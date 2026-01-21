Actrița premiată cu Oscar pentru filmul anului 2023 e acum pe lista celor mai proaste interpretări, alături de nume grele și cel mai scump film din istoria Netflix
HotNews.ro, 21 ianuarie 2026 13:20
Organizatorii Premiilor Zmeura de Aur, care aleg anual cele mai proaste filme și interpretări din anul precedent, au anunțat nominalizările pentru ediția din 2026, lungmetrajul live-action „Albă ca Zăpada” și „War of the Worlds”, cu…
Acum 10 minute
13:50
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că va călători joi la Moscova, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.…
Acum 30 minute
13:40
„Situația este critică”: 600.000 de oameni au fugit luna aceasta din Kiev, unde serviciile de bază sunt la pământ # HotNews.ro
Vladimir Putin împinge Kievul către o „catastrofă umanitară”, a avertizat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, după ce atacurile masive de noapte ale Rusiei au întrerupt marți alimentarea cu energie electrică, încălzire și apă pentru jumătate…
13:40
„Este ca și cum ai vinde arme nucleare către Coreea de Nord” – Un cunoscut șef de companie AI din SUA critică livrările de procesoare Nvidia către China # HotNews.ro
„Este o nebunie”, a spus la forumul de la Davos, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din domeniul inteligenței artificiale, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. El s-a referit la decizia administrației Trump de a permite vânzarea…
Acum o oră
13:20
13:00
Un tânăr a făcut infarct după ce a fost trimis acasă de două ori de medicii de la Spitalul Județean Brașov. Familia acuză că l-au tratat cu vitamine și algocalmin # HotNews.ro
Un tânăr de 35 de ani a murit de infarct, după ce a fost trimis acasă de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov. Familia acuză că bărbatul…
Acum 2 ore
12:40
PSD cere președintelui și MAE să solicite clarificări asupra unei noi legi: „Afectează în mod vădit comunitatea românească” # HotNews.ro
PSD a transmis miercuri că cere lămuriri de la Administrația Prezidențială și de la ministerul de Externe, după ce în Ucraina a intrat în vigoare o lege care nu le mai permite românilor să aibă…
12:10
Microsoft a reparat update-ul pentru Windows care a făcut ca unele computere să nu mai poată fi stinse # HotNews.ro
Microsoft a lansat în grabă un update pentru Windows 11 după ce actualizarea „Patch Tuesday” din ianuarie a stricat ceva atât de fundamental precum oprirea PC-urilor, relatează The Register. Remedierea de urgență, KB5077797, pentru Windows…
Acum 4 ore
11:50
AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc # HotNews.ro
AUR, partidul condus de George Simion, conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Reseach, publicat miercuri. Partidele aflate la guvernare, luate împreună, au un ușor avantaj. Potrivit…
11:50
Restaurantele din Ungaria vor fi sprijinite de guvern înaintea alegerilor parlamentare din primăvară. Ce le-a promis Viktor Orbán # HotNews.ro
Guvernul premierului ungar Viktor Orbán a anunțat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinți (aproximativ 260 de milioane de euro) pentru sprijinirea industriei restaurantelor, în contextul în care liderul veteran se confruntă cu…
11:40
Forumul de la Davos: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni / Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole” # HotNews.ro
Ursula von der Leyen, a făcut apel miercuri la Europa să renunțe la „prudența tradițională” în fața provocărilor unei lumi „din ce în ce mai anarhice” și definite de „puterea brută”, mesajul ei de unitate…
11:20
VIDEO Premierul Canadei a amintit de viața în Europa de Est sub comunism în discursul puternic ținut la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA: „Când iluzia începe să se spulbere” # HotNews.ro
„Puterea celor mai puțin puternici începe cu onestitatea”, a declarat prim-ministrul canadian Mark Carney într-un discurs puternic pe care l-a ținut la Forumul Economic Mondial de la Davos pe fondul tensiunilor cauzate de intenția Statelor…
11:20
Cazul patronilor de mici afaceri puși să plătească TVA retroactiv: „Sunt lucruri pe care trebuie să le clarifice ANAF și cred că o va face în cel mai scurt timp” – ministrul Finanțelor # HotNews.ro
