Război în Ucraina, ziua 1.427: Zelenski îngrijorat de atenția asupra Groenlandei
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 10:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.427-a zi, iar președintele Zelenski se arată îngrijorat de atenția acordată disputei asupra Groenlandei, subliniind nevoia de foc pe conflictul din țara sa. El solicită SUA să negocieze și condiționează prezența sa la Davos de garanții de securitate și ajutor pentru reconstrucție. Războiul din Ucraina a împlinit 1.427 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.427: Zelenski îngrijorat de atenția asupra Groenlandei apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
10:40
România ar putea plăti 1 miliard de dolari pentru un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace, inițiat de Donald Trump. Acest organism are rolul de a sprijini soluționarea conflictelor internaționale. Decizia privind participarea României rămâne în analiza autorităților de la București. România ar trebui să plătească 1 miliard de dolari pentru un loc permanent … Articolul România va plăti 1 miliard de dolari pentru locuri VIP în Consiliul Păcii apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
10:30
Gabriela Ruse avansează în turul 3 la Australian Open după o victorie impresionantă contra australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4. Aceasta este a doua ei prezență în turul al treilea la un turneu de Mare Șlem, urmând să joace împotriva învingătoarei dintre Maria Sakkari și Mirra Andreeva. România mai are în competiție și pe Sorana … Articolul Gabriela Ruse avansează în turul 3 la Australian Open, învingând o favorită apare prima dată în Main News.
10:30
Cod galben de ger a fost emis de ANM pentru 13 județe, cu temperaturi ce pot ajunge între -19 și -9 grade. Precipitații mixte și polei vor afecta mare parte din țară, inclusiv București. Vremea rămâne rece, cu maxime de 3 grade și minime de -3 grade. Rămâi la curent cu prognoza meteo! Meteorologii au … Articolul Cod galben de ger și polei în 13 județe; vremea în București până vineri apare prima dată în Main News.
10:20
Netflix își revizuiește oferta de preluare a Warner Bros, propunând 82,7 miliarde de dolari în numerar. Aceste active includ studioul Warner Bros și HBO Max. Rivalitatea cu Paramount Skydance continuă, iar tranzacția ar putea fi finalizată la începutul primăverii următoare, după scindarea canalelor de cablu. Netflix oferă 82,7 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros … Articolul Netflix oferă 82,7 miliarde dolari în numerar pentru Warner Bros. apare prima dată în Main News.
10:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.427-a zi, iar președintele Zelenski se arată îngrijorat de atenția acordată disputei asupra Groenlandei, subliniind nevoia de foc pe conflictul din țara sa. El solicită SUA să negocieze și condiționează prezența sa la Davos de garanții de securitate și ajutor pentru reconstrucție. Războiul din Ucraina a împlinit 1.427 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.427: Zelenski îngrijorat de atenția asupra Groenlandei apare prima dată în Main News.
Acum o oră
10:00
O femeie din Austria a fost salvată de alpiniști după ce a căzut de pe o pantă abruptă. În ciuda intervenției, ea a refuzat spitalizarea și a cerut să fie dusă la un bordel din apropiere, stârnind interesul autorităților. Prostituția este legală în Austria, iar incidentul a fost raportat de un biciclist. O femeie a … Articolul Femeie salvată după o cădere refuză spitalizarea pentru a merge la bordel apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
09:40
Crin Bologa a criticat legile justiției din 2022, declarându-se inițial mulțumit de reglementările privind DNA. Într-o recentă dezbatere, a explicat parlamentarilor cât de nocive pot fi aceste modificări. Bologa a subliniat discuțiile cu liderii politici și dezamăgirea privind adoptarea legilor. Crin Bologa a criticat modificările aduse legilor justiției în 2022, deși la acea vreme s-a … Articolul Crin Bologa despre legile justiției: contradicții și satisfacție în 2022 apare prima dată în Main News.
09:30
Alina Bica oferă sfaturi esențiale pentru viitorii procurori, subliniind importanța muncii după program și pregătirii continue. Un aspect crucial este acceptarea singurătății, având în vedere că prietenii pot dispărea în momentele dificile. Descoperă mai multe despre cariera provocatoare a fostului procuror și lecțiile valoroase în articolul nostru. Alina Bica oferă sfaturi pentru viitorii procurori pe … Articolul Sfaturi esențiale de la Alina Bica pentru viitorii procurori apare prima dată în Main News.
