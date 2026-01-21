Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets
Antena Sport, 21 ianuarie 2026 14:50
Los Angeles Lakers s-a impus cu 115-107 în faţa lui Denver Nuggets, marţi, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), graţie unei triple-duble (categorie statistică de peste zece unităţi) a vedetei Luka Doncic, autor a 38 puncte, 13 recuperări şi 10 pase decisive, informează AFP. Starul sloven a fost secondat de […]
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
15:00
Gigi Becali, apel disperat: “Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut din nou apel către Răzvan Burleanu şi către Federaţia Română de Fotbal să renunţe la regula U21, pe care patronul de la FCSB o consideră falimentară. Într-un moment în care FCSB luptă pentru calificarea în play-off, roş-albaştrii se confruntă şi cu problema jucătorului U21, mai ales că Toma, Cercel sau Stoian […]
Acum 30 minute
14:50
Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets # Antena Sport
14:40
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu. Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în […]
Acum o oră
14:30
Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor # Antena Sport
Echipa Montreal Canadiens a învins la limită pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3, formaţia Minnesota Wild, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Gazdele au marcat golul victorios cu 15 secunde înainte de finalul meciului de la Centre Bell, prin Cole Caufield, aflat la cea de-a 25-a sa reuşită din […]
14:10
Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: “El m-a convins” # Antena Sport
Matteo Duţu a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo. Fundaşul de 20 de ani care s-a antrenat cu echipa de seniori a lui AC Milan şi evolua în Serie D a ales să bată palma cu formaţia din Ştefan cel Mare, asta după ce a mai fost dorit şi de Universitatea Craiova. Ajuns […]
14:10
Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil” # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul la zi al clasamentului ATP, a descoperit că eleganţa lui Roger Federer se extinde mult dincolo de terenul de tenis, după ce a jucat o partidă de golf cu asul elveţian la Melbourne, în timpul turneului Australian Open. Spaniolul nu a făcut un secret din propria pasiune pentru golf, găsindu-şi timp în […]
14:10
Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren” # Antena Sport
Gabriela Ruse se află în faţa celei mai importante performanţe din carieră la un turneu de Grand Slam. Sportiva de 28 de ani luptă cu Mirra Andreeva pentru un loc în optimi, ceea ce ar reprenta o premieră pentru românca de pe locul 79 WTA. Pentru asta însă, Gabriela Ruse va trebui să treacă de […]
Acum 2 ore
13:40
“Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine” # Antena Sport
FCSB a fost făcută praf de un rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Patronul de la Botoşani a avut o reacţie dură, la câteva săptămâni după ce spunea că roş-albaştrii vor fi ca un "tăvălug" în play-off şi se vor bate la titlu. După eşecul suferit de campioană cu FC Argeş, scor 0-1, Valeriu Iftime […]
13:40
Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral # Antena Sport
Bassirou Diomaye Faye, preşedintele Senegalului, i-a felicitat public marţi pe fotbalişti naţionalei senegaleze la întoarcerea lor în ţară, la două zile după ce au câştigat Cupa Africii Naţiunilor 2025. „Aţi câştigat cu seriozitate, cu respect, fără a pierde niciodată din vedere ceea ce reprezentaţi", i-a lăudat Diomaye Faye, înainte de a anunţa recompense speciale pentru […]
13:30
Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club” # Antena Sport
PSG nu traversează cea mai bună perioadă, după eliminarea surprinzătoare din Cupa Franţei, dar şi înfrângerea de marţi din UEFA Champions League, de pe terenul lui Sporting. În toată această perioadă s-a vorbit mult şi despre viitorul lui Ousmane Dembele la echipa de pe Parc des Princes. Contractul Balonului de Aur de aur cu campioana […]
13:20
Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi” # Antena Sport
Britanicii au prezis scorul final la duelul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, din etapa a şaptea a grupei de Europa League. Partida din Croaţia se va disputa joi, de la ora 22:00. Britanicii au prefaţat partida şi au transmis că Dinamo Zagreb e "uşor favorită" în faţa FCSB-ului, însă se aşteaptă ca partida să fie […]
Acum 4 ore
12:50
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum # Antena Sport
Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit "Hagiluţu" a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu "prietenii". Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar […]
12:40
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea alături de FCSB în Croaţia, pentru partida cu Dinamo Zagreb. Fundaşul central a revenit astfel în lotul campioanei, el lipsind de la duelul […]
12:30
Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: “Nimeni nu a îndrăznit” # Antena Sport
Fostul tenisman german Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe "contradictoria" Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la turneul Australian Open. Vedeta japoneză a intrat marţi seară pe Rod Laver Arena, purtând o ţinută Nike sofisticată, în culori turcoaz şi alb, inspirată […]
12:30
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Prezenţe surpriză în lotul care a plecat în Croaţia # Antena Sport
12:10
Bogdan Matei şi-a dat demisia în luna decembrie din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. În locul acestuia, preşedinte interimat a fost numit Thomas Moldovan, cel care ocupa funcţia de vicepreşedinte înainte. La o lună distanţă însă, Bogdan Matei va reveni în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, potrivit gsp.ro, iar […]
12:00
Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea “câinilor” a făcut anunţul # Antena Sport
Cătălin Cîrjan (23 de ani) e la un pas să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta de milioane refuzată. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru transferul căpitanului "câinilor", însă acesta a decis să continue la echipa din Ştefan cel Mare. După cele întâmplate, Dinamo a […]
11:40
Gabriela Ruse şi-a aflat adversara din turul 3 de la Australian Open 2026! Meci de foc împotriva numărului 7 WTA # Antena Sport
Gabriela Ruse va juca împotriva rusoaicei Mirra Andreeva, locul 7 WTA, în turul 3 de la Australian Open 2026. Jucătoarea de 18 ani a defilat în turul secund împotriva grecoaicei Maria Sakkari, pe care a învins-o cu 6-0, 6-4, după 68 de minute de joc. Cu câteva ore mai devreme, Gabriela Ruse (79 WTA) s-a […]
11:30
Carlos Alcaraz a depăşit un început ezitant şi l-a învins miercuri pe germanul Yannick Hanfmann cu 7-6(4), 6-3, 6-2, calificându-se în turul al treilea la Australian Open şi continuând astfel drumul său către un Grand Slam al carierei la Melbourne Park. După o victorie mai uşoară în primul tur împotriva lui Adam Walton, Alcaraz, în […]
11:30
Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1 # Antena Sport
Oţelul a dat lovitura, în lupta pentru play-off. Gălăţenii au reuşit să ajungă la un acord cu Gabriel Debeljuh, atacantul de 29 de ani care ultima dată a evoluat la Sepsi. Debeljuh e liber de contract din aprilie 2025, după ce şi-a încheiat contractul cu Sepsi. Atacantul a fost exclus din lot de Dorinel Munteanu, […]
Acum 6 ore
10:40
Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion: “Să ia şi anul acesta” # Antena Sport
Ionuţ Lupescu vrea să o vadă pe Dinamo campioană, înainte de construcţia noului stadion. Fosta glorie din Ştefan cel Mare, în prezent oficial în cadrul CS Dinamo, speră ca echipa lui Zeljko Kopic să cucerească titlul în acest sezon. 20 ianuarie a fost o zi istorică pentru suflarea dinamovistă. Demolarea vechiului stadion din Ştefan cel […]
10:30
Accidentare la FCSB, înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Ce jucător s-a accidentat şi nu va face deplasarea # Antena Sport
Un jucător de la FCSB s-a accidentat şi nu va face deplasarea în Croaţia, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. Vlad Chiricheş a suferit o accidentare şi nu va fi apt pentru confruntarea cu Dinamo Zagreb. Veteranul din […]
10:10
Gabriela Ruse, prima reacţie după calificarea în turul trei la Australian Open: “Am avut noroc a treia oară” # Antena Sport
Gabriela Ruse a oferit prima reacţie, după calificarea în turul trei la Australian Open 2026. Românca de pe locul 79 WTA a învins-o în două seturi pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 30 de minute de joc. Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul […]
09:50
Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026. Românca de 28 de ani de pe locul 79 WTA a învins-o în două seturi pe favorita publicului, Ajla Tomljanovic (78 WTA). Ruse s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 30 de minute de […]
09:50
Ce sumă uriaşă a câştigat Gabriela Ruse, după o nouă victorie clară la Australian Open # Antena Sport