StartupCafe.ro a adus în atenția Ministerului Finanțelor problema patronilor de firme mici, care s-au trezit cu ANAF-ul pe cap, cu decizii de plată a TVA de zeci de mii de euro, pe ultimii 5 ani,…
11:10
Premierul Bolojan s-a dus la BNR să vorbească cu guvernatorul Isărescu despre bugetul pe 2026 # HotNews.ro
Ilie Bolojan s-a dus miercuri dimineață la sediul Băncii Naționale pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2026 cu guvernatorul Mugur Isărescu. La ora 09:00 a început întâlnirea dintre premier și guvernatorul BNR în care…
10:40
Un marinar care naviga pe o barjă pe Dunăre a fost dat dispărut de colegi. Operațiune amplă de salvare # HotNews.ro
Un marinar de 36 de ani de pe o barjă de pe Dunăre a fost dat dispărut, miercuri dimineaţă, în dreptul localităţii Islaz, județul Teleorman. Mai multe echipaje de salvare intervin pentru a-l căuta, dar…
10:30
Cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță și polei în mare parte din țară, până vineri / Cum e vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii au emis miercuri o alertă cod galben de ger, ce vizează 13 județe din nordul și centrul țării, valabilă până mâine dimineață. În același timp, ANM anunță că până la finele aceste săptămâni vremea…
10:30
România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală # HotNews.ro
Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE) trebuie să plătească, de la începutul acestui an, o taxă…
10:20
O importantă voce pentru drepturile pacienților cu arsuri cere ca folosirea artificiilor în spații închise să fie interzisă în Europa: „Prea multe vieți tinere au fost afectate iremediabil” # HotNews.ro
Asociația europeană care luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri cere interzicerea completă, pe continent, a folosirii artificiilor și materialelor pirotehnice în spații închise, într-un apel adresat șefilor de stat și de guvern, autorităților locale și…
10:00
ATENȚIONARE: Stresul financiar, la fel de nociv pentru inimă ca fumatul și alimentația nesănătoasă. Care sunt pașii mici ce reduc tensiunea și cresc controlul # HotNews.ro
Stresul provocat de facturile neplătite, de chiria care trebuie achitată sau de datoriile acumulate poate afecta inima în aceeași măsură ca fumatul, hipertensiunea arterială sau diabetul. Aceasta este concluzia unui studiu amplu, publicat în revista…
10:00
„Ne aflăm în mijlocul unei rupturi. Vechea ordine nu se mai întoarce”. Discursul viral de la Davos al premierului Canadei Mark Carney într-un moment de maximă tensiune globală – textul integral # HotNews.ro
„Știm că vechea ordine nu se va mai întoarce. Nu ar trebui să o plângem. Nostalgia nu este o strategie”, a declarat marți la Davos premierul canadian, asigurând că țara sa este gata să ia…
Acum 6 ore
09:50
Un băiat de 15 ani, care era dat dispărut, a fost omorât și îngropat în curtea unei case, în Timiș # HotNews.ro
Cazul șocant a avut loc în localitatea Cenei, județul Timiș. Băiatul de 15 ani fusese dat dispărut în urmă cu două zile de mama sa, iar miercuri dimineață trupul său a fost găsit îngropat într-o…
09:10
Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor…
08:50
Dimineața de miercuri este geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi negative resimțite peste tot. Spre amiază însă, vremea se va încălzi și sunt așteptate temperaturi mai blânde decât zilele trecure, în…
08:50
Insistențele lui Trump pentru preluarea Groenlandei au deraiat planul de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina: „Nimeni nu are chef să organizeze un spectacol grandios acum” # HotNews.ro
Opoziția europenilor față de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și inițiativa sa privind „Consiliul pentru Pace” au deraiat planurile privind pachetul de sprijin economic pentru Ucraina postbelică, potrivit Financial Times. Potrivit…
08:30
Sesizarea lui Nicuşor Dan pe legea privind utilizarea plajei Mării Negre, analizată de CCR. Care sunt obiecțiile președintelui # HotNews.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care permite atribuirea gratuită către autoritățile locale a unor suprafețe din plajele Mării Negre. În luna noiembrie 2025, Nicușor Dan a trimis Curţii…
08:20
Justiția japoneză a decis pedeapsa pentru bărbatul care l-a ucis pe fostul premier Shinzo Abe # HotNews.ro
