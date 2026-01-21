Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat
Profit.ro, 21 ianuarie 2026 16:20
Autoritatea pentru concurență din Turcia a anunțat că biroul retailerului online Temu a fost percheziționat.
• • •
Acum 10 minute
16:30
Iranul ar fi „șters de pe hartă” dacă Teheranul i-ar orchestra asasinarea, ca răspuns la amenințările unui ofițer iranian de rang înalt, a spus Trump.
Acum 30 minute
16:20
16:20
Invocând probleme majore de mobilitate, localități din nordul Bucureștiului cer ca metroul să ajungă și în Ilfov.
16:20
Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a explicat de ce s-a dus premierul Ilie Bolojan la Mugur Isărescu.
16:20
BNR anunță deja ce va fi cu prețurile în acest an. Efectul majorării TVA din vara anului trecut va fi depășit # Profit.ro
Rezultatele consolidării fiscale permit abordarea cu mai multă încredere a luptei împotriva inflației, cu sprijinul Guvernului, a explicat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.
16:10
Un nou aeroport este planificat să fie construit în România, în județul Bistrița-Năsăud.
Acum o oră
16:00
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturi la întreținere prin aplicația E-bloc.ro.
16:00
Clarfon, jucătorul cu cea mai mare acoperire națională în domeniul comercializării aparatelor auditive și al serviciilor de protezare auditivă, anunță numirea Laviniei Ivas în funcția de CEO.
15:50
Retailer gigant a decis deja în România unde va deschide al doilea magazin, după cel pregătit în capitală. Recrutări lansate la Sibiu # Profit.ro
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, și care își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro, a lansat anunțuri de recrutare și în Sibiu, după cele din capitală.
15:50
Constantin Bogdan Matei a demisionat la finalul anului trecut de la șefia ANS, după ce DNA a luat atitudine față de raportul realizat de Curtea de Conturi, dar acum revine în funcție.
15:40
Circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului - Eroii Revoluției și Tudor Arghezi - Piața Sudului.
Acum 2 ore
15:30
Lactalis retrage loturi de lapte praf pentru sugari în Franța și în numeroase alte țări din întreaga lume, inclusiv China, Australia și Mexic.
15:20
„Cumpărători misterioși” angajați pentru a cumpăra servicii în mod anonim, în Bulgaria, și a păstra chitanțele. Strategia Fiscului bulgăresc după adoptarea euro # Profit.ro
Fiscul din Bulgaria a anunțat că amenda pentru comercianții care măresc nejustificat prețurile după adoptarea monedei unice europene este de peste 100.000 de euro.
15:00
Alina Donici, povestea din spatele Artesana: Le doresc multor femei să guste partea asta de succes # Profit.ro
Fondatoarea Artesana, Alina Donici, vorbește despre antreprenoriat construit fără compromisuri, leadership empatic, decizii grele și o misiune de business clară: produse curate, 100% românești, într-o companie crescută prin oameni, comunitate și responsabilitate pe termen lung.
14:50
Acordul UE-Mercosur, trimis de Parlamentul European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene # Profit.ro
Parlamentul European s-a pronunțat prin vot în favoarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la validitatea Acordului comercial al statelor membre ale Uniunii Europene cu statele membre ale Mercosur, semnat în Paraguay.
Acum 4 ore
14:30
Fără cabine cu perdeluțe la vot. Autoritatea Electorală Permanentă vorbește de urne transparente # Profit.ro
Legislația electorală este neunitară, spune Adrian Țuțuianu într-o conferință de presă.
14:10
ANUNȚ Noi reguli - Companiile telecom vor putea utiliza spectrul radio pe durată potențial nelimitată # Profit.ro
Comisia Europeană anunță actualizarea și simplificarea regulilor privind infrastructura de internet și telecomunicații, prin introducerea Actului legislativ privind rețelele digitale (Digital Networks Act - DNA).
14:00
Mai multe străz din Sectorul 1 din București. unde sunt peste 3.000 de clienți casnici și non-casnici, sunt afectați de o întrerupere a furnizării gazelor naturale.
14:00
În majoritatea celor mai recente sondaje de opinie, Fidesz, partidul lui Orbán, este devansat de formațiunea de opoziție Tisza.
14:00
Retailer gigant a decis deja în România unde va deschide al doilea magazin, după cel pregătit în capitală. Recrutări lansate # Profit.ro
13:50
Oraș din România lasă locuitorii să decidă singuri taxele locale, deși legal poate fi o problemă # Profit.ro
Pe 1 martie, locuitorii din Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pentru a stabili direcția politicii fiscale a orașului, în cadrul unui referendum local.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0961 lei, de la 5,0929 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Efectul vânzării semnate de proprietarii Dedeman, în premieră. Conpet are doar o ușoară scădere # Profit.ro
Acțiunile Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, sunt tranzacționate la acest moment la un preț de 77,2 lei, după ce Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, a decis în premieră să vândă o parte din participație.
13:20
Parcul fotovoltaic finalizat de dezvoltatorul Grup Blauer București la finele anului trecut, de peste 130 MW, a primit licență pentru exploatarea comercială.
13:10
Progres susținut pe A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși", anunță autoritățile.
