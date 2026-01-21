Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București

06:00

BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă ceva negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu […]