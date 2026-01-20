Botezul Domnului ne duce la înnoirea întregii existențe, a spus PS Veniamin
Basilica.ro, 20 ianuarie 2026 09:50
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a subliniat luni, la sărbătoarea Botezului Domnului, potrivit calendarului nerevizuit, că această mare prăznuire „ne duce la sfințirea omului și la înnoirea întregii existențe prin jertfa lui Hristos”. Episcopul Basarabiei de Sud a slujit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din localitatea Roșu, raionul Cahul, împreună cu un sobor de…
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
PS Timotei Prahoveanul despre al zecelea lepros: Ceilalți s-au vindecat, dar credința lui l-a mântuit # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut duminică, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, o pledoarie pentru recunoștință, în contextul explicării Evangheliei despre Vindecarea celor 10 leproși. „Ceilalți s‑au vindecat, dar credința lui l‑a mântuit”, a spus Preasfinția Sa despre al zecelea lepros, care s-a întors să mulțumească Domnului. „S‑a spus…
Acum 2 ore
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României transmite un mesaj de compasiune pentru victimele tragediei feroviare din Spania Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de compasiune în urma tragicului accident feroviar produs…
Acum 12 ore
00:00
Calendar Ortodox 20 ianuarie Cuviosul Părinte Eftimie cel Mare Era de neam din cetatea Melitina Armeniei şi s-a născut în anul 377 din părinţi binecredincioşi, Pavel şi Dionisia, fiind născut din făgăduinţă şi primind, la botez, numele de Eftimie, care, în limba greacă, înseamnă ,,veselie”. După moartea tatălui său, mama sa l-a încredinţat fratelui ei,…
Acum 24 ore
19:30
PS Ignatie, alături de românii din Leeds: Datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor # Basilica.ro
Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului. Ierarhul a subliniat că datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor. La sărbătoarea parohiei au luat parte numeroși credincioși, alături de doamna Nicoleta Loredana Teodorovici, Consulul General al României la Manchester,…
18:50
„Comuniunea presupune nu doar credință, ci și mulțumire adusă Domnului”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Nicolae” din Potcoava, județul Olt. Credința Preasfințitul Părinte Sebastian a subliniat că nu este suficientă doar credința pentru mântuire. „Evanghelia ne arată tuturor că, prin simpla credință,…
18:00
Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu, îndeamnă IPS Irineu # Basilica.ro
„Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Irineu. Arhiepiscopul Alba Iuliei a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș, județul Mureș. Să mulțumim lui Dumnezeu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat valoarea pe care recunoștința o are în viața creștinilor și…
17:10
Episcopul Italiei a binecuvântat noul centru comunitar al parohiei românești din L’Aquila # Basilica.ro
Episcopul Siluan al Italiei a slujit duminică în parohia românească din L’Aquila, unde a binecuvântat noul centru comunitar. Slujirea a fost prilejuită și de serbarea hramului, Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei. Noul centru reprezintă un spațiu important pentru desfășurarea activităților catehetice, culturale și sociale ale comunității românești din zonă. Clădirea a fost edificată…
16:50
Sărbătoarea Botezului Domnului în Țara Sfântă: Arhiepiscopul Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului # Basilica.ro
Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului. Din Țara Sfântă, a oferit mai multe detalii pentru Basilica.ro Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.…
15:50
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a evidențiat duminică recunoștința față de Dumnezeu, amintind că „toate cele bune vin de la El și nu trebuie să uităm să-I mulțumim, nu doar cu vorba, ci cu viața schimbată”. Episcopul Covasnei și Harghitei a slujit la Catedrala „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea…
15:50
Salvamontiștii din Bușteni au primit Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
