Ce facem astăzi, 20 ianuarie 2026, în Timișoara?
Timis Online, 20 ianuarie 2026 00:20
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
Luni, polițiștii au fost sesizați de un accident rutier pe DJ 691, în localitatea Giarmata, fiind implicate trei mașini.
20:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat acesta luni într-un discurs, scrie Agerpres.
19:50
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani.
19:30
Un accident rutier foarte grav s-a produs luni, în jurul orei 17:50, pe DN7, în localitatea Simeria Veche din Hunedoara. Două persoane și-au pierdut viața, iar o a treia a fost rănită și transportată de urgență la spital, după un impact frontal între două mașini.
Burnout: Ce este, simptome, tratament și strategii de prevenire! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Sindromul de epuizare profesională, cunoscut sub denumirea de burnout, reprezintă o problemă din ce în ce mai frecventă în societatea modernă. Această stare de epuizare fizică, emoțională și mentală afectează milioane de oameni din întreaga lume, având un impact semnificativ asupra calității vieții și performanței profesionale. Înțelegerea acestui fenomen complex este esențială pentru recunoașterea timpurie a simptomelor și adoptarea unor strategii eficiente de prevenire și tratament
Temperaturile extreme din primele săptămâni ale anului, cu valori între -19 și +7°C, au provocat apariția mai multor gropi pe străzile din Timișoara. SDM a fost trimisă pe teren pentru reparații rapide, în special pe arterele intens circulate.
Un bărbat s-a sinucis în baia unui apartament închiriat în regim hotelier, la Timișoara # Timis Online
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort într-un apartament închiriat în regim hotelier, în zona Aradului din Timișoara. Polițiștii au intervenit de urgență.
Descoperire șocantă la Deva. Osemintele unui bătrân dat dispărut, găsite în locuința fiului său # Timis Online
Un apel la 112, făcut de un tânăr îngrijorat că tatăl și bunicul său nu au mai fost văzuți de vecini, a scos la iveală o situație șocantă, la Deva. Polițiștii au descoperit osemintele unui bărbat de 79 de ani, despre care fiul său a spus că ar fi murit în urmă cu mai bine de doi ani. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, în acest caz a fost deschis un dosar penal, iar ancheta este în plină desfășurare pentru a stabili ce s-a întâmplat, de fapt.
Pasageri afectați de întârzieri și anulări. Cum pot fi depuse cererile de compensație # Timis Online
La începutul acestui an, mai multe zboruri operate de companii aeriene cu plecare din vestul țării au înregistrat întârzieri semnificative sau au fost anulate, generând dificultăți reale pentru pasageri și numeroase situații de incertitudine. Deși astfel de probleme apar periodic în transportul aerian, modul în care operatorii aerieni aleg să comunice cu pasagerii rămâne, în multe cazuri, insuficient și neclar.
Alertă de gaz la o grădiniță din Timișoara: nu a fost nevoie de evacuare, erau valori normale # Timis Online
O presupusă scăpare de gaz semnalată la o grădiniță din Timișoara nu a fost confirmată, autoritățile stabilind că situația nu a prezentat niciun risc.
Alcoolemie de peste 300 mg/dl: bărbat resuscitat după ce a căzut într-o groapă de patru metri # Timis Online
Un bărbat de 55 de ani din Pașcani a fost resuscitat și transportat la spital după ce a căzut într-o groapă de patru metri. Acesta se află în comă post-resuscitare.
Un cetățean român aflat la bordul unuia dintre trenurile care s-au ciocnit în sudul Spaniei a suferit răni ușoare și a fost deja externat. Cel puțin 39 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite.
VIDEO. Urmărire ca în filme: copil de 12 ani, la volanul unei mașini furate din Sibiu # Timis Online
Un copil de 12 ani din Chișineu-Criș a fost oprit de polițiști după ce ar fi furat o mașină din județul Sibiu și a condus-o până în Hunedoara și Arad. Urmărirea a avut loc pe DN7, iar autoturismul a fost oprit în localitatea Milova, fără incidente. Minorul nu avea permis, a fost testat negativ la alcool, iar pe numele său a fost deschis dosar penal.
