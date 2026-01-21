Înapoi, în Liga 1? Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova ar putea reveni în România după doar 5 luni
Golazo.ro, 21 ianuarie 2026 12:50
William Baeten (28 de ani), fostul jucător de la FCSB și FCU Craiova, ar urma să revină în România.
• • •
Acum o oră
12:50
12:40
Sabrina Voinea, în lacrimi! Surse GOLAZO.ro au povestit cum un conflict în familia Voinea, care s-a încheiat cu sosirea poliției, a afectat-o pe gimnastă # Golazo.ro
Apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații cu Claudiu Dragoș Bănescu, soțul acesteia. Surse GOLAZO.ro au afirmat că acesta din urmă a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.
Acum 2 ore
12:30
Acțiune radicală anti-Trump Reacția Europei. Ce plănuiește UEFA la Mondial dacă SUA anexează Groenlanda # Golazo.ro
UEFA e pregătită de o măsură dură la Campionatul Mondial în cazul în care Donald Trump va ataca Groenlanda, teritoriul autonom parte a regatului danez
12:10
„Fie plângi, fie te bucuri” FOTO. Jude Bellingham, celebrare sarcastică, după zvonurile despre viața extrasportivă # Golazo.ro
Real Madrid - AS Monaco 6-1. Jude Bellingham (22 de ani), a marcat ultimul gol al echipei sale ('80) și a celebrat ironizând zvonurile legate de viața sa extrasportivă.
12:10
„E doar o formalitate” Dinamo s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan pentru prelungirea contractului » Căpitanul, lăudat de conducere # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan (23 de ani).
11:40
Lovitură de teatru la ANS! Cine e „noul” președinte al sportului românesc: „Da, e adevărat!” # Golazo.ro
Noul președinte al ANS (Agenția Națională pentru Sport) nu e nou! GOLAZO.ro a aflat cine va conduce sportul românesc. Detalii, în rândurile de mai jos.
Acum 4 ore
11:10
„Fotbalul e un sport de rahat!” Luis Enrique, un car de nervi după ce a pierdut meciul cu Sporting în prelungiri, 1-2 # Golazo.ro
Sporting Lisabona - Paris Saint Germain 2-1. Luis Enrique (55 de ani), antrenorul parizienilor, și-a ieșit din fire la conferința de presă.
11:10
Problemă urgentă pentru Rapid Impresarul lui Andrei Borza avertizează: „Trebuie să se miște repede” # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Andrei Borza (20 de ani) de la Rapid.
10:40
„Vreau să fiu lăsat în pace” Golgheterul revelației din Liga 1, declarație surprinzătoare + ce spune despre un transfer în străinătate: „Sunt trecut&rdq # Golazo.ro
Sebastian Mailat (28 de ani), atacantul de la FC Botoșani, a vorbit despre posibilitatea unui transfer în Europa, ca urmare a evoluțiilor bune reușite sub comanda lui Leo Grozavu (58 de ani).
10:30
„Te duci pe front dacă nu faci asta!” De ce a amenințat patronul lui Dinamo Kiev cel mai bun jucător al echipei ucrainene. Lucescu era acolo # Golazo.ro
Viktor Tsygankov, 28 de ani, internațional ucrainean, a fost avertizat de Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev. Cauza conflictului era legată de contract
10:30
Haaland, nemilos! City n-a mișcat în fața lui Bodo/Glimt, iar atacantul norvegian a numit 4 vinovați! + Guardiola, fascinat: „O echipă de top” # Golazo.ro
Bodo/Glimt - Manchester City 3-1. Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul „cetățenilor” a fost impresionat de prestația adversarilor, pe care nu s-a ferit să-i laude.
10:00
„O echipă fantastică” Mikel Arteta, laude pentru echipa lui Chivu, după meciul din Liga Campionilor: „Ne-au făcut să suferim” + Ce spune o legendă a lui Inter # Golazo.ro
INTER - ARSENAL 1-3. Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul „tunarilor” a lăudat echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), la finalul partidei din Liga Campionilor.
