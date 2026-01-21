Kerr Cheng, Honor România: Vânzările noastre au crescut în 2025, deși românii și-au schimbat mai rar telefoanele
Economica.net, 21 ianuarie 2026 22:30
Într-un context economic complicat, marcat de creșterea costului vieții și de prudența consumatorilor, Honor a reușit să încheie 2025 pe creștere pe piața din România, atât pe segmentul de smartphone-uri, cât și pe cel de laptopuri, potrivit lui Kerr Cheng, Country Manager Honor România.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
22:30
Salt Bank, anunț pentru toți clienții săi șoferi. RCA în rate, fără dobândă, direct din aplicație. Ce oferte speciale au primit clienții # Economica.net
Salt Bank, concurentul autohton al Revolut și bancă membră a Grupului Banca Transilvania, a venit, pe finalul anului trecut, cu o nouă ofertă pentru clienții săi. Este vorba despre asigurări RCA în rate, fără dobândă. Din analiza prețurilor listate pentru două tipuri de automobile, reiese o situație diferită față de ofertele existente în piață, prin brokeri sau direct de la asigurători.
22:30
Kerr Cheng, Honor România: Vânzările noastre au crescut în 2025, deși românii și-au schimbat mai rar telefoanele # Economica.net
Într-un context economic complicat, marcat de creșterea costului vieții și de prudența consumatorilor, Honor a reușit să încheie 2025 pe creștere pe piața din România, atât pe segmentul de smartphone-uri, cât și pe cel de laptopuri, potrivit lui Kerr Cheng, Country Manager Honor România.
22:20
Schwarz, grupul german care deține Lidl și Kaufland, a reînceput să aducă bani în România. Și-a susținut filialele cu 37,5 milioane de euro aport la capital # Economica.net
Grupul german Schwarz care deține în România lanțurile de magazine alimentare Lidl și Kaufland a pompat anul trecut cel puțin 37,5 milioane de euro în filialele sale din România, prin majorări de capital, după mulți ani în care dezvoltarea celor două rețele s-a făcut în principal cu bani din țară.
22:20
Ne-o ia Ungaria iar înainte? Românii și ungurii vor cel mai mult să treacă la euro, dar șansele sunt diferite. Când am putea renunța la leu # Economica.net
70% din populația Ungariei și României este în favoarea introducerii euro. În Cehia și Polonia, mai puțin de jumătate sunt pro-euro. Totuși, doar 25% dintre cehi, polonezi și români sunt de părere că euro va fi introdus în următorii cinci ani, arată un studiu Erste Bank. Studiul Erste arată că, dacă vreuna din țările ECE ia în considerare aderarea la Zona Euroa ar trebui să solicite cooperarea cu Uniunea Bancară cât mai curând dacă are în vizor aderarea la euro într-un deceniu de acum încolo.
Acum o oră
22:10
Ochelarii stil „Top Gun” purtați de Macron la Davos au stârnit senzație, căutările pe internet au explodat iar acțiunile mărcii producătoare au crescut cu 6% # Economica.net
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen "Top Gun" în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, transmite miercuri Reuters, relatează Agerpres.
21:50
Grindeanu trage spre Trump. „Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru pace spui „da” fără rezerve” # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că România trebuie să răspundă pozitiv invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace pe care acesta îl va conduce, subliniind că fondurile necesare vor fi identificate, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
21:40
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulajul a depășit 126 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în scădere pe toţi indicii, cu un rulaj total de 126,52 de milioane de lei (24,82 de milioane de euro), relatează Agerpres.
21:20
Au zburat în sfârșit, după ani de întârziere, primele avioane IAR-99 Șoim modernizate la Craiova # Economica.net
Într-un final primele avioane IAR-99 SM (Șoim) din cele modernizate la acest standard la Avioane Craiova au început să efectueze testele în zbor pentru omologare, un pas esențial înainte de a livra aceste aparate Armatei României, scrie Defense Romania.
21:00
Volkswagen AG vrea să reducă costurile de producţie în următorii ani cu până la un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari), în urma colaborării între mărcile grupului, a anunţat miercuri cel mai mare producător auto european, transmite DPA, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
20:40
Iulius Mall Suceava anunță că recent retailerul spaniol MANGO a inaugurat un magazin de peste 400 de mp, marcând un nou pas în consolidarea poziției mall-ului ca destinație de shopping completă. Acesta este primul magazin MANGO din Suceava și al treilea din rețeaua de mall-uri IULIUS, după cele din Palas Iași şi Iulius Town Timișoara.
