BREAKING | Accident cumplit în Chiajna. Un tren a lovit o mașină răsturnată pe calea ferată. Circulația feroviară și rutieră este oprită
B365.ro, 20 ianuarie 2026 20:40
În această seară a avut loc un accident pe Magistrala de tren București – Jilava, în localitatea Chiajna. Centrul Infotrafic anunță că circulația feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domnești – Chiajna, pentru descarcerarea
• • •
Acum 30 minute
20:40
BREAKING | Accident cumplit în Chiajna. Un tren a lovit o mașină răsturnată pe calea ferată. Circulația feroviară și rutieră este oprită # B365.ro
În această seară a avut loc un accident pe Magistrala de tren București – Jilava, în localitatea Chiajna. Centrul Infotrafic anunță că circulația feroviară este oprită pe firul 2, respectiv Domnești – Chiajna, pentru descarcerarea
Acum 2 ore
19:40
Un tren de pe ruta Vatra Dornei – București Nord a avut o întârziere de peste șase ore. Ce explicații are CFR Călători # B365.ro
Un tren de pe ruta Vatra Dornei – București Nord a întârziat mai mult de șase ore. Cei care călătoreau spre Capitală trebuiau să ajungă în dimineața aceasta, dar trenul a sosit câteva ore mai
Acum 4 ore
18:40
FOTO | Cârtița „Sfânta Maria” a străpuns azi peretele viitoarei stații Gara Băneasa de la M6, metroul spre Otopeni. Săpăturile tunelurilor de pe Secțiunea SUD continuă # B365.ro
Metrorex a anunțat că scutul de forare „Sfânta Maria" a străpuns astăzi peretele viitoarei stații Gara Băneasa, de pe traseul Magistralei de metrou M6. Lucrările avansează. Săpăturile tunelurilor continuă Metrorex a transmis că, astăzi, scutul
17:20
O mașină a luat foc pe Autostrada A2 București – Constanța. Martor: Este la ieșirea din Capitală, pe sensul spre litoral # B365.ro
În urmă cu puțin timp, o mașină a luat foc pe Auostrada A2 București – Constanța. Un martor spune că acest incident are loc aproape de ieșirea din Capitală, pe sensul spre litoral. O mașină
Acum 6 ore
16:50
VIDEO | „Circulația pe secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă anul acesta”, spune directorul CNAIR. Tunelul Momaia va fi dotat cu sisteme anti-incendiu # B365.ro
Directorul CNAIR a transmis că se montează sistemele specializate în Tunelul Momaia, de pe secțiunea 4 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Stadiul fizic al lucrărilor de pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a ajuns la
15:50
Ideea mini centralelor care ar rezolva problema căldurii și a apei calde, din nou pe masa PMB. Ciucu: „Știm că doriți să auziți «vine căldura». De azi, măcar de mâine!” # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu transmite că este o soluție pentru problemele cu apa caldă și căldura din București. El spune că vor fi instalate 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic, în zonele deficitare.
15:40
Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” de la Mița Biciclista se prelungește. Bucureștenii o pot vizita până pe 1 martie # B365.ro
Expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă" de la Mița Biciclista se prelungește până pe 1 martie, la cererea publicului. Expoziția este dedicată relațiilor umane care au traversat dictatura și războiul. Expoziția de
15:20
FOTO | S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari din Obor. Un șofer mai ghinionist ar putea rămâne oricând blocat cu roata în groapă. „E un pericol imens!” # B365.ro
Un bucureștean spune că traficul pe Strada Făinari este restricționat temporar după ce s-a surpat carosabilul. În urma acesteia, a apărut o groapa de dimensiuni medii. S-a surpat asfaltul pe Strada Făinari Un membru al
Acum 8 ore
14:30
Record istoric pe aeroporturile din București: aproape 18.000.000 de pasageri pe aeroporturile Otopeni și Băneasa, în 2025. „Creșterea e mai mare cu 10% față de 2024” # B365.ro
În cursul anului 2025, traficul aerian de pe aeroporturile din București a atins un nou record. Aproape 18 milioane de pasageri au trecut prin cele două puncte din Capitală. Au ajuns la aeroporturile mai multe
14:20
FOTO | Adio, vechiul Dinamo! Demolarea oficială a stadionului iconic din București a început. Sute de suporteri, la eveniment # B365.ro