09:30
Fostul vicecampion mondial la kaiac, Eugen Botez, a murit la vârsta de 77 de ani. Cu o carieră de succes, Botez a câștigat medalii la competiții internaționale și a devenit Maestru al Sportului. Priveghiul va avea loc pe 21 ianuarie la Casa Funerară Kuki, iar înmormântarea pe 22 ianuarie la Cimitirul Eternitatea din Arad. Eugen … Articolul Fost vicecampion mondial la kaiac, decedat: doliu în sportul românesc apare prima dată în Main News.
09:30
Gigantul farmaceutic Pfizer a dat în judecată România la Tribunalul din Bruxelles pentru neexecutarea contractelor de achiziție a 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Valoarea reclamației se ridică la 564 milioane de euro. Procesul public va începe în 2026, iar România este reprezentată de avocați specializați. România a fost dată în judecată de … Articolul Procesul de 500 milioane euro la Tribunalul Bruxelles: România citată în instanță apare prima dată în Main News.
09:10
Salariul net al președintelui ASF a scăzut cu peste 30%, de la 12.500 euro la 8.800 euro, iar 38 de angajați au fost concediați din cauza reformelor guvernului Bolojan. Tăierile de posturi și reducerea salarială afectează capacitatea instituției de a îndeplini atribuțiile legale, inclusiv în domenii emergente. Salariile angajaților ASF au fost reduse cu 30% … Articolul Impactul tăierilor lui Bolojan asupra salariilor și angajaților din instituții apare prima dată în Main News.
09:00
Un român a fost prins în Germania cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă, în urma unui control rutier pe autostrada A72. Poliția a confiscat banii, suspectând spălare de bani sau proveniență ilegală. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile cercetează declarațiile contradictorii ale bărbatului. Poliția germană a oprit un autoturism … Articolul Român prins cu zeci de mii de euro ascunși, bani confiscați de polițiștii germani apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
08:40
Armata României își întărește granițele; Radu Miruță avertizează despre riscuri cu drone # MainNews.ro
Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina după multiple atacuri cu drone. Ministrul Radu Miruță avertizează asupra riscurilor ca dronele să ajungă în zone locuite, subliniind că eforturile de apărare sunt accentuate, dar nimeni nu poate garanta detectarea tuturor amenințărilor aeriene. Armata României își întărește prezența la granița cu Ucraina, pregătindu-se pentru riscurile … Articolul Armata României își întărește granițele; Radu Miruță avertizează despre riscuri cu drone apare prima dată în Main News.
08:30
Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat distorsiunile informațiilor privind pensiile magistraților. Pensionările masive nu sunt rezultatul unor înțelegeri obscure, ci al unei legi generale. Noua legislație va modifica vârsta de pensionare și regulile de calcul al pensiilor, asigurând transparență în sistemul judiciar. Judecătorul Claudiu Drăgușin critică gestionarea pensiilor magistraților de către Guvern Pensiile mai mari decât … Articolul Pensiile magistraților: adevărul dezvăluit și distorsionat apare prima dată în Main News.
08:30
Patrick Ciorcilă, fiul miliardar, o aduce pe Simona Halep în rolul de ambasador onorific al turneului Transylvania Open 2026 la Cluj. Fosta campioană va înmâna trofeul câștigătoarei și va participa la activități dedicate jucătoarelor și tinerelor talente. Află detalii despre acest eveniment important în tenisul românesc. Simona Halep a fost numită ambasador onorific al turneului … Articolul Fiul miliardar o învăluie pe Simona Halep în organizarea turneului de la Cluj apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea ce permite atribuirea gratuită a plajelor Mării Negre către autoritățile locale. Acesta Contestă legalitatea, afirmând că aceste entități nu sunt de utilitate publică, contrar prevederilor constitutionale, inclusiv articolul 136. Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea pentru utilizarea plajelor Mării Negre Legea permite autorităților … Articolul Obiecțiile lui Nicușor Dan la legea privind plaja Mării Negre, analizată de CCR apare prima dată în Main News.
