chineză, deși toți spun că sediul va deveni o bază de spionaj # HotNews.ro
Guvernul britanic a aprobat marți deschiderea unei noi ambasade chineze, de dimensiuni considerabile, în centrul Londrei, în ciuda criticilor vehemente formulate de parlamentari din întreg spectrul politic, conform cărora aceasta ar putea deveni o bază…
07:00
Disputa dintre Elon Musk și O’Leary de la Ryanair se adâncește. Musk sugerează că va cumpăra Ryanair # HotNews.ro
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv pe fondul unei dispute tot mai profunde dintre cei doi. Compania aeriană low-cost l-a etichetat marți pe directorul executiv al…
07:00
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA # HotNews.ro
„Putem încerca să creștem costurile politice pentru orice fel de acțiune militară. Putem să-i îngreunăm situația. Dar, în cele din urmă, nu-l putem opri cu adevărat pe Trump. (…) Singurii care îl pot opri cu…
Acum 4 ore
06:20
Parlamentul European ar putea anunța miercuri suspendarea acordului comercial cu SUA din iulie # HotNews.ro
Piețele globale sunt în alertă, deoarece Europa suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA, scrie BBC Parlamentul European intenționează să suspende aprobarea acordului comercial cu SUA încheiat în iulie, potrivit unor surse apropiate comisiei sale pentru…
Acum 8 ore
01:20
Compania germană care produce 70% din submarinele NATO are un plan de 12 miliarde de dolari în imediata vecinătate a SUA # HotNews.ro
Planul reflectă eforturile intensificate ale Germaniei pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, în contextul tensiunilor geopolitice crescânde.
Acum 12 ore
00:20
„Panzerele” germane iau în calcul o soluție radicală în faţa ameninţărilor lui Trump privind Groenlanda # HotNews.ro
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, a declarat guvernul german…
00:00
Un fost ministru de Externe al României face o comparație suprinzătoare între NATO și Tratatul de la Varșovia # HotNews.ro
Falia dintre Uniunea Europeană și administrația Trump „este foarte gravă, pentru că este fără precedent”, a comentat fostul șef al diplomației române, marți seară, în contextul tensiunilor care există între aliați după declarațiile președintelui american despre Groenlanda.
20 ianuarie 2026
23:50
După decenii de supraexploatare, poluare și presiuni climatice, lumea intră într-o eră de „faliment global al apei”. Cantitățile de apă din râuri, lacuri și straturi acvifere se epuizează mai repede decât le poate regenera natura,…
23:30
Donald Trump spune că noul său „Consiliu pentru Pace” poate înlocui ONU: „Ar fi trebuit să rezolve războaiele pe care le-am rezolvat eu” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că noul său „Consiliu pentru Pace” ar putea, „eventual”, să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite, pe care a criticat-o pentru lipsa de eficiență în a pune capăt războaielor, notează…
23:10
Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton # HotNews.ro
Întrebat marți cât de departe este dispus să meargă pentru a „dobândi” Groenlanda, răspunsul lui Donald Trump a fost scurt, în cadrul conferinței sale de presă de la Casa Albă organizată cu ocazia împlinirii unui…
23:00
Trump lansează un nou atac la adresa NATO, chiar înaintea summitului crucial de la Davos # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump, care urmează să aibă o întâlnire cu liderii mondiali la Davos, în Elveția, a pus încă o dată la îndoială angajamentul NATO față de apărarea Statelor Unite și susține că el…
22:40
Discuție de două ore între reprezentanții Statelor Unite și Rusiei, la Davos. Primele reacții # HotNews.ro
Trimisul președintelui american Donald Trump și emisarul liderului rus Vladimir Putin au declarat, marți, că discuția purtată la Davos cu privire la un posibil acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina a fost „foarte…
22:20
Donald Trump ia în calcul implicarea Mariei Corina Machado în viitorul Venezuelei: „O femeie incredibil de drăguță care a făcut și un lucru cu adevărat extraordinar” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că ia în calcul implicarea, într-o formă sau alta, a liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în viața politică a Venezuelei, fără a preciza ce rol ar…
22:20
Trump și-a reluat „refrenul” preferat la conferința despre realizările din primul an de mandat: „Cel mai prost președinte” din istorie # HotNews.ro
