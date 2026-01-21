Ce decizie va lua PSD dacă se confirmă plagiatul în cazul lui Radu Marinescu. Grindeanu: Eu am mai văzut filmul ăsta
Gândul, 21 ianuarie 2026 13:20
Invitat în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat scandalul de plagiat în care e implicat actualul ministru de Justiție social-democrat, Radu Marinescu. Astfel, liderul PSD a observat că narativul plagiatului este repus pe tapet întotdeauna la momentul oportun. În viziunea lui Sorin Grindeanu, este vorba de un scandal […]
Acum 10 minute
13:50
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane cu peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot # Gândul
Până în acest an, 14.410 de persoane cu vârsta de peste 100 de ani, şi decedate, au figurat ca votanţi în Registrul Electoral. Noul preşedinte al Autorităţii, Adrian Ţuţuianu, spune că lucrurile se vor schimba, începând cu 2026, în ceea ce priveşte evidenţa persoanelor cu drept de vot în România care figurează în baza de […]
13:50
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani # Gândul
O pensionară din Oshkosh, Wisconsin a ajuns victima unei escrocherii bine puse la punct de către bărbatul de care se îndrăgostise. Ea a crezut că l-a întâlnit pe partenerul visurilor sale, dar a ajuns să fie „scuturată” de 80.000 de dolari din cont. Povestea se găsește mai jos, în articol. Cindy Palecek este o pensionară […]
13:50
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda # Gândul
Avionul președintelui Statelor Unite Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, unde va purta o discuție pe tema Groenlandei, în cadrul Forumului de la Davos. „Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a transmis președintele SUA pe rețeaua Truth Social în urmă […]
Acum 30 minute
13:40
Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că a avut o perioadă în care a fost certată cu Dumnezeu și nu s-a mai rugat. Artista a explicat care a fost motivul. Cântăreața Andreea Bănică a mărturisit, în cadrul unui podcast, că a avut o perioadă în care a fost supărată pe Dumnezeu, […]
13:30
Zi decisivă, miercuri, pentru acordul UE-Mercosur. Votul în Parlamentul European se anunță strâns. Cum votează România # Gândul
Parlamentul European votează miercuri dacă solicită un aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind controversatul acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, un demers care ar putea întârzia implementarea documentului cu până la doi ani și chiar riscă să blocheze definitiv înțelegerea. Un grup de circa 150 de eurodeputați a […]
13:30
Un patron din Superliga, ironii către Gigi Becali și FCSB. „Credeam că vine cu tăvălugul. Fotbalul nu se face la televizor” # Gândul
Valeriu Iftime a ironizat FCSB pentru jocul arătat până acum, dar l-a „înțepat” și pe Gigi Becali sau antrenorul Elias Charalambous. FCSB a pierdut, 0-1, cu FC Argeș în prima etapa din acest an și e pe locul nouă în clasament, 31 de puncte. FC Botoșani, echipa lui Valeriu Iftime, e pe locul patru, 38 […]
13:30
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva # Gândul
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, care este stadiul lucrărilor la Autostrada cu tuneluri, secțiunea Margina – Holdea. „Progres susținut la Tunelul Margina-Holdea (A1)! Secțiunea Margina-Holdea (9,13 km) de pe Autostrada Lugoj-Deva a atins un stadiu fizic de 52%. Mobilizarea în șantier a Asocierii de […]
Acum o oră
13:20
13:10
Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului: „Acest bol al tristeții” # Gândul
Nu întotdeauna zborul cu avionul, la clasa I, ajunge să fie o experiență plăcută. A pățit-o un reputat cercetător de la Google, care a ales să călătorească în cele mai bune condiții, dar nu va uita prea curând cele 5 ore petrecute la bordul United Airlines. El a produs vâlvă în mediul online reclamând ceea […]
13:00
CCR taie din puterile procurorului șef DIICOT. Judecătorii au admis excepția de neconstituționalitate # Gândul
Retragerea avizului conform al procurorului șef al DIICOT se face ținând cont de legea privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, a decis Curtea Constituțională a României (CCR), care a admis excepția de necontituționalitate și taie din puterile procurorului șef, transmite MEDIAFAX. Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate cu unanimitate de voturi și a constatat […]
