Grindeanu: Nu poți să te lauzi cu tăieri de investiții și taxe ridicate
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 05:30
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat măsuri de relansare economică, incluzând stimulente pentru investiții și facilități pentru IMM-uri. El subliniază necesitatea creșterii economice sănătoase și contestă tăierile de la investiții și creșterea impozitelor, promițând un program de dezvoltare pentru companiile românești. Sorin Grindeanu a anunțat măsuri de relansare economică aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii
• • •
Acum 30 minute
05:50
Israelul a demolat sediul UNRWA din Ierusalimul de Est după o lege care interzice activitățile agenției ONU pentru refugiați. UNRWA a condamnat acțiunea, considerând-o o încălcare gravă a dreptului internațional. Tensiunile dintre Israel și UNRWA s-au amplificat, atrăgând critici internaționale și reacții ale autorităților palestiniene. Israel a demolat sediul UNRWA din Sheikh Jarrah, Ierusalimul de
Acum o oră
05:30
Kylian Mbappe a marcat două goluri împotriva AS Monaco, egalând recordul lui Cristiano Ronaldo din sezonul 2015/2016 cu 11 goluri în faza grupelor UEFA Champions League. În ciuda jocului modest al echipei, Mbappe strălucește și își consolidează statutul de star la Real Madrid. Kylian Mbappe a marcat de două ori împotriva AS Monaco Atacantul a
05:30
Scutul de forare „Sfânta Maria" a ajuns la stația Gara Băneasa, înaintând în construcția Magistralei 6 de metrou. Tunelul conectează stațiile Tokyo, Aeroport Băneasa și Gara Băneasa, având deja 2.006 metri excavați. Proiectul este esențial pentru transportul în București și va fi completat în 2028. Scutul de forare „Sfânta Maria" a ajuns la stația de
05:30
05:10
Ești chiriaș? Află ce modificări poți aduce locuinței tale conform legii. Chiriașii pot personaliza spațiul în anumite limite, dar modificările structurale necesită acordul proprietarului. Descoperă ce ai voie să schimbi și ce trebuie păstrat în condiții nealterate pentru a evita problemele legale. Chiriașii pot personaliza locuința în anumite limite legale Modificările structurale sau permanente sunt
Acum 2 ore
04:50
Deputatul Nicu Ștefănuță a condamnat limbajul vulgar folosit de Anders Vistisen în Parlamentul European, după ce acesta l-a înjurat pe Donald Trump. Incidentul a avut loc în contextul discuțiilor despre planurile SUA de a achiziționa Groenlanda. Ștefănuță a subliniat că un asemenea limbaj nu este acceptabil într-o instituție democratică. Deputatul danez Anders Vistisen a folosit
04:30
Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, cu 12 m², este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 euro. Situată în zona Take Ionescu, aceasta are dușul lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun. Garsoniera este închiriată cu 130 euro/lună, fiind ideală pentru o investiție. Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara are 12 m²
04:30
Pep Guardiola a explicat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa unor jucători importanți din lot, cum ar fi Jeremy Doku și Savinho. El a recunoscut că echipa a avut dificultăți în a câștiga dueluri și a crea ocazii, lăudând totodată organizarea echipei adverse. Guardiola subliniază necesitatea stabilității și continuității în echipă. Pep Guardiola a explicat eşecul
04:30
Comparatia surprinzătoare a unui fost ministru ROMÂN între NATO și Tratatul de la Varșovia # MainNews.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind tensiunile actuale dintre aliați și necesitatea pregătirii societății pentru eventuale provocări. El evidențiază dialogul activ dintre Statele Unite și Europa pentru a dezamorsa conflictele existente. Cristian Diaconescu compară NATO cu Tratatul de la Varșovia, subliniind diferitele contexte de securitate
04:30
Acordul UE-Mercosur va fi supus votului Parlamentului României, care poate bloca ratificarea finală. Comisia Europeană a separat componenta economică, permițând comerțului să înceapă înainte de decizia parlamentarilor. Criticile vin din partea PSD, AUR și UDMR, ceea ce ridică întrebări asupra viitorului acestui acord. Parlamentul României va trebui să ratifice Acordul de Parteneriat (EMPA) cu Mercosur,
Acum 4 ore
03:50
Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat că, deși improbabil, un atac american asupra Groenlandei nu poate fi complet exclus. La Pentagon, nu există planuri pentru o invazie. Liderii danezi condamnă amenințările lui Trump și subliniază consecințele unei escaladări, reafirmând apartenența Groenlandei la NATO. Prim-ministrul groenlandez a declarat că un atac american este improbabil, dar nu
03:30
Inter Milano, sub conducerea lui Cristi Chivu, își propune o întărire spectaculoasă prin repatrierea lui Ivan Perisic de la PSV Eindhoven. Jucătorul croat, coleg cu Dennis Man, a impresionat în Eredivisie, iar transferul depinde de decizia echipei olandeze. Detalii despre această mutare și impactul ei asupra echipei. Inter Milano își dorește repatrierea lui Ivan Perisic
03:30
O mașină a fost lovită de tren în Chiajna, iar un șofer a fost extras din autoturism inconștient. Incidentul s-a petrecut pe strada Doamna Chiajna, provocând intervenția pompierilor și crearea unui perimetru de siguranță. Circulația feroviară continuă pe firul 1, iar ancheta este în curs de desfășurare. O maşină a fost lovită de tren în
03:30
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, își exprimă nemulțumirea față de conducerea lui Ilie Bolojan, evidențiind frustrările primarilor și pericolele ce amenință partidul. Acesta subliniază importanța comunicării în guvernare și compară situația actuală cu dispariția PNȚCD, pledând pentru o reacție activă din partea conducerii PNL. Rareș Bogdan a discutat cu aproape 200 de primari PNL, care sunt
03:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un buget pentru 2026 centrat pe relansare și investiții, cu priorități pe fonduri europene. Discuțiile esențiale cu ministerele vor determina construcția bugetară, vizând peste 20 miliarde euro în investiții. Adoptarea este planificată pentru mijlocul lunii februarie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune un buget pentru 2026 axat pe relansare și investiții
02:50
Donald Trump a exprimat interesul de a o implica pe Maria Corina Machado în viitorul politic al Venezuelei. Lidera opoziției a fost lăudată de Trump pentru realizările sale extraordinare. Această declarație marchează o schimbare de atitudine în politica americană față de Venezuela, după capturarea lui Nicolas Maduro. Donald Trump ia în calcul implicarea Mariei Corina
02:30
Danemarca, campioană mondială și olimpică, a suferit o înfrângere surprinzătoare în fața Portugaliei la EHF Euro 2026, încheind meciul cu 29-31. Portugalia, o echipă care nu a ajuns niciodată în semifinalele unui turneu final continental, a realizat o revanșă importantă după Mondialul din 2025. Danemarca a fost învinsă surprinzător de Portugalia cu 31-29 în grupa
02:30
Ryanair lansează bilete de avion doar dus, la prețuri de 15 euro, numindu-le „bilete pentru idioți", izvorâte din disputa publică dintre Elon Musk și CEO-ul companiei, Michael O'Leary. Promoția include zboruri din București spre diverse orașe europene, dar costurile pot crește cu opțiuni suplimentare. Ryanair a lansat bilete de avion ieftine, doar dus, la prețul
02:30
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul Păcii, sprijină inițiativa Trump # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii și a demarat o analiză a angajamentelor internaționale ale României. Această evaluare vizează compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente, urmărind modalități prin care România poate contribui la consolidarea păcii globale. Președintele Nicușor Dan salută inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii internaționale România va
02:10
Primarul Ciprian Ciucu anunță măsuri stricte împotriva șoferilor din București care nu plătesc parcarea. Poliția Locală va emite amenzi, deoarece actualul sistem de parcare nu funcționează eficient. Aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de gratuități, iar edilul propune schimbări pentru a îmbunătăți situația. Ciprian Ciucu a anunțat că Poliția Locală va emite amenzi pentru șoferii care
02:10
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a insistat la Davos asupra necesității unei Europe independente, subliniind schimbările seismice globale. Acordurile comerciale, inclusiv cel cu Mercosur, și sprijinul pentru Ucraina sunt esențiale în viziunea sa pentru o nouă Europă interconectată și puternică. Ursula von der Leyen subliniază necesitatea independenței europene la Davos Se propune o
