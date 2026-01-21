Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București
National.ro, 21 ianuarie 2026 11:50
Vin noi informații de la meteorologi, care anunță, miercuri, că perioada cu vreme deosebit de rece și chiar geroasă se prelungește, în unele zone din țară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineața o informare meteo de vreme deosebit de rece, precipitații mixte, polei și vânt, precum și o atenționare Cod galben de […]
Acum 30 minute
12:00
O destinaţie de vacanţă preferată de români tocmai a devenit mai ieftin de vizitat. Leul a prins putere acolo, moneda locală s-a depreciat # National.ro
Românii care plănuiesc să plece într-o vacanţă şi-ar putea stabili ca destinaţie una dintre cele mai populare ţări printre turiştii de la noi. Moneda lor locală s-a depreciat, leul nostru a prins puteri, astfel că o călătorie acolo s-a ieftinit. Lira turcească a înregistrat al doisprezecelea an consecutiv de declin sub preşedinţia lui Erdogan. Pierderea […]
Acum o oră
11:50
Meteorologii au prelungit avertizarea de ger. Temperaturi de -19 grade, precipitații mixte, polei și vânt/Cum va fi vremea în București # National.ro
Vin noi informații de la meteorologi, care anunță, miercuri, că perioada cu vreme deosebit de rece și chiar geroasă se prelungește, în unele zone din țară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață o informare meteo de vreme deosebit de rece, precipitații mixte, polei și vânt, precum și o atenționare Cod galben de […]
11:40
Proprietarii au profitat că a devenit foarte greu să-ţi mai cumperi un apartament şi au scumpit chiriile cu aproape 10% în două sectoare din Bucureşti # National.ro
Prețurile proprietăților imobiliare din România au înregistrat în ultimii ani creșteri constante, ajungând în unele cazuri să se dubleze față de nivelul din 2019. Acest lucru se reflectă direct și în prețurile chiriilor solicitate de proprietari, se arată într-o analiză de piață. Bucureştenii și brașovenii alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti […]
Acum 2 ore
11:10
Lider sindical din Educație, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Nu are empatie față de nicio clasă socială” # National.ro
Un lider sindical din Educație l-a criticat fățiș pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, premierul fiind acuzat de lipsă de empatie și că refuză dialogul. În contextul nemulțumirilor iscate, în ultima perioadă, de tăierile anunțate în sistemul bugetar, nemaivorbind despre alte măsuri de austeritate propuse de Guvern, un lider sindical nu s-a ferit să-l critice direct […]
11:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat în cadrul celei de-a 56-a ediții a Forumului Economic Mondial de la Davos că independența europeană este o necesitate. Aceasta a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitorul Uniunii Europene, pledând pentru autonomie strategică, comerț liber și parteneriate globale, în contextul tensiunilor uriașe geopolitice și […]
10:40
Caz înfiorător în Timiș: Adolescent de 15 ani, găsit îngropat într-o curte, după ce fusese dat dispărut/ Cine l-ar fi omorât # National.ro
Un caz șocant este investigat de către oamenii legii din Timiș. Conform primelor informații, ce s-au aflat miercuri dimineață, 21 ianuarie, un băiat de 15 ani a fost găsit decedat, iar suspecții de crimă ar fi alți doi minori. Cumplita descoperire a fost făcută în localitatea Cenei, din județul Timiș. Un copil de 15 ani […]
10:30
Se deschide un nou front de război? Cuba antrenează „întregul popor”, iar ministrul rus de Interne vizitează Havana # National.ro
O nouă situaţie tensionată în plan geopolitic. Cuba va intra în „stare de război" în încercarea de a face față amenințărilor lui Donald Trump de la intervenția SUA în Venezuela. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a declarat că a aprobat „planuri și măsuri" pentru a declara „starea de război" în țară, a transmis presa […]
Acum 4 ore
10:10
Termoenergetica a “împins” din nou data până la care îi lasă pe bucureşteni în frig. Cele mai afectate zone din fiecare sector # National.ro
Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului" până pe 23 ianuarie, iar asta înseamnă că bucureştenii vor rămâne în frig cel puţin până atunci. Termenul pentru stabilizarea furnizării agentului termic a fost mutat din nou: în loc de 19 ianuarie, noua dată este 23 ianuarie. Compania vorbește despre prelungirea perioadei de „echilibrare a sistemului". […]
10:10
Accident cumplit pe autostrada A1, în Hunedoara: o persoană și-a pierdut viața, alte două au fost grav rănite – VIDEO # National.ro
