BREAKING Contractele futures S&P 500 cresc după ce Trump a declarat că nu va folosi forţa pentru a achiziţiona Groenlanda. Creşteri şi pe bursele europene
Ziarul Financiar, 21 ianuarie 2026 16:30
BREAKING Contractele futures S&P 500 cresc după ce Trump a declarat că nu va folosi forţa pentru a achiziţiona Groenlanda. Creşteri şi pe bursele europene
Undă de şoc la Davos. Preşedintele Trump: Europa nu se îndreaptă într-o direcţie bună. Capitalele europene credeau că nu pot creşte decât prin cheltuieli excesive, migraţie necontrolată şi importuri fără limită. Au înlocuit energia ieftină cu scamatorii verzi, şi-au dus joburile şi industria peste hotare. Au întors spatele la tot ceea ce face naţiunile bogate şi puternice # Ziarul Financiar
ZF Live. Ioana Arsenie, strateg financiar: Schimbările fiscale pun o şi mai mare presiune pe micile businessuri, nu doar din perspectiva creşterii contribuţiilor la stat. Ioana Arsenie, strateg financiar: „Am ajuns într-o zonă de complexitate sporită, nu doar de taxe mai mari“ # Ziarul Financiar
Anul 2026 a adus noi schimbări în zona de fiscalitate, iar printre cele mai afectate companii de aceste modificări sunt chiar micile businessuri. Reducerea plafonului pentru microîntreprinderi şi creşterea impozitului pe dividende sunt printre cele mai importante modificări de la 1 ianuarie, dar nu majorarea taxelor reprezintă, de fapt, principala problemă, ci lipsa clarităţii, este de părere Ioana Arsenie, strateg financiar.
Toată lumea este cu ochii pe preşedintele american: Donald Trump îşi începe discursul de la Davos. ”SUA este în mijlocul celei mai dramatice transformări economice din istoria noastră. Acum suntem cea mai ”hot” ţară de oriunde din lume. SUA este motorul economic al planetei. Când America creşte, toată planeta creşte. Când America scade, cu toţii ne urmaţi. ”. LIVE # Ziarul Financiar
Toţi ochii pe Davos: Preşedintele Trump a sosit în celebra staţiune din Elveţia şi toată lumea aşteaptă discursul său, în mijlocul unor tensiuni fără precedent între UE şi SUA. Înainte de plecare, Trump a declarat că „nu poate exista cale de întoarcere” în privinţa planului său de a prelua Groenlanda de la Danemarca # Ziarul Financiar
Vest Ventures, primul accelerator regional de afaceri din vestul României, se lansează pe 4 februarie la Timişoara. Fondul gestionează 14 milioane de euro, din bani europeni şi capital privat # Ziarul Financiar
Vest Ventures, primul accelerator regional de afaceri din vestul României, se lansează pe 4 februarie la Timişoara. Fondul gestionează 14 milioane de euro, bani proveniţi din Programul Regional Vest 2021-2027 şi din capital privat, şi va oferi finanţare, mentorat şi suport pentru start-up-uri cu potenţial de creştere.
Samir Karia, CEO al Citi în România: În ciuda unui context global complex, România continuă să demonstreze rezilienţă, susţinută de integrarea în coridoarele comerciale europene, dar şi de interesul solid al investitorilor în domenii ca energia, apărarea, producţia şi tehnologia. Există un optimism temperat al mediului de afaceri # Ziarul Financiar
Pentru România, în anul 2026 ajustările ar putea să continue, ceea ce înseamnă reforme structurale, consolidare fiscală, dar sentimentul este marcat de un optimism temperat la nivelul mediului de afaceri, o normalizare treptată a inflaţiei şi o concentrare mai puternică pe competitivitate şi productivitate.
Salariul minim brut de economie se apropie de 1.000 de euro brut. Când poate fi atinsă această borna simbolică? # Ziarul Financiar
Salariul minim brut pe economie ar putea atinge pragul de 1.000 de euro pe lună în următorii ani, dacă ritmul de creştere din ultimii ani va fi menţinut, conform calculelor ZF pe baza datelor publice de la Ministerul Muncii.
Opinie dură a lui Gerard Baker, invitat la Gala ZF 2024, în Wall Street Journal, cel mai puternic cotidian de business. Cum ar arăta lumea dacă Trump ar invada Groenlanda? Victoria ar fi rapidă, dar efectele globale catastrofale: NATO s-ar destrăma, Europa ar fi vulnerabilă în faţa Rusiei şi Chinei, iar America ar pierde supremaţia tehnologică # Ziarul Financiar
Apar primele rezultate financiare pe 2025 în retailul alimentar: Vânzările reţelei de magazine de hiperdiscount La Cocoş au depăşit pragul de 1,5 mld. lei, plus 28%, într-un an marcat de o expansiune agresivă. Compania a deschis anul trecut patru magazine, ajungând la un total de şapte unităţi în Ploieşti (2), Bucureşti, Braşov, Piteşti, Craiova şi Arad # Ziarul Financiar
Retailerul La Cocoş, astăzi cea mai puternică afacere antreprenorială din comerţul alimentar, a închis anul trecut cu afaceri de puţin peste 1,5 mld. lei, potrivit datelor transmise de companie către ZF. Este primul actor din comerţul alimentar care anunţă rezultatele pe 2025, un an dificil, marcat de inflaţie ridicată, de majorări de taxe şi de un consum anemic.
