Fanatik, 21 ianuarie 2026 08:20
Acum o oră
08:20
Suma fabuloasă câştigată de Sabin Ilie la un cazino din Istanbul. Giovanni Becali, dezvăluire fabuloasă # Fanatik
Giovanni Becali a povestit cum a mers cu Sabin Ilie la Istanbul și acesta, după ce s-a transferat la Fenerbahce, a câștigat o sumă fabuloasă la cazinou.
Acum 2 ore
07:40
Revenire importantă în Superliga României. Atacantul pe care Gigi Becali îl voia la FCSB a semnat cu o echipă care se bate pentru playoff. Despre cine este vorba.
07:10
Mașinărie de goluri! Cine e atacantul, fără nicio selecție la națională, care a năucit-o pe Manchester City în 119 secunde # Fanatik
Echipa lui Pep Guardiola a fost pusă la punct de norvegienii de la Bodo Glimt, formație care a obținut prima victorie în Liga Campionilor, chiar împotriva unei favorite
Acum 4 ore
06:10
Unul dintre fotbaliștii care a reușit să îmbrace tricoul celor două mari forțe ale fotbalului spaniol s-a stins din viață, memoria sa fiind onorată de ambele formații
05:50
”Megaloman și însetat de avere”. Cum era descris Donald Trump de ziarele românești în perioada comunistă: primul articol datează din 1975 # Fanatik
Presa din România l-a descoperit pe Donald Trump pe când acesta avea doar 29 de ani și se pregătea să dea primul tun imobiliar: vânzarea Madison Square Garden din New York
Acum 12 ore
00:50
Cristi Chivu dă vina pe ghinion după Inter – Arsenal 1-3! Ce spune despre calificarea mai departe în Champions League: „Acceptăm și un play-off” # Fanatik
Prima reacție a lui Cristi Chivu după Inter - Arsenal 1-3 în Champions League! Ce a spus despre șansele de calificare mai departe
00:20
Cristi Chivu, record negativ după Inter – Arsenal 1-3! E prima dată în istorie când se întâmplă asta # Fanatik
Probleme pentru Cristi Chivu! Inter a suferit o nouă înfrângere în UEFA Champions League. Borna negativă bifată de echipa antrenorului din România. Ce spun statisticile.
20 ianuarie 2026
23:50
Faza care l-a scos din minți pe Cristi Chivu la Inter – Arsenal! Românul a protestat vehement # Fanatik
Momente tensionate la Inter - Arsenal din Champions League, chiar sub ochii lui Cristi Chivu! Ce s-a întâmplat
23:40
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final # Fanatik
Donald Trump aruncă în aer Cupa Mondială 2026! Germania ia în calcul să nu participe după ultimele evenimente! Alte naționale europene ar putea face la fel: ce s-a întâmplat
23:20
Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere # Fanatik
Cea mai frumoasă sportivă din tenis a recurs la o transformare majoră. Cum arată, de fapt, la aproape 6 ani de când a decis să renunțe la cariera sa.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.04 la Superbet pentru Marseille – Liverpool # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 21 ianuarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.04 la meciul Marseille – Liverpool
22:50
Pe cine a dat Pep Guardiola vina după ce Manchester City s-a făcut de râs cu Bodo/Glimt în Champions League # Fanatik
Pep Guardiola a reacționat dur după eșecul surprinzător al lui Manchester City în fața celor de la Bodo/Glimt. „Ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 21 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 338 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Gigi Mustață, mesaj categoric după ce Olimpiu Moruțan a „trădat” FCSB și a mers la Rapid: „Putem noi să-l luăm cu japca?” # Fanatik
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, a oferit o primă reacție după ce fostul jucător al „roș-albaștrilor”, Olimpiu Moruțan, a decis să semneze cu rivala Rapid.
22:20
Dan Șucu transferă de la echipa care a trăit un adevărat coșmar cu FCSB pe Arena Națională în Europa League! Mutarea e oficială # Fanatik
Transfer important reușit de Dan Șucu! Cine este jucătorul de națională prezentat oficial de echipa omului de afaceri
21:50
Ce avere are, de fapt, Floyd Mayweather. Deși se afișază ca un milionar, adevărul ar fi altul # Fanatik
Unul dintre cei mai buni boxeri din toate timpurile, Floyd Mayweather, a ajuns la sapă de lemn. Apărătorul celebrului pugilist american dă cărțile pe față.
