Presa internațională: Președinta Băncii Centrale Europene a părăsit brusc un dineu de marți seară, de la Davos, în timp ce secretarul american al Comerțului critica Europa. Evenimentul a fost apoi oprit.
Biziday.ro, 21 ianuarie 2026 22:30
Presa internațională relatează că președinta BCE, Christine Lagarde, a ieșit din sală în momentul în care secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a început să lanseze un val de critici la adresa Europei, pe măsură ce discursul acestuia a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unor participanți. În urma reacțiilor negative, a plecărilor din sală […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
22:30
Presa internațională: Președinta Băncii Centrale Europene a părăsit brusc un dineu de marți seară, de la Davos, în timp ce secretarul american al Comerțului critica Europa. Evenimentul a fost apoi oprit. # Biziday.ro
Presa internațională relatează că președinta BCE, Christine Lagarde, a ieșit din sală în momentul în care secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a început să lanseze un val de critici la adresa Europei, pe măsură ce discursul acestuia a fost întâmpinat cu huiduieli din partea unor participanți. În urma reacțiilor negative, a plecărilor din sală […]
Acum o oră
22:10
Donald Trump anunță că SUA nu vor mai impune taxe vamale suplimentare europenilor și că a stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda, care urmează a fi negociat cu aliații NATO. # Biziday.ro
Într-o postare făcută pe platforma Truth Social, președintele SUA a spus că, pe baza unei “întâlniri foarte productive” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cei doi au “stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”. Președintele SUA adaugă că “soluția” va fi excelentă pentru Statele Unite […]
21:50
Analiză. Apple a redevenit producătorul cu cele mai multe smartphone-uri vândute, depășind Samsung pentru prima dată după 14 ani. Performanța, pe fondul succesului iPhone 17, dar și a extinderii companiei către segmente mai accesibile. # Biziday.ro
Unii analiști consideră că rezultatul din 2025 ar putea reprezenta începutul unui proces de redresare pentru Apple care, în ultimii ani, s-a confruntat cu o ofertă diversificată pusă la dispoziție de producătorii chinezi și de schimbarea obiceiului de consum, întrucât clienți folosesc aceleași telefoane pentru mai mulți ani. În timp ce compania sud-coreeană Samsung se […]
Acum 4 ore
20:20
Prim-ministrul britanic spune că ”NU va ceda” presiunilor exercitate de Donald Trump cu privire la viitorul Groenlandei, după ce președintele american a atacat acordul britanic privind Insulele Chagos. # Biziday.ro
Sir Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, a afirmat că, deși până acum președintele american a susținut acordul încheiat de UK cu Mauritius, de această dată l-a atacat pentru a pune presiune în scopul schimbării valorilor și principiilor referitoare la viitorul Groenlandei, un teritoriu autonom din componența Regatului Danemarcei. “Președintele Trump a folosit cuvinte diferite față […]
19:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat, la Davos, dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare. După 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus, cu referire la declarația lui Donald Trump de la Davos, că ”istoria a răspuns deja la această întrebare”. Ministra a scris pe Twitter că ”singura dată în istoria sa când NATO a fost testat pe baza promisiunii că un atac asupra uneia dintre părți este un atac asupra […]
19:00
FT: Divergențele dintre europeni și Donald Trump, cu privire la Groenlanda și la Consiliul pentru Pace, au dus la amânarea unui acord de 800 de miliarde de dolari, pentru reconstrucția Ucrainei, după încetarea războiului. # Biziday.ro
Șase oficiali au declarat pentru Financial Times că “un plan de prosperitate” între UE, SUA și Ucraina, care trebuia anunțat în cursul săptămânii, în timpul Forumului Economic Mondial, a fost amânat pe fondul divergențelor profunde între liderii europeni și administrația americană pe tema situației Groenlandei și a “Consiliului Păcii”, propus de Donald Trump. Unul dintre […]
Acum 6 ore
16:50
Tensiunea crește la Forumul Economic de la Davos. Donald Trump exclude o intervenție militară în Groenlanda, “deși am fi de neoprit dacă am încerca”, și subliniază că va demara “negocieri imediate” pentru cumpărarea acesteia. Într-un discurs în care a criticat în repetate rânduri NATO și opoziția statelor membre față de preluarea insulei, acesta afirmă: “Puteți spune ‘da’ și vom aprecia, sau puteți spune ‘nu’ și noi vă vom ține minte”. # Biziday.ro
