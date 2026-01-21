O fetiță de șase ani a supraviețuit miraculos tragediei feroviare din Spania. Toți membrii familiei și-au pierdut viața
Click.ro, 21 ianuarie 2026 09:50
O fetiţă de şase ani a supravieţuit tragediei feroviare din sudul Spaniei, în care întreaga sa familie şi-a pierdut viaţa. Copilul se întorcea cu părinţii, fratele şi vărul său de la Madrid, unde vizitaseră musicalul „Regele Leu” şi stadionul Bernabéu.
• • •
Acum 30 minute
10:10
Mulți dintre noi încep dimineața cu o ceașcă de cafea pentru energie rapidă, însă efectele cofeinei pot fi imprevizibile: insomnie, epuizare după vârful de energie și dependență.
10:10
Ce va face Alessia Pop cu banii, după victoria de la „Vocea României”: „E un pas foarte important” # Click.ro
La doar 16 ani, Alessia Pop a reușit să impresioneze întreaga țară prin talentul său excepțional și maturitatea artistică remarcabilă, câștigând „Vocea României” 2025 în echipa lui Tudor Chirilă. Interpretarea sa din audiții, piesa „Djelem, Djelem”, a întors toate scaunele și a transformat-o într-un
Acum o oră
09:50
O fetiţă de şase ani a supravieţuit tragediei feroviare din sudul Spaniei, în care întreaga sa familie şi-a pierdut viaţa. Copilul se întorcea cu părinţii, fratele şi vărul său de la Madrid, unde vizitaseră musicalul „Regele Leu” şi stadionul Bernabéu.
09:50
Testul dificil care îți va pune mintea la încercare. Aproape nimeni nu poate găsi iepurele din imagine în doar 11 secunde # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea, cel puțin la prima vedere, destul de simplu. La urma urmei, tot ce ni se cere să facem este să găsim iepurele ascuns printre pisicile din imagine.
09:40
Supa de oase de vită este un adevărat aliat al sănătății, apreciată de secole nu doar pentru gustul său bogat, ci și pentru proprietățile nutritive remarcabile.
09:30
Despărțire cu scandal. Abush face primele declarații despre Andreea Bostănică: „Tot acest scenariu a fost făcut pentru...” # Click.ro
După luni de liniște, Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, a făcut primele declarații despre separarea de influencerița Andreea Bostănică. În prezența avocatului său, el a explicat motivul distanței dintre ei, dar și situațiile legate de bani și bunuri care au marcat despărțirea.
Acum 2 ore
09:20
Reacția lui Ilie Năstase, după ce fiica adoptivă a ajuns pe străzi. Și Ioana Năstase a vorbit recent cu Charlotte: „În ultima perioadă chiar îmi scria” # Click.ro
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, Charlotte, traversează o perioadă dificilă în Statele Unite, fiind nevoită să ceară bani pe Internet după ce ar fi rămas fără resurse și fără un adăpost. Pentru prima dată, fostul mare jucător de tenis a reacționat la situația fiicei sale.
08:50
Saveta Bogdan, dezvăluire emoționantă la 80 de ani. Ce i-a cerut fiicei sale: „Singurul meu regret” # Click.ro
Saveta Bogdan, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România, a împlinit recent 80 de ani. Cunoscuta artistă radiază de sănătate și împlinire, însă recunoaște că există un aspect al vieții sale care îi lipsește: să devină bunică. Recent, cântăreața a vorbit despre dorința ei d
08:50
Singura legumă ce previne gripa. Ce spune un renumit dietician: „Crește numărul de celule imunitare din organism” # Click.ro
Pe măsură ce temperaturile scad și epidemiile de gripă reapar, sistemul imunitar devine prioritar, mai ales pentru persoanele în vârstă. Alegerile alimentare corecte pot sprijini organismul în lupta cu virusurile sezoniere.