O instanță japoneză l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe bărbatul care l-a ucis în 2022 pe pe premierul Shinzo Abe, a anunțat postul public de televiziune NHK, decizia instanței venind la trei ani…
08:10
Inovația care scapă bolnavii de cancer de stomă permanentă. Prof. dr. Vafi Atalay, Anadolu Medical Center: „Am tratat foarte mulți pacienți din toată lumea” # HotNews.ro
Profund impresionat de suferința fizică și psihică a pacienților care în urma operațiilor rămâneau cu stomă (n.r. un orificiu creat chirurgical pe suprafața abdomenului pentru a permite eliminarea deșeurilor corporale), prof. dr. Vafi Atalay, chirurg…
Acum 8 ore
07:50
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” # HotNews.ro
Donald Trump a anunțat marți că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă Teheranul va orchestra asasinarea sa, reacția președintelui american venind după amenințările unui înalt oficial militar iranian, potrivit France Presse. „Am dat…
07:40
Avionul Air Force care-l ducea pe Donald Trump către Davos s-a întors din drum. Președintele american a schimbat aeronava # HotNews.ro
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump s-a întors marți seară la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la aproximativ o oră după ce decolat spre Elveția, după ce a întâmpinat o…
07:30
Brandul hotelier Sofitel, care a mai operat în România lângă Romexpo, la World Trade Center, actualul Pullman, revine în România, mișcare anunțată de Profit.ro din primăvara anului trecut. Citește mai mult pe Profit.ro
07:10
EXCLUSIV Una dintre instituțiile cu cel mai bine plătiți angajați se plânge că tăierile lui Bolojan îi vor afecta activitatea. Cât au scăzut salariile și câți oameni au fost concediați de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Salariul net lunar al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a scăzut de la peste 12.500 de euro în luna decembrie a anului trecut la aproximativ 8.800 de euro de la 1 ianuarie…
07:10
Marea Britanie aprobă o „mega” ambasadă chineză, deși toți spun că sediul va deveni o bază de spionaj # HotNews.ro
Guvernul britanic a aprobat marți deschiderea unei noi ambasade chineze, de dimensiuni considerabile, în centrul Londrei, în ciuda criticilor vehemente formulate de parlamentari din întreg spectrul politic, conform cărora aceasta ar putea deveni o bază…
07:00
Disputa dintre Elon Musk și O’Leary de la Ryanair se adâncește. Musk sugerează că va cumpăra Ryanair # HotNews.ro
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv pe fondul unei dispute tot mai profunde dintre cei doi. Compania aeriană low-cost l-a etichetat marți pe directorul executiv al…
07:00
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA # HotNews.ro
„Putem încerca să creștem costurile politice pentru orice fel de acțiune militară. Putem să-i îngreunăm situația. Dar, în cele din urmă, nu-l putem opri cu adevărat pe Trump. (…) Singurii care îl pot opri cu…
06:20
Parlamentul European ar putea anunța miercuri suspendarea acordului comercial cu SUA din iulie # HotNews.ro
Piețele globale sunt în alertă, deoarece Europa suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA, scrie BBC Parlamentul European intenționează să suspende aprobarea acordului comercial cu SUA încheiat în iulie, potrivit unor surse apropiate comisiei sale pentru…
Acum 12 ore
01:20
Compania germană care produce 70% din submarinele NATO are un plan de 12 miliarde de dolari în imediata vecinătate a SUA # HotNews.ro
Planul reflectă eforturile intensificate ale Germaniei pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, în contextul tensiunilor geopolitice crescânde.
Acum 24 ore
00:20
„Panzerele” germane iau în calcul o soluție radicală în faţa ameninţărilor lui Trump privind Groenlanda # HotNews.ro
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată în această vară în mare parte în Statele Unite, a declarat guvernul german…
00:00
Un fost ministru de Externe al României face o comparație suprinzătoare între NATO și Tratatul de la Varșovia # HotNews.ro
Falia dintre Uniunea Europeană și administrația Trump „este foarte gravă, pentru că este fără precedent”, a comentat fostul șef al diplomației române, marți seară, în contextul tensiunilor care există între aliați după declarațiile președintelui american despre Groenlanda.