Donald Trump și-a început discursul de la Davos afirmând că “în sală sunt mulți prieteni, dar și câțiva dușmani, oameni care nu se uită în ochii mei”, după care a lăudat în repetate rânduri realizările sale în acest al doilea mandat de președinte. Ulterior, într-o sală plină de oficiali europeni, a lansat o serie de […]
Acum 12 ore
14:20
Europol, în coordonare cu poliția din mai multe state, a destructurat o amplă rețea de trafic de droguri sintetice, ce avea laboratoare în mai multe state UE. S-au descoperit substanțe chimice ce puteau fi folosite pentru producția a 300 de tone de droguri. # Biziday.ro
Conform Europol, operațiunea, care s-a numit Fabryka, a durat un an și a implicat polițiști din Belgia, Cehia, Germania, Olanda, Polonia și Spania. Au fost arestate peste 85 de persoane, inclusiv cei doi lideri ai rețelei, ambii polonezi. Majoritatea celor arestați sunt polonezi, dar în această rețea sunt implicați și cetățeni belgieni și olandezi. Autoritățile […]
14:00
Forumul Economic de la Davos. Secretarul Trezoreriei SUA a descris Danemarca drept “irelevantă”, atunci când a fost întrebat dacă americanii nu se tem că investitorii europeni se vor opri din cumpărat titluri de stat, din cauza tensiunilor legate de Groenlanda. Între timp, Donald Trump a ajuns în Elveția. # Biziday.ro
Comentariile au fost făcute într-un interviu acordat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, în care secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a comentat diverse aspecte, inclusiv pe cele legate de problema Groenlandei. Unul dintre lucrurile despre care a fost întrebat sunt afirmațiile conform cărora investitorii europeni, precum fondurile de pensii daneze, s-ar putea retrage […]
13:40
Președintele Autorității Electorale vrea modificarea cadrului legislativ, pentru ca autoritatea să poată identifica sursa finanțărilor campaniilor electorale. Va propune un proiect privind finanțarea campaniilor electorale și a activității partidelor politice. # Biziday.ro
Potrivit lui Adrian Țuțuianu, președintele AEP, instituția a înaintat sesizări către mai multe instituții ale statului, inclusiv plângeri penale, în urma constatării lipsei documentelor privind finanțarea unei campanii electorale. ”Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat instituțiilor competente inclusiv plângeri penale legate de modul de finanțare a campaniei. Cazul arată atât limitele, cât și nevoia de îmbunătățire […]
13:10
Președinta BCE, Christine Lagarde, spune că economia Europei are nevoie de “o revizuire profundă”, pentru a face față noii ordini internaționale. Arată că noul val de tarife, anunțat de Donald Trump sâmbătă, va afecta mai mult Germania. # Biziday.ro
Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a mai declarat, în timpul interviului la postul francez de radio RTL, că se așteaptă la un efect inflaționist ușor generat de tarifele americane, cu un impact mai puternic asupra Germaniei. Șefa băncii a subliniat că statele europene “ar fi mult mai puternice, dacă ar elimina barierele comerciale netarifare […]
12:00
Analiză. UE și Marea Britanie au ajuns într-o nouă formă de dependență energetică. După ce au redus drastic importurile de gaze naturale din Rusia, acum importă masiv gaze naturale lichefiate din SUA, ceea ce ar putea genera riscuri economice și politice majore, în contextul tensiunilor recente. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de cercetători de la Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale. Aceasta arată cum decizia europenilor de a înlocui dependența de Rusia în ceea ce privește gazele cu dependența de Statele Unite pune continentul într-o situație dificilă, având în vedere contextul actual. Trump a […]
10:30
Presa canadiană a aflat că Forțele Armate ale Canadei au creat un model pentru o potențială invazie americană, un pas considerat obligatoriu din cauza “fixației lui Trump privind anexarea” țării vecine. Deși un astfel de atac “este foarte improbabil”, militarii au stabilit că armata SUA, mult mai mare, ar copleși în două zile forțele canadiene, dar o rezistență asimetrică ar face ocupația dificil de realizat. # Biziday.ro
Potrivit The Globe and Mail, unul dintre cele mai vechi și mai reputate ziare canadiene, planificarea militară este obligatorie, chiar dacă un astfel de atac “este foarte improbabil”. Generalii canadieni au realizat modele de lupte asimetrice, similare cu cele folosite de mujahedinii afgani împotriva SUA în războiul recent încheiat. Dronele, dar și grupe de militari […]
