Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli”
Digi24.ro, 21 ianuarie 2026 22:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu „o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
23:00
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, miercuri seară la Digi24, că, conform unor surse, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a sunat la Deutsche Bank, pentru că un reprezentant al băncii germane „a pus în discuție dacă nu cumva se poate pune problema măsurilor de anti-coerciție ale UE, create politic pentru o criză privind Rusia și China”, să fie aplicate vizavi de Statele Unite. „I s-a confirmat de la nivelul conducerii că nu se va întâmpla așa ceva”, mai afirmă acesta. În ceea ce privește vânzarea titlurilor de stat americane deținute în Europa, diplomatul susține că dacă statele UE ar aplica această măsură, SUA ar intra într-o recesiune cum nu au avut în 250 de ani de existență. Diaconescu a vorbit și despre ceea ce înseamnă dependența actuală a statelor UE față de SUA.
Acum 30 minute
22:50
Alexandru Rogobete: „România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, o lege raţională a malpraxisului, nu de cârpeli” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu „o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
Acum o oră
22:30
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația președintelui privind Groenlanda, un ecou al afirmațiilor lui Putin despre Crimeea # Digi24.ro
Vestea bună din călătoria lui Donald Trump la Davos a fost că, pentru moment, pare să fi renunțat la folosirea forței în încercarea sa urgentă de a obține Groenlanda. Vestea proastă a fost că a început să vorbească și despre Islanda, potrivit unei analize The Guardian.
Acum 2 ore
22:10
Trump anunță un cadru de acord privind Groenlanda după discuții cu șeful NATO. „Nu voi impune tarifele de la 1 februarie” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite și aliații lor au stabilit „cadrul unui viitor acord" privind Groenlanda și întreaga regiune arctică, în urma unei întâlniri pe care a descris-o drept „foarte productivă” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. În acest context, Trump a precizat că nu va impune tarifele vamale pentru statele europene, programate să intre în vigoare la 1 februarie.
21:50
Germania se opune aderării la „Consiliul de Pace” al lui Donald Trump. Cum și-a motivat opțiunea pentru boicot # Digi24.ro
Guvernul german se opune aderării ţării la „Consiliul de Pace” al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat miercuri revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters.
21:40
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu este de părere că România ar trebui să devină parte a Consiliului de Pace al lui Donald Trump și consideră că pentru asigurarea securității naționale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. Liderul PSD a mai afirmat că inițiativa președintelui american a plecat „de la o experiență fericită, pacea din Gaza”.
21:30
Australian Open. Sorana Cîrstea o va înfrunta joi pe Naomi Osaka. Cu cine joacă Gabriela Ruse # Digi24.ro
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
21:20
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters. Germania afirmase, ieri, în schimb, că ia în calcul retragerea de la CM 2026.
Acum 4 ore
21:00
„O poliță de asigurare”. Groenlanda a prezentat o broșură pentru situații de criză pe fondul ambițiilor lui Donald Trump # Digi24.ro
Guvernul Groenlandei a prezentat miercuri o nouă broșură care oferă sfaturi populației în cazul unei „crize” pe teritoriul său. Ghidul include stocarea de alimente și apă, arme de vânătoare și muniție, relatează AFP.
21:00
Oana Țoiu: Legea intrată în vigoare în Ucraina nu vizează nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti # Digi24.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare miercuri în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic.
20:50
Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac israelian în centrul Fâșiei Gaza, potrivit echipelor de intervenție locale, în timp ce armata israeliană susține că a lovit mai mulți suspecți care operau o dronă afiliată Hamas și care reprezentau o amenințare pentru trupele sale, relatează BBC.
20:50
Secretarul american al comerțului, huiduit la Davos: „Cu Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș.” Preşedinta BCE a ieşit din sală # Digi24.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.
20:20
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană” # Digi24.ro
Ucraina, nu Groenlanda, ar trebui să fie prioritatea principală a NATO, a declarat miercuri, 21 ianuarie, Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord Atlantice în cadrul unei sesiuni a Forumului Economic Mondial anual de la Davos, relatează Kyiv Independent.
