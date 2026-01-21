LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA

Primanews.ro, 21 ianuarie 2026 20:50

LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 15 minute
21:00
Reprezentanţii Guvernului au discutat cu aleşii locali pe tema sistemului de defalcare a TVA Primanews.ro
Reprezentanţii Guvernului au discutat cu aleşii locali pe tema sistemului de defalcare a TVA
Acum 30 minute
20:50
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA Primanews.ro
LIVE de la Davos. Trump atacă Danemarca şi NATO la Davos şi insistă pe preluarea Groenlandei. UE îngheaţă acordul comercial cu SUA
Acum 4 ore
17:30
VIDEO. Trump promite că nu va folosi forţa pentru a anexa Groenlanda Primanews.ro
VIDEO. Trump promite că nu va folosi forţa pentru a anexa Groenlanda
17:30
AUR: George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare Primanews.ro
AUR: George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare
17:30
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei Primanews.ro
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei
Acum 6 ore
16:10
LIVE-VIDEO. Trump şi-a început discursul la Davos: Europa se îndreaptă către direcţia greşită Primanews.ro
LIVE-VIDEO. Trump şi-a început discursul la Davos: Europa se îndreaptă către direcţia greşită
16:00
Eurodeputaţii români şi Mercosur: cine a votat pentru trimiterea acordului la Curtea de Justiţie a UE Primanews.ro
Eurodeputaţii români şi Mercosur: cine a votat pentru trimiterea acordului la Curtea de Justiţie a UE
15:50
Alarmă în Educaţie. Sindicaliştii spun că Guvernul sacrifică şcoala pentru economii Primanews.ro
Alarmă în Educaţie. Sindicaliştii spun că Guvernul sacrifică şcoala pentru economii
15:50
Materia care i-a făcut pe elevi mai atenţi şi cooperanţi, pe cale să fie extinsă în toată ţara Primanews.ro
Materia care i-a făcut pe elevi mai atenţi şi cooperanţi, pe cale să fie extinsă în toată ţara
15:40
Trump ameninţă Iranul că îl va 'şterge de pe faţa pământului' dacă încearcă să-l asasineze Primanews.ro
Trump ameninţă Iranul că îl va 'şterge de pe faţa pământului' dacă încearcă să-l asasineze
15:40
Aplicaţiile Netflix vor avea un nou design Primanews.ro
Aplicaţiile Netflix vor avea un nou design
15:30
Putin urmează să se întâlnească joi seara cu Witkoff Primanews.ro
Putin urmează să se întâlnească joi seara cu Witkoff
15:30
Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Primanews.ro
Parlamentul European trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Acum 12 ore
13:00
Rutte, SMS către Trump: Donald, ceea ce ai îndeplinit azi este incredibil! Primanews.ro
Rutte, SMS către Trump: Donald, ceea ce ai îndeplinit azi este incredibil!
12:50
Şeful AEP vrea cabine de vot transparente Primanews.ro
Şeful AEP vrea cabine de vot transparente
12:50
Oana Ţoiu, de la Davos: Atmosfera este puternic influenţată de aşteptarea discursului Preşedintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă Primanews.ro
Oana Ţoiu, de la Davos: Atmosfera este puternic influenţată de aşteptarea discursului Preşedintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă
12:40
PSD cere explicaţii Ucrainei: România, omisă din acordurile de dublă cetăţenie Primanews.ro
PSD cere explicaţii Ucrainei: România, omisă din acordurile de dublă cetăţenie
12:30
Ursula von der Leyen, mesaj în plenul PE: Trăim acum într-o lume definită de putere brută şi suntem la o răscruce Primanews.ro
Ursula von der Leyen, mesaj în plenul PE: Trăim acum într-o lume definită de putere brută şi suntem la o răscruce
12:20
Marele divorţ de la Davos? Aliaţii Americii trag o linie roşie cu Trump. Miercuri, preşedintele SUA va fi vedeta incontestabilă a Forumului de la Davos Primanews.ro
Marele divorţ de la Davos? Aliaţii Americii trag o linie roşie cu Trump. Miercuri, preşedintele SUA va fi vedeta incontestabilă a Forumului de la Davos
12:20
FMI: AI-ul loveşte piaţa muncii ca un tsunami, iar anxietatea angajaţilor va exploda în 2026 Primanews.ro
FMI: AI-ul loveşte piaţa muncii ca un tsunami, iar anxietatea angajaţilor va exploda în 2026
Acum 24 ore
23:50
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu: Ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război Primanews.ro
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu: Ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război
23:50
VIDEO. Diplomatul Pavel Suian, analiza celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la un an de la revenirea la Casa Albă Primanews.ro
VIDEO. Diplomatul Pavel Suian, analiza celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump la un an de la revenirea la Casa Albă
22:10
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu, la Prima News: ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război Primanews.ro
VIDEO. Analistul militar Ion Petrescu, la Prima News: ce înseamnă avertismentul şefului Armatei privind pregătirea populaţiei pentru război
Ieri
20:50
Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu” Primanews.ro
Zelenski spune că Ucraina a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” propus de Trump: „Este greu de imaginat cum ne-am putea afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”
20:30
Ministrul Finanţelor: Ţinta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%. Investiţii de peste 100 de miliarde de lei în buget Primanews.ro