Primul buldozer a intrat pe Stadionul Dinamo, marcând începutul lucrărilor de demolare a arenei. Pe acest teren se va construi o nouă arenă, ce va avea o capacitate de 25.000 de locuri. Azi a avut
14:00
Un nou lanț de restaurante în București: primul Chili’s se deschide în Mall, la Băneasa. Cât costă faimoasele Chicken Crispers și Texas Cheese Fries # B365.ro
Lanțul de restaurante Chili's deschide anul acesta primul local în România. Prima unitate va fi deschisă în Mall Băneasa. Investiția totală depășește 1 milion de euro. Se deschide primul restaurant Chili's în Mall Băneasa Lanțul
13:30
VIDEO | Cum ar putea arăta continuarea Pasajului Ciurel. Primarul interimar al S6: Ne-am gândit la mai multe variante, să-l continuăm până la Uverturii sau până-n A0 # B365.ro
Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a vorbit despre cum ar putea arăta continuarea Pasajului Ciurel. Administrația locală are în vedere mai multe scenarii pentru această arteră, în unele dintre ele ar ajunge până
13:30
VIDEO | Sunt sau nu în grafic lucrările la metroul spre Otopeni, șantierul care dă peste cap nordul Bucureștiului? Metrorex evită să spună clar, dar subliniază ce e gata deja # B365.ro
Metrorex prezintă, printr-un material video, retrospectiva anului 2025 în ceea ce privește construcția Magistralei 6 de metrou. Reprezentanții spun că „a fost un an productiv". Cât despre ce se va întâmpla pe viitor, compania nu
Acum 12 ore
12:30
VIDEO | Dl. Negoiță anunță încântat că s-au băgat pubele la Sectorul 3. Le spune bucureștenilor să le solicite de la Salubritate S3, preferabil online. Care e procedura # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, anunță că administrația locală oferă pubele pentru colectarea separată. Acesta insistă pe responsabilitate, costuri reduse și reciclare. „Doamne ajută" la colectare separată. În S3 se oferă pubele pentru colectarea selectivă
12:20
FOTO | Băluță, încântat de calitatea lucrărilor la Pasajul Apărătorii Patriei, care „avansează zilnic”. Promite siguranță cum nu s-a mai pomenit # B365.ro
Lucrările de Pasajul Apărătorii Patriei avansează. Primarul Daniel Băluță spune că aici muncitorii nu fac improvizații, ci se ocupă de siguranță. Pasajul prinde formă Șantierul de la Pasajul Apărătorii Patriei este tot mai avansat, lucrările
12:10
Ciucu începe controalele în parcările albastre din București și anunță că mașinuțele inteligente nu vor rata pe nimeni. „De săptămâna aceasta, Poliția Locală dă amenzi!” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile albastre vor fi amendați. Poliția Locală a Municipiului București va prelua cele 7 mașinuțe inteligente care vor înregistra numerele de
11:50
Vremea din București se încălzește treptat de la jumătatea săptămânii. După mai multe zile geroase, de joi, temperaturile maxime vor ajunge la 4 grade # B365.ro
Această săptămână este marcată de un alt episod de ger. Nopțile vor fi foarte reci, iar temperaturile minime vor ajunge până la -13 grade. Urmează totuși o încălzire treptată. Cum va fi vremea în București
11:30
Sezonul de nunți și evenimente 2026 în București: Mai puțin fast, mai mult stil. Cum ne adaptăm ținutele? (P) # B365.ro
Anul 2026 a adus o schimbare vizibilă în modul în care bucureștenii își organizează evenimentele speciale. Dacă acum câțiva ani nunțile cu sute de invitați erau norma, astăzi asistăm la o preferință clară pentru evenimente
11:20
Printre disciplinele sportive disponibile pentru pariuri sportive, fotbalul se bucură de o popularitate deosebită. Acestea pot fi pariuri pre-meci înainte de începerea meciului, pariuri live în timp real, ceea ce permite o previziune mai precisă
11:00
ESENȚIAL | Tramavaiele de pe linia 5 vor circula din nou pe traseu din primăvară. PMB: „Șina este gata, mai trebuie amenajate stațiile, trotuarele și marcajele rutiere” # B365.ro
Mult așteptata Linie 5 ar urma să fie redeschisă în primăvară, anunță Primăria Municipiului București. Șina este finalizată, însă au mai rămas de amenajat stațiile de călători, trotuarele și marcajele rutiere. De ce întârzie finalizarea
11:00
