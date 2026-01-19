Ce facem astăzi, 20 ianuarie 2026, în Timișoara?

17:10

Un apel la 112, făcut de un tânăr îngrijorat că tatăl și bunicul său nu au mai fost văzuți de vecini, a scos la iveală o situație șocantă, la Deva. Polițiștii au descoperit osemintele unui bărbat de 79 de ani, despre care fiul său a spus că ar fi murit în urmă cu mai bine de doi ani. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în acest caz a fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.