08:50
Un vaccin experimental scade riscul de deces și de recidivă al celui mai letal cancer de piele # Click.ro
Încă o realizare importantă în medicina oncologică vine din cercetarea vaccinurilor personalizate. Un vaccin experimental dezvoltat de Moderna și Merck arată rezultate solide pe termen lung în melanom, notează Reuters.
08:50
O femeie a reușit să dea jos aproape 37 de kilograme într-un singur an. A renunțat la două ingrediente comune # Click.ro
De multe ori, chiar și schimbări minore în dieta noastră ne vor ajuta să scăpăm de kilogramele în plus. De acest lucru s-a convins și Angelina Marie, o femeie din Statele Unite care a dat jos peste 30 de kilograme după ce a renunțat la două ingrediente foarte comune în dieta ei.
08:30
Pensionarii care așteaptă cu nerăbdare sejururile balneare subvenționate se confruntă cu întârzieri considerabile în eliberarea biletelor de tratament.
08:30
Un nou accident feroviar în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți, dintre care cinci în stare gravă # Click.ro
Un mecanic de tren și-a pierdut viața, iar cel puțin 37 de persoane au fost rănite, dintre care cinci grav, într-un accident feroviar produs lângă Barcelona, relatează BBC. Un tren de navetiști a lovit un zid de sprijin prăbușit pe șine
Acum 4 ore
07:50
Sucul de portocale a ajuns, în ultimii ani, într-o zonă controversată a nutriției. Pe de o parte, este asociat cu vitamine, prospețime și energie.
07:40
Horoscopul dragostei al lunii februarie. Ce zodii își vor întâlni jumătatea și care dintre nativi vor avea de suferit din cauza partenerului # Click.ro
Februarie 2026 nu este o lună a promisiunilor romantice ușoare, ci una a adevărurilor emoționale. Dragostea nu mai acceptă măști, jocuri sau jumătăți de măsură. Este o perioadă în care apropierea reală cere curaj, iar distanța apare acolo unde lipsesc asumarea și onestitatea.
07:10
Care este condimentul care poate înlocui zahărul în cafea și aduce și numeroase beneficii pentru sănătate # Click.ro
Mulți iubitori de cafea obișnuiesc să adauge zahăr pentru a-și îndulci băutura, însă această practică poate afecta sănătatea pe termen lung.
Acum 6 ore
06:10
Mulți oameni obișnuiesc să aprindă lumina imediat ce deschid ochii dimineața, însă medicii și cercetătorile recente avertizează că acest obicei poate avea efecte negative asupra somnului și stării generale de bine.
05:10
Cu cât se vând carnetele CEC în 2026. Mulți români pot să mai aibă aceste obiecte în casă # Click.ro
Cândva, era un obiect banal pe care cei mai mulți dintre români îl aveau acasă. Astăzi, este o raritate care devine tot mai căutată printre colecționari. Iar deși nu este tocmai un bilet către o avere fabuloasă, acest obiect tot vă poate aduce un profit frumușel, dacă îl mai aveți prin casă.
Acum 8 ore
04:10
Tipul de pește care combate oboseala creierului. Trebuie consumat de două ori pe săptămână # Click.ro
Acest pește se găsește ușor în magazinele din întreaga țară, însă nu foarte mulți români știu și cât de sănătos este, de fapt, pentru organism.
03:10
Îți pot lua casa legal! Situațiile puțin știute în care pierzi dreptul de proprietate și ce poți face ca să-l recuperezi # Click.ro
Dreptul de proprietate este protejat de lege, dar nu este imposibil de pierdut. În anumite condiții, statul, creditorii sau chiar alte persoane pot ajunge, perfect legal, să îți ia un bun. De multe ori, proprietarii află prea târziu că există proceduri clare prin care pot rămâne fără casă, teren sau
Acum 12 ore
01:10
Dacă ești pasionat de dulciuri cu aromă autentică și texturi fine, Putinka este desertul care nu trebuie să lipsească din repertoriul tău culinar.