07:50
Un mecanic de locomotivă a murit și 37 de persoane au fost rănite în urma unui accident feroviar în Spania, când un tren a deraiat după ce a lovit un zid de sprijin prăbușit. Incidentul a avut loc în Catalonia, din cauza ploilor intense. Autoritățile investighează situația, iar traficul feroviar a fost suspendat. Mecanicul de … Articolul Accident feroviar în Spania: mecanic decedat, 37 de răniți apare prima dată în Main News.
07:40
Acordul Mercosur trimis la CJUE: amânare de cel puțin un an, explică eurodeputatul român # MainNews.ro
Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE ar putea amâna implementarea sa cu cel puțin un an, provocând controverse în Parlamentul European. Eurodeputații Claudiu Manda și Siegfried Mureșan discută despre efectele asupra fermierilor, consumatorilor și economiei, în contextul unei noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene. Trimiterea Acordului Mercosur la CJUE poate amâna implementarea sa cu cel … Articolul Acordul Mercosur trimis la CJUE: amânare de cel puțin un an, explică eurodeputatul român apare prima dată în Main News.
07:30
Un bărbat a băut 10 sticle mici de rom într-un zbor de 11 ore, provocând haos la bord. Incidentul s-a desfășurat între Johannesburg și Heathrow, unde individul a vomitat peste pasageri. Aceasta subliniază riscurile consumului excesiv de alcool în timpul călătoriilor cu avionul. Descoperiți mai multe despre reglementările companiilor aeriene. Un bărbat a băut 10 … Articolul Bărbat consumă 10 sticle de rom în zbor și suferă un coșmar călătorie apare prima dată în Main News.
07:30
Bodo/Glimt a realizat o victorie istorică în Liga Campionilor, învinsă pe Manchester City cu 3-1, setând o premieră pentru echipele norvegiene în competițiile europene. Cu un avans de 3-0, Bodo/Glimt a demonstrat forța sa în fața uneia dintre cele mai puternice formații din lume, marcând o pagină nouă în fotbal. Manchester City a fost învinsă … Articolul Bodo/Glimt face istorie cu victoria împotriva lui Manchester City! apare prima dată în Main News.
07:30
Brandul hotelier Sofitel revine în România, ocupând un fost palat emblematic, Palatul Oscar Maugsch. Aceasta reîntoarcere, anunțată de Profit.ro, subliniază eleganța și luxul francez într-un context istoric unic. Descoperă mai multe despre acest proiect deosebit și despre impactul său asupra turismului local. Brandul hotelier Sofitel se reîntoarce în România Noua locație va fi un fost … Articolul Brand hotelier renumit revine în România, într-un palat emblematic apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
06:40
Kelemen Hunor, liderul UDMR, atrage atenția asupra riscurilor rotativei guvernamentale din 2027, menționând că aceasta ar putea afecta autoritatea premierului. Exemplificând cu schimbarea din 2023, Hunor afirmă că rotativa nu a fost benefică pentru cetățeni și a generat blocaje administrative. Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală din 2027 nu va fi în folosul cetățeanului El … Articolul Proiectul rotativei guvernamentale din 2027, o provocare recunoscută de Kelemen Hunor apare prima dată în Main News.
06:30
Genoa, patronată de Dan Șucu, a oficializat transferul portarului Justin Bijlow de la Feyenoord, în încercarea de a se întări în Serie A. Bijlow, în vârstă de 27 de ani, se alătură echipei după o perioadă dificilă în cariera sa, având ca obiectiv evitarea retrogradării. Genoa a oficializat transferul portarului Justin Bijlow de la Feyenoord … Articolul Dan Șucu, portar de națională, transferat de FCSB la Genoa după Europa League apare prima dată în Main News.
06:30
Sezonul rece aduce provocări pentru animalele de companie. Câinii și pisicile pot suferi din cauza frigului extrem. Aflați cum să le protejați prin scurtarea plimbărilor, folosirea hainelor călduroase și asigurarea unui adăpost uscat. Identificați semnele de disconfort și reacționați prompt pentru sănătatea lor. Temperaturile sub 7°C pun în pericol câinii și pisicile, iar măsurile de … Articolul Ghid pentru iarnă: îngrijirea animalelor de companie în ger apare prima dată în Main News.
