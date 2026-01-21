Bogdan Stelea, afaceri cu un colos energetic al Chinei

07:20

Toate serviciile publice comunitare pentru permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sunt obligate să obțină extrasul de pe cazierul judiciar prin aplicația ROCRIS și să nu îl solicite, sub nicio formă, cetățenilor care se prezintă în vederea depunerii documentelor necesare efectuării operațiunilor specifice. Cu toate acestea, pentru a evita situațiile în care cetățenilor le poate fi solicitat cazierul de aceste direcții comunitare, ministrul de Interne va emite un ordin care să clarifice acest lucru.