Acum 24 ore
06:50
Spania. Un nou accident feroviar, în apropiere de Barcelona. Un tren a lovit un zid care se prăbușise pe calea ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul a murit și alte 40 de persoane sunt rănite. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc la 35 de kilometri de Barcelona în Gelida, în jurul orei locale 21 (22 ora României). Autoritățile au transmis: “Un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”. Conform pompierilor, mecanicul trenului a murit și 37 de persoane sunt rănite, […]
20 ianuarie 2026
23:40
Donald Trump pune sub semnul întrebării rolul ONU și solidaritatea NATO, spunând despre alianță că “nu știe dacă ar sări în ajutorul Statelor Unite, deși SUA ar face acest lucru”. Reiterează interesul pentru preluarea Groenlandei, sugerând că lucrează la un plan ce “va face foarte fericite atât SUA, cât și NATO”. # Biziday.ro
Donald Trump a ținut un discurs la Casa Albă, la un an de când a preluat cel de-al doilea mandat de președinte și înainte de a pleca spre Europa, unde este așteptat să participe la Forumul Economic de la Davos. În cadrul discursului, liderul american a făcut o serie de declarații ce ridică semne de […]
22:50
Raport ONU. Lumea a intrat într-o “eră de faliment global al apei”, din cauza supraexploatării resurselor, poluării și schimbărilor climatice. Aproximativ 75% din populația globului trăiește în prezent în zone considerate nesigure din punct de vedere al aprovizionării cu apă. # Biziday.ro
Cel mai recent raport al ONU relevă că acest fenomen are loc din cauza supraexploatării – numeroase societăți folosesc apa mai rapid decât poate fi reînnoită anual în râuri și soluri, în timp ce rezervele pe termen lung din acvifere și zone umede sunt distruse sau folosite excesiv – și poluării resurselor de apă. Alți […]
Ieri
20:30
Dolarul se depreciază rapid față de euro, iar bursele americane scad, marți seara, în timp ce Donald Trump se îndreaptă spre Elveția, unde este anticipată o întâlnire tensionată cu liderii europeni. Din avion, președintele american postează pe rețeaua sa socială imagini provocatoare despre Groenlanda, despre care spune că “nu există cale de întoarcere” în privința preluării controlului de către SUA. # Biziday.ro
Euro se apreciază puternic față de dolarul american, marți seara, în timp ce acțiunile de pe Wall Street scad, din cauza crizei referitoare la Groenlanda. Raportul euro/dolar a depășit 1,17, în creștere cu 0,8%, cea mai mare valoare a monedei unice europene de la începutul acestui an. Deprecierea acțiunilor americane este chiar mai mare, indicele […]
19:30
Comisia Europeană va propune “un set unic de reguli” pentru companiile, care să se aplice în toate țările membre. Va simplifica inclusiv procedurile pentru deschiderea de firme și are scopul de a atrage investiții. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat, în timpul discursului susținut la Forumul Economic de la Davos, că “Europa are toate activele necesare pentru a atrage investiții”, enumerând economia, competențele, inovarea, fabricile și marile centre de inteligență artificială. A evidențiat că este nevoie ca toate țările să-și mobilizeze, în colaborare, aceste active, pentru […]
19:30
Anders Fogh Rasmussen, fost secretar NATO și fost prim-ministru danez, spune că “vremea lingușirii lui Donald Trump s-a terminat”, iar Europa ar trebui să riposteze economic, dar dur, la eventuale tarife impuse de SUA aliaților. Propune un plan ]n trei puncte pentru dezamorsarea tensiunilor legate de Groenlanda. # Biziday.ro
Rasmussen crede că Trump și insistența sa ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite reprezintă cea mai mare provocare pentru NATO, de la înființarea sa în 1949, potrivit Reuters. “Este în joc, de fapt, viitorul NATO, iar vremea lingușirii s-a terminat. Nu funcționează. Adevărul este că Trump respectă doar forța și puterea. Și unitatea. […]
18:10
Parlamentul European suspendă ratificarea acordul comercial dintre UE și SUA, încheiat în vara anului trecut, pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și deciziei de a impune tarife suplimentare împotriva a opt țări europene care se opun acestui lucru. # Biziday.ro
Președintele grupului social-democrat (S&D) din Parlamentul European a anunțat că s-a ajuns la un ”acord majoritar” între forțele politice pentru înghețarea ratificării acordului încheiat cu SUA anul trecut, conform BFMTV. Acesta este primul răspuns al Uniunii Europene la amenințările repetate ale președintelui SUA de a prelua controlul Groenlandei și la decizia de a impune taxe […]