06:10
Tot mai mulți cetățeni români iau în considerare vânzarea locuințelor și mutarea în străinătate, căutând un trai mai bun. Factori precum creșterea costurilor, noile taxe și presiunea facturilor determină această schimbare. 30% din români sunt deja interesați să își vândă casele în următoarele 12 luni. Crește numărul românilor care iau în calcul vânzarea locuințelor pentru … Articolul Mii de români vând locuințele pentru o viață mai bună în străinătate apare prima dată în Main News.
05:50
Israelul a demolat sediul UNRWA din Ierusalimul de Est după o lege care interzice activitățile agenției ONU pentru refugiați. UNRWA a condamnat acțiunea, considerând-o o încălcare gravă a dreptului internațional. Tensiunile dintre Israel și UNRWA s-au amplificat, atrăgând critici internaționale și reacții ale autorităților palestiniene. Israel a demolat sediul UNRWA din Sheikh Jarrah, Ierusalimul de … Articolul Israel demolează sediul ONU din Ierusalim după interzicerea activităților umanitare apare prima dată în Main News.
05:30
Kylian Mbappe a marcat două goluri împotriva AS Monaco, egalând recordul lui Cristiano Ronaldo din sezonul 2015/2016 cu 11 goluri în faza grupelor UEFA Champions League. În ciuda jocului modest al echipei, Mbappe strălucește și își consolidează statutul de star la Real Madrid. Kylian Mbappe a marcat de două ori împotriva AS Monaco Atacantul a … Articolul Mbappe egalează recordul lui Ronaldo după golul cu AS Monaco apare prima dată în Main News.
05:30
Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația Gara Băneasa, înaintând în construcția Magistralei 6 de metrou. Tunelul conectează stațiile Tokyo, Aeroport Băneasa și Gara Băneasa, având deja 2.006 metri excavați. Proiectul este esențial pentru transportul în București și va fi completat în 2028. Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația de … Articolul Scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la stația de metrou Gara Băneasa apare prima dată în Main News.
05:30
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat măsuri de relansare economică, incluzând stimulente pentru investiții și facilități pentru IMM-uri. El subliniază necesitatea creșterii economice sănătoase și contestă tăierile de la investiții și creșterea impozitelor, promițând un program de dezvoltare pentru companiile românești. Sorin Grindeanu a anunțat măsuri de relansare economică aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii … Articolul Grindeanu: Nu poți să te lauzi cu tăieri de investiții și taxe ridicate apare prima dată în Main News.
05:10
Ești chiriaș? Află ce modificări poți aduce locuinței tale conform legii. Chiriașii pot personaliza spațiul în anumite limite, dar modificările structurale necesită acordul proprietarului. Descoperă ce ai voie să schimbi și ce trebuie păstrat în condiții nealterate pentru a evita problemele legale. Chiriașii pot personaliza locuința în anumite limite legale Modificările structurale sau permanente sunt … Articolul Cehiriaș: Ce modificări ai voie să faci în locuință conform legii? apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
04:50
Deputatul Nicu Ștefănuță a condamnat limbajul vulgar folosit de Anders Vistisen în Parlamentul European, după ce acesta l-a înjurat pe Donald Trump. Incidentul a avut loc în contextul discuțiilor despre planurile SUA de a achiziționa Groenlanda. Ștefănuță a subliniat că un asemenea limbaj nu este acceptabil într-o instituție democratică. Deputatul danez Anders Vistisen a folosit … Articolul Nicu Ștefănuță: Limbaj inacceptabil în Parlamentul European după Trump apare prima dată în Main News.
04:30
Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, cu 12 m², este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 euro. Situată în zona Take Ionescu, aceasta are dușul lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun. Garsoniera este închiriată cu 130 euro/lună, fiind ideală pentru o investiție. Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara are 12 m² … Articolul Prețul celei mai ieftine garsoniere din Timișoara: 12m², duș lângă pat apare prima dată în Main News.
04:30
Pep Guardiola a explicat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa unor jucători importanți din lot, cum ar fi Jeremy Doku și Savinho. El a recunoscut că echipa a avut dificultăți în a câștiga dueluri și a crea ocazii, lăudând totodată organizarea echipei adverse. Guardiola subliniază necesitatea stabilității și continuității în echipă. Pep Guardiola a explicat eşecul … Articolul Pep Guardiola explică eşecul cu Bodo/Glimt: motivele ruşinii apare prima dată în Main News.