Un accident rutier cu urmări cumplite a avut loc miercuri dimineață, 21 ianuarie, pe autostrada A1, în zona localității Simeria, din județul Hunedoara. O femeie și-a pierdut viața, iar alte două persoane, între care o fetiţă de 6 ani, au fost rănite grav în urma unui accident ce a avut loc miercuri dimineaţa pe autostrada […]
09:30
Alertă la Cotroceni: Trump îl desființează pe Macron! „Îmi place de el, dar nu va mai rămâne președinte prea mult timp” # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că relațiile sale cu aliații europeni sunt bune. Îi tratează însă cu distanță pe unii dintre ei. Liderul de la Casa Albă încearcă să-l evite cât mai mult pe Emmanuel Macron, președintele francez, al cărui protejat este chiar Nicușor Dan. Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, și președintele francez Emmanuel Macron […]
09:10
Încă un accident feroviar grav a avut loc în Spania, marţi seară. Un tren de navetiști a deraiat lângă Barcelona, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine. În urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar 37 de persoane au fost rănite. Marți seara, un tren de pasageri care circula între Gelida și […]
08:40
Probleme pentru Donald Trump în Air Force One. Avionul prezidenţial a trebuit să revină la Washington, din drumul spre Davos # National.ro
Avionul Air Force One cu care președintele Donald Trump se deplasa la Davos s-a întors din drum la baza sa din Washington, din cauza unei probleme tehnice. Anunţul a fost făcut de Casa Albă. Aeronava care-l transporta pe Donald Trump către Davos a întâmpinat "probleme electrice minore" şi s-a întors la baza militară Andrews din […]
Acum 6 ore
07:10
Acum 8 ore
06:00
BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă ceva negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu […]
Acum 24 ore
21:30
Daniel Băluță se confruntă cu o deteriorare accelerată a stării de sănătate, potrivit unor surse apropiate edilului Sectorului 4, care susțin că situația medicală a devenit tot mai îngrijorătoare în ultimele săptămâni. Surse din anturajul primarului Sectorului 4 al Capitalei afirmă că acesta acuză dureri severe și persistente, care îi afectează semnificativ activitatea zilnică. Pe […]
21:10
20:50
Când Donald Trump trimite o invitație oficială României, te-ai aștepta ca șeful statului să răspundă ca un lider. În schimb, Nicușor Dan iese cu un comunicat de presă care arată exact nivelul lui real. Nu spune nici da, nici nu. Sec și ambiguu ca de obicei. E confuz, timid, plin de formulări inutile și complet […]
19:20
Nemulțumirea mocnește și, deja, a erupt: în PNL, vocile critice nu mai șoptesc, ci vorbesc apăsat, o fac în public, dau nume și fapte. Ilie Bolojan, „premierul-manager", riscă să devină nu doar problema guvernării, ci și groparul propriului partid. A primit nenumărate avertismente și nu numai din opoziție, ci chiar din interior, acolo unde doare […]
19:00
România putea avea unul dintre cele mai mici prețuri la energie din Europa, însă statele puternice din UE s-au opus reorganizării sistemului energetic din țara noastră. Reorganizarea presupunea împărțirea în companii a sistemului, în care să fie un mix de energie care să dea și un preț foarte bun, așa cum se întâmplă în aproape […]
18:00
Duminică, Emmanuel Macron îi îndemna pe colegii săi europeni să folosească o „bazooka" împotriva lui Donald Trump, ca răspuns la amenințarea acestuia cu impunerea de tarife. În decurs de 24 de ore, Macron s-a trezit singur, întrucât Keir Starmer, Giorgia Meloni și Friedrich Merz au optat cu toții pentru dialog și nu pentru război, relatează […]
17:50
Hansi Flick are contract cu Barcelona până în vara lui 2027, însă viitorul său pe banca „blaugrana" este departe de a fi sigur. Totul depinde de alegerile prezidențiale de anul ăsta, iar clubul catalan a început deja să se uite după variante de rezervă. Flick a avut un sezon excelent, cu toate trofeele interne câștigate […]
17:40
Bolojan smulge cu forța impozitele locale de la cei mai amărâți: persoanele cu dizabilități și cele fără venituri # National.ro
Ilie Bolojan a asigurat o parte din veniturile din taxe și impozite locale pentru primării. Persoanele cu dizabilități și cele fără venituri s-au trezit, peste noapte, spărgători de grevă fiscală, dat fiind că banii vor fi reținuți din start din indemnizații și din venitul minim garantat. Amenințarea cu recuperatorii, care a stârnit un adevărat scandal […]
17:30