13:00
Va fi scos USR de PSD din coaliție? Grindeanu: Anumiți miniștri își fac specializarea la locul de muncă # Gândul
Cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a provocat un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Sorin Grindeanu, președintele PSD, pe tema atmosferei reale din coaliție. Liderul social-democrat a admis că există tensiuni, fiind vorba de o alianță între 4 partide, dintre care se detașează activitatea cu sincope a […]
13:00
Ce pățești dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026. Care sunt efectele practice, de fapt # Gândul
Ce se întâmplă dacă refuzi semnarea procesului verbal de contravenție, în 2026? Legea este clară și toți cetățenii trebuie să cunoască efectele practice ulterioare ale acestei decizii. Iată mai jos, în articol, detaliile. Persoanele care refuză semnarea procesului verbal de contravenție fie se pot considera nedreptățite total, fie consideră că semnătura în sine le pot […]
Acum 2 ore
12:50
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca și va fi cea care va acorda trofeul câștigătoarei din 2026. Halep a câștigat 24 de titluri WTA în carieră, inclusiv Roland Garros și Wimbledon, și a fost lider WTA 64 de săptămâni. Ea a jucat finala primei ediții a turneului Transylvania Open […]
12:50
Avertisment: În 2026 se pot închide până la un sfert dintre restaurantele din România, din cauza măsurilor fiscale luate de Guvernul Ilie Bolojan # Gândul
Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) trage un semnal de alarmă și anunță că în 2026 între 15% şi 25% dintre restaurante ar putea dispărea, în special ca urmare a presiunii fiscale crescute şi a reducerii cererii. Potrivit FPIOR, TVA mare în HoReCa nu aduce mai mulţi bani statului, ci aduce falimente. „Federaţia […]
12:40
Cristian Țânțăreanu, în vârstă de 81 de ani, a comentat despre situația bolnavilor de cancer care nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical. Cristian Țânțăreanu este un cunoscut om de afaceri. Principalele activități sunt imobiliarele și construcțiile. Cristian Țânțăreanu s-a arătat revoltat de situația bolnavilor de cancer legat de faptul […]
12:30
Cel mai bun jucător al Rapidului din ultimul meci vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45 # Gândul
Vorbim cu Dina Grameni despre partidele care urmează, cu UTA, U Cluj, Hermannstadt, Petrolul & CFR Cluj, despre noii lui colegi, de la Paraschiv la Morutan. Discutăm despre lupta pentru titlu în liga 1 și suntem curioși ce vreți să aflați voi de la mijlocașul Rapidului. Vă așteptăm alături de noi de la 16:45, în […]
12:20
Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3 # Gândul
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, s-a calificat, miercuri, pentru prima dată în turul trei la turneul de Grand Șlem Australian Open. Ruse a trecut în turul doi de sportiva australiană Ajla Tomljanovic, locul 78 mondial, scor 6-4, 6-4. Performanță de excepție pentru Gabriela Ruse la Australian Open 2026! Cu cine va juca în turul 3 […]
12:20
Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare # Gândul
Pe vremea comunismului, pentru mulți români, carnetul CEC făcea parte din viața de zi cu zi. Era un obiect obișnuit, dar care se păstra cu grijă într-un sertar de birou sau într-un dulap, alături de alte documente importante. În prezent, carnetele CEC au dispărut din uz, iar tocmai această raritate le-a transformat în piese de […]
12:10
România și Italia sunt primele țări care aplică taxa logistică pe coletele din afara UE. De la jumătatea anului, apare o nouă taxă # Gândul
Românii care comandă produse online din afara Uniunii Europene vor plăti și mai mult pentru fiecare colet. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet, introdusă la începutul anului, se va aplica și o taxă vamală suplimentară. Potrivit unei analize Deloitte, România și Italia au fost primele țări din UE care au introdus […]
12:10
Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza. Ce lideri au refuzat oferta președintelui american # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza al președintelui american Donald Trump, relatează Euronews. Consiliul, prezidat de Trump, a fost inițial conceput ca un grup restrâns de lideri mondiali care să supravegheze planul de încetare a focului în Gaza. Ambițiile administrației Trump par să se fi transformat, pe […]
