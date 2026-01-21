Românca Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open. „Azi e ziua mea”
Newsweek.ro, 21 ianuarie 2026 11:50
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open, după ce a bătut-o p...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
12:20
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C...
Acum 15 minute
12:10
Emisarii lui Trump, acuzați de ingerințe în procesul din Franța a lui Le Pen pentru deturnare de fonduri UE # Newsweek.ro
Autoritățile de la Paris acuză administrația Trump de ingerințe politice în justiția franceză. Un ma...
Acum 30 minute
12:00
Date incredibile, în Registrul Electoral: 14.310 persoane peste 100 ani, 133.995 persoane între 90 – 99 ani # Newsweek.ro
În Registrul Electoral al României figurează date incredibile, potrivit șefului Autorităţii Electora...
Acum o oră
11:50
Românca Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open. „Azi e ziua mea” # Newsweek.ro
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open, după ce a bătut-o p...
11:30
Ai panouri fotovoltaice și ești prosumator? Se schimbă legea. Trebuie să-ți pui baterie ca să nu fii penalizat # Newsweek.ro
Ministerul Energiei vrea să schimbe radical Legea prosumatorilor. Românii care au panouri fotovoltai...
Acum 2 ore
11:20
Răspunsul „pe limba lui Trump” al UE în scandalul Groenlanda. Acordul comercial cu SUA, suspendat de Parlament # Newsweek.ro
Parlamentul European a decis suspendarea ratificării acordului comercial UE–SUA, ca reacție la ameni...
11:10
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturi la întreținere. De ce aplicația E-bloc.ro nu merge? # Newsweek.ro
Reprezentanții BNR au confirmat pentru Newsweek România că aplicația e-bloc prin care asociațiile de...
11:00
Nouă alertă de ger năprasnic de la meteorologi. 13 județe afectate. Drumurile vor fi coperite de polei # Newsweek.ro
Meteorologii au transmis o nouă atenționare Cod galben de ger, valabilă până joi dimineața în 13 jud...
10:50
Ilie Bolojan și Mugur Isărescu discuții despre bugetul pe 2026 și deficit. Premierul e la BNR (SURSE) # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Banca Națională unde a avut discuții legate de bugetul pentru 2026 ...
10:30
Aplicația WhatsApp poate instala un virus periculos pe telefonul tău mobil fără să-ți dai seama. Cum face asta # Newsweek.ro
WhatsApp a devenit unul dintre canalele preferate ale infractorilor cibernetici. Acum se folosesc de...
10:30
Marinar dispărut pe Dunăre. Echipajul unei barje a alertat autoritățile. E căutat de scafandri # Newsweek.ro
Pompierii au fost alertaţi de echipajul unei barje de pe Dunăre despre dispariţia unui marinar în vâ...
Acum 4 ore
10:20
Patronii de service-uri se plâng că nu pot repara mașinile la prețurile asigurătorilor. Șoferii, puși la plată # Newsweek.ro
Patronii de service-uri auto din România se plâng că nu pot repara corect mașinile la prețurile asig...
10:10
Celebrul producător de aspiratoare inteligente intră în faliment. Produsele sunt vândute și în România # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți producători de aspiratoare inteligente, la nivel mondial, intră în fal...
10:00
Trump avertizează Iranul: „Va fi șters de pe hartă dacă mi se orchestrează asasinarea” # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi „șters de pe hartă” dacă autoritățile de ...
09:40
Dictatorul Lukașenko, controlat de Putin, semnează aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Newsweek.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat acordul de aderare la „Consiliul pentru Pace”, ini...
09:30
Cutremur într-un loc din România unde s-au investit 500.000.000€ pentru un pod uriaș. Apoi, au apărut probleme # Newsweek.ro
Cutremur în România în urmă cui puțin timp. Seisumul s-a produs într-o zonă unde România a investit ...
09:30
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) deschide reprezentanță la București # Newsweek.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) își extinde prezența regională prin ...
09:20
Criză majoră la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără alimentare electrică externă, după atacurile Rusiei # Newsweek.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea electrică externă în urma luptelor in...
09:10
VIDEO SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela, în cadrul blocadei impuse de Trump # Newsweek.ro
Statele Unite au anunțat confiscarea unui nou petrolier în Marea Caraibelor, al șaptelea de la impun...
09:00
Lege pentru interzicerea partidelor comuniste și a promovării lui Ceaușescu. Pedeapsa - închisoarea # Newsweek.ro
Câteva zeci de senatori și deputați au depus un proiect de lege prin care se interzic organizațiile ...
08:50
Până la ce vârstă trebuie să stea copilul în scaun special în mașină? Ce amendă iei dacă nu respecți legea? # Newsweek.ro
Mulți părinți din România nu cunosc exact prevederile Codului Rutier atunci când vine vorba despre t...
08:40
Netflix a modificat structura ofertei sale pentru activele de studio şi streaming ale Warner Bros. D...
08:30
Pământul va rămâne fără gravitație 7 secunde”? NASA rupe tăcerea despre o teorie care a speriat internetul # Newsweek.ro
Teoriile conspirației sunt aduse înapoi pe Pământ după ce oamenii de știință de la NASA au infirmat ...
Acum 6 ore
08:20
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are? # Newsweek.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a promis, din nou, ieri, că va crește pensiile în anul 2026. El spu...
08:20
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit pe şine în provincia Barcelona, acest nou ...