În orașul Shenyang, situat în nord-estul Chinei, zonă industrială în declin, fabrica de componente auto Brilliance Dongxing reflectă contradicțiile economice ale țării. Chiar dacă excedentul comercial al Chinei depășește un trilion de dolari și liderii de la Beijing laudă capacitatea de a dezvolta tehnologie IA de ultimă generație și de a rezista unui război comercial […]
17:10
Mașinile fabricate în China au câștigat teren în Europa, atingând un nivel record de 12,8% din cota de piață a vehiculelor electrice. În octombrie 2024, Comisia Europeană a impus taxe compensatorii definitive asupra importurilor de vehicule electrice chinezești, în urma unei anchete antisubvenții. Ratele tarifare au variat în funcție de companie: 17 % pentru BYD, […]
17:00
Fotbalistul Radu Drăgușin a făcut un pas important, de această dată nu pe teren, ci în viața personală. Radu Drăgușin s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale, Ioana, în cadrul unui eveniment restrâns ce a avut loc marți, 20 ianuarie, în București. Zi cu totul specială pentru Radu Drăgușin Fericitul eveniment pentru Drăgușin (23 de […]
17:00
Se preconizează că în 2030 cererea de apă va depăși oferta cu până la 40%. Pe măsură ce apa este considerată din ce în ce mai mult un activ strategic, observatorii pieței privesc rezervele de apă dulce ale Groenlandei ca pe o resursă potențială. „Potențialul apei este multiplu, deoarece apa curată și proaspătă poate fi […]
16:40
România este o țară europeană, membră UE, pe locul 6 din 27 în UE ca populație. România are cea mai lungă graniță cu Ucraina, țară aflată în miezul unui conflict cu Rusia, țară declarată inamic al UE. România este o țară bogată în resurse imense, comparativ cu celelalte țări din UE: petrol, gaze naturale, aur, […]
16:40
Salariile din administrațiile publice locale, care nu vor putea fi acoperite din venituri proprii, vor fi reduse drastic, prin hotărâre de guvern, se anunță în pachetul 3 de măsuri ale coaliției. Totodată, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi și subdiviziuni administrativ-teritoriale va fi tăiat cu 30%. Pentru reducerea cheltuielilor de personal, Guvernul cere disponibilizări, […]
16:10
Rusia duce un război care nu cunoaște granite – războiul din umbră. Flotele de drone ale Moscovei au închis aeroporturi aglomerate din Belgia, Danemarca, Germania și Norvegia. În iulie 2024, colete DHL au explodat în centre logistice din Marea Britanie, Polonia și Germania. Serviciile de securitate au urmărit în cele din urmă complotul până la […]
15:40
”America First”, în continuă schimbare. Trump acționează din instinct, nu din ideologie # National.ro
Teoreticienii relațiilor internaționale îl compară pe Donald Trump cu un realist din secolul al XIX-lea care vânează resurse naturale. Alții văd în el un om care se bucură de dominație și de exercitarea unilaterală a puterii de dragul puterii. Trump acționează din instinct, nu din ideologie. Dar în cadrul mișcării MAGA există ideologii coerente (și concurente) despre […]
15:20
Pentru mulți oameni, stresul devine o problemă abia atunci când apar simptome clare: insomnie persistentă, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare. Din perspectivă neuropsihologică însă, aceste manifestări sunt adesea etapa finală a unui proces mai lung, care începe cu mult înainte de a fi res
15:10
Bătând din călcâie să ajungă la întrunirea unor șefi de stat, pusă la cale la Paris, președintele Nicușor s-a suit în grabă într-un avion militar, denumit „Spartan”, și a… roit-o în țara lui Napoleon. Ajuns acolo, s-a tot foit printre ăi de și-au botezat proaspăta asociere drept „Coaliția voluntarilor pentru Ucraina”, din care nu au […] The post Cu „Spartanul” la Paris first appeared on Ziarul National.
15:10
Cât plătește o româncă stabilită în Malaga la factura de energie. „În apartament e un frig de mori” # National.ro
Nu doar românii din țară se confruntă cu facturi mai mari, pe timpul iernii, la energia electrică, ci și conaționalii care trăiesc dincolo de granițe. În unele cazuri nu e nevoie să apeleze temporar la soluția încălzirii cu calorifere electrice din cauza vreunei avarii la sistemul centralizat de termoficare, ci ca urmare a faptului că, […] The post Cât plătește o româncă stabilită în Malaga la factura de energie. „În apartament e un frig de mori” first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Nicușor a zis că nu umblă teleleu prin lume, dar Bolojan ne umblă bau-bau prin conturi. Chestia asta se cheamă criză externă și criză externă la pachet. Crize la care pesediștii sunt complici. Ăștia nu ies de la guvernare fiindcă speră să mai dea Bolojan câte ceva în județele conduse de ei. Nu le […] The post Singura noastră șansă de a afla ce s-a hotărât, nu ce s-a declarat, la Davos first appeared on Ziarul National.
