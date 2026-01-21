Bani în plus la unele pensii speciale și militare, deși pensiile contributive nu cresc. CCR a decis astflel

Newsweek.ro, 21 ianuarie 2026 14:50

Pensiile sunt înghețate în România. Și totuși, unii pensionari militari și unii pensionari foști mag...

Acum 30 minute
14:50
Bani în plus la unele pensii speciale și militare, deși pensiile contributive nu cresc. CCR a decis astflel Newsweek.ro
Pensiile sunt înghețate în România. Și totuși, unii pensionari militari și unii pensionari foști mag...
14:50
MEROPS, un sistem SUA de combatere a dronelor, intră în funcțiune în România. Un „foc” costă 14.500$ Newsweek.ro
România urmează să adopte în curând un complex american de combatere a vehiculelor aeriene fără pilo...
14:40
Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Newsweek.ro
Parlamentul European s-a pronunţat miercuri prin vot în favoarea sesizării Curţii de Justiţie a Uniu...
Acum o oră
14:20
Cutremur la Cupa Mondială 2026. Germania ia în calcul boicotul turneului din SUA din cauza lui Trump Newsweek.ro
Cupa Mondială 2026 este zguduită de tensiuni politice majore. Germania și Anglia analizează serios p...
14:10
Trafic restricţionat pe DN 1A, după ce o cisternă a derapat, blocând un sens de mers Newsweek.ro
Traficul rutier este restricţionat, miercuri după-amiază, pe drumul naţional 1A, în zona de nord a j...
Acum 2 ore
13:50
Peste 3.000 imobile din Sectorul 1 al Capitalei nu au gaz, după un incident la rețeaua de distribuție Newsweek.ro
Peste 3.000 de clienţi casnici şi non-casnici de pe mai multe străzi din Sectorul 1 din Bucureşti su...
13:40
Moldova, prima țară din Europa cucerită de mașinile chinezești. Cotă de piață de 26% în 2025! Newsweek.ro
Constructorii auto din China sunt hotărâți să invadeze Europa și atacă pe toate planurile. Iar în 20...
13:30
Oana Țoiu, la Davos: Atmosferă influențată de discursul lui Trump. Stare de îngrijorare Newsweek.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, declară că a doua zi la Davos este una axată pe securitate, ea prec...
13:10
Rusia, panicată de sistemul de rachete al SUA Typhon din Japonia. Rachetele Tomahawk pot lovi la 1.600 km Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este „foarte îngrijorată” de ceea ce...
Acum 4 ore
12:50
O pensionară avea în casă 38.000 de lei. A rămas fără ei după ce a primit un apel telefonic. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
O pensionară a căzut pradă unor escroci care au sunat-o și i-au spus o minciună incredibilă. Femeia ...
12:40
România a exportat câini de 250.000.000€. Afacere stimulată de legi noi care lasă maidanezii pe străzi Newsweek.ro
Modificarea a trei noi legi intrate recent pe circuitul legislative din Parlament, care au ca scop p...
12:30
Georgescu și Potra, în fața verdictului în cazul tentativei de lovitură de stat. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă verdictul Curții de Apel București într-un dosar de tentat...
12:20
Bărbat cercetat pentru trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc Newsweek.ro
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C...
12:10
Emisarii lui Trump, acuzați de ingerințe în procesul din Franța a lui Le Pen pentru deturnare de fonduri UE Newsweek.ro
Autoritățile de la Paris acuză administrația Trump de ingerințe politice în justiția franceză. Un ma...
12:00
Date incredibile, în Registrul Electoral: 14.310 persoane peste 100 ani, 133.995 persoane între 90 – 99 ani Newsweek.ro
În Registrul Electoral al României figurează date incredibile, potrivit șefului Autorităţii Electora...
11:50
Românca Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open. „Azi e ziua mea” Newsweek.ro
Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul 3 la Australian Open, după ce a bătut-o p...
