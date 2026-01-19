SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Universitatea Craiova – Oltenii, spre locul 1
Impact.ro, 19 ianuarie 2026 09:20
Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Universitatea Craiova – Oltenii, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
09:20
Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Universitatea Craiova – Oltenii, spre locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
00:00
Se cere cetățenie română pentru cetățeanul indian care a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova. Poate ar merita chiar premier # Impact.ro
Un domn din India ce se află în țara noastră de vreo doi ani a participat decisiv la salvarea unei fetițe care s-a avântat pe gheața lacului Romanescu și a căzut în apă. Omul este […] The post Se cere cetățenie română pentru cetățeanul indian care a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova. Poate ar merita chiar premier appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
14:30
A nins în Kamceatka, Rusia. Puțin, vreo 4 etaje. Dar nimeni nu se plânge: lumea e pe afară la lopată și s-au făcut deja tuneluri pentru drumurile de maximă necesitate – la alimentara, la dispensar, […] The post A nins în Rusia, dar vodca pentru situații de urgență face față cu brio appeared first on IMPACT.ro.
12:50
Primarul din Vicovu de Sus anunță că va renunța la impozitele locale. Dar nu chiar acum, ci când ne vor da alții bani # Impact.ro
O idee de bun-simț expusă de domnul Vasile Iliuț, primar al localității sucevene Vicovu de Sus: locuitorii comunei pe care o gospodărește nu ar trebui să plătească taxe și impozite locale, deoarece nu au cum […] The post Primarul din Vicovu de Sus anunță că va renunța la impozitele locale. Dar nu chiar acum, ci când ne vor da alții bani appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
06:10
CFR Cluj – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, duminică, 18 ianuarie 2026, de la ora 17:45, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLig: CFR Cluj vs Oţelul Galaţi – Duel echilibrat pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Dinamo – U Cluj, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, duminică, 18 ianuarie 2026, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs U Cluj – „Câinii roşii”, spre Europa appeared first on IMPACT.ro.
17 ianuarie 2026
21:50
După Măruță, încă o pierdere grea: Gigi Becali amenință că nu mai apare la televizor dacă FCSB nu prinde play-off-ul # Impact.ro
Domnul Gigi Becali s-a supărat atât de tare după eșecul cu FC Argeș încât a amenințat că va face ceva ce nimeni nu mai spera că se va întâmpla vreodată: va dispărea de la televizor […] The post După Măruță, încă o pierdere grea: Gigi Becali amenință că nu mai apare la televizor dacă FCSB nu prinde play-off-ul appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Ion Țiriac trebuie să își ia al doilea job de miliardar, deoarece a fost detronat în topul celor mai bogați români # Impact.ro
Imobiliarele, băncile, mașinile nu mai merg, oameni buni: domnul Tiriac a căzut pe locul 3 în topul celor mai bogați români din cauza faptului că IT-ul pe domeniul analizei de date și inteligenței artificiale merge […] The post Ion Țiriac trebuie să își ia al doilea job de miliardar, deoarece a fost detronat în topul celor mai bogați români appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
Rapid – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Metaloglobus – Pas de defilare pentru giuleşteni appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Farul Constanţa – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 22-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 17:15, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs Hermannstadt – Sibienii, spre Liga 2 appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Domnul George Simion a condus coloana de protestatari la marșul organizat de AUR pe 15 ianuarie, ocazie cu care a dovedit că a început să aibă grijă la siluetă. Și să meargă la sală. A […] The post George Simion, formă fizică de invidiat până și de „adevăratul” președinte al Poloniei appeared first on IMPACT.ro.
16 ianuarie 2026
20:30
Motociclistul care a proiectat „Marș la Moscova” pe clădirea de lângă protestul AUR a fost amendat cu 1000 de lei (sau 1000 de lire sterline, la cursul lui Călin Georgescu) # Impact.ro
Motociclistul care a băgat fasciculul prin gard și a întărâtat lumea la protest, proiectând „Marș la Moscova” pe clădiri, a fost amendat de poliție cu 1000 de lei. Amenda este pentru gestul de a face […] The post Motociclistul care a proiectat „Marș la Moscova” pe clădirea de lângă protestul AUR a fost amendat cu 1000 de lei (sau 1000 de lire sterline, la cursul lui Călin Georgescu) appeared first on IMPACT.ro.
