Europa se poate apăra singură de Rusia, dar are nevoie ca echipamentele americane să funcționeze. Stubb: „Avem cel mai mare arsenal de artilerie din UE”
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 16:30
Trei jurnaliști au fos uciși într-un nou atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului # Adevarul.ro
Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului. Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.
Închisoare sau muncă silnică pentru amenzile neplătite - Proiectul care îi vizează pe restanțieri # Adevarul.ro
Românii care nu își plătesc amenzile contravenționale timp de un an pot fi obligați de instanță să achite fie o amendă penală, fie să presteze muncă în folosul comunității, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică.
Șeful diplomației ungare acuză Ucraina că încalcă limitele prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev # Adevarul.ro
Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, a declarat miercuri, 21 ianuarie, că Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev.
Suedia respinge participarea la „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump. Premierul Kristersson: „Răspunsul va fi nu” # Adevarul.ro
Suedia nu se va alătura așa-numitului „Consiliu pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează agenția EFE.
Cristian Chivu, lovit de un antrenor pe care l-a ajutat să scrie istorie. E ofticos că românul este mai sus ca el # Adevarul.ro
Jose Mourinho (62 de ani) nu suportă să vadă un fost elev de-al lui la un nivel mai ridicat decât el.
Zelenski lipsește de la Forumul Economic de la Davos. Rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai deplasat la Forumul Economic de la Davos, în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona gestionarea crizei energetice provocate de atacurile recente ale Rusiei.
Traficul este blocat la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu. O femeie de 60 de ani a fost prinsă sub tren # Adevarul.ro
Incident grav la metrou. O femeie de 60 de ani a fost rănită după ce a fost surprinsă de o garnitură de metrou în stația Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. Se intervine pentru extragerea ei de sub garnitura de tren.
Activista Georgiana Pascu, după vizita de la Spitalul de Psihiatrie Jebel: „Sala de mese este o epavă cu deșeuri și gunoaie”. A fost deschisă o anchetă # Adevarul.ro
Georgiana Pascu, activistă pentru drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că procurorii au adus la audieri conducerea Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranță (SPMS) Jebel.
Costinel Cosmin Zuleam, al treilea suspect în uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost adus în România # Adevarul.ro
Cel de-al treilea suspect implicat în uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus miercuri în România, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în jurul orei 13:30, urmând să fie introdus în arestul Poliției Române.
George Simion taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul SUA. Reacții dure: „Un gest grotesc, de o prostie diplomatică monumentală” # Adevarul.ro
Liderul partidului AUR, George Simion, a fost criticat dur pe rețelele de socializare, inclusiv de cetățeni europeni, după ce a fost filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american, la un eveniment care a avut loc în SUA.
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?” # Adevarul.ro
Un român care lucrează în Suedia a devenit viral după ce a publicat o filmare cu drumul său spre serviciu, în plină iarnă extremă.
BNR a blocat platforma prin care asociațiile de proprietari plăteau online facturile la întreținere # Adevarul.ro
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturile la întreținere, după ce BNR a blocat platforma e-bloc. Aplicația putea fi descărcată din telefon și era utilizată frecvent pentru transferul unor sume mari de bani.
Italia nu va face parte din Consiliul pentru Pace, inițiativa lui Donald Trump, a relatat miercuri un cotidian italian. Există îngrijorări că aderarea la un organism condus de liderul unei singure țări ar putea încălca prevederile Constituției Italiei.
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # Adevarul.ro
Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenții de reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală extrem de rară, considerată până acum în general nereparabilă....
„Snow White” și „War of the Worlds”, marile „favorite” la Zmeura de Aur 2025, cu câte șase nominalizări # Adevarul.ro
Producția Disney live-action „Snow White” și remake-ul SF „War of the Worlds” au primit miercuri câte șase nominalizări la Golden Raspberry Awards, cunoscute drept premiile Zmeura de Aur, care „recompensează” cele mai neinspirate filme și interpretări actoricești de la Hollywood, informează Reuters.
Austeritate și în 2026 în Educație. Mai dispar 2.000 posturi, acuză sindicatele. „Ce facem? Înghițim și mulțumim pentru masă?” # Adevarul.ro
Profesorii cer reacții ferme din partea sindicatelor după ce au aflat că de la 1 ianuarie mulți nu mai primesc norma de hrană și nici tichete de vacanță. Zvonurile legate de o nouă mărire de normă și restrângerile deja apărute cresc și mai mult revolta.
ANAF a început executarea silită împotriva lui Sorin Oprescu pentru recuperarea unui prejudiciu de 500.000 de euro # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, în vederea recuperării unui prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, sumă pe care acesta nu a reușit să o justifice, potrivit surselor oficiale.
Metoda „accidentul” la Tulcea. Doi suspecți, cercetați penal după ce au înșelat o femeie de 76 de ani cu zeci de mii de lei # Adevarul.ro
Două persoane sunt cercetate penal pentru înșelăciune, după ce au determinat o femeie de 76 de ani să le dea aproape 40.000 de lei, sub pretextul achitării unor servicii medicale pentru nepotul acesteia, care ar fi fost rănit într-un accident rutier.
