Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia
Basilica.ro, 21 ianuarie 2026 17:50
Sfinții Daniil și Misail de la Turnu au fost evocați marți printr-un roman lansat la Mănăstirea Cozia. Volumul este intitulat „Daniel și Daniil”. Lucrarea este semnată de către Gheorghe Smeoreanu și oferă cititorilor o nouă perspectivă asupra moștenirii monahale din regiune. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evidențiat valoarea literară și duhovnicească a romanului. „Receptarea…
17:40
Tipografia Cărților Bisericești marchează Anul Constantin Brâncuși cu reduceri la un volum dedicat marelui sculptor # Basilica.ro
Tipografia Cărților Bisericești a anunțat reduceri de preț pentru volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, scris de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Reducerea de 20% este oferită în contextul anului 2026, declarat prin lege „Anul Constantin Brâncuși”. Volumul a fost publicat în anul 2013, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române. Lucrarea surprinde aspecte din…
Acum o oră
17:30
Inimă de Părinte: Episcopia Spaniei și Portugaliei a oferit sprijin pentru copiii în dificultate # Basilica.ro
Episcopia Spaniei și Portugaliei a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2025 o nouă etapă a proiectului „Inimă de Părinte – dragoste pentru copiii părăsiți”. Scopul activității a fost sprijinirea copiilor proveniți din medii defavorizate, dar și a persoanelor vulnerabile. Acțiunea filantropică s-a realizat printr-o colaborare între Episcopia Spaniei și Portugaliei și mai multe eparhii din țară.…
Acum 4 ore
16:00
Două volume despre Centenarul Patriarhiei Române vor fi prezentate la Facultatea de Teologie din București # Basilica.ro
Lucrarea „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, publicată în două volume, va fi prezentată în data de 26 ianuarie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La eveniment sunt invitați să ia cuvântul: pr. lect. Cosmin Pricop, decanul facultății, pr. prof George Grigoriță, pr. prof. Sorin Șelaru și pr. prof. Mihail Simion…
15:40
Episcopia Caransebeșului construiește la Oțelul Roșu un centru de sprijin pentru copii # Basilica.ro
Episcopia Caransebeșului a turnat fundația Centrului Multifuncțional „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin. În cele trei luni de la demararea proiectului, a fost îndepărtat stratul vegetal, au fost turnate fundațiile continue, s-a montat armătura în grinzile de fundare și a fost finalizată armarea plăcii de pardoseală, anunță reprezentanții eparhiei. Prin activități sportive,…
15:20
40% dintre copii nu ar spune părinților dacă sunt abuzați: Avertismentul World Vision România # Basilica.ro
World Vision România avertizează că 40% dintre copii nu ar apela la părinți dacă ar fi victime ale unui abuz, datele organizației indicând o reticență alarmantă a minorilor de a raporta situații periculoase, inclusiv din mediul digital, subliniază Agerpres. Conform unui sondaj realizat de World Vision România, doar jumătate dintre copii ar apela la poliție…
15:10
Clopotele bisericilor din Episcopia Oradiei vor bate la unison în memoria Episcopului Roman Ciorogariu # Basilica.ro
Episcopia Oradiei pregătește o serie de evenimente religioase dedicate Episcopului Roman Ciorogariu, ctitorul eparhiei reînființate după Marea Unire. Manifestările încep miercuri seară, la ora 21:00, când clopotele tuturor bisericilor din episcopie vor bate pentru a marca 90 de ani de la mutarea ierarhului la cele veșnice. Manifestări de Unirea Principatelor Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de…
14:30
„Dacă suntem oameni cu înțelepciune, realizăm că măcar în trei direcții, dacă nu în mai multe, ar trebui să se îndrepte recunoștința noastră; în primul rând către Dumnezeu, în al doilea rând către părinții noștri, în al treilea rând către profesorii noștri și în al patrulea rând către toți cei ce ne-au făcut bine”, a…
14:20
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie, la parohia „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara. Preasfințitul Părinte Nestor, făcând referire la pericopa evanghelică a minunii vindecării celor 10 leproși, a vorbit despre recunoștința pe care se cuvine să…
Acum 6 ore
13:30