11:30
Ai panouri fotovoltaice și ești prosumator? Se schimbă legea. Trebuie să-ți pui baterie ca să nu fii penalizat Newsweek.ro
Ministerul Energiei vrea să schimbe radical Legea prosumatorilor. Românii care au panouri fotovoltai...
11:20
Răspunsul „pe limba lui Trump” al UE în scandalul Groenlanda. Acordul comercial cu SUA, suspendat de Parlament Newsweek.ro
Parlamentul European a decis suspendarea ratificării acordului comercial UE–SUA, ca reacție la ameni...
11:10
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturi la întreținere. De ce aplicația E-bloc.ro nu merge? Newsweek.ro
Reprezentanții BNR au confirmat pentru Newsweek România că aplicația e-bloc prin care asociațiile de...
Acum 6 ore
11:00
Nouă alertă de ger năprasnic de la meteorologi. 13 județe afectate. Drumurile vor fi coperite de polei Newsweek.ro
Meteorologii au transmis o nouă atenționare Cod galben de ger, valabilă până joi dimineața în 13 jud...
10:50
Ilie Bolojan și Mugur Isărescu discuții despre bugetul pe 2026 și deficit. Premierul e la BNR (SURSE) Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers la Banca Națională unde a avut discuții legate de bugetul pentru 2026 ...
10:30
Aplicația WhatsApp poate instala un virus periculos pe telefonul tău mobil fără să-ți dai seama. Cum face asta Newsweek.ro
WhatsApp a devenit unul dintre canalele preferate ale infractorilor cibernetici. Acum se folosesc de...
10:30
Marinar dispărut pe Dunăre. Echipajul unei barje a alertat autoritățile. E căutat de scafandri Newsweek.ro
Pompierii au fost alertaţi de echipajul unei barje de pe Dunăre despre dispariţia unui marinar în vâ...
10:20
Patronii de service-uri se plâng că nu pot repara mașinile la prețurile asigurătorilor. Șoferii, puși la plată Newsweek.ro
Patronii de service-uri auto din România se plâng că nu pot repara corect mașinile la prețurile asig...
10:10
Celebrul producător de aspiratoare inteligente intră în faliment. Produsele sunt vândute și în România Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți producători de aspiratoare inteligente, la nivel mondial, intră în fal...
10:00
Trump avertizează Iranul: „Va fi șters de pe hartă dacă mi se orchestrează asasinarea” Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi „șters de pe hartă” dacă autoritățile de ...
09:40
Dictatorul Lukașenko, controlat de Putin, semnează aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump Newsweek.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat acordul de aderare la „Consiliul pentru Pace”, ini...
09:30
Cutremur într-un loc din România unde s-au investit 500.000.000€ pentru un pod uriaș. Apoi, au apărut probleme Newsweek.ro
Cutremur în România în urmă cui puțin timp. Seisumul s-a produs într-o zonă unde România a investit ...
09:30
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) deschide reprezentanță la București Newsweek.ro
Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) își extinde prezența regională prin ...
09:20
Criză majoră la Cernobîl. Centrala nucleară a rămas fără alimentare electrică externă, după atacurile Rusiei Newsweek.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea electrică externă în urma luptelor in...
09:10
VIDEO SUA au sechestrat al șaptelea petrolier cu legături în Venezuela, în cadrul blocadei impuse de Trump Newsweek.ro
Statele Unite au anunțat confiscarea unui nou petrolier în Marea Caraibelor, al șaptelea de la impun...
Acum 8 ore
09:00
Lege pentru interzicerea partidelor comuniste și a promovării lui Ceaușescu. Pedeapsa - închisoarea Newsweek.ro
Câteva zeci de senatori și deputați au depus un proiect de lege prin care se interzic organizațiile ...
08:50
Până la ce vârstă trebuie să stea copilul în scaun special în mașină? Ce amendă iei dacă nu respecți legea? Newsweek.ro
Mulți părinți din România nu cunosc exact prevederile Codului Rutier atunci când vine vorba despre t...
