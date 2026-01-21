2026, anul concedierilor de rasunet in televiziune. La pachet cu Maruta un al nume greu paraseste Protv

09:10

Câţiva primari din ţară, printre care şi cel din Sf Gheorghe, Antal Árpád, caută soluţii ca să nu impună mărirea taxelor şi impozitelor locale la un nivel pe care locuitorii nu l-ar putea suporta. Aşa că, pe 1 martie, acesta vrea să organizeze un referendum prin care cetăţenii pot vota singuri care să fie nivelul […]