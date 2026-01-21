Știri din capitalele Europei, 21 ianuarie
PSNews.ro, 21 ianuarie 2026 21:20
PE SCURT: Eurodeputați contestă în instanță acordul de liber schimb UE–Mercosur, riscând să întârzie sau chiar să blocheze intrarea sa în vigoare, pe fondul opoziției fermierilor europeni. În Germania, consumul de alcool este în scădere, mai ales în rândul tinerilor din Generația Z. Franța respinge ideea boicotării Cupei Mondiale din SUA, în ciuda tensiunilor politice […]
• • •
Acum 30 minute
21:20
Un politolog decriptează discursul lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru țara noastră # PSNews.ro
Donald Trump a susținut, miercuri, 21 ianuarie, un discurs foarte așteptat la Forumul Economic de la Davos, în care a precizat că Statele Unite nu vor prelua prin forță Groenlanda, dar a criticat dur politica europeană. Politologul Flavius Caba analizează pentru „Adevărul" mesajele președintelui SUA și direcțiile strategice pe care le conturează acesta. Discursul lui […]
21:20
21:20
Sociologul Antonio Amuza vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza este invitat, joi, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
Acum 2 ore
20:00
Dan Motreanu: Trimiterea acordului UE–Mercosur la CJUE riscă să blocheze orice decizie o perioadă îndelungată # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară, miercuri, că trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, votată de Parlamentul European, riscă să blocheze orice decizie pe această temă pentru o perioadă îndelungată. El arată că UE se află în faţa a doua variante, amânarea acordului sau aplicarea provizorie, ambele mai proaste faţă de situaţia […]
20:00
Vacanța mobilă din februarie 2026, cunoscută și ca „vacanța de schi", va fi organizată diferit în funcție de județ, conform calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform datelor oficiale: 3 județe au ales prima săptămână de vacanță; 22 de județe au optat pentru săptămâna din mijloc; restul județelor vor avea vacanța la finalul perioadei […]
20:00
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale, măsura fiind luată după ce jurnaliştii de la Ziarul Unirea au scris că noua legislaţie care prevede majorarea impozitelor locale permite în continuare scutiri pentru zone defavorizate, precum Munţii Apuseni sau Delta […]
20:00
Președintele american Donald Trump şi-a exprimat satisfacţia, miercuri, în discursul de la Davos, pentru operaţiunea militară a SUA care a dus la arestarea liderului acestei ţări, Nicolas Maduro, precum şi pentru negocierile dintre administraţia americană şi noile autorităţi, anunță BBC. „Venezuela a fost o ţară minunată timp de ani de zile. Apoi, politicienii au dus-o de râpă. […]
20:00
Furnizorii fac apel la decidenți să stabilească ferm din timp ce urmează după 31 martie, data la care expiră actuala schemă de plafonare și compensare a prețului la gaze naturale, conform unui răspuns pentru Mediafax al președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu. Comentariul a fost solicitat după ce ministrul Energiei, Bogdan […]
20:00
Explicațiile MAE despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe din România a oferit o serie de explicații despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene. Noua lege nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează în principal, comunitățile ucrainene din străinătate, a transmis MAE. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea […]
20:00
Șoșoacă îl atacă pe Simion după momentul discutabil cu tortul „Groenlanda”: Un act de inconștiență geopolitică # PSNews.ro
Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, îl critică dur pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american, la un eveniment desfășurat în Statele Unite ale Americii. Formațiunea consideră gestul „rușinos și iresponsabil" și avertizează asupra impactului negativ asupra imaginii României și a respectului față […]
20:00
Ministrul Energiei: „Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor” # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Davos că România vrea să aibă un rol activ în deciziile energetice globale. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis miercuri, printr-o postare pe Facebook, că România își afirmă rolul în cadrul discuțiilor globale despre energie. Mesajul ministrului a fost publicat după participarea sa la Forumul Economic de la […]
Acum 4 ore
18:40
Prima ședință pentru bugetul local 2026. Tánczos Barna: Susținere ca impozitul pe venit să rămână la primării # PSNews.ro
Guvernul analizează nivelurile de repartizare a impozitelor către autoritățile administrației publice locale în vederea elaborării bugetului de stat pentru 2026. La prima ședință a Grupului de lucru, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, s-a conturat susținerea pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit la nivel local, transmite Mediafax. Miercuri, la sediul Guvernului, a avut loc prima […]
18:40