21:40
Vladislav Blănuță la Dinamo din vară?! Ultimele detalii din „telenovela” transferului atacantului: „Putem ajunge repede la o înțelegere” # Fanatik
Telenovela din jurul transferului atacantului Vladislav Blănuță la Dinamo continuă. Conducătorii alb-roșiilor oferă noi detalii în legătură cu această țintă din mercato.
21:10
România, pe ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Experții contrazic datele Eurostat: care este, de fapt, realitatea # Fanatik
Sistemul din educație nu le permite studenților să obțină un job? Experții contrazic statisticile și arată ce se întâmplă de fapt. Pe cine dau vina tinerii
21:10
Cristi Chivu a primit un jucător nou la Inter chiar înaintea marelui meci cu Arsenal din Champions League! Totul este oficial # Fanatik
Transfer oficial la Interul lui Cristi Chivu în ziua meciului cu Arsenal din Champions League! Ce jucător a semnat cu echipa din Serie A
20:50
Tragedie după finala Cupei Africii pe Națiuni! Un senegalez ar fi fost ucis cu un cuțit: cum se apără marocanii # Fanatik
Incident șocant petrecut după finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc! Un bărbat a fost găsit mort lângă Rabat, locul disputării meciului
20:40
Sportiva din Groenlanda care l-a luat în vizor pe Donald Trump. Ce a putut să spună despre președintele american # Fanatik
Ea este campioana mondială care și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump. Aceasta nu a ținut cont de absolut nimic la adresa șefului statului american.
20:30
Ofri Arad, în al nouălea cer după ce a semnat cu FCSB: „Este incredibil, am venit la un club foarte mare, numele Steaua spune totul!”
20:10
Vlad Chiricheș nu mai continuă la FCSB! Unde s-a aflat fundașul central în seara de dinainte ca soarta lui să fie stabilită
Acum 24 ore
19:50
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, căutat de echipe din Spania, Italia, Olanda și Belgia! # Fanatik
Un tânăr fotbalist din Superliga României s-ar putea transfera în vestul Europei încă din această iarnă, formații din mai multe țări fiind interesate de o mutare.
19:40
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt exagerat de mari” # Fanatik
Nicolae Stanciu se desparte de Genoa după doar 6 luni și va merge să joace în China. Care este marea dezamăgire a internaționalului român după ce a devenit liber de contract.
19:20
Simona Halep revine la Cluj-Napoca, la Transylvania Open, la un an după retragerea din tenisul profesionist. Anunț important pentru fanii din România.
19:10
Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Arsenal într-un duel de foc din Champions League. Ce a spus Mikel Arteta înaintea meciului cu echipa antrenorului român.
18:50
Haos în penitenciarele din România! Deținuții ar putea rămâne fără pază. Acuzații privind notele informative secrete # Fanatik
Se anunță haos în penitenciarele din România! Scenariu sumbru cu privire la supravegherea deținuților, în cazul tăierilor salariale și disponibilizărilor.
18:40
Florin Manea, primele declarații după ce Radu Drăgușin a spus „DA”: „Nu îl pot lăsa să semneze ceva fără să văd eu” # Fanatik
Radu Drăgușin a făcut pasul cel mare în viața personală chiar în ziua în care Tottenham joacă în Liga Campionilor! Detalii chiar de la agentul „Dragonului”
18:40
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone. Raportul “Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al […]
18:30
O nouă despărțire în fotbal. Atacantul celor de la AC Milan a părăsit-o pe femeia cu care are 4 copii # Fanatik
Un cuplu celebru din domeniul sportului trece printr-o nouă separare. Fotbalistul de la AC Milan a rupt legătura cu fotomodelul care i-a dăruit 4 copii.
18:30
Sorin Grindeanu susţine creşterea pensiilor anul acesta. „Majorarea trebuie să acopere pierderile imense suferite de pensionari în 2025” # Fanatik
Sorin Grindeanu anunță că PSD va susține în discuțiile pentru bugetul pentru 2026 ca pensiile românilor să fie majorate cu o valoare care să acopere pierderile din 2025.