17:50
Forumul economic de la Davos. Emmanuel Macron denunță politicile Administrației Trump, despre care spune că ”urmărește în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”. Adăugă că alegerea este de a ”accepta pasiv legea celui mai puternic” sau de a apăra ”multilateralismul eficient”. # Biziday.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat, în cadrul discursului său de la Davos, cu privire la instabilitatea și dezechilibrele din lume. Apoi, a spus că în lume au fost ”peste 60 de războaie în 2024, un record absolut”, înainte de a adăuga că ”am înțeles că câteva dintre ele au fost reparate” – cu trimitere […]
17:40
Președintele Dan a demarat “un proces de analiză a conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace ințiat de Donald Trump, pentru a evalua compatibilitatea acestuia cu obligațiile internaționale deja asumate de România. Transmite, totodată, că salută inițiativa președintelui SUA. # Biziday.ro
“Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, transmite Administrația Prezidențială. Mai departe, Administrația explică faptul că președintele Dan a demarat “un aprofundat proces de analiză al […]
17:10
Raport. Patru din cinci angajați cred că inteligența artificială le va afecta sarcinile zilnice de la locul de muncă. Generația Z (persoanele născute la finalul anilor 1990) este cea mai îngrijorată de impactul AI asupra pieței muncii. # Biziday.ro
Un raport realizat de Randstad arată că Generația Z este cea mai îngrijorată de impactul AI, deoarece companiile se bazează din ce în ce mai mult pe chatboți cu inteligență artificială și automatizare. Aproape jumătate dintre angajații intervievați se tem că tehnologia emergentă va aduce beneficii mai mari corporațiilor decât forței de muncă, arată datele. […]
16:30
Renault va produce drone, alături de o companie franceză din domeniul apărării. Momentan, se știe doar că vor urma să fie trimise în Ucraina, însă nu se cunosc detalii despre tipul sau numărul lor. # Biziday.ro
Renault a declarat că va colabora cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone pentru Ucraina la două dintre fabricile sale, dar a refuzat să comenteze valoarea contractului sau numărul de drone care vor fi produse. ”Am fost contactați pentru expertiza noastră în producție și industrie creativă. Acest proiect este […]
15:10
Netflix a revizuit oferta pentru achiziția studiourilor Warner Bros Discovery și a diviziei de streaming HBO Max. Valoare tranzacției rămâne de 82,7 miliarde de dolari, însă întreaga sumă va fi achitată în bani. Inițial, Netflix oferea bani și acțiuni. Conducerea WBD susține tranzacția. # Biziday.ro
Modificările au fost trecut în documentul pe care Netflix l-a depus la autoritățile de reglementare. Conform acestuia, Netflix va plăti acționarilor Warner Bros 27,75 de dolari pe acțiune în numerar pentru studiourile de film și televiziune și pentru serviciul său de streaming HBO Max. Inițial, gigantul de streaming a oferit 23,25 dolari în numerar și […]
14:30
Șeful Armatei Române avertizează, din nou, că populația trebuie să fie ”pregătită pentru a susține un efort de război”. Declarația, în cadrul unei conferințe comune cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich. # Biziday.ro
Declarația șefului Armatei Române, Vlad Gheorghiță, a avut loc în cadrul unei conferințe comune alături de generalul SUA, Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE). Întrebat dacă România a luat măsuri pentru a pregăti populația de un eventual conflict, Gheorghiță a vorbit despre modificările […]
14:00
Ministrul rus de Externe declară că planurile Moldovei de a se uni cu România sunt “destructive pentru statalitatea Republicii”. Chișinăul nu a anunțat oficial un plan în acest sens, dar președinta Maia Sandu a spus că ar vota în favoarea unirii. # Biziday.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, consideră că planurile Republicii Moldova de a organiza un referendum pentru unirea cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei. ”În ceea ce privește Republica Moldova, cursul acesteie este spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin […]
13:20