Ciucu anunță revoluția parcărilor în București. „Serviciul de parcări este o glumă! Din 12 ore încasăm doar 2”. Zice că oamenii au aflat că nu pățesc nimic dacă nu plătesc # B365.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a postat o serie de măsuri pentru reorganizarea sistemului de parcări publice. Sunt anunțate amenzi mai dese și gratuități reduse. „Serviciul de parcări este o glumă" Într-o postare pe
10:30
Dinamoviștii își iau, astăzi, la revedere de la vechiul stadion. La prânz, suporterii se adună în „potcoava” de la intrare și pot pleca cu un suvenir # B365.ro
Astăzi Dinamo își ia rămas-bun de la vechiul stadion din Ștefan cel Mare. De la ora 12, se va desfășura un eveniment simbolic dedicat suporterilor. Astfel, se marchează începutul lucrărilor la noua arenă multifuncțională. Astăzi,
09:50
Spectacol pe gheață la Veranda Mall, pe 24 ianuarie ⛸️ Spectatorii pot vedea gratuit show-ul organizat de Clubul Sportiv ACS Skating # B365.ro
Veranda Mall din Capitală invită bucureștenii pe 24 ianuarie 2026, la un spectacol special, pe gheață. Totul va fi organizat pe patinoarul sezonier amplasat în aer liber, chiar lângă Piața Obor. La Veranda Mall va
09:20
FOTO | Răspunsul lui Ciucu pentru o bucureșteancă disperată că plătește enorm căldura pe care nu primește, dar nu numai: „Sunt primar de o lună!” # B365.ro
Ieri, când zeci de mii de bucureșteni tremurau în case fără căldură pentru a insuportabil de multa zi, primarul general Ciprian Ciucu ne-a comunicat, încruntat, că zilele acestea „se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare".
08:50
BREAKING | Coșmar prelungit pentru zeci de mii de bucureșteni: termen nou pentru „manevrele de echilibrare hidraulică” de la CET Sud. Azi, 1.500 de blocuri sunt congelatoare # B365.ro
Termoenergetica a înaintat un nou termen pentru remedierea problemelor care au apărut în urma avariei de la CET Sud, astfel că bucureștenii afectați ar urma să aibă din nou apă caldă și căldură din data
08:50
„Rulează filmul «Bucureștiul congelat», inspirat din fapte reale”. Mai rău decât să n-ai căldură e să te mintă termo-aplicația că ai. Oamenii dorm în șube, „nici înainte de ’89 nu era așa” # B365.ro
Deși Termoalert indică funcționarea sistemului de termoficare din Capitală în proporție de 84%, bucureștenii reclamă în continuare calorifere reci, temperaturi scăzute în apartamente și o situație care pare „fără precedent". Apa caldă și căldura lipsesc
Acum 24 ore
06:10
FOTO | Balada bucureșteanului în papuci la Obor, la -10°C. Ce lucruri uimitoare mai fac oamenii pe frigul ăsta # B365.ro
Fie vremea cât de rea, dacă te trimite nevasta la Mega Image acum, păi acum te duci. Nu contează că afară e un ger de-ți îngheață și sufletul. Pare-se că acest domn a plecat în
03:10
FOTO | Surviving Hell, jocul la care devenim zilnic mai buni fără să vrem și unde gropile sunt probe. În București, suntem în cel mai greu nivel din ultimii 10 ani # B365.ro
Că tot e la modă cu 2016 vs 2026, ei bine, Bucureștiul pare să fi făcut călătoria înapoi în timp. Căci, hey, în 2016 gropile istorice din orașul nostru chiar începeau să dispară și au
Ieri
20:00
Ateliere pentru copii la MINA, la finalul lunii ianuarie. Pictură în lumină UV, actorie, dans și creații Lego, pe lista de activități # B365.ro
În acest final de lună ianuarie, Mina Museum din București organizează o serie de ateliere creative și educative pentru copii. Cei mici vor putea participa la activități de pictură fluorescentă, robotică, actorie și dans. Mina
19:30
Cunoscutul designer de modă italian, Valentino Garavani, a murit la vârsta de 93 de ani. A murit Valentino Garavani Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, a
19:20
Două noi trenuri PESA au ajuns în Gara Obor din București, alte două vor fi livrate săptămâna viitoare. Urmează testele, pentru a fi puse în circulație cu pasageri # B365.ro
Alte două trenuri PESA au ajuns, luni după-amiază, în Gara Obor din București, în baza contractului semnat cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Numărul trenurilor livrate de compania din Polonia a ajuns la cinci. Primele
18:30
FOTO | Stadiul lucrărilor pe tronsonul dintre DN1A și DN1 din Lotul 1 A0 Nord. Retter: Ne asumăm că deschidem traficul în mai 2026 pe acest segment din Autostrada Bucureștiului # B365.ro
