Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava

Acum 5 minute
10:50
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească # Gândul
Temperaturile scăzute din ultemele săptămâni îi fac pe mulți români, posesori de autoturisme, să iasă în parcare doar pentru a-și porni mașinile ca să „se dezmorțească”, însă puțini știu că acest obicei este mai degrabă unul greșit și dăunător pentru motor. Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică de ce nu este recomandat să lași […]
10:50
AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită” # Gândul
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) semnalează problemele, dar și soluțiile cu care vine pentru reglementarea procesului electoral. Adrian Țuțuianu, președintele AEP, a făcut mai multe grupuri de lucru pentru a rezolva problemele pe care le-a găsit, inclusiv publicitatea politică din online, probleme logistice în legătură cu desfășurarea scrutinului și reorganizarea AEP. Reguli clare pentru publicitatea politică […]
10:50
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit # Gândul
Salarii nepalezi în România 2026. Gândul.ro a efectuat o analiză asupra celor mai importante 5 job-uri ale nepalezilor din România. Pentru fiecare în parte a fost estimat un nivel salarial în 2026. Au fost luate în considerare detalii legislative importante, precum nivelul salariului minim brut pe țară, precum și valoarea care ar urma să fie […]
Acum 10 minute
10:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre presiunile care existau la Bruxelles, dar și despre Consiliul de Pace propus de către președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre cum […]
Acum 30 minute
10:30
Tânărul dat dispărut în Timiș a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori # Gândul
Minorul de 15 ani, dat dispărut pe data de 19 ianuarie 2026 în localitatea Cenei, din județul Timiș, a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori, potrivit unor surse citate de Digi24. Adolescentul dat dispărut pe 19 ianuarie a fost găsit mort Alin Mario Berinde a plecat voluntar de la domiciliul […]
10:20
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o # Gândul
Un cuplu din SUA au avut parte de șocul vieții după ce au făcut o descoperire surprinzătoare în spatele unui perete fals, într-o casă veche de peste 100 de ani, proprietate pe care tocmai au cumparat-o. Momentul a fost filmat și a devenit viral pe TikTok. Un cuplu din Statele Unite a avut parte de […]
10:20
Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava # Gândul
Președintele Donald Trump se află din nou în drum spre Forumul Economic Mondial din Elveția, după ce avionul său s-a întors în Statele Unite din cauza unei „probleme electrice minore”, potrivit unui oficial al Casei Albe, relatează CNN. Air Force One a aterizat în siguranță la baza comună Andrews la ora locală 23:07, potrivit lui […]
Acum o oră
10:10
Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a explicat miza participării la reuniunea de la World Economic Forum și ce înseamnă, concret, absența președintelui României. Discuția are loc în contextul în care la Davos nu merge Nicușor Dan, ci o delegație oficială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
10:10
Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat # Gândul
Echipajul unei barje pe Dunăre a alertat pompierii cu privire la dispariția unui marinar de 36 de ani, miercuri dimineață, 21 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, la fața locului s-au deplasat echipajele de salvare pentru a-l căuta pe bărbat. Misiunea este în dinamică. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman a transmis faptul că alerta […]
10:10
Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire” # Gândul
Inter a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Champions League, 1-3 pe teren propriu cu Arsenal. La finalul jocului, presa italiană a analizat în detaliu prestația milanezilor, dar și deciziile luate de Cristi Chivu pe parcursul întâlnirii. Cel mai influent cotidian din peninsulă, Gazzetta dello Sport, a remarcat o schimbare pe care antrenorul […]
10:00
Cât plătești pentru abonamentele Netflix în România, în 2026? Platforma de streaming aduce pentru cinefili, anul acesta, o multitudine de seriale, filme, documentare și animații. De asemenea, utilizatorii acestei platforme pot avea surprize, anul acesta. Tarifele percepute pentru abonamentele Netflix ar putea să crească simțitor. Deși reprezentanții platformei de streaming nu au anunțat oficial că […]
10:00
Accident grav pe sensul Deva – Sibiu al A1. O persoană a murit şi alte două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite # Gândul
Accident teribil pe sensul Deva – Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. O persoană a decedat și alte două, inclusiv o fetiță de 6 ani, au fos grav rănite în urma tragediei. ISU Hunedoara a transmis un comunicat oficial cu privire la incidentul grav care a avut loc miercuri dimineața. În autoturismul intrat în […]
10:00
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a povestit cum a fost luat peste picior Radu Miruță de Kelemen Hunor, liderul UDMR, în urma declarațiilor făcute de ministrul Apărării în spațiul public, cu privire la faptul că România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. Prezent în studioul emisiunii Ai Aflat!, Sorin […]
Acum 2 ore
09:40
Război în Ucraina, ziua 1.427. Zelenski, deranjat de atenția care se acordă Groenlandei: „Sunt îngrijorat” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 21 ianuarie 2026, în a 1.427-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski s-a declarat „îngrijorat” de o deturnare a atenției internaționale de la războiul din Ucraina către divergențele provocate de intenția președintelui american Donald Trump de a anexa insula arctică Groenlanda. Zelenski pune […]
09:20
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier # Gândul
Banii câștigați din cerșit au fost suficienți pentru ca un tânăr de numai 25 de ani să locuiască într-un apartament închiriat în regim hotelier, scrie bzi.ro. Întâmplarea următoare este o lecție pentru societatea românească și ne arată până unde pot merge unii oameni pentru a trăi de pe urma semenilor. La Iași, un tânăr de […]
09:20
Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani # Gândul
O armură rară din bronz aurit, descoperită într-un mormânt regal din secolul al VIII-lea, confirmă relatările considerate până acum legendare despre „armura de aur” a elitei dinastiei Tang, oferind prima dovadă arheologică directă. O descoperire arheologică excepțională schimbă modul în care este înțeleasă istoria militară și ceremonială a Chinei imperiale. O armură aurită, datând de […]
09:10
România participă la Monte-Carlo Historique 2026 cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu: „Ultima zi va fi cea mai dificilă” # Gândul
România participă la Monte-Carlo Historique 2026. În cadrul raliului care se desfășoară în perioada 1 – 5 februarie 2026, țara noastră va participa cu 5 echipaje și mașini istorice. Călin Popescu Tăriceanu, aflat la evenimentul de la Tiriac Collection unde a prezentat echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”, a explicat în […]
09:10
La Sf. Gheorghe, primarul face referendum. Locuitorii sunt chemaţi la urne pe 1 martie ca să voteze nivelul taxelor locale # Gândul
Câţiva primari din ţară, printre care şi cel din Sf Gheorghe, Antal Árpád, caută soluţii ca să nu impună mărirea taxelor şi impozitelor locale la un nivel pe care locuitorii nu l-ar putea suporta. Aşa că, pe 1 martie, acesta vrea să organizeze un referendum prin care cetăţenii pot vota singuri care să fie nivelul […]
09:00
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe # Gândul
Nici bine nu am scăpat de precipitații că România se pregătește pentru un nou episod prelungit de iarnă autentică. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Accuweather va ninge aproape neîntrerupte timp de 10 zile în anumite zone. Sunt vizate localitățile situate la altitudine mare, în special în zonele montane, spun specialiștii. Unde ninge 10 zile […]
09:00
Nouă morți și 84 de răniți, după explozia de la fabrica de oțel din nordul Chinei. Siguranța în muncă, frecvent criticată de autorități # Gândul
Bilanțul exploziei de la o fabrică de oțel din nordul Chinei a crescut la nouă morți și 84 de răniți, o persoană fiind în continuare dispărută. Autoritățile centrale au preluat supravegherea anchetei, pe fondul criticilor privind siguranța muncii. Numărul victimelor în urma exploziei produse la o fabrică de oțel din nordul Chinei a ajuns la […]