Ministrul Finanţelor: Ţinta de deficit bugetar pentru 2026 este spre 6%. Investiţii de peste 100 de miliarde de lei în buget
20:10
Parlamentul European îngheaţă acordul comercial UE-SUA, ca răspuns la ameninţările lui Trump Primanews.ro
Parlamentul European îngheaţă acordul comercial UE-SUA, ca răspuns la ameninţările lui Trump
20:10
Nicuşor Dan salută iniţiativa lui Trump privind „Consiliul pentru Pace” şi analizează compatibilitatea cu angajamentele României Primanews.ro
Nicuşor Dan salută iniţiativa lui Trump privind „Consiliul pentru Pace” şi analizează compatibilitatea cu angajamentele României
20:10
Moscova critică declaraţiile Maiei Sandu despre unirea cu România şi regretă retragerea Republicii Moldova din CSI Primanews.ro
Moscova critică declaraţiile Maiei Sandu despre unirea cu România şi regretă retragerea Republicii Moldova din CSI
17:40
Primele date ale bugetului 2026. PIB prognozat de peste 2.000 miliarde lei Primanews.ro
Primele date ale bugetului 2026. PIB prognozat de peste 2.000 miliarde lei
17:30
România, exclusă de pe lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie Primanews.ro
România, exclusă de pe lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie
17:30
Cine decide dacă România va plăti un miliard de dolari pentru a obţine un loc în Consiliul pentru Pace propus de Trump Primanews.ro
Cine decide dacă România va plăti un miliard de dolari pentru a obţine un loc în Consiliul pentru Pace propus de Trump
15:40
Şeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populaţia pregătită pentru susţinerea unui efort de război Primanews.ro
Şeful Statului Major al Apărării: Trebuie să avem populaţia pregătită pentru susţinerea unui efort de război
15:10
După Mercosur, Von der Leyen dezvăluie la Davos ”mama tuturor acordurilor comerciale” Primanews.ro
După Mercosur, Von der Leyen dezvăluie la Davos ”mama tuturor acordurilor comerciale”
15:00
”Al 28-lea regim”: schimbare majoră pentru IMM-uri în UE. Societăţi înfiinţate rapid, acces mai uşor la investiţii Primanews.ro
”Al 28-lea regim”: schimbare majoră pentru IMM-uri în UE. Societăţi înfiinţate rapid, acces mai uşor la investiţii
15:00
Generalul-şef al NATO: Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române Primanews.ro
Generalul-şef al NATO: Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române
12:20
”Free America”. Cum va fi marcat în stradă al doilea an din era Trump II Primanews.ro
”Free America”. Cum va fi marcat în stradă al doilea an din era Trump II
12:10
FCSB dă lovitura. Mijlocaş cu trei titluri în Israel adus la campioana României Primanews.ro
FCSB dă lovitura. Mijlocaş cu trei titluri în Israel adus la campioana României
12:10
Tanczos Barna, răspuns pentru Florin Manole: Nu este momentul ca România să treacă la impozitarea progresivă Primanews.ro
Tanczos Barna, răspuns pentru Florin Manole: Nu este momentul ca România să treacă la impozitarea progresivă
12:00
Grindeanu, despre o eventuală schimbare a premierului: Dacă va fi nevoie, da Primanews.ro
Grindeanu, despre o eventuală schimbare a premierului: Dacă va fi nevoie, da
11:50
Acord cu impact în România. Ungurii de la MOL cumpără compania petrolieră NIS a Serbiei de la Gazprom al Rusiei, sancţionată de SUA Primanews.ro
Acord cu impact în România. Ungurii de la MOL cumpără compania petrolieră NIS a Serbiei de la Gazprom al Rusiei, sancţionată de SUA
11:40
Trump, la startul celui de-al doilea an de mandat. Controversele care au definit primul an Primanews.ro
Trump, la startul celui de-al doilea an de mandat. Controversele care au definit primul an
11:40
Dacia Sandero, cel mai vândut automobil din Europa în 2025 Primanews.ro
Dacia Sandero, cel mai vândut automobil din Europa în 2025
11:30
Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur Primanews.ro
Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur
11:20
Trump publică pe Truth Social capturi de ecran ale unui mesaj al lui Macron, care propune un G7, joi, la Paris, cu Rusia Primanews.ro
Trump publică pe Truth Social capturi de ecran ale unui mesaj al lui Macron, care propune un G7, joi, la Paris, cu Rusia
11:20
România la Davos. La ce evenimente participă oficialii de la Bucureşti Primanews.ro
România la Davos. La ce evenimente participă oficialii de la Bucureşti
11:10
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate din Muzeul Drents Primanews.ro
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate din Muzeul Drents
19 ianuarie 2026
23:30
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD, pe 29 ianuarie Primanews.ro
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD, pe 29 ianuarie
23:30
VIDEO. Planurile lui Trump pentru Groenlanda şi ameninţarea taxelor vamale, analizate la Prima News de Emanuel Cernat şi Marius Bucur Primanews.ro
VIDEO. Planurile lui Trump pentru Groenlanda şi ameninţarea taxelor vamale, analizate la Prima News de Emanuel Cernat şi Marius Bucur
22:40
UPDATE. MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat / MAE confirmă încă un român rănit Primanews.ro
UPDATE. MAE: Un român, rănit uşor în accidentul din Spania. Starea lui e bună, fiind deja externat / MAE confirmă încă un român rănit
22:40
FMI majorează prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului AI Primanews.ro
FMI majorează prognoza de creştere globală pentru 2026, pe fondul boomului AI
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.