Retter Group, antreprenorul care se ocupă de lucrările de pe segmentul dintre DN1A și DN1 al Lotului 1 A0 Nord, anunță că muncitorii au revenit pe șantier imediat după sărbători. Constructorul promite că va da
17:50
Drumul Radial 3 – Giulești Expres: S-a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate. Ofertele pot fi depuse până pe 16 martie # B365.ro
Autoritățile lansează, din nou, licitația pentru studiul de fezabilitate al Drumului Radial 3 (DR3) – Giulești Expres. DR3 este parte din proiectul orbital de infrastructură care vizează fluidizarea traficului din Capitală și zona metropolitană. S-a
17:40
FOTO | Seară de luni cu trafic de coșmar pe DN1, pe sensul spre Otopeni. „De la Brico Depot e coadă” # B365.ro
Pe podul de la Ikea Băneasa, cu o lungime de nici un kilometru, șoferii circulă bară la bară, așteptând să-l străbată timp de zeci de minute. De dimineață, puțin după ora 06:00, conducătorii auto au
16:30
Ciucu, încruntat iar, anunță explozie de șantiere la infrastructura de tramvai. „Orașul are nevoie de șine sigure și riscăm să pierdem bani”. Problema e că nu știm ce e sub căile de rulare # B365.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță reabilitări în infrastructura de tramvai din București. Acesta a avertizat că lucrările vor genera disconfort, dar sunt esențiale pentru a nu pierde sute de milioane de euro. Se
16:20
FOTO | Avertisment oficial: Nu vă aventurați pe gheața de pe Lacul Morii, este periculos! Promenada este supravegheată video # B365.ro
Temperaturile negative au dus automat la înghețarea lacurilor din București, iar locuitorii se aventurează pe suprafața înghețată, punându-și în pericol viața. Lacul Morii din Sectorul 6 a devenit o atracție, însă Poliția Locală Sector 6
15:40
FOTO | Cățelușa Nona, frumusețea blândă care se uită-n toate părțile după cineva care s-o ia acasă. Dacă v-a cucerit, vă așteaptă la adăpostul ASPA din Bragadiru # B365.ro
Uneori cățeii ajung la ASPA și așteaptă o bună perioadă până vine un nou stăpân după ei. Acesta este cazul și bândei cățelușe Nona. Blănoasa cu ochii ca două mărgele strălucitoare a stat de sărbători
15:40
FOTO | Probabil cea mai ruptă și periculoasă șină de tramvai din București. A sărit de pe traseu și a ajuns de-a latul unei benzi de pe Calea Călărași, la nr. 46 # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, pe Calea Călărași, numărul 46, șoferii se confruntă cu o problemă îngrozitoare. O șină s-a desprins. Ea este un adevărat pericol pentru cei care se află în traficul din București.
15:00
Gabriela Cristea, furioasă pe traficul de pe DN1, blocat nonstop de la noile restricții pentru M6. „E bătaie de joc! Trezim copiii la 6 dimineața ca să doarmă în mașină” # B365.ro
Gabriela Cristea și-a început ziua de luni blocată în traficul de la DN1. Aceasta și spus supărarea pe Facebook, menționând de traficul infernal, sacrificiile părinților și lipsa de soluții reale. Gabriela Cristea e supărată că
14:30
Bucureștean disperat că simte că trăiește într-un bloc dotat cu biserică. În fiecare duminică, un miros de tămâie arsă de vecini credincioși îi umple casa # B365.ro
Un bucureștean a povestit pe Reddit că vecinii lui aprind duminică de duminică tămâie. Iar din această cauză, mirosul pătrunde și pe aerisirea de la baie a internautului. A vrut să știe ce ar putea
14:30
Ciucu, în zi cu ger și cu 1.500 de blocuri fără căldură: „Mă concentrez pe salvarea de la faliment a sistemului de termoficare”. Anunță controale la Termoenergetica și ELCEN # B365.ro
„Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare", spune primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, când în continuare bucureșteni din 1.500 de blocuri dârdâie în case de frig. Ciprian Ciucu, după noi discuții cu
14:20
Am putea circula cu noile metrouri Alstom pe Magistrala 5 din vară. Mecanicii testează garniturile pe timpul nopții, Zeii Transportului Civilizat fie cu ei și cu noi! # B365.ro
Începând de anul acesta, ar putea fi puse în circulație cele 13 trenuri Alstom pe rutele subterane ale Metrorex. Garniturile sunt în teste. Se fac teste pe timp de noapte Metrorex are un contract cu
14:20