Start înscrierilor la CCIA Timiș: curs gratuit de legislația muncii și REVISAL pentru angajați din Vest # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță lansarea unei noi sesiuni de înscrieri pentru cursul gratuit de instruire în LEGISLAȚIA MUNCII & REVISAL, organizat în cadrul Proiectului ECOTECH – Integrarea competențelor ecologice și digitale, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.
Timișorenii se grăbesc să își plătească impozitele. Peste 5.000 au făcut-o în primele două ore # Timis Online
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara a reluat colectarea taxelor și impozitelor locale, iar mii de timișoreni au plătit încă din primele ore, majoritatea online. În 2026, însă, impozitele cresc semnificativ, în unele cazuri chiar de patru ori.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, poliția din Timișoara a ieșit „în oraș” să verifice cluburi, baruri și străzi pentru a preveni scandaluri și consumul de alcool sau substanțe interzise, iar peste 800 de persoane au fost legitimate, inclusiv minori, fără a fi depistate încălcări.
Mai aproape de sănătatea ta. Ambulatoriul CF Timișoara oferă consultații și investigații în 18 specialități # Timis Online
Ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara continuă să își extindă oferta de servicii medicale, oferindu-le pacienților consultații de rutină, investigații de diagnostic și servicii integrate de ambulator. Toate sunt realizate pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.
Ninsori record au lovit peninsula Kamchatka, îngropând orașe sub zăpadă și provocând avalanșe, blocaje rutiere și pene de curent. Două persoane au murit sub zăpadă căzută de pe acoperișuri, iar autoritățile au declarat stare de urgență. Stratul de zăpadă a atins câțiva metri, iar școlile și afacerile sunt închise. Fenomenul, considerat cel mai puternic din ultimele 30 de ani, va continua până pe 26 ianuarie.
Ambulatorul Integrat de Cardiologie ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă consulturi gratuite pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie. Serviciile se adresează atât pacienților cu forme ușoare de boală, cât și celor cu patologii cardiace complexe.
Culiță Chiș, noul director al Direcției de Drumuri, Transport și Mediu din cadrul Consiliului Județean Timiș # Timis Online
Direcția de Drumuri, Transport și Mediu din cadrul Consiliului Județean Timiș are, începând de astăzi, un nou director. Funcția a fost preluată de Culiță Chiș, inginer de profesie și specialist în domeniul transporturilor, fost angajat al Primăriei Timișoara vreme de mulți ani.
Blue Monday, a treia zi de luni din ianuarie, este considerată cea mai deprimantă zi din an și cade anul acesta pe 19 ianuarie. Conceptul a fost lansat în 2005 de psihologul britanic Cliff Arnall, pe baza unei formule ce ia în calcul factori precum vremea, datoriile, lipsa de motivație și revenirea la muncă după sărbători. Deși popularizat la nivel global și folosit intens în campanii de marketing, Blue Monday este criticat de experți, care îl consideră pseudoștiințific și avertizează că depresia nu poate fi redusă la o singură zi.
Polițiștii de frontieră de la PTF Foeni cercetează un cetățean irakian care a încercat să părăsească România cu un permis de conducere fals.
VIDEO. Tragedie pe șine în Spania: tren de mare viteză deraiat, zeci de persoane rănite # Timis Online
Un tren de mare viteză a deraiat în sudul Spaniei și a lovit un alt tren aflat pe o linie alăturată. Zeci de persoane au fost rănite, iar bilanțul victimelor este în curs de actualizare. Traficul feroviar între Madrid și Andaluzia a fost suspendat, iar autoritățile investighează cauza accidentului.