Dacia a vândut aproape 700.000 de maşini în 2025 şi a urcat pe locul doi în Europa la clienţii persoane fizice. Tot mai mulţi clienţi au preferat noul SUV Bigster în versiunea de top # Ziarul Financiar
Dacia a raportat vânzări de 697.408 vehicule la nivel mondial în 2025, în creştere cu 3,1% faţă de anul precedent, pe o piaţă europeană pe care conducerea mărcii a descris-o drept dificilă. Performanţa i-a permis Daciei să urce pe locul doi în clasamentul european al vânzărilor către clienţi persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 7,9%, de la poziţia a treia ocupată în 2024.
Unde a ajuns digitalizarea? Telefonul: portofel digital. Ştiaţi că atunci când v-a prins fără cash într-un taxi puteţi trimite bani şoferului de taxi prin RoPay? # Ziarul Financiar
RoPay, schema de plăţi instant prin care clienţii băncilor care au aderat la acest mecanism pot face plăţi instant doar cu numărul de telefon, prinde tracţiune la nivel naţional.
Celebrul Forum Economic Mondial de la Davos s-ar putea să îşi schimbe locaţia: Larry Fink, preşedintele BlackRock şi co-preşedinte interimar al consiliului de conducere al WEF, a discutat în privat opţiuni care includ mutarea permanentă a summitului din Davos, în condiţiile în care amploarea evenimentului a depăşit deja capacitatea cadrului tradiţional alpin # Ziarul Financiar
Ce estimări are Libra Internet Bank pentru România în anul 2026: Dobânda-cheie va scădea la 6%, de la 6,5%, în condiţiile în care inflaţia anuală ar putea coborî spre intervalul 4-5% la finalul lui 2026, cursul valutar va fi între 5,10 şi 5,15 lei/euro, iar economia României ar putea creşte cu doar 1,2% în 2026 # Ziarul Financiar
Banca centrală va adopta în continuare o politică monetară prudentă, iar dobânda-cheie, aflată la 6,50%, ar putea rămâne o ancoră până în a doua parte a anului, când inflaţia s-ar putea stabiliza şi deveni mai predictibilă. Pentru finalul lui 2026, sunt avansate scenarii care includ două reduceri ale dobânzii de politică monetară, până la nivelul de 6%, potrivit estimărilor Libra Internet Bank.
Pagina verde. ANALIZĂ ZF. Cele mai mari zece proiecte de investiţii reprezintă 15% din fondurile alocate prin PNRR pentru managementul deşeurilor. Care este stadiul investiţiilor în centre de colectare şi fabrici de reciclare. Suceava este pe primul loc ca valoare a investiţiilor în managementul deşeurilor derulate prin PNRR # Ziarul Financiar
Aproape 400 de proiecte din cele 470 depuse pentru a primi finanţare prin măsura Managementul deşeurilor din PNRR s-au realizat în proporţie de peste 90% din punct de vedere tehnic, în timp ce sunt aproape 50 de proiecte care nu au evoluat deloc, în condiţiile în care doar până la finalul lunii august aceste investiţii mai pot fi realizate pentru a beneficia de fonduri, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor platformei publice a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
Declaraţii extrem de dure la Davos ale guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, unul din cei mai vocali critici ai lui Trump: Nu mai suport această complicitate a liderilor care se supun. Ar fi trebuit să aduc o grămadă de genunchiere pentru toţi liderii lumii. Se împart coroane, se dau Premii Nobel. Sper ca oamenii să înţeleagă cât de patetic arată pe scena mondială # Ziarul Financiar
Bursă. Acţiunile Patria Bank au crescut cu peste 50% de când acţionarul majoritar a anunţat că vrea să îşi vândă parţial sau integral deţinerea # Ziarul Financiar
EEAF Financial Services, vehicul de investiţii olandez susţinut de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi acţionar majoritar al Patria Bank (PBK), a anunţat vara trecută că analizează posibilitatea de a vinde parţial sau integral participaţia de 84% din acţiunile instituţiei de credit listate la BVB.
Bursă. Activele fondului tranzacţionat la bursă care urmăreşte indicele BET-EF au crescut de cinci ori de la listarea de anul trecut # Ziarul Financiar
Fondul deschis de investiţii Globinvest Energy & Financials (simbol bursier GIBEFETF) înregistra zilele trecute active de 11 mil. euro, de cinci ori mai mult decât la momentul listării din 2025 a ETF-ului (exchange traded fund/fond tranzacţionat la bursă), conform calculelor realizate de ZF.