12:10
Trump a plecat cu stângul spre Davos. Avionul prezidențial s-a întors din drum la puțin timp după decolare. Ce probleme a întâmpinat Air Force One # Gândul
La scurt timp după decolarea spre Davos – acolo unde se desfășoară cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic – avionul Air Force One în care se afla Donald Trump, președintele SUA, a fost nevoit să se întoarcă din drum. Piloții au identificat o „o problemă electrică minoră”, potrivit Casei Albe, iar aeronava prezidențială Air […]
12:00
Iulia Albu a rămas uimită de factura la gaze. Cât are de plătit vedeta: „Oare este o glumă?” # Gândul
Iulia Albu (44 de ani) a rămas uimită atunci când a primit factura la gaze. Criticul de modă a crezut, inițial, că este o glumă. Scumpirile din ultima vreme afectează buzunarele cetățenilor români, aspect observat și în rândul celor care trebuie să își achite impozitele. Iulia Albu a rămas surprinsă de una dintre facturile pe […]
Acum 4 ore
11:50
175 de insule ecologice la Iași. Noua regulă introdusă de municipalitate: gunoiul se aruncă doar cu cardul sau telefonul # Gândul
În Iași, municipalitatea va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești, cu ajutorul a 175 de ansambluri de containere supraterane și subterane digitalizate pentru colectarea separată de deșeuri menajere. Cele 175 de „insule ecologice digitalizate”, din care 150 supraterane și 25 subterane, au fost cumpărate prin intermediul Salubris SA, cu ajutorul fondurilor europene accesate inițial prin […]
11:50
2026, anul concedierilor de rasunet in televiziune. La pachet cu Maruta un al nume greu paraseste Protv # Gândul
Emisiunea lui Cătălin Măruță a ajuns la final după mai bine de 18 ani de difuzare, însă prezentatorul nu pleacă singur de la PRO TV, ci ia cu el o bună parte din echipa sa, iar printre persoanele care părăsesc trustul se numără și Ioana Ginghină. Pe data de 6 februarie va fi difuzată ultima […]
11:40
Fostul portar Rică Răducanu, în vârstă de 79 de ani, a spus cât îl costă tratamentul pentru genunchi pe care îl face o dată la jumătate de an. Rică Răducanu, fostul portar de legendă al fotbalului românesc, are de ceva vreme probleme de sănătate. Rică Răducanu are dureri de picioare și face injecții cu […]
11:40
Ion Cristoiu – O ipoteză: Și dacă Scandalul Groenlanda e dinadins amplificat atât de Trump, cât și de liderii europeni pentru a face uitat Războiul din Ucraina?! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție o ipoteză. Și anume, „dacă Scandalul Groenlanda e dinadins amplificat atât de Trump, cât și de liderii europeni pentru a face uitat Războiul din Ucraina”. „Prima știre, știrea dimineții. Volodimir Zelenski a anunțat că nu va merge la […]
11:40
Andrei Caramitru trage semnalul de alarmă: „Suntem în cel mai periculos moment din ultimii 75 de ani” # Gândul
Andrei Caramitru spune că lumea trece prin cel mai periculos moment din ultimele decenii, iar ordinea globală se destramă și se schimbă rapid. În acest context, avertizează el, România pare să ignore complet problemele mari. Caramiru critică faptul că, în loc să se discute despre riscurile reale care afectează lumea, în România atenția se concentrează […]
11:40
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu dezvăluie pe pagina sa de Facebook o „profeție” făcută în anul 1996 de astronomul și astrofizicianul Carl Sagan, cel care care a adus o mare contribuție la promovarea și popularizarea științei. Carl Sagan a fost un pionier al exobiologiei și fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers și, cu […]
11:30
Scandal de proporții între Elon Musk și Ryanair. Miliardarul a pus problema să cumpere compania aeriană după ce s-a certat cu directorul general # Gândul
Elon Musk a intrat într-un conflict public cu Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, după ce compania aeriană a refuzat să instaleze internetul prin satelit Starlink în avioanele sale. Ryanair susține că tehnologia ar crește consumul de combustibil și ar duce la costuri mai mari. Șeful Ryanair a explicat că antenele Starlink ar face avioanele […]
11:10
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm # Gândul
George Simion, președintele AUR, se află în Statele Unite, unde a primit un premiu pentru susținerea libertății de exprimare și a democrației. Distincția a fost acordată de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unui eveniment organizat la Trump Kennedy Art Center. Premiul a fost oferit pentru activitatea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, descris drept […]