Victor Negrescu: Am cerut fonduri mai multe pentru România în contextul acordului UE–Mercosur # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu a transmis, miercuri, că România are nevoie de comerț internațional și acces la piețe noi, dar acordurile trebuie să fie corecte, transparente și să respecte regulile și standardele Uniunii Europene.
Elitele tinere și bogate ale Iranului își etalează averile în timp ce represiunea provoacă furie în țară # Adevarul.ro
Pe fondul informațiilor tot mai grave despre reprimarea protestelor de către autoritățile iraniene – unele estimări interne vorbind despre peste 10.000 de morți – comportamentul elitelor tinere și înstărite ale țării a devenit o sursă suplimentară de indignare publică.
Răspunsul genial dat de Jannik Sinner când a fost întrebat pe cine alege partener de dublu dintre Nick Kyrgios și Kim Jong-un # Adevarul.ro
Jannik Sinner este în turul doi la Australian Open.
Vot în Parlamentul European pentru drepturile pasagerilor aerieni: eurodeputații cer bagaj de mână gratuit # Adevarul.ro
Parlamentul European adoptă miercuri o poziție fermă privind actualizarea drepturilor pasagerilor aerieni, într-o confruntare directă cu Consiliul UE. Legislativul de la Strasbourg vrea să oblige companiile aeriene să accepte gratuit un bagaj de mână și să mențină compensațiile.
Secretul unui antrenor de 83 de ani care refuză să îmbătrânească: „Mișcarea a fost întotdeauna o parte din mine” # Adevarul.ro
La 83 de ani, Harry W. King demonstrează că vârsta poate fi doar un număr. Se antrenează de patru ori pe săptămână, combinând exercițiile cu greutăți și cardio.
Apeluri pentru invocarea Amendamentului 25 după mesajele lui Trump privind Groenlanda. Cum funcționează și când a mai fost folosit? # Adevarul.ro
Tot mai mulți congresmani americani cer invocarea Amendamentului 25 din Constituția SUA pentru a-l îndepărta pe președintele Donald Trump din funcție, după ce acesta a transmis că poziția sa privind achiziționarea Groenlandei nu mai este ghidată exclusiv de considerente de pace.
Recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui oficial american. Dosarul care zguduie operațiunile de imigrație din Chicago # Adevarul.ro
Un juriu a fost selectat marți în procesul unui bărbat acuzat că ar fi pus la cale un complot de tip „murder-for-hire”, oferind o recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui comandant al Poliției de Frontieră a SUA, implicat în operațiuni dure de imigrație desfășurate anul trecut la Chicago.
Voluntarii ucraineni aduc acasă trupurile soldaților, indiferent de tabăra în care au luptat: „Naționalitatea nu contează. Toate sufletele sunt la fel” # Adevarul.ro
Membrii echipei ucrainene de căutare Platzdarm recuperează trupurile soldaților căzuți pe front, indiferent dacă au luptat de partea Ucrainei sau a Rusiei, și încearcă să le redea identitatea și demnitatea pierdute în război.
Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu scapă de gratii: mandatul de arestare i-a fost prelungit # Adevarul.ro
Mandatul de arestare pe numele oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile, decizia fiind luată miercuri de magistrații de la Chișinău după ce procurorul a înaintat demersul cu o zi mai devreme.
Reprezentanți BNR, după discuțiile cu premierul: Deficitul bugetar era generator de inflaţie # Adevarul.ro
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu.
LIVE TEXT. Donald Trump a ajuns în Elveția, într-un context tensionat cu Europa privind Groenlanda # Adevarul.ro
Avionul lui Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, cu o întârziere de câteva ore după ce Air Force One a fost nevoit să se întoarcă din drum din cauza unei probleme electrice minore.
Un bărbat de 35 de ani a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce fusese trimis de două ori acasă fără tratament. Anchetă în curs # Adevarul.ro
O anchetă administrativă internă va avea loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Brașov în urma decesului unui bărbat de 35 de ani, care a fost trimis acasă fără tratament de două ori, în perioada sărbătorilor, când s-a prezentat la Urgențe.
Un șofer de 89 de ani a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul accidentului. Și nu a fost singura faptă a octogenarului # Adevarul.ro
Un șofer de 89 de ani din Râmnicu Vâlcea este cercetat penal, după ce a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni şi a părăsit locul accidentului. Polițiștii au constatat și că avea numere de înmatriculare false.
Tinerii din Groenlanda îi ironizează pe americani imitând comportamentul drogaților cu fentanil cunoscuți drept „zombi”: „Cultura americană” # Adevarul.ro
Videoclipuri în care tineri din Groenlanda mimează efectele consumului de fentanil, ca satiră la adresa culturii americane, au devenit virale în mediul online și au stârnit dezbateri aprinse pe rețelele de socializare și pe forumuri.