13:40
Primarul Ciucu a dat dispoziție polițiștilor locali să-i amendeze pe cei care nu plătesc parcarea în București: „Astăzi, serviciul de parcări este o glumă” # National.ro
Polițiștii locali îi vor amenda, începând cu această săptămână, pe cei care nu plătesc parcarea, a anunțat, marți, 20 ianuarie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. În prezent, serviciul de parcări este „o glumă”, a scris edilul general, pe pagina sa de Facebook. Șeful de la Primăria Generală a Capitalei a menționat că pentru un […] The post Primarul Ciucu a dat dispoziție polițiștilor locali să-i amendeze pe cei care nu plătesc parcarea în București: „Astăzi, serviciul de parcări este o glumă” first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:10
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Charlotte cere bani pentru mâncare și adăpost # National.ro
Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King, trece printr-o situație extrem de dificilă. Ea a transmis un mesaj disperat pe contul său de Instagram, afirmând că nu mai are unde să locuiască și are nevoie de bani pentru hrană. „Sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit”, a […] The post Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Charlotte cere bani pentru mâncare și adăpost first appeared on Ziarul National.
12:10
Carambol uriaș pe o autostradă din SUA: Peste 100 de autovehicule implicate în accidentul în lanț – VIDEO # National.ro
O puternică furtună de zăpadă alimentată de influența Marilor Lacuri a creat mari probleme pe drumurile din Michigan, SUA. Peste 100 de vehicule – multe dintre ele TIR-uri – au fost implicate într-un carambol pe o porțiune a autostrăzii I‑196, în apropiere de Grand Rapids. Este unul dintre cele mai grave incidente cauzate de valul […] The post Carambol uriaș pe o autostradă din SUA: Peste 100 de autovehicule implicate în accidentul în lanț – VIDEO first appeared on Ziarul National.
11:50
Se schimbă modul de împărţire a locurilor la facultate? Ce ar însemna noile vouchere propuse de rectorul Universității din București # National.ro
Potrivit unei idei cu care a venit Marian Preda, rectorul Universității din București, locurile la buget din facultăţi ar urma să fie repartizate în mod direct, sub formă de voucher, absolvenților din toată ţara, care au obținut note mari la examenul de Bacalaureat. “Este o piață liberă în care fiecare tânăr cu voucher are de […] The post Se schimbă modul de împărţire a locurilor la facultate? Ce ar însemna noile vouchere propuse de rectorul Universității din București first appeared on Ziarul National.
11:50
VIDEO. Fermierii europeni, protest la Strasbourg față de Acordul Mercosur. Peste 200 de fermieri români, la manifestație # National.ro
Peste 200 de fermieri români se vor afla în Piața Parlamentului European de la Strasbourg, marți, 20 ianuarie, alături de agricultori din alte state din Uniunea Europeană, pentru a-și exprima nemulțumirea față de Acordul Mercosur. Fermierii români sunt membri ai organizațiilor Pro Agro și Alianța pentru Agricultură și Cooperare și se vor alătura unui val […] The post VIDEO. Fermierii europeni, protest la Strasbourg față de Acordul Mercosur. Peste 200 de fermieri români, la manifestație first appeared on Ziarul National.
11:00
Ce sumă ar fi trebuit să aduni până la vârsta de 40 de ani, ca să nu mai simţi grija zilei de mâine. Cum se calculează siguranţa financiară # National.ro
Analistul financiar Iancu Guda a explicat cum se calculează reperele financiare importante în viaţă. Un reper important în viață, având în vedere acumulările pe care le ai, trebuie să aibă în vedere vârsta și veniturile lunare. Venitul anual, înmulțit cu vârsta noastră, împărțit la 10. Dacă ai economisit și deții casă, mașină, bijuterii, bani, conturi, […] The post Ce sumă ar fi trebuit să aduni până la vârsta de 40 de ani, ca să nu mai simţi grija zilei de mâine. Cum se calculează siguranţa financiară first appeared on Ziarul National.
10:40
Călin Georgescu îi cheamă pe români la Monumentul Ostașului Necunoscut, în Parcul Carol, de Ziua Micii Uniri! „Veniți!” # National.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, îi cheamă pe români la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, cu ocazia sărbătorii de 24 ianuarie, de Ziua Unirii Mici. Liderul suveranist a postat recent un mesaj în care anunță că va depune acolo o coroană de flori, pentru a cinsti memoria înaintașilor care au realizat Unirea Principatelor. […] The post Călin Georgescu îi cheamă pe români la Monumentul Ostașului Necunoscut, în Parcul Carol, de Ziua Micii Uniri! „Veniți!” first appeared on Ziarul National.