Luni, 19 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Marius Cornea, muzeograf și educator muzeal: „Fără bucurie și curiozitate, o meserie nu poate deveni brățară de aur” # Timis Online
Marius Cornea este muzeograf și educator muzeal, cu o formare academică solidă construită în mari centre culturale europene. Parcursul său profesional include un an de studiu la Florența, urmat de doi ani academici la Veneția, un an la Roma și stagii de specializare și burse în Amsterdam, toate orientate spre o pregătire riguroasă în domeniul muzeal.
Horoscopul în această săptămână:
Luni, 19 ianuarie, puteți merge la teatru sau să vizitați expoziții.
Un accident a avut loc duminică în Giroc, fiind accidentată o femeie.
Un caz șocant a cărui protagonistă este o minoră de 14 ani este investigat de procurorii DIICOT Oradea și de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea. Originară din județul Prahova, fata este acuzată de pornografie infantilă (5 acte materiale), viol săvârșit asupra unui minor și şantaj.
Autoritățile au intervenit duminică la un accident rutier produs în localitatea Moșnița Nouă, pe str. Florentina.
Reabilitare cu fântâni arteziene în centrul unui oraș din Timiș. Primăria pune la bătaie 4 milioane de euro # Timis Online
Primăria Sânnicolau Mare a lansat licitația pentru reabilitarea centrului orașului, un proiect estimat la peste 4 milioane de euro, cu TVA. Investiția vizează modernizarea infrastructurii urbane din zona centrală, inclusiv amenajări pietonale, spații verzi și două fântâni arteziene.
VIDEO. Cancerul colorectal, al treilea cel mai comun din România. Se poate face screening gratuit la „Babeș” # Timis Online
Cancerul colorectal este a treia cea mai frecventă boală oncologică din România, cu peste 12.000 de cazuri noi diagnosticate anual. Deși poate fi prevenit și depistat timpuriu prin colonoscopie, mai mult de jumătate dintre pacienți ajung la medic în stadii avansate ale bolii, când șansele de supraviețuire scad semnificativ.
Tamborrada, sărbătoarea tobelor care transformă orașul spaniol San Sebastián timp de 24 de ore # Timis Online
În fiecare an, în 20 ianuarie, orașul spaniol San Sebastián devine scena unuia dintre cele mai spectaculoase festivaluri tradiționale din Europa: Tamborrada. Cunoscută în limba bască drept Donostiako Danborrada, sărbătoarea reunește mii de participanți care, timp de 24 de ore, mărșăluiesc pe străzile orașului în ritmul tobelor și al butoaielor.
În data de 18 ianuarie pe bolta cerească are loc prima Lună Nouă din anul 2026. Ea se concretizează în semnul Capricornului, un semn al maturității, responsabilității, stabilității și construcției pe termen lung.
Duminică, 18 ianuarie, puteți face schimb de stil și energie la Shop My Closet, unde veți găsi piese vintage, haine preloved, viniluri, cărți, accesorii și multe altele. Mai puteți merge la film, la teatru sau la expoziții.
Șofer beat și fără permis, găsit de polițiști cu mașina în șanț într-o localitate de lângă Recaș # Timis Online
Vineri, polițiștii orașului Recaș s-au deplasat în localitatea Petrovaselo, unde, pe marginea drumului pe strada Principală, au identificat un autoturism răsturnat la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani.
Primăria vrea să dea fosta florărie din centru unei asociații pentru comunitatea romă. Chirie de câteva sute de euro pe lună # Timis Online
Primăria Timișoara propune atribuirea fostei florării Horticultura din Piața Victoriei unei asociații care sprijină comunitatea romă din Cerneteaz. Spațiul ar urma să fie închiriat pentru un an, la o chirie de circa 400 de euro pe lună, de câteva zeci de ori sub prețul obținut la licitația din 2024.
Încă două persoane reținute pentru trafic de migranți în Timiș. Un cetățean străin a devenit violent la control # Timis Online
După ce două persoane au fost reținute pentru trafic de migranți într-un dosar cu câteva zile în urmă, vineri autoritățile din Timiș au mai depistat în trafic doi cetățeni care fac parte din același grup ilegal.