Salvamontiștii din Bușteni au primit duminică Diploma și medalia Centenarului Patriarhiei Române. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Caraiman, după Sfânta Liturghie. Arhimandritul David Petrovici, starețul Mănăstirii Caraiman, le-a înmânat diplomele salvatorilor și le-a transmis binecuvântarea și felicitarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru tot efortul depus în slujba cetățenilor și turiștilor aflați în dificultate pe…
15:50
Sărbătoarea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril a reunit comunitatea la Biserica Bucur Ciobanul din Capitală # Basilica.ro
Sărbătoarea Sfinților Ierarhi Atanasie și Chiril a reunit comunitatea, duminică, la hramul Bisericii „Bucur Ciobanul” din Capitală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți condus de Părintele Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Stâlpi ai Ortodoxiei Părintele Silviu Tudose a evidențiat lucrarea celor doi mari ierarhi ai…
15:40
O nouă săptămână cu imagini inedite surprinse în lumea ortodoxă. Locuri de pelerinaj, comemorări sau momente liturgice sunt doar câteva dintre subiectele care au inspirat fotografii profesioniști sau amatori în perioada 12 – 18 ianuarie 2026. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram …
15:20
Sfințire de biserică la Gleisdorf, Austria, pusă sub ocrotirea unui sfânt român și a unui sfânt local # Basilica.ro
Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord a sfințit sâmbătă biserica ortodoxă română din Gleisdorf, Austria. Noua biserică este închinată Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și Sfântului Ierarh Rupert de Salzburg. I s-au alăturat în slujire Episcopul Macarie al Europei de Nord, Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei…
15:00
Episcopul Spaniei și Portugaliei: Mesaj de condoleanțe pentru victimele accidentului feroviar din Córdoba # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a transmis luni un mesaj de condoleanțe pentru victimele accidentului feroviar din provincia Córdoba, sudul Spaniei. „Adresăm mesajul nostru de compasiune familiilor îndoliate, cărora le suntem alături, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos să-i odihnească în pace pe cei adormiți, pe cei răniți să-i ridice din patul durerii…
14:30
Arhim. Elisei Nedescu: Dacă Hristos nu a unit firea omenească și cea dumnezeiască, mântuirea noastră ar fi fost cu neputință # Basilica.ro
„Dacă Hristos nu a unit firea omenească cu firea Sa dumnezeiască, mântuirea noastră ar fi fost cu neputință”, a explicat duminică Arhim. Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași. „Iar Maica Domnului, prin nașterea lui Iisus Hristos, este Născătoare de Dumnezeu. Aceasta este învățătura fundamentală și cristologică, stabilită de Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, pe…
14:20
Unica parohie din Sibiu care îl are ca ocrotitor pe Sf. Antonie cel Mare și-a sărbătorit hramul # Basilica.ro
Unica parohie din Sibiu care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Antonie cel Mare și-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a oficiat Sfânta Liturghie duminică, la o zi după prăznuirea sfântului ocrotitor. Mitropolitul Ardealului a tâlcuit Evanghelia Duminicii a 29-a după Rusalii, care prezintă minunea vindecării celor zece leproși, subliniind importanța recunoștinței față…
14:00
Slujbe de mulțumire în toate lăcașurile de cult, la celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Basilica.ro
La aniversarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), un eveniment crucial din istoria poporului român și o încununare a unui ideal național realizat la București prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Țării Românești, Patriarhia Română anunță următorul program în cadrul căruia va fi celebrat…
12:20
Mitropolitul Anastasie Crimca, ctitor de mănăstire și spital, patron al artelor creștine: 397 ani de la mutarea la Domnul # Basilica.ro
Anastasie Crimca, numit la botez Ilie, s-a născut la Suceava în preajma anului 1560, ca fiu al lui Ioan și Cristina Crimca, familie înstărită și înrudită cu boierii vremii. „Rămânând în oaste câţiva ani, tânărul Ilie Crimca a fost îndemnat de Duhul Sfânt să se facă ostaş al lui Hristos. Deci, renunţând la cele pământeşti, a intrat…
11:20