APCE denunță proiectul Ministerului Energiei: Prosumatorii, victime colaterale ale incompetenței administrative # PSNews.ro
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) acuză Ministerul Energiei că transpunerea Directivei UE 2024/1711 în proiectul de ordonanță de urgență a fost realizată „într-o manieră profund viciată, neprofesionistă și contrară spiritului și literei directivei europene". Organizația susține că, sub pretextul alinierii la legislația europeană, Guvernul introduce „o serie de neîndepliniri istorice ale Autorității Naționale […]
18:40
Parlamentul European (PE) arată că nu mai este dispus să o urmeze pe Ursula von der Leyen, după ce miercuri a blocat acordul Mercosur-UE. Votul din PE este unul foarte important, deoarece joi este așteptat votul pentru a treia moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, în ultimele 8 luni. Președinta Comisiei Europene devine […]
18:40
VIDEO Factorul decisiv care ar putea încheia războiul din Ucraina: „Influența ei este reală!” # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a declarat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că România ar trebui să analizeze pragmatic invitația venită din partea Statelor Unite privind aderarea la Consiliul de Pace, avertizând că o eventuală decizie de refuz, similară celei anunțate de Suedia, trebuie fundamentată strategic și nu luată din reflex. „Eu am propria mea părere: […]
18:40
Parlamentul European dă unde verde pentru bagaje gratuite în avion. Ce și cum se poate transporta fără să plătești # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri poziția sa privind revizuirea normelor UE pentru drepturile pasagerilor aerieni, insistând ca pragul de întârziere pentru despăgubiri să rămână la trei ore, cu sume compensatorii între 300 și 600 de euro, și că pasagerii să poată transporta gratuit un obiect personal și un mic bagaj de mână. Drepturile pasagerilor rămân […]
18:40
Ion Claudiu Teodorescu a fost numit, pe o perioadă de șase luni, în funcția de secretar general al Ministerului Justiției, printr-o decizie semnată de premierul Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. 'Începând cu data de 21 ianuarie 2026, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, consilier, clasa I, grad profesional superior în aparatul propriu al […]
18:40
Cum explică George Simion tortul cu forma Groenlandei şi steagul SUA, tăiat în timpul vizitei în America # PSNews.ro
Aflat într-o vizită în Statele Unite, liderul AUR, George Simion, a participat la un eveniment organizat de congresmani republicani, unde a tăiat un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul Statelor Unite. Recepția a marcat împlinirea unui an de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump. Imaginile cu momentul respectiv au […]
18:40
Olguța pune piciorul în prag: PSD ar putea ieşi de la guvernare dacă Bolojan nu rezolvă problema căldurii din Craiova # PSNews.ro
Craiova, al șaselea cel mai mare oraș din România, a rămas din nou fără căldură, după o nouă avarie la instalația energetică. Zeci de mii de locuitori au petrecut noaptea în frig, în condițiile în care temperaturile au coborât mult sub zero grade. Pentru a face față situației, oamenii se încălzesc cum pot: folosesc calorifere […]
18:40
Președinția ucraineană: Zelenski se află la Kiev, nu la Davos, așa cum a sugerat Donald Trump # PSNews.ro
Volodimir Zelenski se află miercuri după-amiază la Kiev, a comunicat jurnaliștilor Președinția ucraineană, la scurt timp după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat de la Davos că cei doi lideri urmau să se întâlnească în cursul zilei în stațiunea din Elveția. Șeful statului ucrainean 'se află în prezent la Kiev', a transmis Președinția. În discursul […]
Acum 6 ore
17:40
Țuțuianu: Organizarea alegerilor parlamentare a costat 120 milioane euro; prezidențialele – peste 300 milioane euro # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat miercuri că organizarea alegerilor locale și europarlamentare au costat aproximativ 250 de milioane de euro, a alegerilor parlamentare – 120 de milioane de euro, iar cele două alegeri prezidențiale, peste 300 de milioane de euro. Țuțuianu a prezentat, la o conferință de presă, datele privind organizarea […]
17:40
Sindicatele din educație avertizează: măsurile de austeritate riscă să destabilizeze grav școala românească # PSNews.ro
Federațiile sindicale din educație FSLI și FSE „Spiru Haret" acuză Guvernul că provoacă o criză majoră în sistemul de învățământ, în urma măsurilor de austeritate adoptate prin Legea 141/2025. Sindicaliștii susțin că educația a devenit o „zonă de sacrificiu bugetar", iar efectele se resimt deja în școli, în rândul elevilor și al profesorilor. Potrivit reprezentanților […]
17:40
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunțat că a început să emită facturile pentru consumul de energie electrică înregistrat în luna decembrie 2025. „Dorim să vă informăm că am început procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025. Pe măsură ce emitem aceste facturi, se va modifica soldul vizibil în aplicația […]