Bursă. După zece şedinţe de tranzacţionare din 2026, Bursa de Valori Bucureşti a crescut cu 9,3%, dar ultimele două zile au adus corecţii şi vânzări. Fondul Proprietatea (+25%), Transgaz şi Nuclearelectrica (+16%) ies în evidenţă. Care sunt aşteptările # Ziarul Financiar
După primele 10 şedinţe de tranzacţionare din 2026, Bursa de Valori Bucureşti înregistrează un început de an pozitiv, cu lichiditate sporită, dar cu episoade de corecţie în ultimele două zile din cauza unor şocuri externe. Indicele principal BET a urcat cu 9,3% de la debutul anului, susţinut de lichiditate ridicată şi de evoluţii spectaculoase ale unor acţiuni din structura sa.
Lupta titanilor: Val de insulte de o săptămână între Elon Musk şi şeful Ryanair, Michael O'Leary, după ce compania aeriană a respins folosirea Starlink pentru wifi în avioane. ”Ryanair lansează o promoţie ‘Great Idiots’ special pentru Elon şi pentru orice alţi idioţi de pe X”, ”Poate ar trebui să cumperi Ryanair - Bună idee!”. Acţiunile Ryanair, în creştere cu 3,44% # Ziarul Financiar
Bursă. Electroalfa îşi detaliază strategia înainte de debutul ofertei de listare la Bursa de Valori: expansiune internă şi chiar externă, investiţii în energie şi posibile achiziţii # Ziarul Financiar
Electroalfa International, companie antreprenorială din Botoşani, intră în linie dreaptă pentru listarea la Bursa de Valori Bucureşti cu exporturi de peste 22% din venituri, investiţii industriale aflate în diferite stadii de implementare şi planuri de intrare pe piaţa stocării energiei, potrivit anunţului de intenţie de listare.
Oana Hulub, fostul om de marketing al Motorola, preia promovarea diviziei de cloud suveran a grupului Schwarz IT (Lidl şi Kaufland) în România # Ziarul Financiar
Oana Mihaela Hulub, executivul care a coordonat în ultimii şase ani activităţile de marketing pentru brandul de telefoane Motorola în cadrul Lenovo România, a făcut trecerea către industria de servicii IT enterprise. Începând cu luna ianuarie 2026, aceasta a preluat funcţia de Senior Marketing Manager pentru divizia de cloud STACKIT din cadrul Schwarz IT România - hub-ul local de tehnologie al grupului german care deţine retailerii Lidl şi Kaufland.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Anton Ioan Măzărianu, directorul general al producătorului COMES din Săvineşti, judeţul Neamţ: Am investit pentru a putea produce utilaje de gabarit mai mare, până în 450 de tone. Le vom transporta pe autostrada Modovei # Ziarul Financiar
Compania COMES din comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, care livrează utilaje sub presiune de gabarit mare şi piese de schimb pentru industria chimică, petrochimică, petrol şi gaze, a investit în echipamente care permit producţia unor utilaje de gabarit mai mare, de până în 450 de tone.
Bursă. Ce spune Franklin Templeton despre Aeroporturi şi Porturi Constanţa, companii de stat la care Fondul Proprietatea deţine pachete minoritare, dar sunt vizate de o preluare integrală de către stat. Fondul are o capitalizare de 2,1 mld. lei şi active de circa 2,6 mld. lei. De la începutul lui 2026 acţiunile au urcat cu 26% # Ziarul Financiar
În teleconferinţa Fondului Proprietatea pentru prezentarea rezultatelor preliminare pe 2025, din 19 ianuarie 2026, managerii Franklin Templeton – administratorul Fondului - au fost întrebaţi despre cel mai sensibil subiect pentru investitori: intenţia statului român de a prelua participaţiile de 20% deţinute de FP la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) şi la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC). Deţinerile la cele două companii reprezintă 73% din activele Fondului.
MOL, după anunţul de preluare a NIS de la Gazprom: Compania operează aproape 400 de staţii de servicii în Serbia, România şi Bosnia şi Herţegovina. Tranzacţia poate consolida suplimentar strategia MOL orientată către consumator # Ziarul Financiar
Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS).
ZF IT Generation. Start-up pitch, Start-up-ul deep tech WakeZ a atras 1,5 mil. euro pentru a dezvolta o tehnologie de monitorizare a somnului în timp real. Fondatorii vizează înregistrarea ca dispozitiv medical în UE în acest an # Ziarul Financiar
WakeZ, start-up clujean care dezvoltă o tehnologie de monitorizare şi intervenţie asupra somnului în timp real, a atras o finanţare de 1,5 milioane de euro de la ADR Nord-Vest. Finanţarea i-a permis echipei să construiască un laborator de somn propriu în Cluj-Napoca, echipat cu trei polisomnografe, şi să dezvolte modele de inteligenţă artificială pentru analiza fazelor de somn folosind date colectate de la dispozitive de tip Apple Watch.
