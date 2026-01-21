Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală

22:40

Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după o victorie muncită în trei seturi în fața germancei Eva Lys (24 de ani, #39 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-3. Sportiva, care urmează să se retragă, a fost emoționată deoarece acesta este ultimul ei Australian Open din carieră.