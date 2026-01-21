FOTO. Peste 2.000 de mașini abandonate, eliminate de pe străzile Timișoarei. Amenzi de 1.000 de lei pentru proprietarii care ignoră somațiile
Timis Online, 21 ianuarie 2026 11:50
Poliția Locală Timișoara continuă „lupta” împotriva autovehiculelor abandonate care ocupă locuri de parcare și reprezintă, în multe cazuri, adevărate focare de infecție pe domeniul public.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 15 minute
12:10
ADVERTORIAL. Trăim într-o perioadă în care stresul reprezintă o problemă cu care ne confruntăm aproape zilnic. Cel mai adesea, principala sursă cauzatoare de stres este locul de muncă, așa că ori de câte ori ne întoarcem acasă de la birou, singurul obiectiv este acela de a ne relaxa.
Acum 30 minute
12:00
Val de viroze și pneumonii în Timiș: peste 1.800 de cazuri raportate într-o singură săptămână # Timis Online
Numărul infecțiilor respiratorii acute este în creștere în județul Timiș, potrivit celei mai recente raportări a Direcției de Sănătate Publică Timiș.
Acum o oră
11:50
FOTO. Peste 2.000 de mașini abandonate, eliminate de pe străzile Timișoarei. Amenzi de 1.000 de lei pentru proprietarii care ignoră somațiile # Timis Online
Poliția Locală Timișoara continuă „lupta” împotriva autovehiculelor abandonate care ocupă locuri de parcare și reprezintă, în multe cazuri, adevărate focare de infecție pe domeniul public.
Acum 2 ore
10:40
FOTO. Drumul de la restaurare la elemente unice. Lucrările la Turnul de Apă din Iosefin se termină în primăvară # Timis Online
Turnul de Apă din Iosefin este aproape de redeschidere ca centru cultural, cu spații expoziționale, cafenea și punct de belvedere. Lucrările au ajuns la circa 94% și ar putea fi finalizate în această primăvară, după peste patru ani marcați de blocaje, rezilieri de contracte și pierderea finanțării.
Acum 4 ore
09:50
FOTO. Țigla care a acoperit Banatul: povestea imperiului Muschong, de la Lugoj la stațiunile balneare # Timis Online
Cu mult înainte ca Banatul să fie definit prin arhitectură sau urbanism, acoperișurile au fost cele care au unit orașele și satele regiunii. De la Lugoj, o fabrică de țiglă a ridicat, la propriu, Banatul acoperiș cu acoperiș. Marca Muschong, ștanțată direct în lutul ars, a devenit sinonimă cu durabilitatea și cu munca temeinică, fiind prezentă timp de decenii pe case, școli, fabrici și clădiri publice.
09:40
Crimă șocantă în Timiș. Adolescent de 15 ani, omorât de trei prieteni și îngropat într-o grădină # Timis Online
Un adolescent de 15 ani din Cenei, județul Timiș, dat dispărut pe 19 ianuarie, ar fi fost găsit ucis. După descoperirea unor bunuri ale acestuia și a unor urme de sânge, polițiștii au extins căutările și au găsit trupul adolescentului îngropat într-o grădină. Suspecții ar fi trei minori, prieteni ai băiatului, aflați în custodia poliției.
09:30
Crimă șocantă în Timiș. Adolescent de 15 ani, ucis de alți minori și îngropat în curte # Timis Online
Vom reveni cu detalii!
09:20
Tragedie feroviară lângă Barcelona: tren deraiat după prăbușirea unui zid, mecanicul mort și zeci de răniți # Timis Online
Un tren regional a deraiat lângă Barcelona, după ce a lovit un zid prăbușit pe calea ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul a murit, iar aproximativ 40 de pasageri au fost răniți, cinci grav. Accidentul a avut loc în Gelida, pe fondul furtunilor puternice care au plasat regiunea sub Cod Roșu.
Acum 12 ore
00:10
Miercuri puteți merge la mai multe proiecții și spectacole în oraș.
00:10
Miercuri, 21 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
23:20
O femeie de 24 de ani din Timișoara, aflată într-o stare psihică instabilă, a vrut să se arunce de pe un bloc din Arad marți. Negociatorii IPJ Arad au reușit să o facă să se răzgândească. Tânăra a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital.