18:10
Steaua a dat o mega-lovitură de imagine! Clubul din Ghencea are de acum parteneriat cu marele Cristiano Ronaldo: despre ce este vorba
18:10
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România # Fanatik
București, 20 ianuarie 2026 – Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din […]
17:50
Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor” # Fanatik
Sorin Cârțu și Robert Niță au avut un dialog de excepție în care și-au amintit de trecut. Contre cu zâmbetul pe buze între cele două nume mari ale fotbalului românesc.
17:40
Radu Drăgușin și Ioana Stan, ținute de peste 10.000 de euro! O celebră stilistă ia la puricat hainele mirilor: „Se vede clar” # Fanatik
Un cunoscut critic de modă, stilistă cu priză la public și la lumea mondenă, a comentat ținutele purtate de Radu Drăgușin și partenera lui în ziua căsătoriei civile.
17:30
Rusia se vede marele câștigător al conflictului dintre Trump și UE pe tema Groenlandei. „Vom juca un rol principal în această lume nouă” # Fanatik
Presa de la Kremlin jubilează pe marginea disputei dintre SUA şi UE şi consideră Rusia marea câştigătoare din criza Groenlandei. Ursula Von Der Leyen confirmă că escaladarea conflictului ar putea ajuta Moscova.
17:20
Soția noului jucător de la FCSB a reacționat rapid. Ce mesaj a transmis
17:00
Andrei Vochin, editorial plin de emoție în ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul Dinamo: „’Ștefan cel Mare’ nu se dărâmă. Se mută în inimile noastre” # Fanatik
Andrei Vochin a consemnat în Fanatik ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul Dinamo din Ștefan cel Mare. Vestea demolării nu sună ca un simplu proiect, ci ca o adevărată despărțire.
16:50
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate” # Fanatik
Rapid a dat marea lovitură în mercato prin aducerea lui Olimpiu Moruțan. Cum a comentat Cristi Săpunaru salariul pe care acesta îl va primi în Giulești.
16:40
De ce s-a văzut, de fapt, aurora boreală de pe teritoriul României. Ce pericole ascunde acest fenomen: „Atmosfera devine turbulentă” # Fanatik
Aurora boreală a fost vizibilă în mai multe locuri din România, în seara zilei de 19 ianuarie 2026. De ce a fost văzut și de la noi acest fenomen și când poate fi periculos?
16:00
Dinamo a dat lovitura cu transferul lui Matteo Duțu: ”E o chestiune de ore! Îl urmărim de un an și jumătate” # Fanatik
Dinamo are parte de un sezon excelent, dar are nevoie de transferuri pentru a putea să se bată la titlu. Care este, de fapt, situația cu transferul lui Matteo Duțu.
15:50
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice # Fanatik
Introduse în 2019, pensiile speciale ale primarilor au fost doar amânate an de an, fără ca vreunul din cele șase guverne care s-au succedat de la adoptarea Codului Administrativ să aibă curaj să le abroge definitiv.
15:40
Atacantul de 21 de ani și 1.97m a părăsit-o pe CFR Cluj și va semna cu o altă formație din Superliga! Exclusiv # Fanatik
Un nou fotbalist o va părăsi pe CFR Cluj în această iarnă. De această dată este vorba despre un tânăr atacant, care va semna cu o altă grupare din Superliga României.
15:40
Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu Ioana. Momentul deosebit a avut loc chiar în ziua meciului Tottenham – Borussia Dortmund # Fanatik
Radu Drăgușin și iubita sa, Ioana Stan, au semnat actele de căsătorie. Au decis să facă acest demers chiar în ziua meciului Tottenham - Borussia Dortmund.
15:20
Real Madrid s-a despărțit recent de Xabi Alonso și l-a adus interimar pe Alvaro Arbeloa, însă acesta din urmă nu este o soluție pe termen lung și speculațiile vorbesc despre interesul pentru Jurgen Klopp.
15:10
Incidentul feroviar grav din Spania, soldat cu 39 de decese, ridică semne de întrebare și în România. Cât de sigur este, în realitate, transportul cu CFR Călători?
15:00
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta” # Fanatik
Mitică Dragomir a dat verdictul despre șansele FCSB-ului la play-off! Care este greșeala fatală făcută de campioana României la meciul cu FC Argeș
