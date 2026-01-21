Davos – Donald Trump a declarat că nu va fi necesară folosirea armatei americane în cazul Groenlandei

09:00

Este în continuare ger în această dimineață. Până la ora 10:00 este activ un cod galben în acest sens, care vizează toată țara, cu temperaturi care pot scădea și până la -20 de grade Celsius. În paralel, o informare meteo fără cod arată că vremea va fi deosebit de rece până mâine dimineață, în cea […]