17:50
O doamnă psiholog e acuzată că i-a furat iubitului ceasul de lux. Însă se știe că e de datoria psihologului să îți ascundă orice obiect ce îți amintește de trecerea nemiloasă a timpului # Impact.ro
O doamnă psiholog, despre care presa susține că deține notorietate în branșa dumneaei, este acuzată că ar fi furat de la iubit un ceas în valoare de 175.000 de euro. Doamna psiholog este în acest […] The post O doamnă psiholog e acuzată că i-a furat iubitului ceasul de lux. Însă se știe că e de datoria psihologului să îți ascundă orice obiect ce îți amintește de trecerea nemiloasă a timpului appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne foarte hotărâte, s-a afișat cu un ochi înroșit # Impact.ro
Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne care nu prea stă la discuții, și-a cerut scuze că are un ochi înroșit în timp ce ținea un discurs la o bază militară. […] The post Domnul Emmaniel Macron, președinte al Franței și soț al unei doamne foarte hotărâte, s-a afișat cu un ochi înroșit appeared first on IMPACT.ro.
13:00
CCR a amânat pentru a patra oară decizia privind reforma pensiilor magistraților. Poate-poate se „prescrie” și asta # Impact.ro
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru luna următoare, luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Adică scăderea acestora sub nivelul salariului și mărirea vârstei de pensionare dincolo de vârsta pubertății […] The post CCR a amânat pentru a patra oară decizia privind reforma pensiilor magistraților. Poate-poate se „prescrie” și asta appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 16 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Weserstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Bundesliga: Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt – Gazdele, sub presiune appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Ciprian Ciucu, primarul genial al Capitalei, spune că Primăria „nu are bani nici să treacă strada”. Au pus ăștia taxă și pe traversat? # Impact.ro
O declarație foarte interesantă dată de noul primar general al Capitalei, domnul Ciprian Ciucu: acesta spune că Primăria Capitalei „nu mai are bani nici să treacă strada”. Situația nu este chiar atât de gravă pe […] The post Ciprian Ciucu, primarul genial al Capitalei, spune că Primăria „nu are bani nici să treacă strada”. Au pus ăștia taxă și pe traversat? appeared first on IMPACT.ro.
15 ianuarie 2026
19:10
Două proteste suveraniste în București. Călin Georgescu lipsește de la amândouă – e ocupat cu munca, pe Netflix # Impact.ro
AUR a reușit să aducă în Piața Universității în jur de 2000 de protestatari, aceștia fiind din București sau din localitățile apropiate Capitalei, pentru că motorina e scumpă sub Bolojan, iar autocarul nu merge cu […] The post Două proteste suveraniste în București. Călin Georgescu lipsește de la amândouă – e ocupat cu munca, pe Netflix appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Degetul miraculos al lui Donald Trump: donații de peste 800.000 de dolari pentru muncitorul căruia președintele SUA i-a arătat degetul mijlociu # Impact.ro
Se poate spune că unui muncitor de la uzina Ford din Michigan i-a pus Dumnezeu mâna în cap, după ce Donald Trump i-a atins aura cu degetul mijlociu. Faptele sunt simple: Trump a vizitat o […] The post Degetul miraculos al lui Donald Trump: donații de peste 800.000 de dolari pentru muncitorul căruia președintele SUA i-a arătat degetul mijlociu appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Verona – Bologna, meci restant din etapa a 16-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Stadio Marc’Antonio Bentegodi, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Verona vs Bologna – Gazdele, spre Serie B appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Como – Milan, meci restant din etapa a 16-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Stadio Giuseppe Sinigaglia, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Como vs Milan – Test dificil pentru „diavoli” appeared first on IMPACT.ro.
14 ianuarie 2026
17:10
BOR nu este de acord cu legalizarea și fiscalizarea prostituției. Cu fiscalizarea în general… # Impact.ro
Biserica Ortodoxă Română a reacționat prompt și ferm față de apariția în Parlament a unei inițiative privind legalizarea prostitutiei în vederea fiscalizării acestei activități. Biserica a emis și un comunicat prin intermediul Patriarhiei, textul acestuia […] The post BOR nu este de acord cu legalizarea și fiscalizarea prostituției. Cu fiscalizarea în general… appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Bilete pentru animalele de companie în transportul în comun. Exclus boii și vacile de companie # Impact.ro
La Reșița se va plăti bilet de călătorie pentru animalele de talie mai mărișoară pe care aparținătorii vor să le urce în mijloacele de transport în comun. Exemplul cică este luat din alte orașe din […] The post Bilete pentru animalele de companie în transportul în comun. Exclus boii și vacile de companie appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Inter Milano – Lecce, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Italiai, este programat, miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe San Siro, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Inter Milano vs Lecce – Toţi banii pe lider appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Napoli – Parma, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Italiai, este programat, miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe San Paolo, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post Serie A: Napoli vs Parma – Campioana, mare favorită appeared first on IMPACT.ro.
