Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față. Motivul pentru care au fost chemați la Curtea de Apel București
Digi24.ro, 21 ianuarie 2026 11:50
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței, unde va fi față în față cu Horațiu Potra. Judecătorii decid dacă poate începe procesul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a încercat să destabilizeze ordinea constituțională, alături de mercenarii lui Potra. Fiul și nepotul lui Potra au fost eliberați luni din arest, însă liderul mercenarilor a rămas după gratii.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:20
Un bărbat de 35 de ani a murit, după ce a fost trimis de 2 ori acasă de la UPU. Medicii i-ar fi spus că se simte rău din cauza frigului # Digi24.ro
O anchetă administrativă internă va avea loc la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov în urma decesului unui bărbat de 35 de ani, care a fost trimis acasă fără tratament de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Urgenţe.
12:20
Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore # Digi24.ro
Uniunea Europeană vrea să simplifice mediul de afaceri prin introducerea „EU Inc.”, o structură de companie europeană care va permite înființarea firmelor în 48 de ore, complet online, și funcționarea lor după aceleași reguli în toate statele membre, pentru ca acestea să se poată finanța și extinde mai ușor pe piața unică, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Acum 30 minute
12:00
Preşedintele AEP: Problemele la alegerile locale au fost cauzate de lipsa de profesionalism a experţilor. Trebuie schimbată legislaţia # Digi24.ro
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a afirmat că o parte dintre problemele cu care s-a confruntat instituţia, în special la alegerile locale, au fost generate de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator. Ţuţuianu a mai anunţat că este nevoie să fie modificată legislaţia şi trebuie îmbunătăţit procesul de formare continuă.
Acum o oră
11:50
Nereguli descoperite după explozia de la Buzău: Instalaţia de gaze a blocului avea verificările expirate # Digi24.ro
Prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea, a anunţat că instalaţia de gaze a blocului din Buzău unde, duminică, s-a produs o explozie puternică, soldată cu rănirea unei persoane şi cu avarierea a 40 de locuinţe şi 11 maşini, avea verificările tehnice expirate din anul 2023. Mai mult, instalaţia din apartamentul în care a avut loc deflagraţia nu mai avea autorizarea de funcţionare valabilă.
11:50
Urs ucis într-un accident rutier în Buzău. Garda de Mediu și Poliția au deschis o anchetă # Digi24.ro
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) - Comisariatul Județean (CJ) Buzău, alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) au demarat o anchetă după ce a fost sesizată uciderea unui urs, în urma unui accident de circulație.
11:50
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față. Motivul pentru care au fost chemați la Curtea de Apel București # Digi24.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața instanței, unde va fi față în față cu Horațiu Potra. Judecătorii decid dacă poate începe procesul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat că a încercat să destabilizeze ordinea constituțională, alături de mercenarii lui Potra. Fiul și nepotul lui Potra au fost eliberați luni din arest, însă liderul mercenarilor a rămas după gratii.
11:40
Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open. „Mi-am zis că azi e ziua mea” # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a întrecut-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-4, miercuri, la Melbourne.
Acum 2 ore
11:20
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a fost omisă din lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina # Digi24.ro
Social-democrații solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și MAE să intervină urgent pe lângă Ucraina după ce România a fost omisă din lista statelor pentru care Kievul permite dublă cetățenie. PSD susține că măsura afectează comunitatea românească din Ucraina și cere explicații imediate pentru această excludere.
11:10
Patronatele din HoReCa anunță „o schimbare profundă” în 2026. Între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea # Digi24.ro
Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa. Estimările federaţiei arată că, într-un singur an, între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Potrivit FPIOR, TVA mare în HoReCa nu aduce mai mulţi bani statului, ci aduce falimente.
11:10
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor electorale (sondaj) # Digi24.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre românii care și-ar exprima votul ar alege AUR, 18,2% PSD, 13,5% PNL și 11,7% USR, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Research.
11:10
Ministrul finanțelor din Suedia îl acuză direct pe Trump de șantaj. „Este complet absurd. O treaptă în plus” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor din Suedia, Elisabeth Svantesson, a lansat un atac direct la adresa președintelui SUA, Donald Trump. Potrivit acesteia, lumea a ajuns într-un punct absurd, în care Trump își șantajează aliații, încercând să pună mâna pe o bucată de pământ sau să o cumpere prin amenințări. „Este complet absurd. O treaptă în plus, ca să spunem așa”, a declarat Svantesson.
11:00
Primarul din Sfântu Gheorghe propune un referendum local pe tema taxelor și impozitelor, după protestele cetățenilor # Digi24.ro
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunţat că va propune Consiliului Local organizarea unui referendum pe tema taxelor şi impozitelor, în data de 1 martie, pe fondul nemulţumirilor apărute în rândul cetăţenilor în urma majorării acestora.