Forumul Economic de la Davos. Președinta Comisiei Europene spune că Europa va răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și de a impune noi tarife țărilor care se opun acestui lucru. # Biziday.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Europa va răspunde ferm amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda și de a impune noi tarife acelor țări care se opun voinței sale. ”A ne arunca într-o spirală descendentă nu ar face decât să-i ajute […]
13:00
Trafic record pe aeroporturile din București. Aproape 18 milioane de persoane au tranzitat anul trecut aeroporturile, cu 10% mai mult comparativ cu 2024. Numărul aterizărilor și decolărilor a crescut, de asemenea, cu 6%. # Biziday.ro
”În anul 2025, pe cele două aeroporturi ale Capitalei – Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa-Aurel Vlaicu, a fost înregistrat un număr record de 17.700.242 pasageri, cu 10,26% mai mult decât în 2024”, transmite Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). CNAB precizează că dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat și printr-o […]
12:30
Vânzările Renault la nivel global au crescut cu peste 3% anul trecut, deși majorarea pe piața europeană a fost de doar 0,5%. Dacia a vândut 697 de mii de unități (+3%). # Biziday.ro
Grupul Renault, din care fac parte mărcile Renault, Dacia și Alpine, a anunțat că a vândut 2,33 de milioane de vehicule pe parcursul lui 2025, cu 3,2% mai multe față de anul 2024. Reuters arată că cererea pentru autoturismele din grupul Renaul s-a majorat cu 6%, cele mai populare modele fiind Sandero și Clio, în […]
11:40
București. Poliția Locală va amenda, din această săptămână, șoferii care nu plătesc parcarea pe locurile Primăriei Generale. Ciprian Ciucu afirmă că, până acum, serviciul de parcări “a fost o glumă. Încasăm doar două ore din 12”. # Biziday.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al capitalei, a dat dispoziție Poliției Locale să îi amendeze pe cei care nu plătesc parcarea. Oficialul a explicat că măsura este necesară, întrucât angajații firmei de parcare nu pot face acest lucru. “Poliția Locală va prelua cele șapte mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite […]
11:20
Președintele SUA a publicat capturi de ecran cu mesaje private de la Emmanuel Macron, în care acesta îi spune că nu înțelege intențiile SUA privind Groenlanda și îi propune un summit G7 la Paris. Separat, Trump amenințase Franța cu tarife de 200% la vinuri și șampanie, dacă nu devine membră în “Consiliul de Pace” pentru Gaza. # Biziday.ro
Donald Trump a publicat, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, screenshot-uri cu mesaje de la președintele francez Emmanuel Macron, care au fost confirmate ca fiind reale, pentru The Guardian, de un oficial apropiat președintelui Macron. În acestea, Macron a spus că “suntem total de acord în ceea ce privește Siria, putem face […]
10:30
Donald Trump invocă un nou motiv pentru preluarea Groenlandei, decizia Marii Britanii de a ceda insula Diego Garcia către Mauritius, deși acolo se află o bază militară comună UK – SUA. Acordul, care cuprinde mai mult insule din Arhipelagul Chagos, prevede ca cea pe care se află baza să fie închiriată de britanici pe o perioadă de 99 de ani. # Biziday.ro
“În mod șocant, nostru aliat NATO, Marea Britanie, intenționează în prezent să cedeze insula Diego Garcia, unde se află o bază militară vitală a SUA, către Mauritius, și să facă acest lucru fără niciun motiv”, se arată în postarea de pe rețeaua de socializare a președintelui american, Truth Social. Insula Diego Garcia face parte […]
08:30
Primele indicii ale accidentului feroviar din Spania sugerează că acesta s-a produs ca urmare a distanțării șinelor, la o îmbinare. Acest lucru a produs deraierea ultimului vagon al trenului de mare viteză de la Malaga, după ce primele șapte trecuseră. Totuși, răsturnarea ultimului vagon le-a tras de pe șine și pe cele din fața sa, provocând coliziunea cu celălalt tren, care venea dinspre Madrid pe o linie paralelă. # Biziday.ro
Potrivit Reuters, care citează experți care investighează cauza accidentului, o îmbinare ruptă a șinelor ar fi putut provoca deraierea ultimului vagon. Deși primele șapte vagoane ale trenului de mare viteză care venea de la Malaga trecuseră de îmbinarea respectivă, ieșirea de pe șine a ultimului vagon le-a tras și pe cele din fața sa, provocând […]
06:50
În contextul incertitudinilor care au marcat anul 2025 privind lansarea programului Rabla, piața auto din România a resimțit un blocaj semnificativ. Pentru a susține clienții și a ușura decizia de achiziție, Ford introduce „Rabla de la Ford”, un program propriu de discount-uri, disponibil atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, aplicabil gamei de […]