17:40
Mark Carney, premierul Canadei, a lansat la Forumul Economic Mondial de la Davos unul dintre cele mai dure și neconvenționale mesaje venite din partea unui lider occidental în ultimii ani, declarând că „ficțiunea cooperării globale a expirat" și că lumea a intrat într-o etapă de „ruptură profundă", în care economia este folosită ca instrument de […]
17:40
Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Volodimir Zelenski la Davos pentru discuții despre războiul din Ucraina # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus la Davos că războiul din Ucraina este o „baie de sânge" și că vrea să oprească conflictul. Prezent miercuri la Forumul de la Davos, președintele american Donald Trump a discutat, pe lângă subiectele Groenlanda, NATO și Uniunea Europeană, despre războiul din Ucraina. Președintele american a declarat că încearcă să fie în […]
17:40
„E o presiune a firmelor americane de a veni în România!”. De ce e o greșeală absența lui Nicușor Dan la Davos 2026 # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a criticat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, decizia ca președintele României să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, în contextul în care lideri importanți ai lumii, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, sunt prezenți în Elveția. „La o primă vedere, ca simplu cetățean, consider că este o greșeală. Ca […]
17:40
Faptul că România a înregistrat o scădere a deficitului bugetar este „foarte important", deoarece acesta generează inflație și „neclarități" în ceea ce privește dezvoltarea economică a României, a spus la Digi24 Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. El spune că am încheiat anul 2025 pe creștere economică și există și pentru 2026 perspective de […]
17:40
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat că Primăria Capitalei va instala 24 de containere modulare în zonele în care furnizarea agentului termic este deficitară. Decizia a fost luată în urma unei analize interne și a discuțiilor purtate cu reprezentanții ANRE, iar joi Ciucu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au avut o întâlnire cu […]
16:40
Incident la metrou, la stația Constantin Brâncoveanu. Călătorii au fost evacuați. Circulația – în sistem pendulă # PSNews.ro
Un incident a avut loc la metrou, la stația Constantin Brâncoveanu, unde un tren s-a oprit înainte de a intra complet în stație, iar călătorii au fost nevoiți să iasă prin primul vagon. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, două autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD. Aproximativ 200 de persoane se aflau […]
16:40
De ce întreținerea nu mai poate fi plătită prin E-BLOC și ce poate fi făcut. Explicații de ultimă oră de la BNR # PSNews.ro
Funcționalitatea de procesare a plăților online a platformei E-BLOC, utilizată de mii de asociații de proprietari pentru achitarea cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată începând de marți seara, 20 ianuarie, în urma unei deciz
16:40
Țuțuianu anunță un val de schimbări electorale: Aș vrea să nu mai avem cabine de vot cu perdeluțe # PSNews.ro
Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri că este necesară actualizarea nivelului contravențiilor pentru nerespectarea regulilor în campaniile electorale și a subliniat importanța unei logistica electorale unitare, cu cabine și urne de vot standardizate și secții amenajate uniform. „Voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Județene, cu asociațiile primarilor de municipii, orașe, comune, […] Articolul Țuțuianu anunță un val de schimbări electorale: Aș vrea să nu mai avem cabine de vot cu perdeluțe apare prima dată în PS News.
16:40
Claudiu Manda: „Am votat pentru trimiterea Acordului UE-Mercosur la CJUE pentru protejarea fermierilor români” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda anunță că a votat pentru trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, alături de toți reprezentanții PSD din Parlamentul European, susținând că demersul are ca scop protejarea fermierilor români și europeni. Potrivit lui Manda, cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au fost decisive pentru adoptarea rezoluției prin care […] Articolul Claudiu Manda: „Am votat pentru trimiterea Acordului UE-Mercosur la CJUE pentru protejarea fermierilor români” apare prima dată în PS News.
16:40
Analiză. Doar două țări UE aplică taxa pe coletele sub 150 de euro din afara Uniunii. România percepe cea mai mare sumă # PSNews.ro
România și Italia aplică, începând cu 1 ianuarie 2026, o taxă logistică pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, deși la nivel comunitar nu există încă un acord privind această măsură. În paralel, de la jumătatea anului 2026, va intra în vigoare și taxa vamală de trei euro pentru […] Articolul Analiză. Doar două țări UE aplică taxa pe coletele sub 150 de euro din afara Uniunii. România percepe cea mai mare sumă apare prima dată în PS News.