11:00
După ce a criticat inițial Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace, a anunţat miercuri biroul său pe platforma X, relatează AFP şi dpa.
10:50
Franţa a solicitat organizarea unui exerciţiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, şi s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunţat biroul preşedintelui Emmanuel Macron miercuri.
10:50
SUA „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”. Christine Lagarde face apel la „unitate şi hotărâre” în faţa lui Donald Trump # Digi24.ro
Statele Unite „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a deplâns miercuri preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, făcând apel la „unitate şi hotărâre” în cadrul Uniunii Europene (UE) în faţa preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
10:40
Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Zonele afectate și vremea la București HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o nouă atenţionare cod galben de ger, valabilă până joi dimineaţa în 13 judeţe, precum şi o informare vreme deosebit de rece, precipitaţii şi polei, ce vizează toată ţara, până vineri.
10:30
Afectarea coloanei vertebrale în context oncologic poate produce durere severă, limitarea mobilității și, uneori, risc neurologic. Abordarea modernă urmărește controlul local al bolii și ameliorarea simptomelor, cu protejarea structurilor sensibile din vecinătate.
Acum 4 ore
10:10
Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii # Digi24.ro
Pompierii din Teleorman au fost alertaţi, miercuri dimineaţă, de către membrii echipajului unei barje aflate pe Dunăre, despre dispariţia unui marinar în vârstă de aproximativ 36 de ani. Pentru căutarea bărbatului, spre zona indicată se deplasează mai multe echipaje de salvare.
10:00
Ucraina își propune să „ucidă 50.000 de ruși pe lună”: Declarație dură a noului ministru al apărării privind obiectivele războiului # Digi24.ro
Noul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că unul dintre obiectivele strategice ale Kievului este „uciderea a 50.000 de ruși pe lună”, afirmând că pierderile armatei ruse din prezent sunt documentate și că presiunea asupra forțelor Moscovei este în creștere, potrivit Kyiv Independent.
10:00
Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată pentru săptămâna viitoare. „Avem dezacorduri profunde cu SUA” # Digi24.ro
Reuniunea miniştrilor de Finanţe din G7, pe care Franţa o planificase pentru miercuri, pentru a discuta, printre altele, tensiunile din jurul Groenlandei şi sprijinul pentru Ucraina, a fost amânată până săptămâna viitoare, a anunţat marţi ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, informează AFP, potrivit Agerpres.
10:00
Surse Digi24: Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională. Discuții despre bugetul pe 2026 și deficit # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, potrivit surselor Digi24. O altă temă abordată este cea privind deficitul țării și menținerea acestuia la 6,5%.
10:00
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum # Digi24.ro
Mai mulți parlamentari democrați solicită cabinetului președintelui Donald Trump și Congresului să îl demită din funcție pe președinte, menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum, scrie USA Today.
09:40
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el. Poliția anunță că va face un test ADN # Digi24.ro
O femeie din Marea Britanie, al cărei copil a dispărut acum 35 de ani în Grecia, are o nouă teorie despre dispariție, iar poliția se pregătește să facă un nou test ADN pe un bărbat care ar putea fi Ben Needham, relatează Newsweek.
09:40
Șefa Comisiei de buget-finanţe din Senat: România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, față de 8,4%, cât programase # Digi24.ro
România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, mai mic cu 0,7% faţă de cel programat (8,4%), afirmă senatoarea PNL Gabriela Horga, preşedinta Comisiei de buget-finanţe. Ea îl acuză pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Adrian Câciu, că a ajuns să manipuleze date bugetare şi distribuie ştiri false în spaţiul public, „doar pentru a apăra erorile financiare uriaşe făcute de PSD şi M. Ciolacu în anii 2023-2025”.
09:40
Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” (FT) # Digi24.ro
Disputa dintre președintele american Donald Trump și Europa privind Groenlanda a blocat un acord economic major pentru Ucraina, alimentând temeri că tensiunile transatlantice tot mai profunde ar putea submina unitatea Occidentului în sprijinul Kievului, relatează Financial Times.
09:30
Un băiat de 15 ani din Timiș a fost ucis şi îngropat în curtea unei case. Doi adolescenţi, principalii suspecți, au fost reţinuţi # Digi24.ro
Un adolescent dat dispărut a fost găsit mort în județul Timiș. Din primele informații, principalii suspecți ar fi alți doi minori. Băiatul de 15 ani a fost ucis şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Mama lui a anunţat poliţia, după ce băiatul a plecat de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors.
