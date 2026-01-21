Iuliei Albu i-a venit 3600 de lei factura la gaze. Dar a cui găină se răsfață toată ziua pe calorifer?

15:40

Valul de ger care s-a cuibărit in România dă semne că vrea să facă Sfântul Valentin alaturi de noi, dar acest aspect nu e de natură să ne îngrijoreze. Dimpotrivă, e de natură să ne […] The post Speranțe la București: dacă mai continuă mult valul de ger, poate ne confundă Trump cu Groenlanda appeared first on IMPACT.ro.