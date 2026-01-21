Accident între o cisternă și o mașină pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic: Se circulă pe o bandă îngreunat pe sensul Tunari – Voluntari

12:20

Un bucureștean explică procesul prin care alții se pot debranșa de la Termoenergetica. Sistemul de termoficare funcționează în continuare deficitar, după mai bine de două săptămâni de la avaria majoră de la CET Sud. Cum […] Articolul Un bucureștean face „Ghidul debranșării de la Termoenergetica”. Cât costă proiectul, consultanța și ieșirea propriu-zisă din rețea și cât mai pui dacă vrei centrală cu gaz apare prima dată în B365.