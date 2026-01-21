Sociologul Antonio Amuza vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X

18:40

Craiova, al șaselea cel mai mare oraș din România, a rămas din nou fără căldură, după o nouă avarie la instalația energetică. Zeci de mii de locuitori au petrecut noaptea în frig, în condițiile în care temperaturile au coborât mult sub zero grade. Pentru a face față situației, oamenii se încălzesc cum pot: folosesc calorifere […] Olguța pune piciorul în prag: PSD ar putea ieşi de la guvernare dacă Bolojan nu rezolvă problema căldurii din Craiova