Ziua Unirii Principatelor Române va fi marcată la Ministerul Agriculturii printr-un târg de produse tradiționale # Basilica.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va organiza, în perioada 22–24 ianuarie, un târg de produse tradiționale românești, dedicat celebrării Zilei Unirii Principatelor Române și promovării identității culinare autohtone. Târgul va fi deschis publicului între orele 9:00 și 19:00, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit Agerpres, „vizitatorii sunt invitați să descopere produse tradiționale realizate…
12:50
La invitația comunității benedictine, Episcopul Siluan al Italiei a slujit în bazilica unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel # Basilica.ro
La invitația comunității monastice benedictine, Episcopul Ortodox Român Siluan al Italiei a oficiat marți slujba Vecerniei la Basilica San Paolo Fuori le Mura din Roma, unde se află mormântul Sf. Ap. Pavel. Ierarhului român i s-a alăturat un sobor de clerici români din regiunea italiană Lazio. La final, Preasfinția Sa a mulțumit în limba italiană gazdelor…
Acum 8 ore
12:10
Urme ale unei mănăstiri din perioada bizantină au fost descoperite recent în guvernoratul Sohag, din sudul Egiptului. Aceasta oferă noi informații despre organizarea și viața comunităților de călugări din Egiptul de Sus. Ministrul Turismului și Antichităților din Egipt, Sherif Fathi, a subliniat că descoperirea reflectă bogăția patrimoniului istoric egiptean și diversitatea formelor de viață religioasă…
12:00
Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire # Basilica.ro
Arhiepiscopul Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire, a fost pomenit marți la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a anunțat că, în ziua de pomenire a Sf. Eftimie cel Mare, vor fi pomeniți toți ierarhii care au condus eparhia în cei aproape 600 de ani…
11:10
Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși a avut loc la Ambasada României în Cipru # Basilica.ro
Primul eveniment al Anului Internațional Brâncuși, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român, s-a desfășurat în perioada 15–16 ianuarie, la Ambasada României în Cipru. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Manifestarea a avut loc la Nicosia…
Acum 12 ore
10:10
Patriarhul Daniel despre legalitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor de Personal din cadrul Bisericii # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj cu prilejul întâlnirii reprezentanților eparhiilor responsabili de managementul resurselor umane, organizată marți la Centrul Cultural-Misionar Familia din Pantelimon, județul Ilfov. „Biserica Ortodoxă Română este chemată să își împlinească misiunea într-un cadru juridic, social și tehnologic aflat într-o continuă schimbare. Respectarea legilor statului, cu afirmarea…
10:00
Maica Alexandra, 35 ani de la mutarea la Domnul. Fosta prințesă, înmormântată cu un pumn de pământ românesc alături # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 35 de ani de la mutarea la cele veșnice a Maicii Alexandra, născută ca Principesa Ileana a României, fiica Regelui Ferdinand I Întregitorul și a Reginei Maria. S-a născut la Palatul Cotroceni în 23 decembrie 1908 (uneori data este socotită conform calendarului revizuit – 5 ianuarie 1909). Prin mama ei, era înrudită…
09:30
90 de ani de la trecerea la Domnul a primului Episcop al Oradiei, Roman Ciorogariu: A participat la Marea Unire din 1918 # Basilica.ro
Miercuri se împlinesc 90 de ani de la trecerea la Domnul a Episcopului Roman Ciorogariu, primul ierarh al Oradiei și participant, ca delegat, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Născut în 6 decembrie 1852, în localitatea Pecica, județul Arad, cu numele de botez Romul Nicolae, viitorul ierarh provenea dintr-o…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română a adus precizări. Citește mai mult. Materic digital:…
Să ne străduim să fim oameni euharistici, oameni plini de mulțumire, îndeamnă PS Samuel Bistrițeanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a îndemnat duminică la manifestarea recunoștinței pentru toate cele din viața noastră, deoarece s-au întâmplat din voința lui Dumnezeu. Vorbind despre vindecarea celor zece leproși din Evanghelie, ierarhul a explicat că mântuirea are un sens mai larg, cuprinzând nu doar dobândirea vieții veșnice,…
00:10
Calendar Ortodox, 21 ianuarie Sfântul Maxim Mărturisitorul S-a născut către anul 580 în Constantinopol, într-o familie de neam ales. El a primit învăţătură temeinică de la cei mai de seamă dascăli ai vremii. De aceea, în anul 610, a fost chemat de împăratul Heraclie (610-641) la curtea sa, unde l-a făcut mare sfetnic al împărăţiei,…
