Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat

Acțiunile vândute ieri de Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, au fost ofertate la prețuri cu puțin sub pragul de 80,00 lei/acțiune, de mai mulți ani un prag tehnic de regrupare a cumpărătorilor și vânzătorilor.