Acum 6 ore
09:00
Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo Zagreb au intrat în conflict cu Zvonimir Boban, președintele și simbolul clubului croat. Joi se joacă Dinamo Zagreb - FCSB, în Europa League
Acum 24 ore
00:20
FCSB, accidentare de ultimă oră Jucătorul nu va face deplasarea la Zagreb, pentru meciul din Europa League! # Golazo.ro
FCSB joacă joi la Zagreb, de la ora 22:00, în grupa XXL din Europa League. Vlad Chiricheș, 36 de ani, nu va face deplasarea cu echipa miercuri, din cauza unei probleme de ultimă oră.
20 ianuarie 2026
23:40
Halep nu stă departe de tenis Fostul număr 1 mondial și-a comunicat decizia: „Aici am simțit susținerea fanilor la cel mai înalt nivel” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca
23:40
Dinamo nu renunță la Blănuță Ultimele detalii legate de transferul atacantului: „Putem ajunge repede la o înțelegere” # Golazo.ro
Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a oferit noi detalii legate de un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani) la formația antrenată de Zeljko Kopic.
22:40
„E normal să fiu încordată” Ce a spus Sorana Cîrstea după calificarea în turul 2 la Melbourne: „E ultima oară când voi juca la Australian Open” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după o victorie muncită în trei seturi în fața germancei Eva Lys (24 de ani, #39 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-3. Sportiva, care urmează să se retragă, a fost emoționată deoarece acesta este ultimul ei Australian Open din carieră.
22:40
Germania nu glumește! Nemții se gândesc serios să boicoteze CM 2026 , din cauza amenințărilor lui Donald Trump # Golazo.ro
Christiane Schenderlein (41 de ani), secretarul de stat pentru sport și membră a CDU, partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz, a vorbit despre posibilul boicot al Germaniei la CM 2026.
22:40
De ce a ales Ofri Arad România? Mijlocașul israelian a refuzat oferte din țara natală, înainte de a semna cu FCSB: „Ar fi jucat, practic, pe gratis” # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) este cea mai recentă mutare a celor de la FCSB, în fereastra de transferuri din această iarnă.
22:40
„Cine este Thierry Henry?” Reacție surprinzătoare a starului din NBA , când a fost întrebat de legendarul atacant al lui Arsenal # Golazo.ro
Wendell Carter Jr (26 de ani), jucătorul echipei din NBA, Orlando Magic, a avut o reacție surprinzătoare atunci când a fost întrebat de Thierry Henry (48 de ani).
22:40
„Sper să rezolvăm” Fiul unui fost mare atacant din Liga 1 ar putea semna în România: „Discutăm de o lună cu un om important” # Golazo.ro
Yuri Lopes (18 de ani), fiul fostului atacant brazilian Wesley Lopes, ar putea semna cu o echipă din România.
22:30
Radu Naum a vorbit la TOP LEVEL, podcastul GOLAZO.ro, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre una dintre marile probleme din sport: dopajul
22:20
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară” # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), al doilea transfer realizat de FCSB în această iarnă, a explicat de ce a ales să vină la campioana României.
21:40
Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care a are procent din transfer # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a venit cu explicații după discuțiile stârnite de oferta primită de la Metalist Harkov.
21:30
Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor # Golazo.ro
Bodo/Glimt - Manchester City. Formația norvegiană a produs surpriza în etapa #7 din Liga Campionilor.
20:50
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan (25 de ani).
20:50
Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca” # Golazo.ro
Walter Zenga (65 de ani), Maicon (44 de ani) și Ivan Zamorano (59 de ani) au vorbit despre impactul pe care îl are tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani) la Inter.
20:40
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank # Golazo.ro
Thomas Frank, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, riscă să fie dat afară în această săptămână. Clubul londonez are pe listă mai multe variante. Una dintre ele, dorită și de Liverpool
20:40
Fanii lui Dinamo invadează Sibiul Câți suporteri vor avea „câinii” la meciul cu Hermannstadt: „Pentru prima oară în istoria deplasărilor” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - DINAMO. „Câinii” vor fi susținuți de 5.000 de suporteri în duelul de la Sibiu.
20:20
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a fost dat dispărut, după ce ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat.
20:10
Transfer cu scandal A acceptat să meargă la echipa din Liga 1 doar după ce ar fi fost amenințat cu un proces la FIFA! # Golazo.ro
Wilhelm Loeper (27 de ani), care susține că nu a intenționat să semneze cu Csikszereda, a decis în cele din urmă să se alăture echipei din Miercurea Ciuc, după ce a fost amenințat cu un posibil proces la FIFA.