Parohia românească din Gijón, Spania, și-a sărbătorit hramul printr-o campanie de donare de sânge # Basilica.ro
Enoriașii Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” Gijón – Oviedo, Spania, au participat duminică la o campanie de donare de sânge. Inițiativa a fost prilejuită de sărbătoarea hramului lăcașului de cult. Un număr de 40 de persoane au donat sânge, o expresie a implicării comunității românești în viața societății. Activitatea a avut loc cu sprijinul Unității…
19:40
PS Timotei Prahoveanul: Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de cea pe care o observăm sau care ni se prezintă # Basilica.ro
„Pacea pe care o oferă Domnul este diferită de pacea pe care o observăm noi sau care ni se prezintă în diferite forme. Nu este liniștea aparentă a cimitirelor, nici echilibrul fragil al puterilor care se neutralizează reciproc”, a spus marți Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost delegatul Preafericitului Părinte…
19:40
PS Benedict: Recunoștința nu este doar un gest exterior, ci arată că omul a înțeles binele primit # Basilica.ro
„Recunoștința nu este doar un gest exterior, nu este doar o politețe, ci arată că omul a înțeles binele primit și că știe să așeze lucrurile în ordinea lor firească”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Benedict. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Fetindia din județul Sălaj, unde a binecuvântat lucrările de renovare săvârșite în…
19:20
De Ziua Unirii Principatelor, o parohie arădeană invită copiii și tinerii la un concurs de șah # Basilica.ro
Parohia Arad Bujac, în parteneriat cu Palatul Copiilor Arad, organizează ediția a treia a Concursului de Șah. Evenimentul va avea loc pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, de la ora 10:00, la Centrul Pastoral „Sfântul Nicolae”, din Arad. Concursul este dedicat începătorilor și este structurat pe trei categorii de vârstă: copii până în 10…
18:10
Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a debutat, luni, la Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Iosif” din București. Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la eveniment a fost delegat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, care a fost însoțit de arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești…
18:10
În cel de-al doilea articol dedicat prezentării sfintelor lunii ianuarie veți găsi exemple de femei, atât din primele secole ale creștinismului, cât și din perioada modernă, modele de mărturisitoare, cuvioase sau nebune pentru Hristos. Sf. Mc. Agnia din Roma – 21 ianuarie Sfânta Agnia s-a născut în secolul al III-lea, într-o familie de creștini din…
16:30
Boboteaza la Chișinău: Taina Botezului rămâne pentru fiecare dintre noi o pecete a Duhului Sfânt, spune IPS Petru # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat luni Sfânta Liturghie și slujba de sfințire mare a apei la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău. Slujba a fost săvârșită alături de un sobor de clerici de la Centrul Eparhial cu ocazia Botezului Domnului, serbat după calendarul nerevizuit. „Fiecare dintre noi așteptăm această sărbătoare împărătească, botezul Mântuitorului…
16:20
În Arhiepiscopia Sibiului va fi construit un centru destinat copiilor proveniți din medii vulnerabile # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sibiului a lansat luni proiectul pentru construirea unui nou Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copiii proveniți din mediile vulnerabile. La eveniment au luat parte reprezentanți ai conducerii eparhiale, echipa de management a proiectului și arhitectul lucrării. Sprijin pentru copii În deschiderea evenimentului, Părintele Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a transmis mesajul Înaltpreasfințitului…
16:10
Episcopul Macarie al Europei de Nord și-a serbat onomastica în comunitatea românească din Haugesund, Norvegia # Basilica.ro
Episcopul Macarie al Europei de Nord și-a sărbătorit luni ziua onomastică la Haugesund, Norvegia, de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia românească din orașul norvegian, aflată sub ocrotirea celor doi cuvioși. Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat actualitatea mesajului duhovnicesc al celor doi sfinți cuvioși: „Sfinții…