04:30
Comparatia surprinzătoare a unui fost ministru ROMÂN între NATO și Tratatul de la Varșovia # MainNews.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind tensiunile actuale dintre aliați și necesitatea pregătirii societății pentru eventuale provocări. El evidențiază dialogul activ dintre Statele Unite și Europa pentru a dezamorsa conflictele existente. Cristian Diaconescu compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind diferitele contexte de securitate … Articolul Comparatia surprinzătoare a unui fost ministru ROMÂN între NATO și Tratatul de la Varșovia apare prima dată în Main News.
04:30
Acordul UE-Mercosur va fi supus votului Parlamentului României, care poate bloca ratificarea finală. Comisia Europeană a separat componenta economică, permițând comerțul să înceapă înainte de decizia parlamentarilor. Criticile vin din partea PSD, AUR și UDMR, ceea ce ridică întrebări asupra viitorului acestui acord. Parlamentul României va trebui să ratifice Acordul de Parteneriat (EMPA) cu Mercosur, … Articolul Parlamentul României și votul Acordului UE-Mercosur: Detalii esențiale apare prima dată în Main News.
03:50
Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat că, deși improbabil, un atac american asupra Groenlandei nu poate fi complet exclus. La Pentagon, nu există planuri pentru o invazie. Liderii danezi condamnă amenințările lui Trump și subliniază consecințele unei escaladări, reafirmând apartenența Groenlandei la NATO. Prim-ministrul groenlandez a declarat că un atac american este improbabil, dar nu … Articolul Groenlanda: Pentagonul nu exclude atacul american în planificarea invaziei apare prima dată în Main News.
03:30
Inter Milano, sub conducerea lui Cristi Chivu, își propune o întărire spectaculoasă prin repatrierea lui Ivan Perisic de la PSV Eindhoven. Jucătorul croat, coleg cu Dennis Man, a impresionat în Eredivisie, iar transferul depinde de decizia echipei olandeze. Detalii despre această mutare și impactul ei asupra echipei. Inter Milano își dorește repatrierea lui Ivan Perisic … Articolul Interul lui Chivu vizează o repatriere spectaculoasă pentru Dennis Man apare prima dată în Main News.
03:30
O mașină a fost lovită de tren în Chiajna, iar un șofer a fost extras din autoturism inconștient. Incidentul s-a petrecut pe strada Doamna Chiajna, provocând intervenția pompierilor și crearea unui perimetru de siguranță. Circulația feroviară continuă pe firul 1, iar ancheta este în curs de desfășurare. O maşină a fost lovită de tren în … Articolul Accident grav: tren lovește mașină în Chiajna, o persoană inconștientă apare prima dată în Main News.
03:30
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, își exprimă nemulțumirea față de conducerea lui Ilie Bolojan, evidențiind frustrările primarilor și pericolele ce amenință partidul. Acesta subliniază importanța comunicării în guvernare și compară situația actuală cu dispariția PNȚCD, pledând pentru o reacție activă din partea conducerii PNL. Rareș Bogdan a discutat cu aproape 200 de primari PNL, care sunt … Articolul Rareș Bogdan critică dur conducerea lui Bolojan, avertisment pentru PNȚCD apare prima dată în Main News.
03:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un buget pentru 2026 centrat pe relansare și investiții, cu priorități pe fonduri europene. Discuțiile esențiale cu ministerele vor determina construcția bugetară, vizând peste 20 miliarde euro în investiții. Adoptarea este planificată pentru mijlocul lunii februarie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune un buget pentru 2026 axat pe relansare și investiții … Articolul Bugetul 2026: relansare și investiții propuse de Ministrul Finanțelor apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
02:50
Donald Trump a exprimat interesul de a o implica pe Maria Corina Machado în viitorul politic al Venezuelei. Lidera opoziției a fost lăudată de Trump pentru realizările sale extraordinare. Această declarație marchează o schimbare de atitudine în politica americană față de Venezuela, după capturarea lui Nicolas Maduro. Donald Trump ia în calcul implicarea Mariei Corina … Articolul Trump o menționează pe Maria Corina Machado pentru viitorul Venezuelei apare prima dată în Main News.