18:10
De pe maidanul din Elisabetin pe marile stadioane ale lumii. Povestea lui Rudi Burger, fotbalistul Timișoarei istorice # Timis Online
Un copil care lovea mingea pe maidanul din Elisabetin avea să ajungă, peste ani, pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial. Rudolf „Rudi” Burger rămâne una dintre figurile emblematice ale sportului timișorean și românesc, un fundaș care a purtat tricoul naționalei la trei Campionate Mondiale și a contribuit decisiv la gloria Ripensiei Timișoara.
18:00
O invitație de „a citi, a asculta și a împărtăși, reafirmând puterea durabilă a cuvintelor de a lega locuri, oameni și istorii în Europa”: este ceea ce transmite Institutul Francez din Timișoara, organizând o nouă ediție a Nopții lecturii. Evenimentul are programe distincte pentru micii cititori și pentru cei mari, iar accesul este liber.
17:10
FOTO. ANAF îl lasă pe Vâlcov fără Picasso: o parte din colecția fostului ministru PSD e scoasă la licitație # Timis Online
Un desen de Picasso și două lucrări de Nicolae Grigorescu sunt scoase la mezat, împreună cu multe alte opere cu valoare muzeală, din colecția fostului ministru PSD Darius Vâlcov, în urma executării silite inițiate de ANAF. Licitația este organizată de Casa Artmark. În urmă cu mai bine de 10 ani, procurorii DNA au găsit la fostul consilier al Vioricăi Dăncilă 172 de tablouri, 3 kg de aur în lingouri, peste 1.3 milioane de lei și aproape 100.000 de euro.
17:10
Timișorenii, obligați să își declare până la final de februarie animalele, utilajele și terenurile agricole. Inclusiv grădinile # Timis Online
Primăria Timișoara reamintește că persoanele fizice și juridice care dețin terenuri, animale sau utilaje agricole în municipiu au obligația să le declare sau să le actualizeze în Registrul Agricol, în termenele prevăzute de lege, pentru a evita sancțiunile. Amenzile sunt de ordinul sutelor de lei.
16:10
DGASPC Timiș recrutează asistenți personali profesioniști pentru persoane cu dizabilități # Timis Online
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș lansează o amplă campanie de recrutare în cadrul proiectului „Rețeaua APP – Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități”, prin care caută 50 de asistenți personali profesioniști.
14:40
Căldură, stil și personalitate: tapetul de calitate superioară, care schimbă complet locuința iarna aceasta # Timis Online
ADVERTORIAL. Iarna este sezonul în care petrecem cel mai mult timp acasă. Zilele sunt mai scurte. Serile sunt mai lungi. Atmosfera din locuință contează mai mult ca oricând. Nu mai este vorba doar despre căldură termică, ci și despre confort vizual și stare de bine.
14:00
Ți s-a spus vreodată că „pe vremea mea nu era așa”? Dacă da, nu ești singur. Diferențele dintre generații sunt reale și explică de ce părinții și bunicii par uneori că vorbesc o altă limbă decât tine.
14:00
FOTO. Pacienți invizibili într-o magazie. Zeci de femei, cazate într-un spațiu impropriu al Spitalului de Psihiatrie Jebel # Timis Online
O nouă vizită inopinată la Spitalul de Psihiatrie Jebel scoate la iveală o realitate greu de acceptat într-un sistem medical european: pacienți vulnerabili, cazați în condiții improprii, lipsiți de igienă, intimitate și consimțământ informat, într-un spațiu care figurează în planul unității drept… magazie.
12:50
Primăria Timișoara vrea să extindă programul de premiere a performanței școlare și la nivelul învățământului primar. 355 de elevi și 76 de profesori din 11 școli ar urma să fie recompensați financiar pentru rezultatele obținute la concursuri naționale.
12:40
Minunatele carduri AUR sau cum pot fi cumpărate drepturi politice cu sume între 100 și 5.000 de lei # Timis Online
De ceva vreme, AUR – respectiv Alianța pentru Unirea Românilor – le oferă oamenilor posibilitatea (dacă o putem numi așa) de a-și achiziționa „carduri” care să le ofere anumite beneficii. Cu prețuri cuprinse între 100 și nu mai puțin de 5.000 de lei, descoperim că oferta nu adaugă neapărat drepturi noi, cât pune un preț pe unele deja existente.
12:30
Unul dintre cei mai cunoscuți retaileri online a deschis o locație în Iulius Town, iar timișorenii au acum la dispoziție mii de produse de încălțăminte, genți și accesorii pentru femei, bărbați și copii. epantofi, retailer multibrand recunoscut pentru diversitatea portofoliului său, a adus în Iulius Town cel mai nou concept de magazin.