20 ianuarie 2026
23:50
După decenii de supraexploatare, poluare și presiuni climatice, lumea intră într-o eră de „faliment global al apei”. Cantitățile de apă din râuri, lacuri și straturi acvifere se epuizează mai repede decât le poate regenera natura,…
23:30
Donald Trump spune că noul său „Consiliu pentru Pace” poate înlocui ONU: „Ar fi trebuit să rezolve războaiele pe care le-am rezolvat eu” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că noul său „Consiliu pentru Pace” ar putea, „eventual”, să înlocuiască Organizația Națiunilor Unite, pe care a criticat-o pentru lipsa de eficiență în a pune capăt războaielor, notează…
23:10
Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton # HotNews.ro
Întrebat marți cât de departe este dispus să meargă pentru a „dobândi” Groenlanda, răspunsul lui Donald Trump a fost scurt, în cadrul conferinței sale de presă de la Casa Albă organizată cu ocazia împlinirii unui…
23:00
Trump lansează un nou atac la adresa NATO, chiar înaintea summitului crucial de la Davos # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump, care urmează să aibă o întâlnire cu liderii mondiali la Davos, în Elveția, a pus încă o dată la îndoială angajamentul NATO față de apărarea Statelor Unite și susține că el…
22:40
Discuție de două ore între reprezentanții Statelor Unite și Rusiei, la Davos. Primele reacții # HotNews.ro
Trimisul președintelui american Donald Trump și emisarul liderului rus Vladimir Putin au declarat, marți, că discuția purtată la Davos cu privire la un posibil acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina a fost „foarte…
22:20
Donald Trump ia în calcul implicarea Mariei Corina Machado în viitorul Venezuelei: „O femeie incredibil de drăguță care a făcut și un lucru cu adevărat extraordinar” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că ia în calcul implicarea, într-o formă sau alta, a liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, în viața politică a Venezuelei, fără a preciza ce rol ar…
22:20
Trump și-a reluat „refrenul” preferat la conferința despre realizările din primul an de mandat: „Cel mai prost președinte” din istorie # HotNews.ro
Pentru președintele Donald Trump, responsabilitatea pentru problemele din SUA revine în continuare predecesorului său, Joe Biden, scrie CNN. Într-o lungă conferință de presă susținută marți, la Casa Albă, Trump a vorbit despre primul an din…
22:10
Groenlanda nu exclude varianta unui atac american / Pentagonul nu a primit deocamdată ordine pentru planificarea unei invazii # HotNews.ro
Prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat, marți, că este improbabil ca SUA să folosească forța militară împotriva Groenlandei, dar că scenariul unui atac nu poate fi exclus complet. Nielsen a susținut o conferință de presă…
21:50
Primar din județul Giurgiu, reținut pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor / A încercat să cumpere tăcerea părinților cu un teren agricol # HotNews.ro
Primarul comunei Izvoarele din județul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut marți de DIICOT într-un dosar vizând infracțiunile de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. În urmă cu o zi au…
21:40
Președintele american Donald Trump a susținut marți o conferință de presă în care și-a lăudat cel de-al doilea mandat la Casa Albă, spunând că ultimul an a fost „o perioadă uimitoare”, relatează CNN, Sky News…
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Antena 3 că trebuie să existe „un sprijin pentru pensionarii care au fost afectați de inflație” și că va propune „două variante” în acest sens. Oficialul a…
21:00
Donald Trump: „Dacă nu aş fi venit eu, NATO nu ar mai fi existat”. Liderul american spune că fără el Alianţa ar fi „căzut în uitarea istoriei” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a susținut marți că „nicio persoană, sau niciun președinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat țărilor membre ale Alianței…
20:40
Interviu cu un român care trăiește de 20 de ani în Minnesota, unde Trump a spus că poate trimite armata. „Soluția pentru când vine întunericul? Încercăm să ne educăm copiii cu drag de oameni” # HotNews.ro
Brașoveanul Romel Mircea Roman a ajuns în SUA prin loteria vizelor. A devenit din 2012 cetățean american. Este inginer automatist. A început așa: Pe 7 ianuarie, în Minneapolis, statul Minnesota, un agent federal ICE (Serviciul…