20:40
Kaufland, anunț pentru toți clienții din România, se introduce un nou sistem. Produse la 0,01 lei bucata, ce se mai schimbă # Economica.net
Kaufland, cel mai mare lanț de hypermarketuri din România, a lansat o nouă versiune a cunoscutului său sistem de fidalizare Kaufland Card. Acum, este Kaufland Card Xtra, și vine și cu produse care pot fi achiziționate cu doar un ban bucata (0,01 lei)
20:20
Guvernul german se opune aderării ţării la "Consiliul de Pace" al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat miercuri revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:50
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță că participă, în perioada 21–25 ianuarie 2026, la Târgul Internațional de Turism FITUR Madrid, una dintre cele mai importante manifestări expoziționale de profil la nivel mondial, desfășurată la IFEMA – Feria de Madrid.
19:20
Primăria Municipiului Craiova a scos la licitaţie delegarea serviciului de iluminat public pentru o perioadă de cinci ani, contractul putând avea o valoarea de până la 139 de milioane de lei.
19:20
Vidraru. Când începe să se umple din nou lacul de acumulare, când va fi plin, și când reîncepe Hidroelectrica producția de energie electrică în hidrocentrală # Economica.net
Procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, unul dintre cele mai mari și mai cunoscute din România, a fost în linii mari finalizat, și mai pot apărea situații în care nivelul mai poate scădea cu câțiva metri sub cota actuală. Lacul va începe să fie re-umplut cu apă în aprilie, și, în funcție de regimul hidrologic din acest an, nivelul minim de exploatare al acumulării Vidraru va fi atins în toamnă. Tot la sfârșitul toamnei va începe și producția de energie electrică a hidrocentralei.
Acum 6 ore
18:40
Oana Țoiu răspunde îndoielilor lui Trump dacă NATO ar ajuta SUA în caz că ar atacate: „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare a fost după 11 septembrie 2001” # Economica.net
Ministrul român de Externe Oana Țoiu a răspuns astăzi pe platorma X îndoielile exprimate de președintele american Donald Trump cu privire la sprijinul pe care Statele Unite le-ar putea primi din partea partenerilor NATO în cazul în care ar fi atacate.
18:20
Clarfon, jucătorul cu cea mai mare acoperire națională în domeniul comercializării aparatelor auditive și al serviciilor de protezare auditivă, anunță numirea Laviniei Ivas în funcția de CEO. În noua sa functie, Lavinia Ivas va continua strategia de dezvoltare și consolidare a companiei la nivel național, se menționează în comunicatul transmis de companie.
17:50
Parlamentul European blochează ratificarea acordului comercial cu SUA până când Washingtonul va renunța la amenințările la adresa Danemarcei și Groenlandei # Economica.net
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra aşa-numitei legislaţii Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul ameninţărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA.
17:40
Petrolul kazah, important pentru România și Europa, începe să fie restricționat la export, din cauza problemelor de securitate din Marea Neagră # Economica.net
Petrolul extras dintr-unul dintre câmpurile uriașe din Kazahstan a fost reorientat, în premieră, către o rafinătie locală – nu a mai putut fi exportat prin terminalul rusesc de la Marea Neagră, care a fost afectat de atacurile cu drone. Iar țițeiul dintr-un alt camp mare, destinat initial zonei Mării Negre, a fost redirecționat. Kazahstanul este principalul furnizor de petrol al României și treia sursă de petrol a Uniunii Europene.
17:20
Renault va închide Ampere, divizia sa de mașini electrice, și o va integra în grup pentru a reduce costurile – surse Reuters # Economica.net
Renault intenţionează să închidă Ampere Holding, divizia sa de vehicule electrice (EV) şi software, şi să o reintegreze în activităţile grupului, pentru a simplifica organizarea, a reduce costurile şi a accelera implementarea viitoarelor proiecte, au declarat miercuri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
17:10
Nou drum de ieșire din București: Cât va costa și cât va dura construcția DR 9 Sud Expres # Economica.net
Progrese în cadrul proiectului drumului radial DR 9 Sud Expres, care va conecta Capitala cu Autostrada Bucureștiului A0 prin Vidra. A fost publicat memoriul de mediu care prevede o durată a contractului de doi ani și o valoare a construcției de 390 milioane de euro, fără TVA.