20:10
Cod roșu de furtună în Grecia. Ploi torențiale și vânt puternic s-au abătut asupra Atenei. În centrul țării, a lovit viscolul # Digi24.ro
Grecia a fost afectată miercuri de o furtună puternică, ploile torenţiale, ninsorile şi vântul puternic determinând autorităţile să emită avertizări cod roşu pentru regiuni extinse ale ţării şi să îndemne populaţia să îşi limiteze deplasările cât mai mult posibil, transmite agenţia EFE.
20:10
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, joi, scrie Politico.
19:50
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune ministrul Rasmussen despre „ambiția” lui Trump privind Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, a declarat miercuri că dorinţa preşedintelui SUA Donald Trump de a obţine Groenlanda rămâne „intactă”, în pofida declaraţiilor făcute de liderul american la Forumul Economic Mondial de la Davos, transmite AFP.
19:50
Clasamentul mondial al universităţilor, realizat de Times Higher Education. Universitate din România, prezentă în 9/11 domenii evaluate # Digi24.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România.
19:40
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului Energiei: „Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică” # Digi24.ro
Prezent la Forumul Economic de la Davos, Bogdan Ivan a transmis că a purtat discuții cu șeful AIEA, Rafael Grossi, despre rolul energiei nucleare în România. Ministerul Energiei a subliniat că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică, ci o decizie strategică și că, cu această ocazie, s-a asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor.
19:20
Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri. Anunțul Parlamentului European # Digi24.ro
Parlamentul European a anunțat că sprijină drepturile pasagerilor aerieni prin menţinerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor şi a compensaţiei aferente la nivelul actual, de 300-600 de euro. Instituţia a mai precizat că pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână, iar adulţilor care însoţesc copii sub 14 ani şi călătorilor care însoţesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceştia fără costuri suplimentare.
19:20
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa # Digi24.ro
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a răspuns afirmaţiei preşedintelui SUA, Donald Trump, care a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Demnitarul a scris pe o rețea socială că istoria a oferit deja răspunsul la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, „România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO” şi, odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, așa cum au făcut-o şi alţi aliaţi.
19:20
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat” # Digi24.ro
Convins de discursul lui Donald Trump că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate, senatorul republican Lindsey Graham le-a cerut liderilor europeni să vândă insula arctică Washingtonului.
Acum 6 ore
19:10
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e reprezentată de cei care confundă politica externă cu circul” # Digi24.ro
Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, îl atacă dur pe liderul AUR, George Simion, după apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii, unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Formațiunea califică gestul drept „rușinos și iresponsabil" și susține că acțiunea poate fi interpretată ca un act de inconștiență geopolitică, cu impact asupra imaginii României și a respectului față de suveranitatea statelor.
19:00
Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda - insula pe care vrea să o anexeze - cu Islanda - în patru rânduri - în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos.
18:50
SUA exercită o influență din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu energie a UE și Regatului Unit, arată un raport # Digi24.ro
Un raport a arătat că Donald Trump deține controlul asupra aprovizionării cu energie a UE și a Regatului Unit, ca urmare a faptului că Europa și-a schimbat dependența de Rusia cu dependența de SUA, relatează The Guardian.
18:40
Containere încărcate cu aproximativ 40 tone deșeuri au fost depistate în Portul Constanța # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au depistat două containere ce conțineau materiale susceptibile a fi deșeuri, care urmau să fie importate în România.
18:30
Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor" # Digi24.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că nu va ceda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump în privința viitorului Groenlandei, după ce liderul de la Casa Albă a criticat dur acordul Marii Britanii privind Insulele Chagos și a amenințat cu impunerea de tarife vamale țărilor europene care se opun cererilor sale, potrivit BBC.
18:20
Trump îl atacă pe Mark Carney, după discursul său de la Davos: „Canada există datorită SUA” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a adresat direct prim-ministrului Mark Carney într-un discurs susținut miercuri la Forumul Economic Mondial, afirmând că „Canada există datorită Statelor Unite”. Trump îl acuză pe Carney, care a avut marți, în cadrul Forumului, un discurs împotriva hegemoniei americane, că nu este „prea recunoscător”. „Construim o cupolă de aur care, prin însăși natura sa, va apăra Canada”, susține liderul american.