16:10
Expoziția „Cer de lagăr”, semnată de istoricul Marius Oprea, a fost vernisată duminică, în Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu”, de la Mănăstirea Turnu din județul Prahova. Evenimentul a început cu cuvântul de deschidere al părintelui arhimandrit Valentin Mâțu, starețul lăcașului de cult, care a evocat persecuțiile la care au fost supuși deținuții politici în…
16:00
PS Ignatie: Practicarea recunoștinței vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie # Basilica.ro
„Practicarea recunoștinței este cea care vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Preasfinția Sa a slujit la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului. La predică, ierarhul a explicat pasajul evanghelic despre Vindecarea celor zece leproși, vorbind despre importanța recunoștinței, numită „aristocrație…
15:40
Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară a Regelui Mihai I, a fost înmormântată la Atena # Basilica.ro
Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoară primară a Regelui Mihai I al României, a fost condusă luni pe ultimul drum pământesc la Atena, informează Agerpres. Funeraliile Principesa Irina a Greciei și Danemarcei au avut loc la Catedrala Mitropolitană din Atena, în prezența membrilor Familiei Regale a Greciei, alături de reprezentanți ai Caselor Regale din…
15:40
Persecuția asupra creștinilor afectează profund viața de familie, avertizează raportul Open Doors # Basilica.ro
Potrivit raportului World Watch List 2026, realizat de organizația Open Doors, persecuția religioasă îndreptată împotriva creștinilor are un impact direct asupra vieții de familie, convertiții fiind supuși presiunilor, abuzurilor și marginalizării chiar din partea propriilor rude. Documentul arată o agravare a persecuției împotriva creștinilor la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate, cu…
15:30
În ziua de marți, 20 ianuarie 2026, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în vizită, la Reședința Patriarhală, pe Excelența Sa Domnul Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului la București. Excelența Sa a fost însoțit de Domnul Erez Golan, Șeful Adjunct al Misiunii din cadrul Ambasadei Israelului la București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a exprimat…
14:50
Ministerul Educației a lansat luni apelul național privind selecția cadrelor didactice pentru intrarea în Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital”. Concursul se adresează cadrelor didactice care predau sau doresc să predea în spital în educația timpurie; în învățământul primar, gimnazial și liceal. Înscrierea se face exclusiv electronic, iar depunerea candidaturilor se realizează pe…
14:40
PS Sofronie avertizează: Drogurile promit înălțimi rapide, dar oferă prăbușiri lăuntrice și depresii. Soluția este Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a avertizat, într-un interviu acordat Agerpres, că drogurile reprezintă un mare pericol pentru tineri, pentru că promit „înălțimi rapide”, dar oferă, în schimb, „prăbușiri lăuntrice și depresii”. Potrivit Episcopului Oradiei, substanțele stupefiante sunt un surogat al binelui autentic, căutat de oameni pentru a înlocui iubirea și sensul care le lipsesc într-un…
14:20
Responsabilii de personal din Biserica Ortodoxă Română au discutat gestionarea resurselor umane în noul context legislativ # Basilica.ro
Responsabilii cu personalul din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române situate în interiorul granițelor țării s-au reunit marți la Centrul Cultural-Misionar „Familia” al Patriarhiei Române din Pantelimon, județul Ilfov, pentru a discuta despre gestionarea resurselor umane în contextul noilor reglementări legislative și al tranziției la platforma Reges Online. Reuniunea, intitulată „Legalitate, specificitate și responsabilitate în activitatea compartimentelor…
13:20
Mitropolitul Ioan, apel la încetarea violenței împotriva femeilor: Nu ne mai ucideți mamele, soțiile și fiicele! # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului a făcut duminică apel la rugăciune pentru familii și la încetarea violenței îndreptate împotriva femeilor. „Aș ridica o rugăciune către Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră, Banatul și lumea întreagă”, a spus Înaltpreasfinția Sa. „Către frățiile voastre aș avea o rugăminte: Să ne rugăm pentru familii, pentru că anul care a trecut,…