11:10
Forțele nucleare ale Rusiei, la un nivel superior. Sunt planificate teste pentru o nouă generație de rachete balistice, pentru a înlocui Topol-M # Gândul
Rusia intenționează să efectueze teste suplimentare, în anul 2026, cu noi rachete balistice intercontinentale pe combustibil solid, inclusiv variante bazate pe silozuri și variante mobile rutiere, ca parte a înlocuirii planificate a rachetei Topol-M. Rachetele ar putea încorpora noi focoase hipersonice ghidate, notează Army Recognition, ceea ce indică modernizarea concomitentă atât a boosterelor, cât și […]
11:00
În contextul accidentelor feroviare din Spania, presa iberică face o analiză și ridică următoarea întrebare – Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina? Companiile de asigurări care analizează ratele accidentelor subliniază că probabilitatea de a muri într-un accident de avion este de aproximativ una la câteva milioane de zboruri, […]
11:00
Călin Georgescu ajunge din nou în fața procurorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel sa-l întâmpine # Gândul
Călin Georgescu ajunge din nou în fața magistraților. Fostul candidat la prezidențiale se va prezenta în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București în jurul prânzului în primul termen de judecată în procedura e camera preliminară. Anul trecut, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Georgescu, dar și a altor 20 de persoane […]
11:00
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În luna ianuarie, cuvântul de ordine este „gerul”. România se află sub o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00. În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților […]
10:50
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească # Gândul
Temperaturile scăzute din ultemele săptămâni îi fac pe mulți români, posesori de autoturisme, să iasă în parcare doar pentru a-și porni mașinile ca să „se dezmorțească”, însă puțini știu că acest obicei este mai degrabă unul greșit și dăunător pentru motor. Expertul în conducere defensivă Titi Aur explică de ce nu este recomandat să lași […]
10:50
AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită” # Gândul
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) semnalează problemele, dar și soluțiile cu care vine pentru reglementarea procesului electoral. Adrian Țuțuianu, președintele AEP, a făcut mai multe grupuri de lucru pentru a rezolva problemele pe care le-a găsit, inclusiv publicitatea politică din online, probleme logistice în legătură cu desfășurarea scrutinului și reorganizarea AEP. Reguli clare pentru publicitatea politică […]
10:50
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit # Gândul
Salarii nepalezi în România 2026. Gândul.ro a efectuat o analiză asupra celor mai importante 5 job-uri ale nepalezilor din România. Pentru fiecare în parte a fost estimat un nivel salarial în 2026. Au fost luate în considerare detalii legislative importante, precum nivelul salariului minim brut pe țară, precum și valoarea care ar urma să fie […]
10:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre presiunile care existau la Bruxelles, dar și despre Consiliul de Pace propus de către președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre cum […]
10:30
Tânărul dat dispărut în Timiș a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori # Gândul
Minorul de 15 ani, dat dispărut pe data de 19 ianuarie 2026 în localitatea Cenei, din județul Timiș, a fost găsit mort. Adolescentul ar fi fost ucis de doi minori, potrivit unor surse citate de Digi24. Adolescentul dat dispărut pe 19 ianuarie a fost găsit mort Alin Mario Berinde a plecat voluntar de la domiciliul […]
10:20
Secretul vechi de peste 100 de ani, descoperit de o familie în spatele unui perete fals al casei pe care tocmai au cumpărat-o # Gândul
Un cuplu din SUA au avut parte de șocul vieții după ce au făcut o descoperire surprinzătoare în spatele unui perete fals, într-o casă veche de peste 100 de ani, proprietate pe care tocmai au cumparat-o. Momentul a fost filmat și a devenit viral pe TikTok. Un cuplu din Statele Unite a avut parte de […]
10:20
Forumul de la Davos, ziua 3. Trump s-a întors din drum din cauza unor „probleme minore” cu Air Force One. Președintele, nevoit să schimbe aeronava # Gândul