Patriarhul României transmite un mesaj de compasiune pentru victimele tragediei feroviare din Spania # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de compasiune în urma tragicului accident feroviar produs în sudul Spaniei, care s-a soldat cu peste 39 de persoane decedate și cel puțin o sută rănite. Tragedia s-a produs duminică la ora locală ora 19:45 când un tren de mare viteză care circula de la…
10:40
Traseul Unirii: Adrian Șovea aleargă de la București la Iași, pentru a ajuta copiii cu dizabilități # Basilica.ro
Între 19 și 24 ianuarie, când România sărbătorește puterea unirii, Adrian Șovea, ultramaratonist caritabil, pornește într-o cursă a inimii: 420 de kilometri alergați de la Piața Unirii din București până la Piața Unirii din Iași, anunță Fiideajutor.ro, platforma de fapte bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Scopul acțiunii este să sprijine copiii cu dizabilități susținuți…
10:20
PS Teofil Trotușanul a slujit la Mănăstirea Piatra Tăieturii, aflată la peste 1.700 de metri altitudine # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Piatra Tăieturii din județul Suceava. Este situată la peste 1.700 de metri altitudine, în Munții Bistriței. Episcopul vicar a tâlcuit Pilda celor zece leproși, arătând legătura dintre boala trupească și starea sufletească a omului: „În tâlcuirea Sfinților…
Ieri
10:10
Mitropolitul Teofan: Nu este o boală mai mare în Biserică decât îndepărtarea de credința cea adevărată # Basilica.ro
„Nu este o boală mai mare în Biserică decât îndepărtarea de credința cea adevărată”, a subliniat Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei duminică, la hramul Mănăstirii Copou din Iași. Așezământul monahal și-a cinstit ocrotitorii, pe Sf. Ier. Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei. „Biserica ne-a pus în față chipuri ale Sfințeniei: Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Puterile…
09:00
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, își serbează luni onomastica, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Macarie cel Mare. Sfântul Macarie cel Mare, cunoscut și ca Macarie Egipteanul, a fost unul dintre Părinții pustiei egiptene cu cea mai mare autoritate, fiind ucenic al Sfântului Antonie cel Mare. Biografia ierarhului Preasfințitul Părinte Macarie s-a…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului. Citește mai mult. Deshumare la Pasărea:…
00:00
Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 19 ianuarie Sfântul Macarie cel Mare Numit şi Macarie Egipteanul, s-a născut în jurul anului 300 în Egipt, în localitatea Ptinapar, din părinţi creştini şi din fragedă vârstă s-a nevoit la deprinderea credinţei şi a faptelor bune. În tinerețe, când părinții săi au stăruit să se căsătorească, Macarie s-a retras în pustie și…
18 ianuarie 2026
18:10
Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, spune PS Nectarie de Bogdania # Basilica.ro
„Mulțumirea și recunoștința sunt cele care aduc harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a spus duminică Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului, la Mănăstirea Sihăstria. Preasfinția Sa a explicat Evanghelia duminicii care prezintă vindecarea celor zece leproși, dintre care doar unul mulțumește pentru darul primit. „Samarineanul vindecat este chipul omului care nu…
16:30
Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, îndeamnă PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, convinși fiind că, prin mulțumire, viața noastră devine o Liturghie vie”, a îndemnat PS Paisie Sinaitul, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfinția Sa a vorbit despre recunoștință, făcând referire la vindecarea celor 10 leproși prezentată în Evanghelia duminicii. Dintre cei 10 care i-au cerut ajutorul Mântuitorului…
13:50
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că recunoștința este o stare de smerenie și sănătate a sufletului. Patriarhul României a făcut referire la vindecarea celor zece leproși din Evanghelia zilei, dintre care doar unul s-a întors și a fost recunoscător. „Imediat după ce a…
12:20
PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă ca atunci când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința și vom primi # Basilica.ro