00:10
Satul spectaculos din Europa de care puțini turiști au auzit. E construit pe o stâncă și se află foarte aproape de Barcelona # Click.ro
Este un loc de o frumusețe rară, aflat la doar o oră și jumătate de Barcelona. Cu toate acestea, doar foarte puțini turiști ajung în acest sat superb.
20 ianuarie 2026
23:50
Cristina Șișcanu se confruntă cu o problemă serioasă, de ani de zile. Soția lui Mădălin Ionescu a rupt tăcerea: „Am clacat!” # Click.ro
Cristina Șișcanu (41 de ani), soția cunoscutului jurnalist Mădălin Ionescu (55 de ani), a vorbit despre o problemă cu care se confruntă de aproape patru ani. Vedeta a fost sinceră cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.
23:00
Cel mai greu an din viața Gabrielei Cristea. Vedeta și-a amintit momentele cumplite prin care a trecut: „Eram căsătoriți deja din 2015” # Click.ro
Gabriela Cristea s-a alăturat noului tren „2026 e noul 2016”, popular pe Instagram, amintind faptul că anul 2016 a fost cel mai dificil an din viața sa, și al soțului, Tavi Clonda. Vedeta își pierduse orice speranță de a deveni mamă, în urma diagnosticelor medicilor și fiind supusă la șase inseminăr
22:40
Ce poți face dacă te simți mereu obosit și lipsit de energie? De la suplimentele cu magneziu, la schimbarea dietei # Click.ro
Starea de oboseală constantă este una dintre cele mai frecvente probleme ale adulților moderni. Chiar și după o noapte întreagă de somn, multe persoane se trezesc fără energie, cu dificultăți de concentrare și lipsă de motivație. Ritmul alert al vieții, stresul cronic și alimentația dezechilibrată p
22:40
Animalul domestic surprinzător care poate „miroase” frica omului. Un studiu nou scoate la iveală detalii incredibile # Click.ro
Când vine vorba despre emoțiile umane, câinii au fost mult timp considerați „specialiștii” în detectarea stărilor noastre, motiv pentru care sunt văzuți drept cei mai buni prieteni ai omului.
22:40
Șase luni de la crima din Mureș: Emil Gânj rămâne de negăsit. Teoria halucinantă a autorităților care au implicat FBI-ul # Click.ro
La mai bine de șase luni de la crima comisă în iulie 2025, în județul Mureș, Emil Gânj—acuzat că a ucis-o pe Anda—nu a fost încă localizat, iar căutările au ajuns, potrivit relatărilor din presă, într-o fază care depășește cadrul unei anchete strict naționale.
22:30
Ce spune Lidia Buble despre nuntă și copil cu Horațiu Nicolau, iubitul cu 30 de ani mai în vârstă: „Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine” # Click.ro
Lidia Buble (33 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu afaceristul Horațiu Nicolau (63 de ani), și recent a vorbit despre planurile sale de viitor. Artista și-a încântat fanii cu noi informații despre viața personală.
22:30
Vestea anului pentru pensionari. Câți bani în plus intră la pensie în 2026. Manole explică: „Voi propune două variante” # Click.ro
Pensionarii cu venituri mici ar putea primi și în 2026 un sprijin financiar suplimentar, chiar dacă, pe fondul măsurilor anunțate, creșterea pensiilor rămâne înghețată.
22:30
Pierderea părului este o problemă care afectează atât femeile, cât și bărbații, indiferent de vârstă. Pentru unii este un proces temporar, pentru alții o schimbare progresivă care impactează imaginea de sine și încrederea personală.