17:00
Târgul de Carte de la Cairo și-a deschis porțile. România este invitată de onoare. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură Naguib Mahfouz este personalitatea evenimentului din acest an # Economica.net
Cea de-a 57-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Cairo (CIBF), cea mai mare ediţie din istoria acestui eveniment, s-a deschis miercuri, găzduind 1.457 de edituri din 83 de ţări, transmite agenţia Xinhua care citează postul egiptean Nile TV, relatează Agerpres.
16:50
Italia a ajuns la o producție record de energie solară în 2025, de 44,3 terawatt-oră # Economica.net
Producţia de energie solară a Italiei a crescut cu 25% în 2025, comparativ cu 2024, ajungând la nivelul record de 44,3 terawatt-oră (TWh), a anunţat miercuri Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, operatorul italian al reţelei de transport a energiei electrice, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
16:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în faţa liderilor politici şi economici reuniţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcţia corectă şi că unele locuri de pe continent nu mai sunt recognoscibile.
16:20
Honor a lansat seria de telefoane Magic8 pe piața din România, cu baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh # Economica.net
HONOR a lansat seria Magic8 pe piața din România, disponibilă la o selecție de parteneri începând de joi. Aceasta include două telefoane, respectiv include flagship-ul Magic8 Pro și modelul din segmentul mid-range Magic8 Lite.
16:00
Haos la bloc. BNR a suspendat platforma folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, E-BLOC # Economica.net
Platforma E-BLOC, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar în ceea ce privește funcționalitatea de procesare a plăților, în urma unei decizii a Băncii Naționale a României (BNR), informează Oificiul de ştiri.
16:00
Petrom: Compania de stat Bulgarian Energy Holding (BEH) intră în consorțiul de explorare Han Asparuh, din Marea Neagră bulgărească # Economica.net
Statul bulgar, prin intermediul Bulgarian Energy Holding (BEH), a intrat in consorțiul de explorare offshore Han Asparuh din zona bulgară a Mării Negre, cu o participație de 10%, anunță OMV Petrom, operatorul blocului Han Asparuh.
16:00
Bătălia cu inflaţia – Anunţ de la BNR despre ce se întâmplă cu preţurile în 2026 şi relaţia cu Guvernul Bolojan # Economica.net
Consolidarea fiscală dă rezultate şi ne permite să abordăm cu mai multă încredere, şi cu sprijinul Guvernului, bătălia împotriva inflaţiei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu.
15:50
Agenția de comunicare Graffiti Plus începe pe 22 ianuarie plasamentul privat pentru listareea la Bursa de Valori Bucureşti # Economica.net
Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail. Investiţia minimă este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele trei zile beneficiază de un discount special, potrivit unui comunicat de presă.
15:10
Grupul francez Lactalis a anunţat, miercuri, o retragere pe scară largă a unor loturi de lapte praf pentru sugari în Franţa şi în numeroase alte ţări din întreaga lume, inclusiv China, Australia şi Mexic, alăturându-se altor producători care au demarat astfel de operaţiuni în ultimele săptămâni, informează AFP.
15:00
Trump ameninţă Iranul că îl va „şterge de pe faţa pământului” dacă încearcă să-l asasineze # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că îl va lovi cu o forţă masivă dacă va încerca să-l ucidă, relatează agenţia DPA.
14:50
Președintele Consiliului Județean Bistrița - Năsăud, Radu Moldovan, anunță miercuri prima întâlnire de lucru pentru o investiție strategică majoră: construirea unui aeroport în județ.
Acum 12 ore
14:40
Avarie în Sectorul 1 din Bucureşti – Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze. Vezi zonele afectate # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în urma unui incident la reţeaua de distribuţie de pe strada Câineni, pentru a pune consumatorii în siguranţă.
14:30
Profiturile industriei produselor din carne au crescut de opt ori în perioada 2008-2024, în timp ce afacerile s-au triplat # Economica.net
Industria produselor din carne din România și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 17 ani, trecând de la sub 9,3 miliarde de lei în 2008, cel mai slab an din perioada analizată, la un maxim de aproape 28 miliarde de lei în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 203%, arată o amplă analiză realizată de Termene.ro.
