„Alergie la echipe mari” – Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după 1-3 cu Arsenal

13:30

PSG nu traversează cea mai bună perioadă, după eliminarea surprinzătoare din Cupa Franţei, dar şi înfrângerea de marţi din UEFA Champions League, de pe terenul lui Sporting. În toată această perioadă s-a vorbit mult şi despre viitorul lui Ousmane Dembele la echipa de pe Parc des Princes. Contractul Balonului de Aur de aur cu campioana […] The post Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club” appeared first on Antena Sport.