Acum 6 ore
01:50
Donald Trump a provocat controverse declarând că va merge până la capăt pentru a obține Groenlanda, considerată crucială pentru securitatea globală. Răspunsul său criptic „Veți afla" sugerează intenții serioase, în timp ce amenințările de sancțiuni vizează opt țări europene. Reacțiile liderilor europeni sunt deja evidente. Donald Trump a declarat că Groenlanda este esențială pentru securitatea
01:30
Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește investiții de 12 miliarde de dolari în Canada. Negocierile includ și domenii precum mineritul și inteligența artificială, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice. Licitația are scopul de a moderniza flota canadiană de submarine. Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește un pachet de
01:30
Vicepremierul Radu Miruță anunță reforme esențiale în administrația României, punând accent pe profesionalism și meritocrație. El subliniază importanța responsabilității în gestionarea bugetului și promite să înlocuiască combinațiile politice cu normalitatea. România merge pe un drum corect spre stabilizare economică. Radu Miruță anunță o îmbunătățire a bugetului național și importanța reformelor în administrație Deficitul bugetar a
01:20
ChatGPT a obținut un scor excelent la unul dintre cele mai dificile examene universitare # MainNews.ro
ChatGPT a obținut un scor impresionant de 96,9 la examenul de admitere din Japonia 2026, dominând în matematică, fizică, chimie și biologie. Comparativ, candidații umani au avut o medie de 58,1. Cu toate acestea, AI întâmpină provocări în limba japoneză și geografie, arătând limite în procesarea informațiilor grafice. ChatGPT a obținut un scor de 96,9
01:20
Inter a fost învinsă de Arsenal cu 1-3 în Liga Campionilor, în timp ce Bodo/Glimt a surprins Manchester City cu un 2-0. Cristi Chivu a avut o seamă de dificultăți în fața liderului Premier League. Aflați toate detaliile și scorurile surprinzătoare din această etapă importantă a competiției. Inter pierde acasă în fața lui Arsenal, scor
01:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul României pe 2026 va fi centrat pe execuția din anul precedent, cu o proiecție de creștere economică de 1% și un PIB de peste 2.000 miliarde lei. Bugetul va prioritiza investițiile, având alocate 10,7 miliarde euro din PNRR. Bugetul României pe 2026 va fi aprobat probabil în
01:10
Armata Română joacă un rol esențial în descurajarea amenințărilor rusești către statele NATO, conform unui general NATO. România este văzută ca un bastion de stabilitate pe flancul estic. Pregătirea militară a armatei române și planurile regionale sunt cruciale pentru garantarea securității în regiune. Generalul NATO a confirmat că Rusia a fost descurajată de pregătirea Armatei
00:50
Rareș Bogdan a semnalat revolta în PNL împotriva lui Ilie Bo
00:50
Panzerele germane analizează boicotul Cupei Mondiale din 2026 ca răspuns la amenințările președintelui Trump legate de Groenlanda. Guvernul german susține autonomia federațiilor DFB și FIFA. Un sondaj arată că 47% dintre germani ar aproba boicotul dacă SUA continuă pe această cale. Germania ia în considerare un boicot al Cupei Mondiale din cauza amenințărilor lui Donald … Articolul Planul radical al germanilor pentru a-l aduce pe Trump „la rațiune” apare prima dată în Main News.
00:30
Cristi Chivu a primit nota 6 după înfrângerea Interului în fața lui Arsenal, scor 1-3, marcând al treilea eșec consecutiv în Liga Campionilor. Deși Inter se descurcă bine în campionat, echipa are nevoie de victorie în ultima rundă pentru a spera la calificarea în optimi. Inter a suferit al treilea eșec la rând în Liga … Articolul Cristi Chivu, nota primită după al treilea eșec al Inter în Champions League apare prima dată în Main News.
00:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra fraudelor online care se intensifică în perioada reducerilor de început de an. Utilizatorii sunt vizați prin campanii de phishing, inclusiv mesaje false legate de livrări. Evitați accesarea linkurilor din SMS-uri necunoscute și nu introduceți date personale pe site-uri suspecte. DNSC avertizează despre creșterea tentativelor de fraudă online în … Articolul Reducerile de început de an, ținte de fraude online, avertizează DNSC apare prima dată în Main News.