12:40
Vânzarea semnată de proprietarii Dedeman, în premieră - la prețuri cu puțin sub pragul tehnic de regrupare al Conpet GRAFIC # Profit.ro
Acțiunile vândute ieri de Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, au fost ofertate la prețuri cu puțin sub pragul de 80,00 lei/acțiune, de mai mulți ani un prag tehnic de regrupare a cumpărătorilor și vânzătorilor.
12:40
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a reluat discuțiile privind construirea unui spital municipal în municipiul Buzău.
Acum 6 ore
12:20
Anxietatea legată de pierderea locurilor de muncă va crește accelerat în 2026, au avertizat FMI, lideri internaționali și directori de companii în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.
12:20
Vânzarea semnată de proprietarii Dedeman, în premieră - la prețuri cu puțin sub pragul tehnic de regrupare GRAFIC # Profit.ro
12:00
VIDEO După o pauză de 15 ani, cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repusă în funcțiune # Profit.ro
Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume, urmează să fie repusă în funcțiune după o pauză de 15 ani.
12:00
Un sfert dintre restaurante pot dispărea într-un singur an. Tot mai mulți clienți vor prefera comanda acasă, unde pot controla mai ușor bugetul - Avertisment FPIOR # Profit.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât și a sustenabilității economice a operatorilor.
11:40
Premierul a mers la sediul BNR pentru a discuta cu guvernatorul Mugur Isărescu despre bugetul pentru anul 2026.
11:40
Un institut de cercetare al Națiunilor Unite a anunțat că lumea intră într-o eră de ”faliment hidric global”, râurile, lacurile și acviferele epuizându-se mai repede decât natura le poate reumple.
11:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, anunță că a început procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025.
11:20
AkademikerPension, fond danez de pensii, va renunța complet la expunerea pe titlurile de stat americane, în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Măsură drastică luată de SUA: taie aproximativ 200 de posturi din centre de comandă cheie ale NATO # Profit.ro
SUA vor elimina aproximativ 200 de posturi din entitățile NATO care supraveghează și planifică operațiunile militare și de informații ale alianței.
10:40
Vremea se menține deosebit de rece, cu ger accentuat pe timpul nopții și dimineții, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului în mai multe zone ale României.
Acum 8 ore
10:30
Așa cum a anunțat pe finalul anului trecut, OpenAI lansează acum un sistem care va intui vârsta utilizatorilor, pentru a limita accesul copiilor.
10:10
Sony și TCL vor pune bazele unui joint venture prin care compania chineză va prelua divizia de televizoare și dispozitive de sunet a producătorului japonez, urmând să poată folosi brandurile Sony și Bravia.
09:40
Netflix a avut anul trecut venituri de 45,2 miliarde de dolari, după ce în ultimul trimestru a câștigat 12 miliarde de dolari.
09:10
Vinul zilei: un Riesling suculent și plin de energie, nici prea aromat, nici prea timid, plin de prospețime, cu un conținut de alcool decent. Un vin savuros, ideal alături de antreuri ușoare, salate sau preparate asiatice # Profit.ro
The Green Hill Riesling 2023 de la crama Thörle este un vin alb sec, ecologic, obținut 100% din soiul Riesling, cules manual din podgorii certificate din regiunea Rheinhessen, Germania.
09:00
Air Force One - probleme tehnice la scurt timp după ce decolase către Davos cu delegația lui Donald Trump. Președintele SUA și-a reluat călătoria în aeronava de rezervă # Profit.ro
Casa Albă a anunțat că aeronava care-l transporta pe Donald Trump către Davos a întâmpinat ”probleme electrice minore” și s-a întors la baza militară Andrews din Maryland.
09:00
Polonia vrea să elimine ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război # Profit.ro
Guvernul polonez intenționează să elimine progresiv ajutorul acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroșilor ucraineni care au fugit de război și s-au instalat în Polonia.
09:00
Cum activezi 2FA pe Instagram și de ce aplicația de autentificare în doi pași e preferabilă SMS-ului # Profit.ro
Instagram rămâne o țintă constantă pentru atacuri, iar diferența dintre un cont protejat și unul vulnerabil este, de multe ori, autentificarea în doi pași.
08:50
Boris Miloushev, Director General Heineken România, este nou președinte al Asociației Berarii României.
Acum 12 ore
08:30
Un nou accident feroviar a avut loc în Spania, de data aceasta în apropiere de Barcelona.
08:30
Bursele europene au închis în scădere, după ce amenințările tarifare ale lui Trump au reaprins temerile privind un nou război comercial # Profit.ro
Pe fondul deteriorării încrederii investitorilor după ce președintele SUA, Donald Trump, a relansat amenințările cu tarife comerciale împotriva Europei, readucând în prim-plan riscul unui nou război comercial transatlantic, B=bursele europene au închis în scădere.
08:20
Pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Europa privind Groenlanda, dolarul american și titlurile de stat au scăzut puternic # Profit.ro
După intensificarea confruntării dintre președintele Donald Trump și liderii europeni în disputa privind Groenlanda, piețele financiare au fost zguduite de o nouă rundă de vânzări masive de active americane.
08:00
Nu știu dacă echipa ardelenească de la cabinetul premierului Bolojan înțelege cu adevărat sensul cuvântului „urgență” cu care statul ar trebui să abordeze parteneriatul cu mediul de afaceri.