13:20
Ambasadorul Israelului, impresionat de formarea elevilor Seminarului Teologic Ortodox din București # Basilica.ro
Excelența Sa Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului în România, a vizitat marți Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București, unde și-a exprimat aprecierea față de pregătirea teologică temeinică a elevilor și de formarea în domeniile uman și real pe care instituția o oferă. În cadrul vizitei, ambasadorul s-a întâlnit cu Arhimandritul Nectarie Șofelea, directorul instituției de…
11:50
În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română aduce următoarele precizări: Potrivit Constituției României, „Statul român asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege” (art. 32, alin. 7). Totodată, Declarația Universală…
11:30
După nouă ani de eforturi, românii din Carolina de Sud au participat la sfințirea bisericii lor # Basilica.ro
După nouă ani de eforturi susținute, românii din Carolina de Sud au participat duminică la sfințirea Bisericii „Sfântul Grigorie Teologul” din Easely, unica parohie românească din acest stat american. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi, alături de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu…
10:50
Cultura ca dar de sus și frumosul ca teologhisire: Pomenirea Mitropolitului Anastasie Crimca la Mănăstirea Dragomirna # Basilica.ro
Mitropolitul Anastasie Crimca a fost omagiat duminică la mănăstirea suceveană Dragomirna, pe care a ctitorit-o, printr-o serie de manifestări liturgice și culturale. Un sobor de preoți condus de pr. Constantin-Ciprian Blaga, consilier la Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat un Parastas la mormântul ierarhului din pridvorul bisericii mari a mănăstirii. La finalul slujbei,…
09:50
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a subliniat luni, la sărbătoarea Botezului Domnului, potrivit calendarului nerevizuit, că această mare prăznuire „ne duce la sfințirea omului și la înnoirea întregii existențe prin jertfa lui Hristos”. Episcopul Basarabiei de Sud a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea Roșu, raionul Cahul, împreună cu un sobor de…
09:40
PS Timotei Prahoveanul despre al zecelea lepros: Ceilalți s-au vindecat, dar credința lui l-a mântuit # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut duminică, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, o pledoarie pentru recunoștință, în contextul explicării Evangheliei despre Vindecarea celor 10 leproși. „Ceilalți s‑au vindecat, dar credința lui l‑a mântuit”, a spus Preasfinția Sa despre al zecelea lepros, care s-a întors să mulțumească Domnului. „S‑a spus…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României transmite un mesaj de compasiune pentru victimele tragediei feroviare din Spania Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de compasiune în urma tragicului accident feroviar produs…
00:00
Calendar Ortodox 20 ianuarie Cuviosul Părinte Eftimie cel Mare Era de neam din cetatea Melitina Armeniei şi s-a născut în anul 377 din părinţi binecredincioşi, Pavel şi Dionisia, fiind născut din făgăduinţă şi primind, la botez, numele de Eftimie, care, în limba greacă, înseamnă ,,veselie”. După moartea tatălui său, mama sa l-a încredinţat fratelui ei,…
PS Ignatie, alături de românii din Leeds: Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor # Basilica.ro
Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului. Ierarhul a subliniat că datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor. La sărbătoarea parohiei au luat parte numeroși credincioși, alături de doamna Nicoleta Loredana Teodorovici, Consulul General al României la Manchester,…
18:50
„Comuniunea presupune nu doar credință, ci și mulțumire adusă Domnului”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Nicolae” din Potcoava, județul Olt. Credința Preasfințitul Părinte Sebastian a subliniat că nu este suficientă doar credința pentru mântuire. „Evanghelia ne arată tuturor că, prin simpla credință,…
Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu, îndeamnă IPS Irineu # Basilica.ro
„Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Irineu. Arhiepiscopul Alba Iuliei a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș, județul Mureș. Să mulțumim lui Dumnezeu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat valoarea pe care recunoștința o are în viața creștinilor și…