Ieri
11:40
Peste 10.000 de timișoreni și-au plătit impozitele încă din prima zi. Cu 50% mai mulți decât anul trecut # Timis Online
Peste 10.800 de timișoreni și-au plătit impozitele locale chiar din prima zi de încasare, luni, 19 ianuarie, cu circa 50% mai mulți decât anul trecut. Majoritatea au ales plata online sau prin stațiile SelfPay, introduse în premieră.
11:30
Ți s-a spus vreodată că „pe vremea mea nu era așa”? Dacă da, nu ești singur. Diferențele dintre generații sunt reale și explică de ce părinții și bunicii par uneori că vorbesc o altă limbă decât tine.
11:00
Avocatul Poporului a fost sesizat oficial să apere aproape 5 milioane de pensionari ne-speciali # Timis Online
De doi ani, Guvernul a suspendat indexarea pensiilor în funcție de rata inflației. Și în 2026, punctul de referință în calculul pensiei se va menține la 81 de lei. Această măsură afectează aproape cinci milioane de pensionari români. Prețurile tot mai mari ale produselor de bază, taxele și impozitele crescute și inflația ridicată îi vulnerabilizează grav pe pensionarii ne-speciali, adică pe majoritatea. În aceste condiții, FACIAS cere Avocatului Poporului să reacționeze în apărarea lor și să sesizeze Curtea Constituțională.
10:50
Timișoara celebrează Unirea Principatelor Române în 24 ianuarie: ceremonii militare și religioase în Piața Unirii # Timis Online
Timișorenii sunt invitați sâmbătă, 24 ianuarie, să participe la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Evenimentul va fi marcat printr-o ceremonie militară și religioasă organizată de Instituția Prefectului – Județul Timiș.
08:50
FOTO. Tragedie pe Centura Lugojului. Un șofer găsit încarcerat a murit la locul accidentului # Timis Online
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineață, 20 ianuarie, pe Centura municipiului Lugoj, soldat cu moartea unui bărbat. Incidentul s-a produs în jurul orei 07:45, moment în care autoritățile au fost alertate pentru a interveni de urgență.
08:40
După sărbători sau după perioade încărcate profesional, mulți oameni își dau seama că au neglijat mișcarea. Reluarea activității fizice este esențială pentru sănătate, însă modul în care o facem contează la fel de mult ca intenția în sine. Revenirea bruscă la antrenamente intense poate duce la accidente musculare și articulare, de aceea este important să respectăm câteva principii simple.
08:30
FOTO. Noaptea în care cerul din Timiș a prins culoare. Unde a putut fi admirată Aurora Boreală # Timis Online
Aurora Boreală a fost vizibilă în noaptea de 19 spre 20 ianuarie 2026 la Colonia Mică, în județul Timiș, un fenomen rar pentru această zonă. Cerul a fost luminat de nuanțe de verde, roșu, albastru și violet. Evenimentul a fost generat de activitatea solară intensă.
08:30
Marți, 20 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
19 ianuarie 2026
20:30
Luni, polițiștii au fost sesizați de un accident rutier pe DJ 691, în localitatea Giarmata, fiind implicate trei mașini.
20:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat acesta luni într-un discurs, scrie Agerpres.
19:50
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani.
19:30
Un accident rutier foarte grav s-a produs luni, în jurul orei 17:50, pe DN7, în localitatea Simeria Veche din Hunedoara. Două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a fost rănită și transportată de urgență la spital, după un impact frontal între două mașini.
17:40
Burnout: Ce este, simptome, tratament și strategii de prevenire! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Sindromul de epuizare profesională, cunoscut sub denumirea de burnout, reprezintă o problemă din ce în ce mai frecventă în societatea modernă. Această stare de epuizare fizică, emoțională și mentală afectează milioane de oameni din întreaga lume, având un impact semnificativ asupra calității vieții și performanței profesionale. Înțelegerea acestui fenomen complex este esențială pentru recunoașterea timpurie a simptomelor și adoptarea unor strategii eficiente de prevenire și tratament
17:40
Temperaturile extreme din primele săptămâni ale anului, cu valori între -19 și +7°C, au provocat apariția mai multor gropi pe străzile din Timișoara. SDM a fost trimisă pe teren pentru reparații rapide, în special pe arterele intens circulate.
17:40
Un bărbat s-a sinucis în baia unui apartament închiriat în regim hotelier, la Timișoara # Timis Online
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort într-un apartament închiriat în regim hotelier, în zona Aradului din Timișoara. Polițiștii au intervenit de urgență.