Gabriela Ruse s-a calificat în turul trei la Australian Open 2026, după succesul cu Ajla Tomljanovic. Românca de pe locul 79 WTA s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4. Ruse, care o învinsese pe Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, în primul tur, se va duela în turul trei cu învingătoarea duelului Maria Sakkari – […]
09:20
Fabio Capello a criticat Interul lui Cristi Chivu, după eşecul cu Arsenal, 1-3, de pe Meazza, care periclitează şansele nerazzurrilor de a prinde direct optimile Ligii Campionior. Capello a vorbit de lipsa de personalitate a echipei, dar şi de absenţa lui Hakan Calhanoglu, cel care a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui […]
09:10
Vinicius, anunţ despre viitorul lui la Real Madrid după ce a fost huiduit de fani: “Sunt şi eu om” # Antena Sport
Vinicius a dat cărţile pe faţă, după ce a fost huiduit de fanii lui Real Madrid. Starul brazilian a recunoscut că este afectat de acest lucru, asigurându-i pe suporteri că dă totul pentru clubul de pe Bernabeu. Vinicius a marcat un gol în duelul câştigat de Real Madrid cu AS Monaco, scor 6-1, în etapa […]
Acum 8 ore
09:00
Constructorul german de automobile Audi, care va debuta în Formula 1 în acest sezon după ce a achiziţionat echipa Sauber, a prezentat, marţi, primul monopost din istoria sa şi şi-a exprimat ambiţia de a "câştiga titluri până în 2030", relatează AFP. Sezonul 2
08:50
Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza # Antena Sport
Mikel Arteta a dezvăluit după Inter – Arsenal 1-3 că nu a dormit bine cu o seară înaintea duelului de pe Meazza, gândindu-se la valoarea echipei lui Cristi Chivu, cel care i-a dus pe Nerazzurri pe primul loc în Serie A. “(n.r. – E Inter la nivelul lui Arsenal?) Da. Nu am putut dormi bine […] The post Ce a putut spune Mikel Arteta despre Interul lui Cristi Chivu, după victoria lui Arsenal de pe Meazza appeared first on Antena Sport.
08:50
Erling Haaland a răbufnit, după eşecul surprinzător al lui Manchester City din Champions League: “E jenant” # Antena Sport
Erling Haaland a răbufnit, după ce Manchester City a fost învinsă surprinzător de Bodo/Glimt în etapa a şaptea a grupei de Champions League, scor 1-3. Atacantul norvegian nu şi-a putut explica eşecul suferit de echipa sa. Erling Haaland a declarat că-şi asumă responsabilitatea pentru înfrângerea suferită de Manchester City, lăudându-i pe cei de la Bodo/Glimt […] The post Erling Haaland a răbufnit, după eşecul surprinzător al lui Manchester City din Champions League: “E jenant” appeared first on Antena Sport.
08:50
Emma Răducanu a fost eliminată de la Australian Open în turul al doilea, după o înfrângere cu 7-6 (3), 6-2 în faţa Anastasiei Potapova, în urma unei prestaţii slabe şi pline de erori la Melbourne, relatează The Guardian. După ce a pierdut doar în faţa campioanelor de Grand Slam din top 10 la turneele de […] The post Emma Răducanu, OUT de la Australian Open! Victorie pentru Aryna Sabalenka appeared first on Antena Sport.
08:30
Olimpiu Moruţan s-a înţeles cu Rapid, iar Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei celor de la FCSB, a avut o primă reacţie după “trădarea” mijlocaşului. Ultraşii nu l-au condamnat pe mijlocaşul de 26 de ani pentru decizia luată. “E fotbalist, e alegerea lui, nu cred că ar trebui să fie cineva supărat. Dacă el a considerat că […] The post Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a “trădat” şi a ales Rapid appeared first on Antena Sport.
08:30
Recordul impresionant stabilit de Arsenal, după ce a învins fără emoţii Interul lui Cristi Chivu în Champions League # Antena Sport
Arsenal a stabilit un record, după victoria cu Inter, scor 3-1, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au fost în formă maximă în duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Gabriel Jesus, cu o “dublă” (10′, 31′), şi Viktor Gyokeres (84′) au marcat golurile victoriei lui Arsenal pe Giuseppe […] The post Recordul impresionant stabilit de Arsenal, după ce a învins fără emoţii Interul lui Cristi Chivu în Champions League appeared first on Antena Sport.
08:20
“Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva în Italia”. Cristi Chivu, reacţie categorică după ce Inter a fost învinsă de Arsenal # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacţie, după ce Arsenal a învins-o cu 3-1 pe Inter, în etapa a şaptea a grupei de Champions League. Formaţia antrenorului român a suferit al treilea eşec la rând în competiţia europeană, după cele cu Atletico Madrid şi Liverpool. Cristi Chivu a declarat că Arsenal a fost echipa mai bună […] The post “Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva în Italia”. Cristi Chivu, reacţie categorică după ce Inter a fost învinsă de Arsenal appeared first on Antena Sport.