22:30
Recomandări de cuptoare încorporabile pentru 2026 - o selecție specială pentru iubitorii de prăjituri, patiserie și gătit creativ # Click.ro
Cofetarii de acasă, pasionații de prăjituri, iubitorii de pâine artizanală sau cei care gătesc pentru familie știu cât de important este un cuptor stabil, precis și ușor de folosit. Cuptoarele încorporabile au evoluat considerabil: distribuția uniformă a căldurii este mai bine controlată, tehnologii
22:20
Horoscop miercuri, 21 ianuarie. Un nativ trebuie să evite complet aventurile, pentru că rămâne cu „buza umflată” # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 21 ianuarie.
21:40
Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei sale cu fostul soț: „Era nunta ei, ea era mireasa. Eu am tot văzut-o pe ea așa în niște poze singură” # Click.ro
Mihai Mitoșeru (50 de ani) trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Alexandra, mai tânără decât el cu aproape douăzeci de ani. Recent, actorul și omul de televiziune a povestit cum și-a cunoscut iubita, de dinainte să formeze un cuplu.
21:30
Viperele Vesele, dezvăluiri în exclusivitate despre trecutul concurentei Halima, din sezonul 13 al emisiunii „Mireasa”. Cu ce se ocupa în Italia: „Cronici de scandal savurate de tot orașul” # Click.ro
Halima (22 de ani) se numără printre tinerele care au ales să participe în cadrul emisiunii „Mireasa”, sezonul 13, în speranța că își va găsi partenerul ideal. Născută și crescută în Italia, aceasta a avut un trecut dureros, marcat de arestarea tatălui și de faptul că mama ei s-a aruncat de la etaju
21:30
„Cutia misterioasă” care i-a lăsat mască pe arheologi. Comoara romană descoperită în mormântul unei tinere # Click.ro
O descoperire „extraordinară”, despre care se crede că datează din perioada romană târzie, a ieșit la lumină în Broadway, un orășel din Worcestershire, iar arheologii spun că nu au mai văzut așa ceva.
21:30
Cele 2 zodii care fac cunoștință cu fericirea absolută pe 21 ianuarie. Primesc cea mai bună veste din viața lor # Click.ro
21 ianuarie vine cu o energie aparte, de tip „punct de cotitură”, în care lucrurile se aliniază rapid pentru două zodii care au simțit în ultimele luni că merg cu frâna trasă, deși au făcut tot ce ține de ele.
21:30
Primăria Arad are de recuperat aproximativ 3.000.000 de lei din amenzi aplicate în ultimii ani unui număr de 30 de prostituate, însă administraţia locală a constatat că sumele sunt foarte greu de recuperat în instanţă, care de regulă decide ca femeile să presteze muncă în folosul comunităţii.
Acum 24 ore
21:20
Dana Roba și iubitul american, despărțire cu scandal! Vedeta a cerut ajutorul jandarmilor pentru a-l scoate din casă: „S-a supărat că i-am cerut bani pe cheltuieli” # Click.ro
S-a rupt lanțul de iubire dintre Dana Roba și iubitul american, cu care începuse o relație stabilă. Vedeta a ajuns la capătul răbdării și l-a dat pe acesta afară din casă, având nevoie de ajutorul jandarmilor. Iată de la ce a pornit scandalul.
21:20
Cât a suferit Iulia Pârlea în fosta relație cu Alex Pițurcă? Prezentatoarea TV, cu lacrimi în ochi: „Am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău” # Click.ro
Iulia Pârlea a vorbit după mult timp de la despărțirea de Alex Pițurcă despre perioadă dificilă din punct de vedere emoțional prin care a trecut ani în urmă. Prezentatoarea meteo de la Pro TV a făcut confesiuni sincere despre durerea trăită în fosta relație și lecțiile pe care le-a învățat.
21:20
Vânătoare de suveniruri pentru fanii „câinilor”. Galeria dinamoviștilor și-a luat „la revedere” de la „Groapa” din Ștefan cel Mare # Click.ro
„Locul în care am simţit mereu glorie / De azi înainte va fi doar istorie!”. Este mesajul prin care galeria lui Dinamo şi-a luat ieri la revedere de la bătrânul stadion din „Groapă”, a cărui demolare a început la orele prânzului. Imensul banner a fost postat pe ruinele tribunei, golite de scaune şi
21:20
Pâinea se schimbă inevitabil după ce o aduci acasă, însă felul în care o depozitezi poate face diferența dintre o pâine plăcută și a doua zi și una care devine fie „piatră”, fie mucegăită.