17:10
Descoperire șocantă la Deva. Osemintele unui bătrân dat dispărut, găsite în locuința fiului său # Timis Online
Un apel la 112, făcut de un tânăr îngrijorat că tatăl și bunicul său nu au mai fost văzuți de vecini, a scos la iveală o situație șocantă, la Deva. Polițiștii au descoperit osemintele unui bărbat de 79 de ani, despre care fiul său a spus că ar fi murit în urmă cu mai bine de doi ani. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în acest caz a fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.
16:10
Pasageri afectați de întârzieri și anulări. Cum pot fi depuse cererile de compensație # Timis Online
La începutul acestui an, mai multe zboruri operate de companii aeriene cu plecare din vestul țării au înregistrat întârzieri semnificative sau au fost anulate, generând dificultăți reale pentru pasageri și numeroase situații de incertitudine. Deși astfel de probleme apar periodic în transportul aerian, modul în care operatorii aerieni aleg să comunice cu pasagerii rămâne, în multe cazuri, insuficient și neclar.
15:50
Alertă de gaz la o grădiniță din Timișoara: nu a fost nevoie de evacuare, erau valori normale # Timis Online
O presupusă scăpare de gaz semnalată la o grădiniță din Timișoara nu a fost confirmată, autoritățile stabilind că situația nu a prezentat niciun risc.
14:50
Alcoolemie de peste 300 mg/dl: bărbat resuscitat după ce a căzut într-o groapă de patru metri # Timis Online
Un bărbat de 55 de ani din Pașcani a fost resuscitat și transportat la spital după ce a căzut într-o groapă de patru metri. Acesta se află în comă post-resuscitare.
14:40
Un cetățean român aflat la bordul unuia dintre trenurile care s-au ciocnit în sudul Spaniei a suferit răni ușoare și a fost deja externat. Cel puțin 39 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite.
14:00
VIDEO. Urmărire ca în filme: copil de 12 ani, la volanul unei mașini furate din Sibiu # Timis Online
Un copil de 12 ani din Chișineu-Criș a fost oprit de polițiști după ce ar fi furat o mașină din județul Sibiu și a condus-o până în Hunedoara și Arad. Urmărirea a avut loc pe DN7, iar autoturismul a fost oprit în localitatea Milova, fără incidente. Minorul nu avea permis, a fost testat negativ la alcool, iar pe numele său a fost deschis dosar penal.
13:50
Start înscrierilor la CCIA Timiș: curs gratuit de legislația muncii și REVISAL pentru angajați din Vest # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță lansarea unei noi sesiuni de înscrieri pentru cursul gratuit de instruire în LEGISLAȚIA MUNCII & REVISAL, organizat în cadrul Proiectului ECOTECH – Integrarea competențelor ecologice și digitale, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.
12:40
Timișorenii se grăbesc să își plătească impozitele. Peste 5.000 au făcut-o în primele două ore # Timis Online
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a reluat colectarea taxelor și impozitelor locale, iar mii de timișoreni au plătit încă din primele ore, majoritatea online. În 2026, însă, impozitele cresc semnificativ, în unele cazuri chiar de patru ori.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
În noaptea de sâmbătă spre duminică, poliția din Timișoara a ieșit „în oraș” să verifice cluburi, baruri și străzi pentru a preveni scandaluri și consumul de alcool sau substanțe interzise, iar peste 800 de persoane au fost legitimate, inclusiv minori, fără a fi depistate încălcări.
12:10
Mai aproape de sănătatea ta. Ambulatoriul CF Timișoara oferă consultații și investigații în 18 specialități # Timis Online
Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara continuă să își extindă oferta de servicii medicale, oferindu-le pacienților consultații de rutină, investigații de diagnostic și servicii integrate de ambulator. Toate sunt realizate pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
11:50
Ninsori record au lovit peninsula Kamchatka, îngropând orașe sub zăpadă și provocând avalanșe, blocaje rutiere și pene de curent. Două persoane au murit sub zăpadă căzută de pe acoperișuri, iar autoritățile au declarat stare de urgență. Stratul de zăpadă a atins câțiva metri, iar școlile și afacerile sunt închise. Fenomenul, considerat cel mai puternic din ultimele 30 de ani, va continua până pe 26 ianuarie.
11:40
Ambulatorul Integrat de Cardiologie ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă consulturi gratuite pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie. Serviciile se adresează atât pacienților cu forme ușoare de boală, cât și celor cu patologii cardiace complexe.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.