Înapoi, în Liga 1?  Fostul fotbalist de la FCSB și Craiova ar putea reveni în România după doar 5 luni

12:40

Apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații cu Claudiu Dragoș Bănescu, soțul acesteia. Surse GOLAZO.ro au afirmat că acesta din urmă a fost văzut plecând, cu bagaje, după sosirea Poliției, iar Sabrina Voinea plângea pe scările hotelului din interiorul bazei „Lia Manoliu”.