Pentru președintele Donald Trump, responsabilitatea pentru problemele din SUA revine în continuare predecesorului său, Joe Biden, scrie CNN. Într-o lungă conferință de presă susținută marți, la Casa Albă, Trump a vorbit despre primul an din…
22:10
Groenlanda nu exclude varianta unui atac american / Pentagonul nu a primit deocamdată ordine pentru planificarea unei invazii # HotNews.ro
Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat, marți, că este improbabil ca SUA să folosească forța militară împotriva Groenlandei, dar că scenariul unui atac nu poate fi exclus complet. Nielsen a susținut o conferință de presă…
21:50
Primar din județul Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor / A încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol # HotNews.ro
Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut marți de DIICOT într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urmă cu o zi au…
21:40
Președintele american Donald Trump a susținut marți o conferință de presă în care și-a lăudat cel de-al doilea mandat la Casa Albă, spunând că ultimul an a fost „o perioadă uimitoare”, relatează CNN, Sky News…
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Antena 3 că trebuie să existe „un sprijin pentru pensionarii care au fost afectați de inflație” și că va propune „două variante” în acest sens. Oficialul a…
21:00
Donald Trump: „Dacă nu aş fi venit eu, NATO nu ar mai fi existat”. Liderul american spune că fără el Alianţa ar fi „căzut în uitarea istoriei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat țărilor membre ale Alianței…
20:40
Interviu cu un român care trăiește de 20 de ani în Minnesota, unde Trump a spus că poate trimite armata. „Soluția pentru când vine întunericul? Încercăm să ne educăm copiii cu drag de oameni” # HotNews.ro
Brașoveanul Romel Mircea Roman a ajuns în SUA prin loteria vizelor. A devenit din 2012 cetățean american. Este inginer automatist. A început așa: Pe 7 ianuarie, în Minneapolis, statul Minnesota, un agent federal ICE (Serviciul…
20:30
Guvernul britanic ia în calcul să restricționeze accesul copiilor la rețelele sociale. Demersul anunțat de ministrul pentru tehnologie # HotNews.ro
Ministrul britanic pentru tehnologie, Liz Kendall, a anunțat marți că guvernul va lansa o consultare privind accesul minorilor la social media, fiind avute în vedere măsuri care se referă inclusiv la creșterea pragului de vârstă…
20:20
Serghei Lavrov afirmă că Groenlanda nu este o „parte naturală” a Danemarcei. „Nu-i așa?” # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei și că problema fostelor teritorii coloniale devine din ce în ce mai acută, informează Reuters. Președintele american Donald…
20:10
Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu” # HotNews.ro
Ucraina a fost invitată să participe la „Consiliul pentru Pace” propus de către Donald Trump, a anunțat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde, conform News.ro. Însă este „foarte dificil să ne imaginăm cum…
Acum 24 ore
19:50
Statul câștigă în instanță și cealaltă jumătate din imobilul pentru care datorează despăgubiri familia Iohannis # HotNews.ro
Tribunalul Sibiu a dat câștig de cauză Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, marți, pe fond, în litigiul pentru cealaltă jumătate din casa situată în centrul istoric al municipiului Sibiu, pentru care fostul președinte Klaus…
19:40
Modele de inteligență artificială (AI) au obținut rezultate remarcabile după ce au fost puse să susțină testul de admitere la universitate din Japonia din 2026, modelul OpenAI ocupând primul loc, cu note maxime la nouă…
19:20
Operațiune majoră a poliției portugheze împotriva unui grup de extremă dreapta. Arme confiscate și zeci de persoane reținute # HotNews.ro
Poliția portugheză a reținut marți 37 de persoane suspectate că fac parte dintr-un grup de extremă dreapta responsabil de infracțiuni motivate de ură, care are legături cu grupuri internaționale similare, într-o operațiune de amploare în…
19:10
Principalul aliat al lui Putin a acceptat invitația lui Trump și a devenit membru al Consiliului pentru Pace # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord prin care se alătură Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, acesta fiind cel mai recent pas într-un proces de apropiere de Washington, după ani…
18:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, marți, chestionat de StartupCafe.ro, că acțiunile de control la firmele românești de transport alternativ sunt justificate de „dimensiunea sumelor anunțate de ANAF” privind evaziunea fiscală din sectorul de ridesharing. …