20:10
Arteta, precaut înainte de Inter Antrenorul lui Arsenal, atent la jocul impus de Cristi Chivu: „A adus câteva schimbări” # Golazo.ro
Mikel Arteta (43 de ani) a prefațat partida cu Inter Milano și a lăudat filosofia de joc a lui Cristi Chivu.
19:50
„Îmi venea să mă duc peste ăla cu buldozerul” Florin Prunea, la startul demolărilor stadionului Dinamo: „S-a rupt ceva din mine” # Golazo.ro
Florin Prunea (57 de ani) a oferit o primă reacție după ce demolările stadionului din Ștefan cel Mare au fost demarate.
19:50
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump” # Golazo.ro
Pentru că foarte mulți microbiști au întrebat☺, Radu Naum și Dan Udrea, doi dintre cei mai cunoscuți moderatori de emisiuni de sport, au răspuns la întrebarea: „De ce apare Gigi Becali atât de des la TV?”.
19:20
Federația de handbal, acea federație care a dus în lumea a 4-a sportul cvadruplu campion mondial, a emis un comunicat revoltător, inversând vinovățiile în cazul antrenorului de la Zalău.
18:50
Apariție de top pentru Naomi Osaka FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat # Golazo.ro
Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a fost în centrul atenției, marți, la Melbourne.
18:40
Stanciu și-a găsit rapid echipă Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1 # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Genoa.
18:40
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc # Golazo.ro
Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, nu va putea fi utilizat la meciul de la Sibiu. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor” este nevoit să găsească o soluție pentru înlocuirea acestuia.
18:30
Averea lui Ronaldo Starul lui Al-Nassr domină topul celor mai bine plătiți sportivi, pentru al treilea an consecutiv. Cum s-au clasat Messi, Mbappe sau Haaland # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) se află din nou pe primul loc în topul celor mai bine plătiți 100 de sportivi din lume.
18:30
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, este dorit în campionatul din Cipru.
18:30
Echipă din Liga 2, în prag de desființare Patronul formației: „Am fost păcălit. Mai sunt doar câteva zile până când se va închide” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, patronul formației de Liga 2 Ceahlăul Piatra Neamț, a declarat că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.
18:20
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale # Golazo.ro
Dinamo e în lupta pentru campionat, pentru prima dată după o pauză de un deceniu. Ultima dată când a fost cel mai aproape, în 2026-2017, când a terminat pe locul 3
17:20
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a primit credit deplin din partea lui Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, pentru a face transferuri.
17:20
Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”, cine a vrut să-l scoată de pe TV și de ce apare Gigi Becali des la TV # Golazo.ro
Radu Naum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.
17:10
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele # Golazo.ro
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a devenit „ținta” glumelor în mediul online, după ce oficialul a precizat de mai multe ori că își dorește să primească Premiul Nobel pentru Pace.
16:50
De ce întârzie Moruțan Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul la Rapid + ce spune despre salariu și forma fizică a internaționalului # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit ultimele detalii despre Olimpiu Moruțan (26 de ani), jucător careva ajunge în Giulești zilele viitoare.
16:40
„Cîrjan ar fi strălucitor în Ucraina” Transferul e așteptat și după ce jucătorul a refuzat oferta lui Metalist. Cât a cerut Dinamo! # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan putea ajunge la Metalist Harkov în această lună. Ce spune un jurnalist ucrainean important despre transfer, despre calitățile jucătorului și despre suma cerută de Dinamo
16:40
„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani” # Golazo.ro
Claude Le Roy (77 de ani), fostul selecționer al mai multor naționale din Africa, susține boicotarea Campionatului Mondial 2026 din cauza politicii lui Donald Trump, președintele SUA.
16:30
Acuzații fără precedent în familia Beckham Brooklyn Beckham povestește lucruri șocante din interior: mită, trădare și dansuri „nepotrivite” # Golazo.ro
Apropiații familiei Beckham spun că Victoria ar fi pur și simplu devastată după dezvăluirile fiului său, Brooklyn, și meme-urile virale apărute în social media.
16:10
Macedonia de Nord și România se întâlnesc în această seară, de la 19:00, în etapa #3 a Campionatului European de Handbal Masculin.