18:20
Surse militare ucrainene: Trupele mecanizate rusești ar putea profita de vremea rece și contraataca. Nu există noroi, totul e înghețat # Digi24.ro
Forțele ruse ar putea găsi condiții favorabile pentru atacuri mecanizate în regiunea Donețk din estul Ucrainei, din cauza înghețului și solului înghețat, a declarat Roman Pisarenko, șeful departamentului de comunicare al Brigăzii 79, cu sediul lângă Mirnohrad, pentru Suspilne, pe 21 ianuarie.
18:20
„Mai mulți bani în 6 luni decât în 20 de ani”. Previziunea lui Trump despre Venezuela și cum vrea să o transforme „într-un loc minunat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia, miercuri, în discursul de la Davos, pentru operaţiunea militară a SUA care a dus la arestarea liderului acestei ţări, Nicolas Maduro, precum şi pentru negocierile dintre administraţia americană şi noile autorităţi, anunță BBC.
18:10
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă # Digi24.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația formulată la decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanței este definitivă.
18:00
Ședința Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor: Susţinere ca acestea să fie păstrate integral la primării # Digi24.ro
Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii.
18:00
Elveția, ținta criticilor lui Donald Trump la Davos: „Sincer să fiu, m-a enervat. SUA țin întreaga lume pe linia de plutire” # Digi24.ro
Într-un discurs de mai bine de o oră la Forumul Economic de la Davos, președintele american Donald Trump a lansat critici la adresa țării gazdă, Elveția. Liderul de la Casa Albă a explicat că a impus tarife țărilor cu deficite economice mari și a povestit cum a decurs o conversație telefonică cu Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene.
17:40
Nou scandal în Ucraina: Fostul șef adjunct al cabinetului Zelenski, acuzat de deturnare de fonduri în valoare de 3,3 milioane dolari # Digi24.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat pe 21 ianuarie că l-a acuzat pe Rostislav Shurma, fostul șef adjunct al cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, de delapidare și spălare de bani.
17:40
Trump ironizează apariția lui Emmanuel Macron cu ochelari de soare pe scena de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat alegerea președintelui francez Emmanuel Macron de a purta ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare, atunci când a vorbit la Forumul Economic Mondial. „L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump în timpul discursului său la summitul de la Davos. Oficialii francezi au declarat că Macron are o ruptură de vas de sânge la ochi. În ultimele zile, el a apărut în public purtând ochelari de soare de tip aviator, anunță Politico.
17:20
PSD cere Președinției și Guvernului să intervină după ce România a fost omisă din lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina # Digi24.ro
Social-democrații solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și MAE să intervină urgent pe lângă Ucraina după ce România a fost omisă din lista statelor pentru care Kievul permite dublă cetățenie. PSD susține că măsura afectează comunitatea românească din Ucraina și cere explicații imediate pentru această excludere.
Acum 8 ore
17:10
DIGI Spania își menține poziția de lider al vitezei internetului fix, pentru al cincilea an consecutiv # Digi24.ro
DIGI a fost reconfirmată și în 2025 drept „Cea mai rapidă rețea de fibră optică din Spania”, potrivit rezultatelor Ookla® Speedtest Awards™, obținute în urma comparării a peste 13 milioane de teste efectuate de utilizatori, în fiecare semestru al anului trecut.
17:10
„O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că SUA „nu cer decât Groenlanda”: „Doar noi o putem apăra” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia, că „tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, a adăugat Trump, precizând că nimeni n-ar putea apăra insula așa cum o pot face Statele Unite.
17:00
Președintele SUA, despre războiul din Ucraina: Putin şi Zelenski doresc să încheie un acord. NATO va contribui # Digi24.ro
Donald Trump a declarat, la Forumul Economic de la Davos, că războiul dintre Rusia şi Ucraina trebuie să înceteze şi a repetat că Vladimir Putin „doreşte să încheie un acord”, precizând că este în discuţii cu el.
16:50
Propunerea lui Trump privind Consiliul pentru Pace, analizată mâine de Europa, în reuniunea la care va participa și Nicușor Dan (surse) # Digi24.ro
În contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că analizează încă invitația omologului său american Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, președintele României va merge mâine la Consiliul European, unde, din sursele Digi24, va fi discutată de liderii blocului comunitar și problema invitațiilor transmise de liderul de la Washington.