13 ianuarie 2026
20:50
Să nu ne speriem prea tare că în acest moment ninge din nou în București. Această anomalie va fi de scurtă durată, iar de miercuri iarna își reintră in drepturi, cu temperaturi cu 15-20 de […] The post Iarna își revine la normal: temperaturi de „Litoralul pentru toți”, în ianuarie appeared first on IMPACT.ro.
17:00
S-a introdus stagiul militar voluntar pentru tinerii care pot sta câteva luni fără TikTok # Impact.ro
Armata Română anunță că tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani pot urma stagiul militar voluntar de 4 luni de zile, la finalul căruia vor primi în jur de 25.000 de lei, precum […] The post S-a introdus stagiul militar voluntar pentru tinerii care pot sta câteva luni fără TikTok appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Gata cu „salariul avantajos”, din care doar jumate pe cartea de muncă: firmele vor trebui să spună în anunțurile de angajare ce salarii oferă # Impact.ro
Încă o directivă venită pe filiera UE, despre care așteptăm să aflăm că probabil e tot „de la Soros”: din iunie, firmele vor fi obligate să precizeze în anunțurile de angajare ce salarii oferă. Ceea […] The post Gata cu „salariul avantajos”, din care doar jumate pe cartea de muncă: firmele vor trebui să spună în anunțurile de angajare ce salarii oferă appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Borussia Dortmund – Werder Bremen, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Germaniei, este programat, marţi, 13 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Westfalenstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Bundesliga: Borussia Dortmund vs Werder Bremen – Gazdele, invincibile acasă appeared first on IMPACT.ro.
06:00
Stuttgart – Eintracht Frankfurt, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Germaniei, este programat, marţi, 13 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Neckarstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2 […] The post Bundesliga: Stuttgart vs Eintracht Frankfurt – Ora revanşei pentru şvabi appeared first on IMPACT.ro.
12 ianuarie 2026
21:40
Doamna Anca Alexandrescu, vedeta tv a curentului suveranist, a răspuns unei postări mai puțin inspirate a lui Lucian Mândruță, care îi invitase să se opereze singuri pe suveraniștii care vor să amâne cât mai mult […] The post Războiul zilei: soțul Ancăi Alexandrescu vs soția lui Lucian Mândruță appeared first on IMPACT.ro.
21:00
Domnul Radu Marinescu, ministrul Justiției, este subiectul unei anchete marca Emilia Șercan – adică este subiectul unui articol care susține că lucrarea lui de doctorat ar fi rodul unui plagiat. Peste jumătate din teza de […] The post Nici plagiatul nu mai e ce era appeared first on IMPACT.ro.
13:50
Ultimele zile din viața lui Juan Pedro Franco. Cel mai gras om din lume a murit la finalul anului trecut # Impact.ro
De-a lungul vieții sale, Juan Pedro Franco a ajuns la aproape 600 kg, dar ulterior și-a înjumătățit greutatea datorită unui program medical intensiv. Juan Pedro Franco a murit în Mexic pe 31 decembrie 2025, la […] The post Ultimele zile din viața lui Juan Pedro Franco. Cel mai gras om din lume a murit la finalul anului trecut appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Juventus – Cremonese, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, luni, 12 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Allianz Stadium din Torino, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Serie A: Juventus vs Cremonese – Toţi banii pe „Bătrâna Doamnă” appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Sevilla – Celta Vigo, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, luni, 12 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, şi va fi transmis în direct de […] The post LaLiga: Sevilla vs Celta Vigo – Duel echilibrat în Andaluzia appeared first on IMPACT.ro.
11 ianuarie 2026
22:30
Salariul președintei Republicii Moldova (atenție, urmează o cifră care poate afecta emoțional orice angajat la stat din România): 1.134 de euro pe lună # Impact.ro
Cu ocazia publicării declarației de avere, s-a aflat că doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, nu are aproape nicio avere. Are un apartament cumpărat în 2003, dar unul modest, care în prezent valorează vreo 20.000 […] The post Salariul președintei Republicii Moldova (atenție, urmează o cifră care poate afecta emoțional orice angajat la stat din România): 1.134 de euro pe lună appeared first on IMPACT.ro.