VIDEO | Imagini noi de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, care se lărgește la 4 benzi. Cum arată acum șantierul care ar urma să mai elibereze traficul între DN2 și A2 # B365.ro
Au apărut noi imagini de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, unde se fac lucrări de modernizare și de lărgire la 4 benzi. Noi imagini de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, care se lărgește
14:10
ESENȚIAL | PMB se împrumută 150 de milioane de lei, să plătească datoriile la Termoenergetica. Banii vin de la Ministerul Finanțelor și trebuie rambursați integral # B365.ro
Consilierii Generali ai Capitalei au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei. Banii vor veni de la Ministerul Finanțelor și vor fi folosiți pentru plata facturilor restante ale serviciului de termoficare. Banii
13:30
VIDEO | Dl. Negoiță, un pic copleșit la volan, iar vrea să rezolve traficul din București cu poduri și pasaje, dar „nu e lăsat” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că există soluții pentru a reduce traficul din București. A dat unul dintre favoritele lui soluții: pasajele. Pasajele, soluția lui Negoiță pentru a rezolva problema traficului din […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, un pic copleșit la volan, iar vrea să rezolve traficul din București cu poduri și pasaje, dar „nu e lăsat” apare prima dată în B365.
13:20
Bucureșteni din aproape 1.500 de blocuri dârdâie în continuare de frig în case. Efectele avariei de la CET Sud încă se resimt, între timp au apărut și alte probleme # B365.ro
Se resimt în continuare efectele avariei din data de 4 ianuarie de la CET Sud, astfel că în continuare sute de blocuri din București primesc apă caldă și căldură deficitar, potrivit aplicației Termo Alert. Aproape […] Articolul Bucureșteni din aproape 1.500 de blocuri dârdâie în continuare de frig în case. Efectele avariei de la CET Sud încă se resimt, între timp au apărut și alte probleme apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Contesa de Dorobanți, o superbă cățelușă Border Collie, s-a pierdut în zona Piața Romană. Chillie o cheamă și este microcipată # B365.ro
Un superb Border Collie s-a rătăcit astăzi, 19 ianuarie 2026 pe la Piața Romană. Contesa de Dorobanți, pe numele ei Chillie, este cipată, iar stăpânul ei o caută disperat. Contesa de Dorobanți, un Border Collie, […] Articolul FOTO | Contesa de Dorobanți, o superbă cățelușă Border Collie, s-a pierdut în zona Piața Romană. Chillie o cheamă și este microcipată apare prima dată în B365.
11:50
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger în toată țara, emis acum de ANM. Meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru București # B365.ro
Meteorologii au emis cod galben de ger în următoarele două seri în toată țara. ANM a actualizat prognoza specială pentru București. Vreme rece în România Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis cod galben de […] Articolul ALERTĂ METEO | Cod galben de ger în toată țara, emis acum de ANM. Meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru București apare prima dată în B365.
11:30
Ceai Dansant, în weekend, la Centrul Cultural Armean, când aflăm și programul Balkanik Festival 2026. Anunțul, în pași de muzică lăutărească, cum e și firesc # B365.ro
Anul acesta, un eveniment apreciat de bucureșteni, încărcat de tradiție și obiceiuri, va avea loc din nou. Ceai Dansant aflat la cea de-a zecea ediție, va avea loc de la 18:00 la miezul nopții, la Centrul […] Articolul Ceai Dansant, în weekend, la Centrul Cultural Armean, când aflăm și programul Balkanik Festival 2026. Anunțul, în pași de muzică lăutărească, cum e și firesc apare prima dată în B365.
11:10
Autostradă sau drum expres de la București la Giurgiu? Faza de proiectare în care a intrat șoseaua va răspunde și la această întrebare # B365.ro
Astăzi, începe proiectarea drumului de mare viteză București – Giurgiu. Acesta ar urma să fie autostrada care ne-ar ajuta să scăpăm de traficul spre Bulgaria. Se face studiul de fezabilitate De astăzi se începe proiectarea […] Articolul Autostradă sau drum expres de la București la Giurgiu? Faza de proiectare în care a intrat șoseaua va răspunde și la această întrebare apare prima dată în B365.