00:10
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria, a declarat premierul Viktor Orban. Acesta acuză Comisia Europeană de fraudă, invocând reglementări adăugate. Ungaria, împreună cu alte țări, a votat împotriva acordului, subliniind nemulțumirea fermierilor față de impactul acestuia asupra agriculturii. Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria, afirmă … Articolul Ungaria refuză ratificarea acordului UE-Mercosur: motivele premierului apare prima dată în Main News.
00:10
Ministrul Apărării al Ucrainei, Mikhail Fedorov, a declarat că un obiectiv strategic este eliminarea a 50.000 de soldați ruși lunar pentru a forța Rusia spre pace. Restructurarea managementului în Ministerul Apărării și intensificarea atacurilor asimetrice sunt parte din planul Ucrainei de a face războiul insuportabil pentru inamic. Ministrul Apărării al Ucrainei, Mikhail Fedorov, vizează eliminarea … Articolul Ucraina își propune să forțeze Rusia spre pace prin strategii militare drastice apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:50
Donald Trump atacă din nou NATO înaintea summitului de la Davos, subliniind că a contribuit mai mult decât oricine la alianță. De asemenea, își exprimă îngrijorarea că NATO nu va oferi sprijin în cazul unei crize. Tensiunile cu Europa cresc, iar amenințările cu taxe vamale asupra țărilor europene continuă. Donald Trump critică din nou NATO … Articolul Trump critică NATO înainte de summitul crucial de la Davos apare prima dată în Main News.
23:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu există o alternativă de guvernare și a sugerat posibilitatea ieșirii din coaliție pentru alegeri anticipate. Relația cu premierul Ilie Bolojan rămâne tensionată, iar colaborarea cu AUR este exclusă. Grindeanu a evidențiat inflexibilitatea în dialogul politic actual. Sorin Grindeanu a afirmat că nu există o alternativă de guvernare … Articolul Sorin Grindeanu: PSD ia în calcul ieșirea din guvern și anticipate apare prima dată în Main News.
23:20
Pep Guardiola a justificat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa de jucători esențiali. Acesta a menționat absențele lui Jeremy Doku și Savinho, subliniind că echipa a avut nevoie de stabilitate și jucători capabili să câștige dueluri. Guardiola a recunoscut adversarii ca fiind bine organizați, meritoși în victorie. Pep Guardiola a justificat înfrângerea cu Bodo/Glimt prin lipsa … Articolul Pep Guardiola își justifică eşecul cu Bodo/Glimt: declarații surprinzătoare apare prima dată în Main News.
23:20
Donald Trump a răspuns vag despre intențiile sale de a prelua Groenlanda, menționând întâlniri planificate la Forumul Economic Mondial. El amenință cu tarife vamale pentru aliații europeni și consideră că preluarea insulei este esențială pentru securitatea națională și globală. Detalii despre conferința sa de presă. Donald Trump a răspuns scurt unei întrebări despre cât de … Articolul Trump și planurile sale îndrăznețe pentru Groenlanda: cât de departe va merge? apare prima dată în Main News.
23:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg, subliniind importanța protejării fermierilor. Acesta a cerut garanții pentru agricultură și o perioadă de tranziție de 2 ani pentru standardele UE, evidențiind riscurile utilizării pesticidelor interzise din țările Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg A cerut garanții pentru … Articolul Ministrul Agriculturii susține protestatarii: „mâncarea nu vine din birou” apare prima dată în Main News.
22:50
Discuția de două ore de la Davos între SUA și Rusia despre un posibil acord de pace pentru Ucraina a fost descrisă ca pozitivă și constructivă. Emisarii celor două țări explorează soluții pentru încheierea conflictului, în contextul preocupărilor europene legate de posibile concesii teritoriale. Întâlnire de două ore între reprezentanții SUA și Rusiei la Davos … Articolul Discuții cruciale între SUA și Rusia la Davos: primele reacții după 2 ore apare prima dată în Main News.
22:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu a comentat despre posibila sa înlocuire a premierului Ilie Bolojan, subliniind că se concentrează pe proiectele Ministerului. Declarațiile vin în contextul criticilor aduse de PSD la adresa lui Bolojan, care ar putea fi schimbat dacă situația o impune. Alexandru Nazare, ministru PNL de Finanțe, nu a comentat posibilitatea de a-i … Articolul Alexandru Nazare, pregătit să preia șefia Guvernului dacă Ilie Bolojan pleacă apare prima dată în Main News.
22:20
Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pentru pornografie infantilă și coruperea minorilor, acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Ancheta a fost desfășurată de DIICOT și poliția din Giurgiu. Cazacu a primit și un ordin de protecție care îi interzice contactul cu victima. Primarul din Izvoarele, Silviu Marius … Articolul Primarul din Izvoarele, reținut pentru mesaje indecente către o minoră de 13 ani apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Donald Trump a revenit la atacuri dure împotriva lui Joe Biden, numindu-l „cel mai prost președinte” din istorie, în cadrul unei conferințe de presă dedicată realizărilor din primul an al celui de-al doilea său mandat. Discursul a evidențiat provocările cu care se confruntă înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Donald Trump a acuzat … Articolul Trump reiterează „cel mai prost președinte” la conferința de bilanț a mandatului apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:00
La sfârșitul lunii ianuarie, Artmark organizează două licitații unice ce revelează bijuterii istorice și opere de artă valoroase. Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția Constantinescu-Facci și Licitația „Pinacoteca interzisă” se anunță pline de comori ascunse. Descoperă mai multe! Artmark organizează două licitații pe 29 ianuarie și 3 februarie, scoțând la lumină … Articolul Licitații Artmark: Picturi și bijuterii vechi cu aur și diamante ascunse apare prima dată în Main News.
21:40
Fiii lui Ramzan Kadîrov au devenit proprietari de imobile de lux la o vârstă fragedă. Abdullah Kadîrov, în vârstă de 9 ani, deține o vilă de 10 milioane de dolari, în timp ce fratele său, Ali, are o proprietate estimată la 500 de milioane de ruble. Investigația ridică semne de întrebare asupra surselor financiare. Doi … Articolul Fiul de 9 ani al lui Ramzan Kadîrov, proprietar al unei vile de 10 milioane de dolari apare prima dată în Main News.
21:30
România va analiza invitația președintelui Trump de a adera la „Consiliul pentru Pace”, cu o contribuție de un miliard de dolari. Decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), având în vedere impactul financiar și politic al acestei alegeri strategice. România analizează invitația lui Donald Trump de a deveni membru … Articolul Decizia României privind taxa de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
21:20
Sony vinde divizia de televizoare către TCL, formând o societate mixtă în care TCL deține 51%, iar Sony 49%. Această colaborare va combina tehnologia Sony cu inovațiile TCL, optimizând costurile și serviciile pentru clienți. Noua companie va începe operațiunile în aprilie 2027, sub rezerva aprobărilor. Sony și TCL formează o societate mixtă pentru divizia de … Articolul Sony vinde televizoarele către TCL: o nouă era în piața electronicelor apare prima dată în Main News.
21:20
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, este implicat într-un nou dosar penal pentru fals în acte, după descoperirea de documente de identitate suspecte în Grecia. Ancheta a fost deschisă de procurorii anticorupție, iar suspiciunile vizează utilizarea identităților false pentru a evita urmărirea penală. Vladimir Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal pentru … Articolul Vladimir Plahotniuc, nou dosar penal pentru fals în acte în Grecia apare prima dată în Main News.
21:20
Naționala masculină a României a părăsit Campionatul European de handbal cu trei eșecuri, înfrângerea finală fiind în fața Macedoniei de Nord, scor 24-23. Tricolorii au arătat o prestanță solidă, dar au fost învinși pe final. România încheie competiția pe ultimul loc, cu speranțe reduse pentru viitor. Naționala masculină a României a încheiat fără punct participarea … Articolul România iese din Europenele de handbal cu trei înfrângeri consecutive apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două variante de sprijin pentru pensionari afectați de inflație: prima, similară cu cea de anul trecut, oferind 800 de lei, și a doua, cu praguri de venit diferite, pentru a asigura un sprijin mai echitabil. Așteaptă evaluări de la Casa de Pensii pentru detalii. Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două … Articolul Ministrul Muncii propune două variante de sprijin pentru pensionari apare prima dată în Main News.