02:30
Danemarca, campioană mondială și olimpică, a suferit o înfrângere surprinzătoare în fața Portugaliei la EHF Euro 2026, încheind meciul cu 29-31. Portugalia, o echipă care nu a ajuns niciodată în semifinalele unui turneu final continental, a realizat o revanșă importantă după Mondialul din 2025. Danemarca a fost învinsă surprinzător de Portugalia cu 31-29 în grupa … Articolul România învinge campioana mondială la handbal în grupe, surpriză la European! apare prima dată în Main News.
02:30
Ryanair lansează bilete de avion doar dus, la prețuri de 15 euro, numindu-le „bilete pentru idioți”, izvorâte din disputa publică dintre Elon Musk și CEO-ul companiei, Michael O’Leary. Promoția include zboruri din București spre diverse orașe europene, dar costurile pot crește cu opțiuni suplimentare. Ryanair a lansat bilete de avion ieftine, doar dus, la prețul … Articolul Ryanair oferă bilete ieftine doar dus la 15 euro: Mulțumiri lui Elon Musk! apare prima dată în Main News.
02:30
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul Păcii, sprijină inițiativa Trump # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii și a demarat o analiză a angajamentelor internaționale ale României. Această evaluare vizează compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente, urmărind modalități prin care România poate contribui la consolidarea păcii globale. Președintele Nicușor Dan salută inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii internaționale România va … Articolul Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul Păcii, sprijină inițiativa Trump apare prima dată în Main News.
02:10
Primarul Ciprian Ciucu anunță măsuri stricte împotriva șoferilor din București care nu plătesc parcarea. Poliția Locală va emite amenzi, deoarece actualul sistem de parcare nu funcționează eficient. Aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de gratuități, iar edilul propune schimbări pentru a îmbunătăți situația. Ciprian Ciucu a anunțat că Poliția Locală va emite amenzi pentru șoferii care … Articolul Primarul Ciucă lansează o campanie agresivă de amenzi pentru șoferii din Capitală apare prima dată în Main News.
02:10
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a insistat la Davos asupra necesității unei Europe independente, subliniind schimbările seismice globale. Acordurile comerciale, inclusiv cel cu Mercosur, și sprijinul pentru Ucraina sunt esențiale în viziunea sa pentru o nouă Europă interconectată și puternică. Ursula von der Leyen subliniază necesitatea independenței europene la Davos Se propune o … Articolul Ursula von der Leyen: Europa independentă și noi ordine globale la Davos apare prima dată în Main News.
01:50
Donald Trump a provocat controverse declarând că va merge până la capăt pentru a obține Groenlanda, considerată crucială pentru securitatea globală. Răspunsul său criptic „Veți afla” sugerează intenții serioase, în timp ce amenințările de sancțiuni vizează opt țări europene. Reacțiile liderilor europeni sunt deja evidente. Donald Trump a declarat că Groenlanda este esențială pentru securitatea … Articolul Trump și Groenlanda: Cât de departe va merge? apare prima dată în Main News.
01:30
Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește investiții de 12 miliarde de dolari în Canada. Negocierile includ și domenii precum mineritul și inteligența artificială, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice. Licitația are scopul de a moderniza flota canadiană de submarine. Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește un pachet de … Articolul Compania germană de submarine NATO investește 12 miliarde de dolari în SUA apare prima dată în Main News.
01:30
Vicepremierul Radu Miruță anunță reforme esențiale în administrația României, punând accent pe profesionalism și meritocrație. El subliniază importanța responsabilității în gestionarea bugetului și promite să înlocuiască combinațiile politice cu normalitatea. România merge pe un drum corect spre stabilizare economică. Radu Miruță anunță o îmbunătățire a bugetului național și importanța reformelor în administrație Deficitul bugetar a … Articolul Reforma în administrație: normalitate, meritocrație și oameni pregătiți apare prima dată în Main News.
01:20
ChatGPT a obținut un scor excelent la unul dintre cele mai dificile examene universitare # MainNews.ro
ChatGPT a obținut un scor impresionant de 96,9 la examenul de admitere din Japonia 2026, dominând în matematică, fizică, chimie și biologie. Comparativ, candidații umani au avut o medie de 58,1. Cu toate acestea, AI întâmpină provocări în limba japoneză și geografie, arătând limite în procesarea informațiilor grafice. ChatGPT a obținut un scor de 96,9 … Articolul ChatGPT a obținut un scor excelent la unul dintre cele mai dificile examene universitare apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.