„Învățăm din Evanghelia de astăzi că de fiecare dată când cerem ajutor de la Dumnezeu, să o facem cu toată credința, iar atunci și dorința noastră, rugăciunea noastră se va împlini”, a îndemnat duminică Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a evidențiat importanța rugăciunii însoțită de…
10:20
Duminică se împlinesc 128 de ani de la trecerea în veșnicie a protopsaltului Dimitrie Suceveanu. S-a născut în Suceava, probabil prin 1813, data exactă a nașterii nu se știe exact. Familia sa a venit la Iași pe când Dimitrie era copil. A parcurs Gimnaziul „Vasilian” şi cursurile Şcolii de muzică psaltică a Mitropoliei Moldovei, școală…
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, își serbează duminică onomastica, de sărbătoarea Sf. Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare a ajuns arhiepiscop al Alexandriei la vârsta de numai 30 de ani. Anterior, participase la Primul Sinod Ecumenic unde a combătut erezia lui Arie. Sfântul Grigore de Nazianz spune despre Sfântul Atanasie…
00:00
† Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei; Duminica a 29-a după Rusalii (Vindecarea celor 10 leproși) # Basilica.ro
Calendar Ortodox 18 ianuarie Sfântul Atanasie cel Mare S-a născut în anul 295, în Alexandria Egiptului, din părinți creștini. La 8 iunie 328, Sfântul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decât treizeci de ani. Cu trei ani mai înainte se ținuse la Niceea cel dintâi Sinod Ecumenic care osândise…
17 ianuarie 2026
19:30
Am aflat cu durere vestea trecerii din această viață a domnului Răzvan Ionescu, teolog, actor renumit, scriitor, profesor universitar și apologet al artei creștine în lumea modernă. Răzvan Ionescu a fost un artist desăvârșit al teatrului românesc, cu o carieră impresionantă, dar și un distins teolog, care a mărturisit adevărul de credință atât prin viața…
19:20
În Duminica a 29-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
18:10
Ziua Culturii Naționale la Timișoara: Tema principală a fost exilul cultural românesc între istorie și memorie # Basilica.ro
Filia din Timișoara a Academiei Române a serbat Ziua Culturii Naționale printr-o manifestare cu „Exilul cultural românesc între istorie și memorie”. La evenimentul desfășurat vineri, au participat academicieni, diplomați, clerici și personalități ale vieții culturale, elevi și studenți de la unitățile de învățământ din oraș. Printre invitați s-a numărat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,…
16:30
PS Visarion s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate de la Penitenciarul Tulcea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Capela Penitenciarului Tulcea. La slujbă au participat persoane private de libertate și angajații instituției. Slujirea a fost prilejuită de cinstirea lanțului Sfântului Petru, Apostol pe care ierarhul l-a oferit drept exemplu de mărturisitor în temniță. „Am înălțat rugăciuni stăruitoare către Dumnezeul milostivirii pentru cei care pentru…
15:00
PS Varlaam Ploieșteanul: Părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină # Basilica.ro
Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Biserica „Sf. Anton” – Curtea Veche, cu ocazia hramului. Vorbind despre viața monahală, ierarhul a subliniat că „părinții pustiei și-au făcut din Fericiri un program de viețuire creștină”. Preasfinția Sa a prezentat legătura din Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, care redă un fragment din…
15:00
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop-vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche din București, sâmbătă, 17 ianuarie 2023, cu ocazia hramului închinat Sfântului Antonie cel Mare. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
12:40
Mitropolitul Petru s-a întâlnit cu o delegație parlamentară din România și Republica Moldova # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei s-a întâlnit vineri, la Chișinău, cu o delegație parlamentară comună din România și Republica Moldova. Din delegația oficialilor de la București a făcut parte Laurențiu Plăeșu, vicepreședinte al Senatului României, care a condus grupul parlamentarilor din Senat și Camera Deputaților, iar din partea autorităților de la Chișinău au fost prezenți Vasile…
10:00