Pentagonul nu a primit, deocamdată, ordin să planifice o invazie a Groenlandei, în ciuda amenințărilor lui Trump # Adevarul.ro
Deși Pentagonul lucrează constant la scenarii militare dintre cele mai diverse, până în acest moment nu a fost solicitat să elaboreze planuri pentru o eventuală invazie a Groenlandei sau pentru gestionarea consecințelor unei asemenea operațiuni, au declarat marți oficiali americani,
Bărbat din Neamț, cercetat după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 1.500 de euro. A fost prins conducând beat # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani, din comuna Pipirig, județul Neamț, a încercat să mituiască polițiștii cu 1.500 de euro, ca să nu-i întocmească dosar penal. Șoferul a fost prins conducând sub influența alcoolului.
Bucătăria anului 2026 reprezintă un spațiu în care tehnologia și funcționalitatea se întâlnesc pentru a crea experiențe culinare excepționale.
Câștigul vieții lui! Un jucător din Ardeal a câștigat peste 1 milion de euro la Unibet # Adevarul.ro
Norocul poate fi de partea ta. Află povestea unui câștig istoric în România!
Aproximativ 3.000 de consumatori din Sectorul 1, afectați de oprirea alimentării cu gaze în urma unui incident # Adevarul.ro
Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că, din cauza unui incident la reţeaua de gaze de pe strada Câineni, Sector 1, Bucureşti, alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar în zonă, începând cu ora 10:37, pentru siguranţa consumatorilor.
China trimite în stradă „RoboCops”. Polițiștii cu inteligență artificială dirijează traficul și avertizează pietonii # Adevarul.ro
„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să circulați cu bicicleta pe banda nemotorizată.”
Președintele Finlandei, optimist privind dezamorsarea crizei privind Groenlanda la Davos. Așteptările lui Stubb # Adevarul.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a prezis o dezamorsare a crizei privind Groenlanda până la finalul săptămânii, relatează Bloomberg.
Patru tineri, dintre care trei minori, dați dispăruți în Franța. Jandarmeria a lansat un apel public pentru găsirea lor # Adevarul.ro
Patru tineri, dintre care trei minori, sunt dați dispăruți de cinci zile în departamentul Aisne, din nordul Franței. Jandarmeria franceză a lansat marți un apel pentru martori, în încercarea de a-i găsi.
Potra a depus o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 # Adevarul.ro
Mercenarul Horaţiu Potra a depus luni, 19 ianuarie, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025.
Zi decisivă pentru trimiterea Acordului Mercosur la CJUE. Vot strâns în Parlamentul European # Adevarul.ro
Eurodeputații votează miercuri după-amiază dacă acordul Mercosur va fi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Membrii Parlamentului European sunt sceptici cu privire la respingerea demersului.
Ministrul de Externe Oana Țoiu, la Davos: Atmosfera este puternic influenţată de așteptarea discursului lui Donald Trump # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, miercuri, că cea de-a doua zi la Davos este una axată pe securitate. Ea a precizat totodată că atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă.
Secretarul Trezoreriei SUA califică Danemarca drept „irelevantă” pe măsură ce conflictul cu Groenlanda se adâncește. Ce i-a răspuns șefa Comisiei Europene # Adevarul.ro
Criza diplomatică dintre Statele Unite și Europa, declanșată de ambițiile președintelui Donald Trump privind Groenlanda, capătă accente tot mai dure. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a calificat Danemarca drept „irelevantă”, într-un nou atac la adresa unui aliat tradițional al Washingtonul
Christine Legarde, BCE: Europa are nevoie de o „revizuire profundă” pentru a face față noii ordini internaționale generate de deciziile SUA # Adevarul.ro
Președinta Băncii Centrale Europene a declarat miercuri că economia europeană necesită o „revizuire profundă” pentru a face față „zorilor unei noi ordini internaționale”, în contextul tensiunilor comerciale generate de deciziile recente ale Statelor Unite.
Congresul Național de Salsa ajunge la ediția a 17-a. Vor fi patru zile și patru nopți de dans la Brașov, în perioada 22-26 ianuarie # Adevarul.ro
Brașovul devine capitala dansului latino din România, odată cu cea de-a 17-a ediție a Congresului Național de Salsa. Evenimentul va avea loc între 22 și 26 ianuarie 2026 și reunește școli de dans din întreaga țară, instructori și dansatori pasionați.
Disputa privind Groenlanda face NATO vulnerabil la un atac din partea Rusiei, avertizează un general german # Adevarul.ro
Dezacordul dintre SUA și Europa pe seama Groenlandei face alianța transatlantică vulnerabilă la un atac rusesc pe teritoriul NATO, a avertizat Alexander Sollfrank, șeful comandamentului Forțelor Întrunite ale armatei germane, citat de WSJ.
Taxele și impozitele majorate au redus dramatic puterea de cumpărare a românilor și implicit a consumului, ceea ce face ca multe restaurante să se închidă și să se schimbe trendurile de consum.
Trump anunță că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat marţi, 20 ianuarie, că şi-a pierdut respectul pentru Norvegia de când nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace. De asemenea, acesta este de părere că guvernul norvegian are control asupra premiului.