Acum 4 ore
08:50
Fostul ministru de Finanţe, Tanczos Barna, spune că impozitele locale şi pe venit ar trebui să rămână la bugetul local # Gândul
Vicepremierul Tanczos Barna(UDMR) susține că încasările din impozitele locale trebuie să rămână la autoritățile locale. El a declarat că este nevoie și de o echilibrare în ceea ce privește comunitățile defavorizate. Potrivit acestuia, taxele și impozitele locale sunt firești, dar că acestea ar trebui să rămână la autoritățile locale, a declarat Barna, marţi seara, la […]
08:40
Alertă roșie în Sicilia. Furtunile violente au generat inundații catastrofale în regiunea italiană. Școli închise, linii electrice rupte # Gândul
Sicilia se confruntă cu o situație de urgență majoră după ce furtunile violente au devastat regiunea. Autoritățile au instituit alertă roșie în nord-estul insulei, după ce mai multe zone urbane au fost inundate, cele mai grave efecte fiind în zona Messina, liniile electrice au fost distruse, mult drumurii fiind blocate. Deja peste 200 de persoane […]
08:30
Bătrânii din azile şi copiii din orfelinate fac supravieţuire, la propriu. Bolojan a stabilit că aceştia pot trăi cu 32 lei/zi cota de hrană # Gândul
Copiii abandonaţi în grija statului şi bătrânii din azilele româneşti pot supravieţui cu mâncare de 32 lei, zilnic. Guvernul condus de Ilie Bolojan a publicat în Monitorul Oficial o actualizare a Legii 426/2020, materializată sub formă de hotărâre de guvern. Potrivit textului de lege, bătrânii din azilele statului, cât şi copiii din orfelinate, iau parte […]
08:20
Care este, de fapt, diferența dintre ouăle albe și ouăle brune. Explicația dată de un specialist # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este diferența dintre ouăle albe și ouăle brune? Un specialist a venit cu o serie de explicații referitoare la acest produs des achiziționat din piețe și supermarketuri. Întrucât majoritatea ouălor din supermarketuri sunt de obicei maronii, găsirea unei cutii cu ouă albe (sau chiar mixte) poate părea bizară. Astfel, poate fi […]
08:10
Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu” # Gândul
În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre libertatea de exprimare și relația dintre presă și putere politică, făcând o comparație între perioada mandatului său și contextul actual. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Fostul prim-ministru a susținut că, în timpul guvernării sale, presa beneficia de […]
07:50
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt # Gândul
Ai luat în calcul ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023? Gândul.ro a întocmit un tabel în acest sens. Iată mai jos, în articol, ce mărire trebuie să ceri, de fapt. Sunt luate în calcul mai multe scenarii salariale. Ce salariu ar trebui să ai în […]
07:40
Cu doar doi jucători transferați în mercato de iarnă, FCSB anunță că a încheiat achizițiile din această perioadă. Gigi Becali a anunțat, însă, că în conturile clubului sunt bani, iar președintele Consiliului de Administrație este liber să-i cheltuie după cum consideră. Într-o intervenție televizată, Becali a transmis că i-a delegat toată puterea pentru a face […]
07:20
21 Ianuarie, calendarul zilei: Placido Domingo împlinește 85 de ani. Își pierd viața, în accidente auto, Antonio Alexe și Maria Cioncan # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Plácido Domingo este considerat una dintre cele mai influente și complexe personalități ale artei lirice mondiale. Născut la 21 ianuarie 1941, la Madrid, a studiat pianul, dirijatul și canto la Conservatorul Național […]
07:10
Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep # Gândul
În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul politic Valentin Stan a lansat o critică vehementă la adresa generalului Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, pentru declarațiile făcute săptămâna trecută despre lipsa garanțiilor de securitate. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Valentin Stan a subliniat că astfel de afirmații […]
Acum 6 ore
06:10
Studiul care desființează măsurile lui Bolojan. Cum a ajuns austeritatea să-i sărăcească mai mult pe cei vulnerabili. „De-a dreptul pervers” # Gândul
Măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan fac viața familiilor cu venituri mici să fie și mai grea decât era deja. Salariul minim și ajutoarele sociale au fost înghețate, iar unele categorii de oameni care aveau asigurare de sănătate gratuită, sunt nevoiți acum să-și plătească singuri contribuțiile. Într-un amplu studiu realizat de Cristina Raț, lector […]
06:10
Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a lansat un avertisment legat de securitatea României. Discuția a pornit de la modul în care este invocat dreptul internațional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Nu lăsăm pe nimeni în urmă Profesorul a explicat de […]
05:10
Escrocii români care înșelau băncile din Marea Britanie s-au mutat în Canada. Se cumpără mașini de lux în valoare de sute de mii de euro bucata # Gândul
Majoritatea românilor care comiteau infracțiuni economice pe teritoriul Marii Britanii ar fi migrat în Canada, unde au descoperit că sistemul bancar ar fi mai permisiv. Conform anchetatorilor, pagubele provocate de către escrocii originari din România ar fi unele foarte mari. Numărul mare de români care muncesc în Anglia cu acte în regulă a făcut ca […]
Acum 12 ore
01:00
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă” Ce crede Trump despre NATO înainte să ajungă la Davos # Gândul
Președintele american Donald Trump a fost întrebat la ultima conferință de presă dacă va participa la reuniunea de urgență a G7, așa cum a propus președintele Emmanuel Macron. „Nu, nu aș face asta. Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo. Adică, este un prieten […]
00:50
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea președintelui SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos # Gândul
Sute de activiști au protestat la Davos înasinte de sosirea lui Donald Trump în orașul elvețian. Pe un munte a fost afișat mesajul „No Kings” (Fără Regi) ce pare alcătuit din panouri luminate, făcând referire la protestele democraților din SUA împotriva președintelui. Președintele american ar urma să participe la cea de-a 56-a întâlnire anuală de […]
00:50
Încă o tragedie feroviară lovește Spania după accidentul din Adamuz. Un tren a deraiat în Barcelona, rezultând 1 mort și 15 răniți # Gândul
Încă o tragedie lovește Spania după accidentul tragic din Adamuz: un tren cu navetiști a deraiat în Barcelona după ce un zid s-a prăbușit pe șine. Până la această oră au fost raportați 1 mort și 15 răniți, raportează BBC. Mecanicul de locomotivă este persoana declarată decedată, anunță publicația. Gravitatea rănilor suferite de pasageri este […]
00:40
„Fără regi” – mesajul protestatarilor anti-Trump, afișat înainte de sosirea lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos # Gândul
Sute de activiști au protestat la Davos înasinte de sosirea lui Donald Trump în orașul elvețian. Pe un munte a fost afișat mesajul „No Kings” (Fără Regi) ce pare alcătuit din panouri luminate, făcând referire la protestele democraților din SUA împotriva președintelui. Președintele american ar urma să participe la cea de-a 56-a întâlnire anuală de […]
00:00
Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI # Gândul
Echipa de dezvoltare de la sediul Rockstar North din Edinburgh a fost evacuată după izbucnirea unui incendiu. Nu s-au raportat victime. Incendiul de dimensiuni mici a fost declanșat de o defecțiune tehnică. „Luni dimineață devreme, a existat o defecțiune la una dintre centralele termice de la Rockstar North.”, a declarat un purtător de cuvânt al […]
20 ianuarie 2026
23:50
Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice” # Gândul
„Pentagonul intenționează să își reducă participarea la o serie de grupuri consultative NATO, acesta fiind cel mai recent semn al eforturilor administrației Trump de a reduce prezența militară americană în Europa, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația”, dezvăluie în această seară Washington Post. „Mutarea iminentă afectează aproximativ 200 de militari și va diminua în […]
23:50
Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei” # Gândul