19 ianuarie 2026
23:40
Franța. Guvernul își va asuma răspunderea pentru adoptarea bugetului pentru 2026. Deși riscă să fie înlăturat printr-o moțiune de cenzură, premierul argumentează că demersul este necesar, întrucât parlamentul nu cade de acord asupra bugetului. # Biziday.ro
Premierul francez, Sebastien Lecornu, a declarat că intenţionează să invoce marți articolul 49.3 din Constituţie, pentru a adopta proiectul de lege privind bugetul pentru 2026. Articolul permite guvernului să forțeze adoptarea unei legi fără vot, însă demersul poate fi, totuși, blocat, dacă parlamentul adoptă o moțiune de cenzură, prin care guvernul să fie înlăturat și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Germania. Guvernul reintroduce subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice, cu scopul de a sprijini industria auto și de a stimula tranziția către mobilitatea verde. Decizia a generat critici, din cauză că sunt incluse și mașinile hibride. # Biziday.ro
Ministrul german al Mediului a declarat că noile subvenții reprezintă “un impuls major pentru sectorul auto german” și pentru protecția mediului, mai ales că, în acest an, producătorii autohtoni urmează să lanseze mai multe modele de mașini electrice, la prețuri mai accesibile. Inițiativa a fost salutată și de cel mai mare sindicat din Germania, IG […]
20:50
Președintele Bulgariei și-a anunțat demisia. Filorusul Rumen Radev, inițial opozant chiar al trecerii la moneda Euro, face acest pas, cel mai probabil, pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate, organizate în lunile următoare. Mișcarea amplifică însă criza politică din țara vecină. # Biziday.ro
Este pentru prima dată de la căderea comunismului când un președinte bulgar renunță la mandat. “Astăzi, mă adresez pentru ultima dată vouă în calitate de președinte al Bulgariei”, a declarat Rumen Radev într-un discurs televizat, precizând că își va înainta oficial demisia marți. Deși nu a spus explicit că va intra în alegerile parlamentare, Radev, […]
19:40
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani. A fondat casa de modă care îi poartă numele și a fost unul dintre marii creatori de modă ai secolului XX. # Biziday.ro
Celebrul creator de modă italian Valentino Garavani, unul dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX, a murit la vârsta de 93 de ani, potrivit anunțului făcut de Fundația Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti pe rețelele de socializare. Designerul “s-a stins liniștit în locuința sa din Roma, înconjurat de familie”, se arată în postare. Potrivit fundației, […]
18:50
Analiză Reuters. Într-un singur an de la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a remodelat relațiile internaționale ale SUA și a extins limitele puterii prezidențiale. Pe plan intern, a luat măsuri care au adâncit diviziunile. # Biziday.ro
Analiza agenției de presă Reuters începe cu evenimentele din ultimele săptămâni – capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, relansarea planului de a controla Groenlanda, amenințările asupra conducerii Iranului și, pe plan intern, represiunea imigrației ilegale în Minnesota și anchetarea lui Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. În interviuri recente, pentru Reuters și pentru The New York Times, […]
17:30
FMI estimează că economia globală va continua să crească într-un ritm stabil în 2026 (+3,3%), în ciuda tensiunilor comerciale și geopolitice, fiind ajutată în special de explozia investițiilor în AI, care compensează efectele negative ale tarifelor și restricțiilor comerciale. # Biziday.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în sus prognoza de creștere economică globală pentru anul 2026, estimând un avans al PIB-ului mondial de 3,3%, adică cu 0,2% peste estimările din octombrie. Potrivit datelor World Economic Outlook, economia globală dă dovadă de reziliență, având în vedere că a depășit șocurile comerciale din 2025, generate de politicile […]
15:50
BNR se așteaptă la o scădere lentă a inflației, în primele trei luni ale anului, pe fondul efectelor de bază și al cotațiilor mărfurilor. A menținut dobânda de referință la 6,5% pe an, același nivel din august 2024. # Biziday.ro
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis, în ședința de astăzi: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% la sută pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor […]
15:00