09:10
O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate (Reuters) # Digi24.ro
Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.
09:00
Justiția japoneză a anunțat pedeapsa pentru ucigaşul fostului premier Shinzo Abe, la peste 3 ani de la asasinatul care a zguduit lumea # Digi24.ro
Tetsuya Yamagami, bărbatul judecat pentru împuşcarea mortală a fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe, a fost găsit vinovat miercuri şi condamnat la închisoare pe viaţă, la mai mult de trei ani de la asasinatul comis în plină zi şi care a zguduit întreaga lume, relatează AFP.
09:00
Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită în Japonia pentru prima dată după dezastrul de la Fukushima # Digi24.ro
Cea mai mare centrală nucleară din lume urmează să fie repornită miercuri în Japonia, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), marcând prima dată când centrala Kashiwazaki-Kariwa este repornită de la dezastrul de la Fukushima din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor japoneze.
08:50
FMI: Inteligența artificială declanșează un „tsunami” pe piața muncii. Anxietatea angajaților va exploda în 2026 # Digi24.ro
Inteligența artificială va deveni în 2026 un șoc major pentru piața muncii globale, alimentând o creștere abruptă a anxietății angajaților, avertizează Fondul Monetar Internațional. Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că, deși AI poate accelera creșterea economică globală, majoritatea țărilor și companiilor nu sunt pregătite pentru impactul profund asupra locurilor de muncă.
08:50
Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului” # Digi24.ro
Președintele american a răspuns într-un interviu zvonurilor conform cărora Iranul ar fi încercat să-l asasineze, spunând: „Mai bine nu fac nimic în privința mea”. „Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor şterge de pe suprafaţa Pământului”, a declarat el într-un interviu pentru News Nation, difuzat marţi, potrivit Channel 13 din Israel. Între timp, surse de la Casa Albă spun că Trump caută o soluție decisivă împotriva Iranului, dar nu a dat încă ordinul de atac.
08:40
Criteriul care va decide țările câștigătoare în cursa globală a inteligenţei artificiale. Avertismentul șefului Microsoft # Digi24.ro
Costul energiei va deveni criteriul numărul unu în competiţia globală pentru supremaţia în inteligenţa artificială, a spus CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, la Forumul Economic Mondial de la Davos.
08:40
CCR discută astăzi sesizarea lui Nicuşor Dan privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre.
08:30
Coreea de Nord produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare. „Acestea vor merge în străinătate” # Digi24.ro
Coreea de Nord produce suficient material nuclear în fiecare an pentru a asambla până la 20 de arme nucleare, a afirmat miercuri preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung. El avertizează asupra pericolului ca aceste arme să ajungă înclusiv în străinătate.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 ianuarie
08:30
Accident grav pe A1, între un ansamblu auto şi un autoturism. O femeie a murit, iar un bărbat și un copil au fost răniți # Digi24.ro
O persoană a murit şi două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite în urma unui accident produs miercuri între un ansamblu auto şi un autoturism, pe sensul Deva - Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. Traficul a fost deviat.
Acum 6 ore
08:10
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii consultați de Digi24.ro că „România nu e pregătită” # Digi24.ro
Discuția despre introducerea impozitării progresive a fost readusă în spațiul public de declarațiile recente ale ministrului Muncii, Florin Manole, și ale vicepremierului Tanczos Barna, făcute la Digi24, în contextul presiunilor bugetare și al nemulțumirilor legate de creșterea taxelor indirecte, în special a TVA. Florin Manole a susținut că impozitarea progresivă ar fi fost alternativa corectă la majorarea TVA și că ar putea face sistemul fiscal mai echitabil, în timp ce Tanczos Barna a spus că nu este momentul pentru o astfel de schimbare, invocând lipsa consensului politic. Totuși, el a admis că, peste câțiva ani, o asemenea măsură ar putea deveni acceptabilă. În paralel, mai mulți specialiști, consultați de Digi24.ro, avertizează că România nu are, în prezent, o structură economică adecvată și o capacitate administrativă suficientă pentru ca impozitarea progresivă să funcționeze eficient.
08:10
SUA au sechestrat încă un petrolier cu legături cu Venezuela. Este al șaptelea de când Trump a impus blocada navelor sub sancțiuni # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat marţi că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a şaptea operaţiune de acest fel de când preşedintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancţiuni având legături cu Venezuela, a anunțat CBS News. Forțele americane „au reținut nava Sagitta fără incidente”, a declarat Comandamentul Sud al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în America Latină, într-o postare pe rețelele de socializare.