08:10
Vă amintiți perioada întunecată din istoria Honda în F1, din anii 2014-2017? De strigătul deznădăjduit al lui Alonso: ”GP2 engine! GP2!”? În acei ani, de după schimbarea de regulament care a adus motoare V6 de 1,6 litri turbo hibride în F1, Honda a avut probleme grave de fiabilitate. Au avut MGU-H și MGU-K slabe și […] The post Start mai lent pentru Honda. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
05:10
Acum 24 ore
00:20
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League # Antena Sport
Cristi Chivu traversează o perioadă delicată pe plan european la Inter, după ce formația din Serie A a pierdut al treilea meci consecutiv în faza principală de UEFA Champions League. Mai mult decât atât, vicecampioana Italiei a coborât pe loc de play-off, având nevoie de o victorie în ultima rundă pentru a mai spera la […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a suferit al treilea eșec la rând în Champions League appeared first on Antena Sport.
00:00
Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City # Antena Sport
UEFA Champions League a adus meciuri de top în faza principală a grupelor, iar ziua de marți a adus în scenă dueluri fantastice, transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii a fost disputa care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal. Inter […] The post Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City appeared first on Antena Sport.
20 ianuarie 2026
23:50
Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită # Antena Sport
Danemarca a fost învinsă de Portugalia în ultimul meci al Grupei B din faza preliminară de la Campionatul European de Handbal Masculin. La câteva ore după ce România a fost învinsă în ultima secundă de Macedonia de Nord, naționala nordică a suferit un eșec surprinzător în fața lusitanilor cu scorul de 31-29. Grupa României de […] The post Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită appeared first on Antena Sport.
23:30
Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza # Antena Sport
Inter Milano are în plan să facă un transfer extrem de interesant. Conducătorii echipei antrenate de Cristi Chivu vor să îl aducă înapoi pe Giuseppe Meazza pe Ivan Perisic, jucătorul croat care a fost legitimat la formația din Serie A din 2015 până în 2022. Inter își dorește să se întărească în această perioadă de […] The post Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza appeared first on Antena Sport.
23:00
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la AS Monaco, în primul meci al anului în UEFA Champions League. Kylian Mbappe a intrat din primul minut împotriva fostei sale echipe și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Starul lui Alvaro Arbeloa a înscris de două ori în prima repriză a partidei de pe […] The post Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco appeared first on Antena Sport.
23:00
22:50
Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa # Antena Sport
Genoa a oficializat în urmă cu puțin timp cel mai nou transfer efectuat în această perioadă de mercato. Formația “rossoblu”, patronată de Dan Șucu, l-a adus marți seara pe portarul Justin Bijlow, care de când a promovat la seniori acum 10 ani a evoluat doar pentru Feyenoord. Genoa nu se află într-o situație foarte plăcută […] The post Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa appeared first on Antena Sport.
22:40
Inter – Arsenal 1-2. Gabriel Jesus face dubla! Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City 3-1 # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […] The post Inter – Arsenal 1-2. Gabriel Jesus face dubla! Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City 3-1 appeared first on Antena Sport.
22:20
S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene # Antena Sport
Manchester City a suferit marți seara o înfrângere surprinzătoare în etapa a șaptea de Champions League, fiind învinsă de Bodo/Glimt în Norvegia cu scorul de 3-1. Partida de la Cercul Polar a fost una fabuloasă pentru nordici, care au setat o premieră în toată istoria competițiilor europene. Bodo/Glimt a oferit o prestație de excepție în […] The post S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene appeared first on Antena Sport.
21:40
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1. De la 22:00 se joacă Inter – Arsenal. Cum arată echipele de start # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […] The post Bodo/Glimt – Manchester City 3-1. De la 22:00 se joacă Inter – Arsenal. Cum arată echipele de start appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Radu Drăgușin a semnat pe viață appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare appeared first on Antena Sport.
21:30
Surpriză de proporţii: Xabi Alonso se pregăteşte să-l antreneze pe Radu Drăguşin. Cine face anunţul # Antena Sport
Radu Drăguşin plănuieşte să plece de la Tottenham, dar clubul stă pe un butoi de pulbere, iar ce părea ieri în dezavantajul lui, peste noapte se poate transforma în noroc, în cazul în care actualul antrenor de la Tottenham este schimbat. Thomas Frank este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea […] The post Surpriză de proporţii: Xabi Alonso se pregăteşte să-l antreneze pe Radu Drăguşin. Cine face anunţul appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB appeared first on Antena Sport.
