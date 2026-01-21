Război în Ucraina, ziua 1.427: Zelenski îngrijorat de atenția asupra Groenlandei

01:50

Donald Trump a provocat controverse declarând că va merge până la capăt pentru a obține Groenlanda, considerată crucială pentru securitatea globală. Răspunsul său criptic „Veți afla” sugerează intenții serioase, în timp ce amenințările de sancțiuni vizează opt țări europene. Reacțiile liderilor europeni sunt deja evidente. Donald Trump a declarat că Groenlanda este esențială pentru securitatea … Articolul Trump și Groenlanda: Cât de departe va merge? apare prima dată în Main News.