08:00
Instanţa supremă ar urma să decidă azi, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de fosta ministră Sorina Pintea # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar urma să se pronunţe miercuri, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de fosta ministră a Sănătăţii, Sorina Pintea, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.
07:10
De la „America Prima” la „America Singură”: Ambițiile expansioniste ale lui Trump riscă să distrugă principalul atu financiar al SUA # Digi24.ro
Nu ar mai trebui să fie niciun dubiu că, prin acțiunile sale, Donald Trump a dat peste cap piețele globale. Singura întrebare este cât de departe va merge restul lumii ca să transforme principalul atu financiar al Statelor Unite – încrederea în economia americană – într-o armă ce poate fi folosită împotriva Washingtonului, pe măsură ce tot mai mulți investitori vor căuta să își redirecționeze resursele înspre Europa, Asia și, în general, cât mai departe de America.
07:10
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va trimite trupe în Groenlanda, invocând trei motive.
07:10
Motivul pentru care AI nu va duce la dispariția locurilor de muncă, ci la mai multe angajări. Explicația șefului Nvidia # Digi24.ro
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială nu va „fura” locurile de muncă ale oamenilor, deoarece automatizează sarcinile, dar păstrează „scopul mai larg” al joburilor din industriile cheie. Mulți au avertizat, de exemplu, că AI va elimina locurile de muncă din radiologie. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar alte domenii ar putea urma un model similar.
07:10
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație condusă de Rusia. „De jure suntem încă acolo” # Digi24.ro
Republica Moldova îndeplinește formalitățile necesare pentru a finaliza retragerea sa din Comunitatea Statelor Independente (CSI) condusă de Rusia, rezultată în urma prăbușirii Uniunii Sovietice, a anunțat ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. El spune că Moldova a părăsit deja de facto această organizație, dar din punct de vedere juridic încă este membră CSI.
07:10
Sondaj: Tinerii americani care îl susțin pe Trump devin tot mai radicali pe teme precum religia și rolul femeii # Digi24.ro
Tinerii din Generația Z și milenialii care îl susțin pe Donald Trump devin o parte tot mai influentă și mai dură a electoratului său. Un nou sondaj amplu arată că aceștia sprijină mai puternic ideea de leadership masculin, religia în viața publică și sunt mai deschiși decât alte generații față de mesaje politice radicale.
07:10
Cum folosește Trump Biroul Oval pentru a-și exercita puterea pe scena mondială: „Se bucură cu adevărat de politica spectacolului” # Digi24.ro
În primul an al celui de-al doilea mandat, Donald Trump a folosit Biroul Oval într-un mod în care predecesorii săi nu au făcut-o, ca pe un adevărat reality show cu o distribuție rotativă de lideri mondiali. Peste 40 de lideri internaționali au călătorit la Washington pentru a se întâlni cu președintele american anul trecut, mulți dintre ei în fața camerelor de filmat, relatează The New York Times.
07:10
Bloomberg prezintă lista țărilor invitate de Trump în Consiliul pentru pace. Liderul SUA vrea ca acordul să fie semnat la Davos # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a invitat o serie de lideri mondiali să se alăture Consiliului pentru pace, în speranța că va putea promova planul său în 20 de puncte pentru asigurarea unei păci durabile și reconstrucția Fâșiei Gaza, relatează Bloomberg. Printre țările care au primit invitația se numără și România.
07:10
Până la ce dată pot fi plătite impozitele cu reducere de 10%. Ce riscă românii dacă nu achită taxele la casă sau mașină # Digi24.ro
Românii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme pot beneficia de o reducere de 10% la plata impozitelor locale, cu condiția achitării integrale a sumelor datorate până la sfârșitul lunii martie 2026.
07:10
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea prezentă (La Razon) # Digi24.ro
Ruptura dintre Statele Unite și Rusia, precum și dintre Moscova și Uniunea Europeană, s-a adâncit constant de la începutul războiului din Ucraina. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Moscova consideră Washingtonul, precum și statele membre ale UE și NATO, drept „ostile”. Cu toate acestea, lista sa neagră include și alte țări pe care, în mod ciudat, și în ciuda lipsei de armată sau arme nucleare, Putin le consideră „dușmani” ai Rusiei, scrie La Razon.
07:10
Documentul electronic care înlocuiește pașaportul și oferă acces rapid la servicii publice în 2026. Este disponibil și pentru minori # Digi24.ro
Cartea electronică de identitate (CEI) reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea administrației românești, simplificând modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile statului. Poate fi emisă atât adulților, cât și minorilor, iar perioada de valabilitate variază în funcție de vârstă.
07:10
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei probleme electrice „minore” # Digi24.ro
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie POLITICO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.