18:40
Bundeswehr-ul atinge un maxim al ultimului deceniu. Recrutări record și planuri de extindere # HotNews.ro
Numărul soldaților germani a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, ajungând în prezent la 184.200 de militari în serviciu, a declarat marți ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Forțele active ale…
18:40
De ce spune Grindeanu că Nicușor Dan a făcut „o greșeală” că nu a mers la Davos / Despre Consiliul Păcii și invitația lui Trump: „Aici nu e de stat pe gânduri, e «da»” # HotNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți la Gândul că președintele Nicușor Dan trebuia să meargă la Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, deoarece pe agenda internațională „sunt lucruri de care nu putem…
18:20
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost deja suspendată # HotNews.ro
În schimb, grupurile politice sunt mai dezbinate în ceea ce privește alte răspunsuri posibile la amenințările lui Donald Trump, cum ar fi instrumentul anti-coerciție, scriu AFP și Le Monde. Parlamentul European a decis să suspende…
18:10
Nicușor Dan a început „un profund proces de analiză” privind aderarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce obiectiv are evaluarea # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a început să analizeze principiile Consiliului pentru Pace din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. Potrivit Administrației Prezidențiale, e nevoie de o evaluare când vine vorba de angajamentele…
18:10
Guvernatorul Californiei îi îndeamnă pe europeni „să dezvolte o coloană vertebrală” și „să riposteze foarte agresiv” în relația cu Donald Trump # HotNews.ro
Guvernatorul democrat al statului american California, Gavin Newsom, i-a îndemnat pe europeni să își schimbe atitudinea în relația cu președintele Donald Trump, pe care l-a numit „slab”, în cadrul unor declarații de presă făcute marți…
18:10
Oamenii cred adesea că economia merge mai prostă decât li se prezintă de oficialități, deoarece experiența lor zilnică (prețuri mari, costuri ale locuințelor, anxietate legată de locul de muncă) și narațiunile din mass-media sunt negative,…
18:00
Cum explică Dominic Fritz că USR rămâne într-un Guvern cu un ministru al Justiției acuzat de plagiat # HotNews.ro
Dominic Fritz a cerut ca partidul pe care îl conduce să fie evaluat în funcție de miniștrii pe care îi are, nu în funcție de persoanele pe care le-au pus alte partide în guvern, când…
18:00
Furie în Rusia după ce numeroși oameni s-au trezit cu o surpriză neplăcută în noul an. Inclusiv șefa Băncii Centrale a declarat anterior că „s-a mers prea departe” # HotNews.ro
Numărul blocărilor temporare ale cardurilor și conturilor bancare ale persoanelor fizice a crescut dramatic în Rusia de la începutul anului, oamenii apelând la forumuri online și alte canale pentru a se plânge de situație. Ziarul…
18:00
Emmanuel Macron, apariție neobișnuită la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare # HotNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți, purtând o pereche de ochelari aviator care au atras atenția. Emmanuel Macron a explicat că are o afecțiune la…
17:50
În timp ce liderii europeni încearcă să găsească o soluție eficientă pentru a răspunde la ultimele amenințări ale SUA privind preluarea Groenlandei, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă neabătut, un atac aerian nocturn provocând întreruperi pe…
17:40
Una dintre „cărțile” Ucrainei în negocieri: Un sistem care să le ofere aliaților date „de o valoare extraordinară” # HotNews.ro
Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că va fi stabilit un sistem care să le permită aliaților să își antreneze modelele de inteligență artificială pe baza datelor de luptă pe care le-a…
17:30
Armata României va introduce „foarte curând” un sistem american anti-dronă de ultimă generație, anunță șeful Statului Major al Apărării # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spațiului aerian național, fiind deja instruite echipele care…
17:10
Polonia vrea să elimine treptat măsurile de sprijin pentru refugiații ucraineni. „Ar putea paraliza piața muncii” # HotNews.ro
Guvernul polonez a început marți demersurile pentru eliminarea treptată a asistenței pentru refugiații ucraineni, introdusă în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în condițiile în care susținerea publică pentru aceste ajutoare este în…
