Marea cedare de la Davos. Donald Trump, forțat de burse și de reacția liderilor europeni să-și tempereze ambițiile în Groenlanda – analiză Financial Times

Lanțul american de restaurante Chili’s se pregătește să intre pe piața din România, iar una dintre primele surprize pentru publicul local ține de meniu: deși are specific tex-mex, mâncarea nu este picantă. Prima unitate urmează să fie deschisă în doar câteva zile în Băneasa Shooping City, potrivit informațiilor din mediul de business obținute de G4Food. © G4Media.ro.