08:40
Lovitură financiară în industria media: Netflix rescrie oferta pentru Warner Bros Newsweek.ro
Netflix a modificat structura ofertei sale pentru activele de studio şi streaming ale Warner Bros. D...
08:30
Pământul va rămâne fără gravitație 7 secunde”? NASA rupe tăcerea despre o teorie care a speriat internetul Newsweek.ro
Teoriile conspirației sunt aduse înapoi pe Pământ după ce oamenii de știință de la NASA au infirmat ...
08:20
Grindeanu anunță din nou creșterea pensiilor anul acesta „Au sărăcit 500.000 de pensionari”. Ce soluții are? Newsweek.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a promis, din nou, ieri, că va crește pensiile în anul 2026. El spu...
08:20
După catastrofa din Andaluzia, un nou șoc: accident feroviar mortal la Barcelona Newsweek.ro
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit pe şine în provincia Barcelona, acest nou ...
08:00
Orban: „E meritul lui Bolojan că se mai plătesc pensii și salarii. A oprit dezmățul”. Cine îi vrea capul? Newsweek.ro
Fostul premierul și fost consilier al lui Nicușor Dan face o analiză a anului 2025 și arată că este ...
08:00
Un pas de la conflict? Cuba invocă „starea de război” pe fondul crizei din Venezuela Newsweek.ro
Cuba va intra în „stare de război” în încercarea de a face față amenințărilor lui Donald Trump de la...
07:50
Criză fără precedent: rezervele de apă ale planetei, pe punctul de colaps. ONU avertizează Newsweek.ro
Lumea intră într-o eră de ”faliment hidric global”, râurile, lacurile şi acviferele epuizându-se mai...
07:40
Tinerii ar putea fi chemați mai mult timp în stagiul militar. Ce prevede noul raport al Armatei din Austria Newsweek.ro
Comisia Federală a Armatei propune în raportul său extinderea serviciului militar de bază existent. ...
07:40
Canada simulează invadarea țării de către SUA. Tactici similare celor ale talibanilor împotriva forțelor NATO Newsweek.ro
Armata canadiană a dezvoltat un model al unei ipotetice invadări a armatei Statelor Unite și al unui...
07:30
Cum să-ți protejezi corect pielea când temperaturile sunt sub 0 grade Celsius? Circulația sângelui încetinește Newsweek.ro
Temperaturile sub 0 grade Celsius pot afecta serios sănătatea pielii, deoarece frigul încetinește ci...
07:20
Adrian Negrescu: Funcţionarii în primărie calculează impozitul auto cu pixul. Cât plătești în funcție de motor Newsweek.ro
De la 1 ianuarie, de când s-a schimbat, funcţionarii din primării calculează taxa auto cu pixul. Nor...
07:10
Horoscop 22 ianuarie. Luna în Pești le dă motivație și energie Leilor. Vărsătorii, zi excelentă Newsweek.ro
Horoscop 22 ianuarie. Luna în Pești le dă motivație și energie Leilor. Vărsătorii au o zi excelentă....
Acum 12 ore
06:40
Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Sunt întâzieri de 3 luni. Care sunt cauzele? Newsweek.ro
Pensionarii care așteaptă cu nerăbdare sejururile balneare subvenționate se confruntă cu întârzieri ...
Acum 24 ore
22:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Săptămâna viitoare avem prima discuție cu agenția de rating Fitch Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă că săptămâna viitoare Guvernul Bolojan are prima disc...
22:00
Anders Fogh Rasmussen, fost şef NATO: &#34;Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia&#34; Newsweek.ro
Anders Fogh Rasmussen, fostul şef danez al NATO, intră tare în subiect. "Timpul linguşelilor s-a ter...
21:30
Klaus Iohannis pierde din nou. ANAF a câştigat în instanţă cealaltă jumătate a casei în litigiu cu statul Newsweek.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis pierde din nou în instanţă. ANAF a câştigat acum cealaltă jumătate ...
21:20
Alexandru Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6% Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că ţinta de deficit bugetar pentru acest an este spre ...