16:40
Bugetele autorităților locale sub presiune. Nemulțumirile primarilor și riscul unui conflict cu guvernul # PSNews.ro
Unul dintre cele mai sensibile puncte ale măsurilor anunțate de guvern vizează finanțarea autorităților locale. Potrivit Nataliei Intotero, primarii sunt profund nemulțumiți de modul în care au fost gândite transferurile bugetare. „Propunerile prezentate în spațiul public au provocat o nemulțumire și mai mare în rândul primarilor”, a explicat Intotero, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, […] Articolul Bugetele autorităților locale sub presiune. Nemulțumirile primarilor și riscul unui conflict cu guvernul apare prima dată în PS News.
16:40
PSD, apel către Președinție și MAE, după excluderea României dintre țările cu acord de dublă cetățenie în Ucraina # PSNews.ro
Social-democrații solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și MAE să intervină urgent pe lângă Ucraina după ce România a fost omisă din lista statelor pentru care Kievul permite dublă cetățenie. PSD susține că măsura afectează comunitatea românească din Ucraina și cere explicații imediate pentru această excludere. Astfel, PSD cere instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale […] Articolul PSD, apel către Președinție și MAE, după excluderea României dintre țările cu acord de dublă cetățenie în Ucraina apare prima dată în PS News.
16:40
Preşedintele american Donald Trump declară miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia că ”tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP. ”NAT) şi Europa nu sunt absolut deloc recunoscătoare pentru ceea ce am făcut”, deplânge locatarul Casei Albe. ”Statele Unite plăteau aproape 100% din bugetul NATO”, a […] Articolul VIDEO ”Tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, cere Trump la Davos apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
15:40
HARTĂ În ciuda gerului, „echilibrarea sistemului termic” din București se prelungește. Mii de apartamente – în frig # PSNews.ro
Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată. Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului” până pe 23 ianuarie, deși pe hartă multe zone apar ca având „funcționarea este normală”. În realitate, o parte dintre aceste imobile sunt încă marcate ca deficitare, unde „se efectuează manevre de echilibrare termică”. Potrivit informațiilor afișate de Termoenergetica, termenul […] Articolul HARTĂ În ciuda gerului, „echilibrarea sistemului termic” din București se prelungește. Mii de apartamente – în frig apare prima dată în PS News.
15:40
Curtea de Conturi Europeană: Autostrada Sibiu–Pitești are șanse reale să fie finalizată până în 2029 # PSNews.ro
Curtea de Conturi Europeană a îmbunătățit perspectivele legate de Autostrada A1 Sibiu – Pitești. În cel mai nou raport al său, proiectul din România este dat ca exemplu pozitiv, termenul estimat pentru finalizarea integrală a acestui coridor european pe teritoriul țării noastre fiind 2029. Proiectul A1 din România este dat ca exemplu pozitiv în cadrul […] Articolul Curtea de Conturi Europeană: Autostrada Sibiu–Pitești are șanse reale să fie finalizată până în 2029 apare prima dată în PS News.
15:40
Călin Georgescu, tot mai vocal, la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor # PSNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru primul termen în procedura de cameră preliminară. Alături de el, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La finalul ședinței, Georgescu a cerut desecretizarea unor ședințe CCR și CSAT. Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a ajuns din nou în […] Articolul Călin Georgescu, tot mai vocal, la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor apare prima dată în PS News.
15:40
Uniunea Studenților acuză Guvernul de lipsă de dialog și avertizează asupra unor noi măsuri de austeritate # PSNews.ro
Uniunea Studenților din România critică lipsa de dialog manifestată de guvern. Studenții lansează totodată mai multe propuneri care să atenueze efectele măsurilor de austeritate. Studenții se declară dezamăgiți de lipsa consultării organizațiilor reprezentative din Educație pe tema bugetului ministerului pentru 2026 și interpretează prezența premierului Ilie Bolojan în fruntea Ministerului Educației și Cercetării drept „indiciu […] Articolul Uniunea Studenților acuză Guvernul de lipsă de dialog și avertizează asupra unor noi măsuri de austeritate apare prima dată în PS News.
15:40
Acordul UE–Mercosur, blocat temporar în Parlamentul European. Merz cere aplicarea provizorie, CE sub presiune # PSNews.ro
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur riscă o întârziere de până la doi ani, după ce Parlamentul European a decis trimiterea documentului spre o revizuire la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Decizia redeschide dezbaterea privind posibilitatea ca executivul de la Bruxelles să aplice provizoriu tratatul, o opțiune care ar putea genera […] Articolul Acordul UE–Mercosur, blocat temporar în Parlamentul European. Merz cere aplicarea provizorie, CE sub presiune apare prima dată în PS News.