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, își sărbătorește sâmbătă ocrotitorul spiritual. Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este considerat părintele pustnicilor. Moștenitor de averi mari de la părinți, Sfântul Antonie a renunțat de tânăr la ele pentru a duce viață de sihăstrie în pustiul Egiptului. Supranumit „floarea de foc din pustiul Egiptului”, cuviosul a trăit 105 ani (251-356). Preasfinţitul…
00:00
Calendar Ortodox, 17 ianuarie Cuviosul Antonie cel Mare Era egiptean de neam, din satul Coma, de lângă vestita cetate Heracleopolis, din Egiptul de Sus. S-a născut către anul 250, învăţând de la părinţii şi de la bunicii săi credinţa în Hristos, şi a trăit pe vremea lui Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), ajungând până în…
16 ianuarie 2026
20:00
Pentru ce studiem? Episcopul Italiei, dialog cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie din București # Basilica.ro
„Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Domnul”, le-a spus Episcopul Siluan al Italiei studenților Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. La începutul acestei săptămâni, ierarhul a purtat un dialog duhovnicesc cu ei. Preasfinția Sa a subliniat că rostul vieții nu se reduce la diplome și rezultate, oricât…
18:50
Mănăstirea Vorona are o nouă stareță: Monahia Fevronia Simian este absolventă de Farmacie # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat joi ceremonia de instalare a noii starețe a Mănăstirii Vorona din județul Botoșani. Monahia Fevronia Simian a preluat îndatoririle administrative și duhovnicești ale stavroforei Teofana Scântei, care, timp de 57 de ani, s-a îngrijit de așezământul monahal. În cadrul hirotesiei, maica Fevronia Simian a…
18:00
Reprezentanții cultelor și ai Guvernului au discutat despre prevenirea intoleranței și radicalizării # Basilica.ro
Reprezentanții cultelor religioase recunoscute în România și cei ai Guvernului au discutat vineri despre prevenirea și combaterea antisemitismului și a altor forme de intoleranță. Delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a transmis un mesaj din partea Patriarhului României, în care Preafericirea Sa afirmă…
17:10
Deshumare la Pasărea: Chipul Sf. Elisabeta strălucește asemenea pildei sihaștrilor de demult, spune PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
„Chipul Schimonahiei Elisabeta (Lazăr) strălucește asemenea pildei și vieții sihaștrilor de demult. Ea ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să prețuim timpul și cât mai mult din el să-l închinăm Domnului”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri, la mănăstirea ilfoveană Pasărea. Ierarhul a oficiat slujba Deshumării moaștelor Sfintei Cuvioase…
16:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat vineri, 16 ianuarie, la Mănăstirea Pasărea, slujba deshumării osemintelor Sfintei Cuvioase Elisabeta, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 1 iulie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
16:00
Mihai Eminescu a fost comemorat la 176 de ani de la naștere de comunitatea din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Comunitatea din Cluj-Napoca l-a comemorat joi pe poetul Mihai Eminescu, la împlinirea a 176 de ani de la nașterea sa. La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, autorități civile și militare, precum și numeroși reprezentanți ai instituțiilor de cultură. Manifestările au început în fața Teatrului Național „Lucian Blaga”, unde Înaltpreasfințitul…
16:00
Mii de copii au participat la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre” # Basilica.ro
Mii de copii au participat, în perioada 15 noiembrie – 25 decembrie 2025, la proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”, inițiat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Proiectul a făcut parte din Programul național Hristos împărtășit copiilor și, potrivit Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a avut ca obiectiv „dezvoltarea…
15:40
Preotul Ion Marian: Funcția de inspector școlar general județean presupune echilibru, discernământ și responsabilitate # Basilica.ro
Începând din data de 8 ianuarie, preotul Ion Marian este noul Inspector Școlar General al județului Ialomița. Părintele consideră că noua funcție reprezintă o slujire publică ce presupune echilibru, discernământ și responsabilitate. Anterior, clericul a ocupat funcția de Inspector pentru disciplina Religie, disciplină la care a organizat anul trecut olimpiada națională pentru gimnaziu. Preotul Ion…