18:50
Cristina Ciobănașu a răbufnit! Ce a răspuns actrița celor care o întreabă când se căsătorește sau când face un copil: „Nu contează că sunt persoană publică” # Click.ro
Cristina Ciobănașu, una dintre cele mai tinere actrițe românești, aflată într-o relație cu de peste trei ani de zile cu medicul Alexandru Mureșan, a vorbit cu sinceritate despre căsătorie și copil. Această discuție a fost o reacție a întrebărilor primite din partea internauților, care au iritat-o pe
18:30
Eroul indian care a scos fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu bani și donații: „Iubesc oamenii din România” # Click.ro
Cazul care a ținut Craiova cu sufletul la gură are acum și o continuare care spune mult despre solidaritatea oamenilor.
18:00
Gestul șocant pe care l-a făcut tânărul din Constanța, după ce și-a ucis mama cu 40 de lovituri de cuțit. A doua zi s-a predat # Click.ro
Apar detalii noi în cazul crimei din Constanța, în care un tânăr de 20 de ani este acuzat că și-a ucis mama, o femeie în vârstă de 49 de ani, într-un acces de furie. Ancheta arată că, după atac, bărbatul ar fi rămas în locuință până dimineață.
18:00
Radu Drăgușin și Ioana Stan, căsătorie în secret. Cei doi au devenit oficial soț și soție, în cadrul unui eveniment intim # Click.ro
Moment important astăzi pentru cunoscutul fotbalist Radu Drăgușin și Ioana Stan. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție, iar la evenimentul discret de la Starea Civilă, în Capitală, au fost prezente doar persoane apropiate cuplului.
17:50
Trucul simplu și ieftin care te scapă de condensul de pe geamuri în câteva minute. Rezultatele te vor uimi # Click.ro
Condensul de pe ferestre este una dintre cele mai enervante probleme ale sezonului rece: dimineața găsești picături pe sticlă, pervazuri ude și acea senzație de umezeală rece care „intră în oase”, chiar dacă locuința este încălzită.
17:50
Vacanță în Alaska. Cât a plătit solistul Fabio Niță pe o sticlă de apă: „Nu e deloc ieftin.” Cât costă, de fapt, o vacanță la capătul lumii? # Click.ro
Cât a plătit Fabio Niță pe o sticlă de apă de băut în Alaska: „Nu e ieftin.” Cât costă, de fapt, o vacanță la capătul lumii?
17:10
Bebe Cotimanis face dezvăluiri sincere despre prietenia cu Carmen Tănase: „18 rămâne numărul care ne leagă” # Click.ro
Carmen Tănase și Bebe Cotimanis sunt două nume sonore în lumea artistică din România. Consacrați pentru cariera lor în lumea filmului și a cinematografiei, în spatele camerelor de filmat, pe cei doi îi leagă o veche și frumoasă prietenie, despre care Bebe Cotimanis a amintit recent, cu ocazia zilei
17:00
O plajă din Anglia a fost acoperită de cartofi și ceapă! Care este explicația autorităților # Click.ro
O plajă din East Sussex, Anglia, a fost acoperită de cartofi și ceapă după ce mai multe containere au căzut în mare de pe nave portcontainer în timpul furtunilor de la sfârșitul anului trecut și începutul acestei luni.
17:00
O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică își rescrie rapid povestea economică și socială: Uzbekistanul, fostă republică sovietică între 1924 și 31 august 1991, raportează astăzi o creștere accelerată, nivel de trai în urcare și ambiții care îl împing spre liga economiilor mari ale lumii.