20:20
Donald Trump a cerut armatei SUA să facă un plan pentru invadarea Groenlandei, care e deja invadată # Impact.ro
Presa din SUA susține că la Casa Albă se dorește ocuparea cât mai rapidă a Groenlandei, Donald Trump venind cu teoria că altfel insula va intra sub influența Rusiei și a Chinei. În acest sens, […] The post Donald Trump a cerut armatei SUA să facă un plan pentru invadarea Groenlandei, care e deja invadată appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Inter Milano – Napoli, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe San Siro, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Serie A: Inter Milano vs Napoli – Ora revanşei pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Rayo Vallecano – Mallorca, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 15:00, pe Estadio de Vallecas, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post LaLiga: Rayo Vallecano vs Mallorca – Duelul disperării la Madrid appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Un contribuabil din Suceava s-a dus să-și achite obligațiile fiscale cu 5 kg de monede, echivalentul a 10 cutii ale milei # Impact.ro
A făcut senzație pe internet suceveanul care a îmbrățișat forma de protest „sacul cu monede” pentru a comunica statului că s-a cam exagerat cu creșterea taxelor. De o oră au avut nevoie funcționarele pentru a […] The post Un contribuabil din Suceava s-a dus să-și achite obligațiile fiscale cu 5 kg de monede, echivalentul a 10 cutii ale milei appeared first on IMPACT.ro.
10 ianuarie 2026
23:10
Traian Băsescu, dovedit ca fost colaborator al cuburilor de gheață, tranșează în stilul lui problema fraudării alegerilor din 2024: „Nu s-au băgat rușii. Dacă se băgau, reușea!” # Impact.ro
O declarație foarte caldă, care are nevoie de câteva cuburi de gheață, dată de fostul președinte Traian Băsescu la România TV: „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. […] The post Traian Băsescu, dovedit ca fost colaborator al cuburilor de gheață, tranșează în stilul lui problema fraudării alegerilor din 2024: „Nu s-au băgat rușii. Dacă se băgau, reușea!” appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Cuplul Prigoană – Bahmuțeanu, detronat! Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat în timpul celui de-al șaselea divorț # Impact.ro
Vești nemaipomenit de bune din domeniul sentimentelor: soții Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat și au petrecut Sfintele Sărbători împreună, deși depuseseră pentru a șasea oară actele de divorț. Se fiecare dată în cele șase […] The post Cuplul Prigoană – Bahmuțeanu, detronat! Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat în timpul celui de-al șaselea divorț appeared first on IMPACT.ro.
10:10
Bayer Leverkusen – Stuttgart, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe BayArena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2 […] The post Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Stuttgart – Duel pentru Liga Campionilor appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Roma – Sassuolo, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post Serie A: Roma vs Sassuolo – Miza pe capitolini appeared first on IMPACT.ro.
9 ianuarie 2026
20:30
Este scandal în țara vecină pentru că prețurile au urcat nejustificat și de multe ori chiar ilegal ca urmare a trecerii la moneda europeană. Statul bulgar a avut grijă să adopte legi care să pedepsească […] The post Bulgarii au trecut la euro, iar acum le e mai bine: fac foamea în euro appeared first on IMPACT.ro.
17:10
Adevărul despre avioanele elvețiene care l-au escortat pe Nicușor Dan: erau acolo doar să dea flash-uri # Impact.ro
Este un adevărat scandal legat de cele două avioane de lupta elvețiene care au însoțit pentru câteva minute, deasupra Elveției, aeronava militară cu care președintele Nicușor Dan se întoarcea de la Paris. Președintele susține că […] The post Adevărul despre avioanele elvețiene care l-au escortat pe Nicușor Dan: erau acolo doar să dea flash-uri appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Getafe – Real Sociedad, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio Coliseum, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post LaLiga: Getafe vs Real Sociedad – Situaţie dramatică pentru basci appeared first on IMPACT.ro.
06:00
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Deutsche Bank Park, şi va fi transmis în direct de […] The post Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund – Derby de Champions League appeared first on IMPACT.ro.
00:30
O pisică a fost numită în funcția de șef de gară, în Japonia. La noi, pentru funcția asta ar fi mai potrivit un melc # Impact.ro
O gară locală din Japonia, dintr-un orășel al cărui nume nici nu prea contează, să îi spunem Pisikyo, deși nu acesta e numele lui, în fine… așadar, o gară locală din Japonia tocmai ce a […] The post O pisică a fost numită în funcția de șef de gară, în Japonia. La noi, pentru funcția asta ar fi mai potrivit un melc appeared first on IMPACT.ro.
8 ianuarie 2026
20:10
Am trăit destulă viață cât să o vedem și pe asta: vecinii noștri din Ungaria ne invidiază fiindcă primim mai mulți bani decât ei din străinătate. Românii mai în vârstă, care și-au trăit bună parte […] The post Ursula a băgat invidia în vecinii noștri unguri pentru că ne dă prea mulți bani appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.