16:50
Trump avertizează la Davos: „Iubesc Europa, dar nu e pe calea cea bună”. Ce spune despre relațiile „bătrânului continent” cu SUA # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile, anunță BBC.
16:10
Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul SUA, la o recepție unde a fost premiat pentru apărarea democrației # Digi24.ro
George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite, arată un video postat pe rețelele de socializare. Președintele AUR a fost Trump Kennedy Art Center, la Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.
16:00
Falia arctică și eclipsa rațiunii: De ce obsesia pentru Groenlanda riscă să dinamiteze Pax Transatlantica # Digi24.ro
În 1867, când Secretarul de Stat William Seward a negociat achiziția Alaskăi de la Imperiul Rus, tranzacția a fost numită, ironic, „nebunia lui Seward”. Istoria l-a absolvit însă pe Seward, transformând acea „nebunie” într-unul dintre cele mai profitabile acte de realpolitik din istoria Statelor Unite. Astăzi, suntem martorii unei încercări de a replica acea paradigmă a secolului al XIX-lea într-o lume a secolului al XXI-lea, însă cu o diferență fundamentală: teritoriile nu mai sunt simple active imobiliare tranzacționabile, iar aliații nu sunt vasali. Ceea ce se întâmplă acum între Washington și Copenhaga – și, prin extensie, între Statele Unite și Uniunea Europeană – este un test de stres pentru însăși arhitectura de securitate a Occidentului.
15:40
PSD a votat pentru trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE. Claudiu Manda: „Cele 10 voturi ale noastre au făcut diferența” # Digi24.ro
Eurodeputatul PSD Claudiu Manda a anunțat miercuri că delegația social-democrată din Parlamentul European a votat pentru a trimite Acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a analiza compatibilitatea cu tratatele europene. Potrivit acestuia, voturile europarlamentarilor PSD au fost decisive pentru adoptarea deciziei.
15:40
Incident la metrou. Se circulă în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată, miercuri după-amiază, în sistem pendulă între staţiile Piaţa Sudului - Eroii Revoluţiei şi Tudor Arghezi - Piaţa Sudului, în urma unei posibile tentative de sinucidere, anunţă Metrorex.
15:40
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite a fost benefică pentru Alianță, susținând că, fără acesta, statele membre nu ar fi majorat cheltuielile pentru apărare, relatează Politico.
15:30
Un pompier de la ISU Arad a fost condamnat la închisoare, după ce a folosit un echipament audio-video pentru a copia la Bacalaureat # Digi24.ro
Un pompier de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce şi-a recunoscut vinovăţia într-un dosar vizând divulgarea de informaţii nepublice. El a dat bani unei persoane pentru a primi echipament audio-video prin care soţia să îi spună rezolvarea subiectelor la Bacalaureat. De altfel, echipamentul a fost găsit la el, chiar în timpul unei probe a examenului. Pompierul dorea să promoveze Bac-ul pentru a putea deveni subofiţer.
15:20
Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev, a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, adăugând că, atât timp cât Ungaria are un „guvern suveran şi patriotic”, nu va trimite banii contribuabililor săi vecinului său din nord-est, relatează MTI.
Acum 12 ore
15:10
Scott Bessent ironizează represaliile Europei în fața taxelor lui Donald Trump: „Nu sunt deloc îngrijorat” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Danemarca este „irelevantă” și că nu este îngrijorat de posibilitatea ca Europa să se retragă de pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, pe fondul temerilor că președintele Donald Trump ar putea anexa Groenlanda și impune noi tarife, relatează Politico.
14:50
Preşedintele AEP: Sunt peste 133.000 de persoane între 90 şi 99 de ani în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe nu mai sunt în viaţă # Digi24.ro
Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a afirmat, miercuri, că în Registrul Electoral sunt trecute 133.995 de persoane care au vârste între 90 şi 99 de ani şi 14.410 persoane peste 100 de ani, menţionând că bănuieşte că multe dintre acestea nu mai sunt în viaţă, dar nu s-au făcut modificările necesare şi va trebui găsite documentele care justifică radierea lor din acest Registru.
14:30
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE, pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.