Săptămână plină de intervenții la Colterm: reparații complexe la cazanele de la CET Sud, inclusiv lucrări de peste 20 de ore în interiorul instalațiilor, dar și o avarie electrică apărută vineri. Problemele au afectat temporar parametrii de furnizare pentru peste 60 de puncte termice din Timișoara.
În Astrologie, luna ianuarie poartă amprenta puternică a semnului Capricorn, care reprezintă disciplină, structură, rezistență și o abordare strategică a vieții. Capricornul nu aleargă după rezultate rapide, ci construiește pe termen lung. De aceea, primele săptămâni ale anului sunt marcate de o energie concentrată pe responsabilitate, planificare și reevaluare a priorităților și obiectivelor.
Vaccinul anti-HPV în Timiș. Datele din 2025 și ce trebuie să știe tinerii și părinții despre prevenție # Timis Online
În 2025, județul Timiș s-a situat printre județele fruntașe la administrarea vaccinului anti-HPV, comparativ cu alte județe cu populație similară, înainte de extinderea gratuită a vaccinării pentru persoanele între 11 și 26 de ani, introdusă din 1 octombrie. După extindere, în Timiș au mai fost administrate alte peste 5.000 de doze.
Sâmbătă, 17 ianuarie, puteți participa la un atelier de tricotat, să mergeți la teatru, la film sau să vizitați expoziții.
„Familia Tót” ca-n Banat: prima reprezentație cu public, la Teatrul Maghiar din Timișoara # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara propune o primă reprezentație cu public a spectacolului „Familia Tót”, de Örkény István, în regia lui Horváth Hunor, marți, 27 ianuarie 2026, de la ora 17:45, în Sala Mare.
Trump ridică miza: tarife vamale pentru țările care refuză controlul SUA asupra Groenlandei # Timis Online
Donald Trump a declarat că ar putea impune tarife țărilor care se opun preluării Groenlandei de către SUA, invocând motive de securitate națională. Declarațiile vin în contextul în care trimisul său special susține că Washingtonul este hotărât să achiziționeze insula, iar o delegație bipartizană a Congresului american se află la Copenhaga pentru a reduce tensiunile cu Danemarca și Groenlanda.
Filmul săptămânii: „Sentimental Value”, drama norvegiană premiată la Cannes, despre o familie și alegerile care o definesc # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Sentimental Value”, revenirea regizorului Joachim Trier după succesul peliculei „The Worst Person in the World”. De această dată acesta aduce pe marile ecrane o poveste despre două surori, care se reîntâlnesc cu tatăl lor îndepărtat și trebuie să înfrunte secretele, regretele și alegerile care le-au modelat viețile.
Primăria Comunei Giroc, în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara (CRTS), organizează o campanie de donare de sânge în 2 februarie, între orele 8:00 și 13:00, la Căminul Cultural Giroc.
Pregătire gratuită pentru BAC și orientare în carieră: UVT, alături de elevi și în 2026 # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continuă și în 2026 programul „UVT pentru elevi”, oferind sprijin gratuit elevilor din întreaga țară. Proiectul include sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat, webinare de dezvoltare personală, concursuri educaționale și consiliere individuală în carieră.
Momente de panică după-amiază în comuna Cenei, unde un incendiu izbucnit într-o bucătărie a rănit două persoane, o persoană adultă și o minoră.
Președinta CMR în vizită la Spitalul Județean Timișoara. Discuții despre malpraxis, burnout și lipsa medicilor de familie # Timis Online
Președinta Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a efectuat vineri, 16 ianuarie, o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde s-a întâlnit cu conducerea unității, șefi de secție și medici. Discuțiile au vizat teme importante pentru sistemul medical românesc, precum malpraxisul, medicina defensivă, burnout-ul în rândul personalului medical și lipsa medicilor de familie.