10:30
Bucureşti, capitala europeană în care îngheţi lângă calorifer, dar plăteşti „căldură” de mii de lei. Paradoxul cu care se confruntă administratorii de blocuri # National.ro
Problemele la reţeaua Termoenergetica au determinat situaţii cu adevărat revoltătoare în Capitală. Avariile lasă caloriferele reci, dar oamenii plătesc facturi de mii de lei la întreţinere, ca şi cum radiatoarele ar “arde”. Mii de români nu aveau fără căldură sau apă caldă în București, luni seară. Problema ar fi trebuit remediată până la ora 23.00. […] The post Bucureşti, capitala europeană în care îngheţi lângă calorifer, dar plăteşti „căldură” de mii de lei. Paradoxul cu care se confruntă administratorii de blocuri first appeared on Ziarul National.
10:10
Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicuşor Dan să fie la Davos: „Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state/Se întâmplă lucruri importante” – VIDEO # National.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că era bine ca preşedintele Nicușor Dan să fie prezent la actuala ediție a Forumului de la Davos, chiar dacă doar ar fi fost acolo doar pentru o zi sau două. Prezența șefului statului la Davos ar fi fost utilă pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a […] The post Kelemen Hunor crede că era bine ca Nicuşor Dan să fie la Davos: „Acolo totuşi sunt o grămadă de şefi de state/Se întâmplă lucruri importante” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Trump publică mesajele primite de la Macron. Cum i se adresează președintele Franței liderului de la Casa Albă # National.ro
Într-un mesaj transmis lui Donald Trump, Emmanuel Macron i-a spus omologului său american că ar putea organiza o întâlnire după Davos, joi după-amiază, la Paris. „Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem realiza lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”, începe mesajul, conform capturilor de ecran. Macron i-a propus […] The post Trump publică mesajele primite de la Macron. Cum i se adresează președintele Franței liderului de la Casa Albă first appeared on Ziarul National.
09:40
Sar „scântei” în Coaliţie, s-a ajuns la faza „pe manele”. Grindeanu, aluzie la Bolojan: Dacă va fi nevoie, „lăutarul” va trebui să plece # National.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan despre care secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că nu mai respectă playlistul – adică programul de guvernare. Liderul PSD a spus, luni seară, la România TV, că a văzut declaraţia colegului său […] The post Sar „scântei” în Coaliţie, s-a ajuns la faza „pe manele”. Grindeanu, aluzie la Bolojan: Dacă va fi nevoie, „lăutarul” va trebui să plece first appeared on Ziarul National.
09:00
Aurora boreală, vizibilă şi pe cerul României. Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani a adus un spectacol de culori # National.ro
Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani a făcut vizibilă Aurora Boreală și de pe teritoriul României. Cei mai răsfăţaţi au fost locuitorii din Maramureş, cei din Banat şi românii din Bucovina. Aurora Boreală este un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă și a putut fi observată pe cerul nocturn şi […] The post Aurora boreală, vizibilă şi pe cerul României. Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani a adus un spectacol de culori first appeared on Ziarul National.
08:40
Ce se va întâmpla în România când o masă de aer cald se va ciocni cu aerul polar-arctic. Când se încălzeşte în ţara noastră # National.ro
Meteorologii au observat că aerul foarte rece de origine polar-arctică acoperă estul Europei, cu temperaturi sub -15°C în Belarus și Ucraina, în contrast puternic cu masele de aer mai calde din vestul și sudul continentului. Un astfel de fenomen, în care se ciocnesc două mase de aer, unul cald şi unul rece, determină, în România, […] The post Ce se va întâmpla în România când o masă de aer cald se va ciocni cu aerul polar-arctic. Când se încălzeşte în ţara noastră first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
Horoscop 20 ianuarie 2026 – Partenerul vă va oferi o altă alternativă la petrecerea serii # National.ro
BERBEC Chiar dacă nu poți practica sport, ai încredere că vei găsi alte ocupații în aer liber care te vor satisface. Se așteaptă ca ziua să fie calmă și plăcută și vă va permite să vă bucurați de mici surprize. TAUR Concentrați-vă eforturile să profitați la maximum de timpul liber și acordați o atenție […] The post Horoscop 20 ianuarie 2026 – Partenerul vă va oferi o altă alternativă la petrecerea serii first appeared on Ziarul National.