08:00
Orban: „E meritul lui Bolojan că se mai plătesc pensii și salarii. A oprit dezmățul”. Cine îi vrea capul? # Newsweek.ro
Fostul premierul și fost consilier al lui Nicușor Dan face o analiză a anului 2025 și arată că este ...
08:00
Cuba va intra în „stare de război” în încercarea de a face față amenințărilor lui Donald Trump de la...
07:50
Criză fără precedent: rezervele de apă ale planetei, pe punctul de colaps. ONU avertizează # Newsweek.ro
Lumea intră într-o eră de ”faliment hidric global”, râurile, lacurile şi acviferele epuizându-se mai...
07:40
Tinerii ar putea fi chemați mai mult timp în stagiul militar. Ce prevede noul raport al Armatei din Austria # Newsweek.ro
Comisia Federală a Armatei propune în raportul său extinderea serviciului militar de bază existent. ...
07:40
Canada simulează invadarea țării de către SUA. Tactici similare celor ale talibanilor împotriva forțelor NATO # Newsweek.ro
Armata canadiană a dezvoltat un model al unei ipotetice invadări a armatei Statelor Unite și al unui...
07:30
Cum să-ți protejezi corect pielea când temperaturile sunt sub 0 grade Celsius? Circulația sângelui încetinește # Newsweek.ro
Temperaturile sub 0 grade Celsius pot afecta serios sănătatea pielii, deoarece frigul încetinește ci...
07:20
Adrian Negrescu: Funcţionarii în primărie calculează impozitul auto cu pixul. Cât plătești în funcție de motor # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie, de când s-a schimbat, funcţionarii din primării calculează taxa auto cu pixul. Nor...
07:10
Horoscop 22 ianuarie. Luna în Pești le dă motivație și energie Leilor. Vărsătorii, zi excelentă # Newsweek.ro
Horoscop 22 ianuarie. Luna în Pești le dă motivație și energie Leilor. Vărsătorii au o zi excelentă....
06:40
Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Sunt întâzieri de 3 luni. Care sunt cauzele? # Newsweek.ro
Pensionarii care așteaptă cu nerăbdare sejururile balneare subvenționate se confruntă cu întârzieri ...
Acum 24 ore
22:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Săptămâna viitoare avem prima discuție cu agenția de rating Fitch # Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă că săptămâna viitoare Guvernul Bolojan are prima disc...
22:00
Anders Fogh Rasmussen, fost şef NATO: "Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia" # Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fostul şef danez al NATO, intră tare în subiect. "Timpul linguşelilor s-a ter...
21:30
Klaus Iohannis pierde din nou. ANAF a câştigat în instanţă cealaltă jumătate a casei în litigiu cu statul # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis pierde din nou în instanţă. ANAF a câştigat acum cealaltă jumătate ...
21:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că ţinta de deficit bugetar pentru acest an este spre ...
20:50
Efectul tarifelor pentru Groenlanda. Parlamentul European îngheaţă ratificarea acordului comercial cu SUA # Newsweek.ro
Este efectul tarifelor punitive pentru Groenlanda, instituite de Donald Trump. Parlamentul European ...
20:40
Ministrul Muncii anunță modificări la pensie în 2026. Care pensionari iau bani în plus și când? # Newsweek.ro
Un nou anunț vine de la ministrul muncii care dă speranțe pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Ma...
20:40
Norvegia își avertizează cetățenii că bunurile lor pot fi rechiziționate. Războiul cu Rusia, aproape # Newsweek.ro
Cetățenii norvegieni primesc notificări oficiale conform cărora proprietățile lor (case, vehicule, a...
20:10
Trucul bunicii pentru o piele instant dezumflată. Îți “trezește fața” după o insomnie. Ceva ce devin...
19:50
Costurile energiei vor decide care țări vor câștiga cursa inteligenței artificiale, a declarat Satya...
19:40
Cum să-ți cureți hainele de blană în zăpadă? Elimină mirosurile și murdăria fără a le deteriora # Newsweek.ro
Cum să-ți cureți hainele de blană în zăpadă? Elimină mirosurile și murdăria fără a le deteriora. Cur...
19:20
O baie caldă, secretul pentru un somn odihnitor noaptea. Ce temperatură trebuie să aibă apa? # Newsweek.ro
Băile calde sunt considerate de secole o metodă naturală de relaxare și revitalizare a organismului....
19:10
Șepcile roșii „Make America Go Away” devin simbolul sfidării, în confruntarea privind Groenlanda # Newsweek.ro
Șepcile roșii daneze „Make America Go Away” devin simbolul sfidării, în confruntarea privind control...
19:10
Rusia vizează navele din porturile Dunării de la granița cu România pentru a distruge economia Ucrainei # Newsweek.ro
În timp ce, la Davos, liderii Europei acuză SUA că anulează Dreptul internațional și rupe o alianță ...
19:00
O funcție a telefonului mobil, mereu activată, este o poartă pentru hackeri. Fură parole și date # Newsweek.ro
O agenție federală emite un avertisment puternic împotriva funcții de pe telefonul mobil pe care o ț...
18:50
Cum să reaprinzi flacăra în căsnicia ta? Veți simți din nou pasiunea adolescenților la început de drum # Newsweek.ro
Specialiștii recomandă să redescoperiți bucuria momentelor simple și să vă dedicați timp unul altuia...
18:40
O ingineră de succes și-a dat demisia de la locul de muncă. Apoi a devenit milionară. Ce a ales? # Newsweek.ro
O tănără care absolvise una dintre cele mai prestigioase universități din lume și avea în față o car...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.