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a vorbit – marți seară, într-un interviu pentru G4Media despre situația din Groenlanda. „Nu sunt de acord cu intenția de anexare. Ne vom poziționa de partea victimei”, a spus el. „Groenlanda! Politicile lui Donald Trump privind anexarea acestei insule și răspunsul UE. Sunteți de acord cu intenția […]
23:40
Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show, difuzată marți seara, Adrian Năstase a explicat de ce România refuză să intre într-un presupus „Consiliu al Păcii” alături de Vladimir Putin. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la frontiere și securitate, cu referire la interesul american pentru Groenlanda. Adrian Năstase a legat […]
23:40
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei unt duri doar când nu sunt în preajmă” Ce crede Trump despre NATO înainte să ajungă la Davos # Gândul
Președintele american Donald Trump a fost întrebat la ultima conferință de presă dacă va participa la reuniunea de urgență a G7, așa cum a propus președintele Emmanuel Macron. „Nu, nu aș face asta. Pentru că Emmanuel nu va sta acolo prea mult timp și nu există nicio șansă de longevitate acolo”, a spus liderul de […]
23:10
Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate” # Gândul
Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre atacurile constante pe care PSD le are la adresa miniștrilor USR. Acesta a transmis că partidul său își asumă faptul că are un vot inutil pentru coaliția de guvernare. Dominic Fritz a afirmat că USR nu poate să exercite niciun fel de presiune în […]
23:00
Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția # Gândul
Există convingerea falsă, în opinia medicilor specialiști, că alcoolul este aur pe vreme de ger. Nimic mai neadevărat, zic ei, argumentând că tăria este o soluție de moment, care poate face mai mult rău, în anumite situații. O altă băutură este indicată pentru momente critice create de gerul năprasnic. În urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum unii lideri europeni nu înțeleg că Rusia se dezvoltă prin acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de […]
22:40
Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat în cadrul unei intervenții live pentru România TV, că starea sa de sănătate s-a agravaz din cauza expunerii ridicate și continue la mercur și arsenic. Medicii au descoperit în organismul edilului concentrații extrem de mari de substanțe toxice, iar surse din anutrajul acestuia spun că se confruntă cu […]
22:30
Mai multe aparate electrocasnice din casă îți pot umfla factura la curent. Soluții pentru a reduce costurile # Gândul
Creșterea prețurilor la energie electrică îi face mulți români să fie mai atenți la consumul din locuință. În multe gospodării există deja electrocasnice moderne, dar factura la curent rămâne la cote ridicate din cauza unor aparate care consumă multă energie și sunt utilizate zilnic. Aerul condiționat Aparatul de aer condiționat se află în topul electrocasnicelor […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin # Gândul
Invitatul zilei este prof. Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 24 ore
21:30
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar # Gândul
Investitorii aventurieri cu dare de mână pot depune deja un avans de 1.000.000 de dolari pentru a-și asigura un loc în primul hotel lunar, anunță un promotor vizionar american. Rezervările pot fi făcute chiar de acum, deși o bază permanentă pe Lună, care face parte din viziunea expansiunii SUA și în spațiu, este încă în […]
21:30
A murit Bruce Leung, unul dintre cei patru dragoni ai cinematografiei chinezești. Omagiul lui Jackie Chan # Gândul
Bruce Leung, o altă legendă a artelor marțiale, a murit din la vârsta de 77 de ani. Starul Kung Fu Hustle, cunoscut și sub numele de Leung Choi-sang și Leung Siu-lung, a murit pe 14 ianuarie, în urma unei insuficiențe cardiace, înconjurat de familia sa, confirmă Jackie Chan, citat de Mirror. Leung era cunoscut ca […]
21:20
Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori # Gândul
Este scandal într-o comună din județul Galați, unde peste 300 de familii s-au trezit că impozitul pe case le-a fost majorat și de 30 de ori mai mult! Așa au ajuns să primească decizii de impunere cu sume cuprinse între 5.000 și 13.000 de lei. Extrem de supărați, oamenii au mers marți peste primar, să îi […]