Președintele Donald Trump se află din nou în drum spre Forumul Economic Mondial din Elveția, după ce avionul său s-a întors în Statele Unite din cauza unei „probleme electrice minore”, potrivit unui oficial al Casei Albe, relatează CNN. Air Force One a aterizat în siguranță la baza comună Andrews la ora locală 23:07, potrivit lui […]
10:10
Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a explicat miza participării la reuniunea de la World Economic Forum și ce înseamnă, concret, absența președintelui României. Discuția are loc în contextul în care la Davos nu merge Nicușor Dan, ci o delegație oficială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
10:10
Un marinar de 36 de ani a dispărut pe Dunăre. Mai multe echipaje de salvare îl caută pe bărbat # Gândul
Echipajul unei barje pe Dunăre a alertat pompierii cu privire la dispariția unui marinar de 36 de ani, miercuri dimineață, 21 ianuarie 2026. Potrivit primelor date, la fața locului s-au deplasat echipajele de salvare pentru a-l căuta pe bărbat. Misiunea este în dinamică. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman a transmis faptul că alerta […]
10:10
Cum a reacționat Gazzetta dello Sport la mutările lui Chivu din Inter – Arsenal: „I-a lăsat muți de uimire” # Gândul
Inter a pierdut al treilea meci la rând în UEFA Champions League, 1-3 pe teren propriu cu Arsenal. La finalul jocului, presa italiană a analizat în detaliu prestația milanezilor, dar și deciziile luate de Cristi Chivu pe parcursul întâlnirii. Cel mai influent cotidian din peninsulă, Gazzetta dello Sport, a remarcat o schimbare pe care antrenorul […]
10:00
Cât plătești pentru abonamentele Netflix în România, în 2026? Platforma de streaming aduce pentru cinefili, anul acesta, o multitudine de seriale, filme, documentare și animații. De asemenea, utilizatorii acestei platforme pot avea surprize, anul acesta. Tarifele percepute pentru abonamentele Netflix ar putea să crească simțitor. Deși reprezentanții platformei de streaming nu au anunțat oficial că […]
10:00
Accident grav pe sensul Deva – Sibiu al A1. O persoană a murit şi alte două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite # Gândul
Accident teribil pe sensul Deva – Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. O persoană a decedat și alte două, inclusiv o fetiță de 6 ani, au fos grav rănite în urma tragediei. ISU Hunedoara a transmis un comunicat oficial cu privire la incidentul grav care a avut loc miercuri dimineața. În autoturismul intrat în […]
10:00
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a povestit cum a fost luat peste picior Radu Miruță de Kelemen Hunor, liderul UDMR, în urma declarațiilor făcute de ministrul Apărării în spațiul public, cu privire la faptul că România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. Prezent în studioul emisiunii Ai Aflat!, Sorin […]
Acum 6 ore
09:40
Război în Ucraina, ziua 1.427. Zelenski, deranjat de atenția care se acordă Groenlandei: „Sunt îngrijorat” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 21 ianuarie 2026, în a 1.427-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Volodimir Zelenski s-a declarat „îngrijorat” de o deturnare a atenției internaționale de la războiul din Ucraina către divergențele provocate de intenția președintelui american Donald Trump de a anexa insula arctică Groenlanda. Zelenski pune […]
09:20
Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier # Gândul
Banii câștigați din cerșit au fost suficienți pentru ca un tânăr de numai 25 de ani să locuiască într-un apartament închiriat în regim hotelier, scrie bzi.ro. Întâmplarea următoare este o lecție pentru societatea românească și ne arată până unde pot merge unii oameni pentru a trăi de pe urma semenilor. La Iași, un tânăr de […]
09:20
Descoperire arheologică rară în China. O armură din bronz aurit, din dinastia Tang, găsită într-un mormânt regal vechi de 1.200 de ani # Gândul
O armură rară din bronz aurit, descoperită într-un mormânt regal din secolul al VIII-lea, confirmă relatările considerate până acum legendare despre „armura de aur” a elitei dinastiei Tang, oferind prima dovadă arheologică directă. O descoperire arheologică excepțională schimbă modul în care este înțeleasă istoria militară și ceremonială a Chinei imperiale. O armură aurită, datând de […]
