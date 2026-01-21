Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită în Japonia pentru prima dată după dezastrul de la Fukushima

08:10

Discuția despre introducerea impozitării progresive a fost readusă în spațiul public de declarațiile recente ale ministrului Muncii, Florin Manole, și ale vicepremierului Tanczos Barna, făcute la Digi24, în contextul presiunilor bugetare și al nemulțumirilor legate de creșterea taxelor indirecte, în special a TVA. Florin Manole a susținut că impozitarea progresivă ar fi fost alternativa corectă la majorarea TVA și că ar putea face sistemul fiscal mai echitabil, în timp ce Tanczos Barna a spus că nu este momentul pentru o astfel de schimbare, invocând lipsa consensului politic. Totuși, el a admis că, peste câțiva ani, o asemenea măsură ar putea deveni acceptabilă. În paralel, mai mulți specialiști, consultați de Digi24.ro, avertizează că România nu are, în prezent, o structură economică adecvată și o capacitate administrativă suficientă pentru ca impozitarea progresivă să funcționeze eficient.