Care este poziția Franței după ce Germania a anunțat că boicoteazaă CM 2026?

În 1867, când Secretarul de Stat William Seward a negociat achiziția Alaskăi de la Imperiul Rus, tranzacția a fost numită, ironic, „nebunia lui Seward”. Istoria l-a absolvit însă pe Seward, transformând acea „nebunie” într-unul dintre cele mai profitabile acte de realpolitik din istoria Statelor Unite. Astăzi, suntem martorii unei încercări de a replica acea paradigmă a secolului al XIX-lea într-o lume a secolului al XXI-lea, însă cu o diferență fundamentală: teritoriile nu mai sunt simple active imobiliare tranzacționabile, iar aliații nu sunt vasali. Ceea ce se întâmplă acum între Washington și Copenhaga – și, prin extensie, între Statele Unite și Uniunea Europeană – este un test de stres pentru însăși arhitectura de securitate a Occidentului.