15:40
Cristian Bușoi: Reactoarele mici modulare de la Doicești, proiect strategic pentru securitatea energetică a României # PSNews.ro
Reactoarele mici modulare (SMR) de la Doicești reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte strategice pentru viitorul energetic al României, alături de exploatarea gazelor din Neptun Deep și finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Cristian Bușoi, care subliniază rolul esențial al acestui proiect în modernizarea și securizarea […] Articolul Cristian Bușoi: Reactoarele mici modulare de la Doicești, proiect strategic pentru securitatea energetică a României apare prima dată în PS News.
15:40
De Colțești, un brand de brânză produsă în județul Alba într-o fabrică înființată în urmă 30 de ani de familia Szakacs, se regăsește în ediția 2026 a clasamentului TasteAtlas „Best Cheeses in the World”. De Colțești a intrat anul acesta pe poziția 80 în Top 100 „Best Cheeses in the World”, al TasteAtlas, alăturându-se altor […] Articolul Brânza De Colțești, produsă în Alba, în Top 100 cele mai bune brânzeturi din lume apare prima dată în PS News.
15:40
Decizia Parlamentului European de a solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă, iar cele 10 voturi ale europarlamentarilor social-democrații ‘au făcut diferența’, a transmis, miercuri, PSD. ‘Victorie extraordinară în […] Articolul Prima reacție a PSD după blocarea Acordului Mercosur de către Parlamentul European apare prima dată în PS News.
15:40
Daniel Băluță face noi declarații șocante după ce ar fi fost otrăvit cu arsenic și mercur # PSNews.ro
Noi detalii șocante în cazul presupusei otrăviri a lui Daniel Băluță. Primarul Sectorului 4 susține că a eliminat din organism cantități imense de arsenic și mercur, acuzând o intoxicație provocată deliberat, care i-a afectat grav sănătatea. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a acuzat încă de la începutul lunii ianuarie că ar fi fost otrăvit, chiar […] Articolul Daniel Băluță face noi declarații șocante după ce ar fi fost otrăvit cu arsenic și mercur apare prima dată în PS News.
15:40
Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă miercuri că preşedintele AUR, George Simion a primit în SUA un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa. Cu prilejul vizitei în Statele Unite ale Americii, delegaţia AUR va pune la dispoziţia […] Articolul VIDEO George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertăţii de exprimare apare prima dată în PS News.
14:40
Cu cât au scăzut salariile șefilor de la ASF, după aplicarea reformei administrației publice # PSNews.ro
Măsurile fiscale adoptate de Guvern încep să își arate efectele în administrația publică. La Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), instituția care reglementează piețele de capital, asigurările și pensiile private, au fost eliminate 75 de posturi și au fost reduse semnificativ salariile, inclusiv cel al președintelui, care câștigă acum cu aproape 4.000 de euro mai puțin. […] Articolul Cu cât au scăzut salariile șefilor de la ASF, după aplicarea reformei administrației publice apare prima dată în PS News.
14:40
Horaţiu Potra a făcut plângere penală împotriva Penitenciarului Rahova. Ce acuze aduce mercenarul # PSNews.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, căruia instanţa i-a respins luni contestaţia la măsura arestării preventive, a depus, în aceeaşi zi, o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025. Potra se află în închisoare după ce a fost arestat preventiv în […] Articolul Horaţiu Potra a făcut plângere penală împotriva Penitenciarului Rahova. Ce acuze aduce mercenarul apare prima dată în PS News.
14:40
E oficial: 32 lei/zi cota de hrană pentru bătrânii din azile și copiii din orfelinate – de la guvernul Bolojan # PSNews.ro
Copiii aflați în grija statului și vârstnicii din azilele publice trebuie să se descurce cu un buget zilnic de hrană de 32 de lei. Guvernul condus de Ilie Bolojan a publicat în Monitorul Oficial o hotărâre de guvern prin care a fost actualizată Legea 426/2020. Conform noilor prevederi, atât bătrânii instituționalizați, cât și copiii din […] Articolul E oficial: 32 lei/zi cota de hrană pentru bătrânii din azile și copiii din orfelinate – de la guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
14:40
Programul FIV, între succes și subfinanțare. De ce este nevoie de extinderea sprijinului # PSNews.ro
Programul de fertilizare in vitro (FIV) este unul dintre exemplele invocate de PSD atunci când vorbește despre politici publice cu impact social major. Natalia Intotero a atras atenția că, deși programul este considerat un succes, finanțarea sa rămâne insuficientă. „În prezent, suma este de aproximativ 15.000 de lei, adică în jur de 3.000 de euro. […] Articolul Programul FIV, între succes și subfinanțare. De ce este nevoie de extinderea sprijinului apare prima dată în PS News.