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a primit și el o invitație pentru a face parte din “Consiliul de Pace” creat de SUA. Emisarul președintelui rus va merge săptămâna aceasta la Forumul Economic de la Davos și se va întâlni cu membri ai delegației americane. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia “studiază, în prezent, toate detaliile acestei propuneri. Sperăm să luăm legătura cu partea americană pentru a clarifica toate nuanțele”. Kremlinul a anunțat, de asemenea, că emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos […]
15:00
Consiliul Concurenței a amendat mai multe companii din domeniul reparațiilor auto și al asigurărilor cu aproape 15 milioane de lei, după ce a constatat că și-au coordonat prețurile pentru a elimina concurența. Asigurătorii Allianz-Țiriac Unit și Uniqa au fost sancționate cu 6,7 milioane de lei. # Biziday.ro
“Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România. 25 dintre companiile sancționate sunt sau au fost membre […]
12:50
China a înregistrat un minim record al numărului nou-născuților, în 2025, în scădere cu peste 1,5 milioane de nașteri față de anul anterior. În ciuda creșterii economice, în ultimii zece ani, numărul nașterilor s-a prăbușit de la aproape 19 milioane, la sub 8 milioane. # Biziday.ro
Potrivit raportului publicat de guvernul chinez, în 2025 s-au născut 7,92 milioane de copii, în scădere față de 9,54 milioane în 2024, acesta fiind cel mai redus nivel de la începutul înregistrărilor oficiale ale populației, în 1949. Tot în 2025, 11,31 milioane de persoane au decedat, ceea ce a dus la o diminuare a populației […]
12:00
Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Prim-ministrul Norvegiei confirmă că a primit o scrisoare în care președintele american afirmă: “Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo), nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Norvegiei confirmă că a primit o scrisoare de la Donald Trump în care acesta leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: “Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la Oslo), nu mă […]
11:00
Cod Galben de ger în toată țara, cu minime de până la -20 de grade pe timpul nopților, până miercuri dimineață. Pe timpul zilei, temperaturile se vor menține negative. În sudul țării, vor fi depuneri de polei. # Biziday.ro
Meteorologii anunță că, până joi, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul […]
08:20
Uniunea Europeană pregătește tarife de 110 miliarde de dolari pentru companiile americane, precum și restricționarea acestora pe piața europeană. Trump vine la Davos, în Elveția, iar măsurile UE sunt gândite să le dea liderilor europeni instrumente de negociere, după ce președintele american a anunțat tarife suplimentare împotriva țărilor care se opun planului său de preluare a Groenlandei. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, Uniunea Europeană se mișcă rapid pentru a impune tarife de 93 de miliarde de euro (110 miliarde de dolari) ca represalii la decizia lui Trump de a impune taxe suplimentare Germaniei, Franței și altor țări care se opun preluării Groenlandei de către SUA. Europa ar putea, de asemenea, să restricționeze accesul companiilor americane […]
18 ianuarie 2026
22:40
Spania. Accident feroviar grav, între Malaga și Madrid. Un tren de mare viteză a deraiat și a lovit ultimele două vagoane ale unui alt tren, aflat pe o linie adiacentă. Rapoartele inițiale sugerează mai multe persoane rănite și, posibil, două decese. # Biziday.ro
Esto es peor de lo que parecía desde nuestro coche. pic.twitter.com/1VzdLIPAAs — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026 Accidentul s-a produs în jurul orei locale 19 (20, ora României), în localitatea Adamuz (provincia Cordoba). Operatorul infrastructurii feroviare din Spania, compania Adif, anunță că trenul de mare viteză, operat de Iryo, care plecase de la Málaga cu Madrid, […]
20:50
Generalul Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene spune că forțele sale pregătesc operațiuni ofensive pentru acest an, in condițiile unei mobilizări “mult mai bune” și a reducerii pierderilor, în ultima perioadă. # Biziday.ro
Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a declarat că Rusia “nu și-a schimbat planurile, își dorește întreaga Ucraina și își urmărește obiectivele” pentru 2026. Astfel, menționează că în acest an vor fi desfășurate operațiuni ofensive, deoarece “nu se poate obține victoria doar prin apărare”. “Vom desfășura operațiuni ofensive, vom lupta pentru a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.