14:30
Vestas: “2025 a fost un an de referință pentru energia eoliană în România”. Danezii au avut comenzi de 500 MW din România # Economica.net
Gigantul danez Vestas, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene din lume, a raportat că anul trecut au fost instalate peste 50 de turbine eoliene în România și au fost primite comenzi de peste 500 MW
14:10
Acordul Mercosur, la CJUE pentru a fi evaluată conformitatea conținutului tratatului cu cele din UE – propunere adoptată de Parlamentul European # Economica.net
Parlamentul European adoptă miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE.
14:10
Autostrada Unirii A8: CNIR explică pas cu pas etapele exproprierilor pe tronsonul montan # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță miercuri că a publicat Ghidul pentru procedura de expropriere pe Secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin a Autostrăzii ,,Unirii”- A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț.
13:50
Alegeri Ungaria – Viktor Orban anunţă un ajutor de peste 300 de milioane de dolari pentru industria restaurantelor, înainte de scrutinul crucial din aprilie # Economica.net
Guvernul premierului ungar Viktor Orban a anunţat miercuri un pachet de 100 de miliarde de forinţi (304 milioane de dolari) pentru a sprijini industria restaurantelor, în contextul în care veteranul lider se confruntă cu o luptă dificilă pentru a revigora economia înaintea alegerilor din aprilie, informează Reuters.
13:30
Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi-a revizuit, miercuri, în creştere, previziunile privind avansul cererii globale de petrol în 2026, adăugând că abundenţa de petrol la nivel global atenuează îngrijorările cu privire la riscurile geopolitice, informează Reuters.
13:00
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Mobilizare masivă a UMB. Al doilea tunel, excavat simultan din șase puncte # Economica.net
Progres susținut la tunelurile secțiunii Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:00
Un parc fotovoltaic mare din Oltenia al unui gigant din China a început operarea comercială # Economica.net
Un parc fotovoltaic de 135 MW din Oltenia, la care gigantul chinezesc de stat China Huadian are cea mai mare participație, a primit licența de de explotare comercială de la ANRE.
12:20
Taxa pe coletele Temu, Shein sau Trendyol. România şi Italia sunt primele ţări care au aplicat-o, deşi nu există consens în UE – analiză Deloitte # Economica.net
România şi Italia aplică de la 1 ianuarie 2026 taxa logistică pe coletele cu valoarea sub 150 de euro, deşi la nivel european nu s-a ajuns la un consens în această privinţă, iar de la jumătatea anului 2026 ar trebui să se adauge taxa vamală de trei euro pentru fiecare articol importat pe canale electronice din afara UE, agreată de statele Uniunii Europene, ceea ce va duce la costuri prohibitive, cel puţin pentru ţara noastră, pentru achiziţiile online de produse non-UE, relevă o analiză a Deloitte, dată miercuri publicităţii.
12:10
Patronii Dedeman vând. Afacerea cu statul român din care frații Pavăl își retrag banii # Economica.net
Pavăl Holding, deținută de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, și-au redus pentru prima dată deținerea din Conpet SA.
12:00
Val de falimente în România. Un sfert din restaurante ar putea să se închidă din cauza cotei ridicate a TVA, avertizează Patronii din HoReCa # Economica.net
O cotă mare de TVA în HoReCa nu va aduce mai mulţi bani statului, ci mai degrabă falimente, iar un sfert dintre restaurante ar putea dispărea într-un singur an, din cauza ajustărilor economice, atrage atenţia Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR), într-un comunicat.
11:40
Turcia vrea un parteneriat cu Chevron pentru operaţiuni de explorare de petrol şi gaze # Economica.net
Compania naţională de petrol şi gaze din Turcia discută cu gigantul american Chevron Corp pentru a efectua, în comun, operaţiuni de explorare de petrol şi gaze, a declarat pentru Bloomberg un oficial turc din apropierea acestui dosar.
11:20
Hidroelectrica, unul dintre furnizorii semnificativi ce energie din România, cu peste 1 milion de clienți, anunță că a reluat procesul de emitere a facturilor.
11:10
Noua ordine mondială – Europa are nevoie de o „reformă profundă” a economiei pentru a face faţă schimbărilor la nivel internaţional, spune Lagarde # Economica.net
Economia europeană are nevoie de o "revizuire profundă" pentru a face faţă "zorilor unei noi ordini internaţionale", a declarat miercuri preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, pentru postul de radio francez RTL, preluat de Reuters.
10:40
Bolojan se întâlneşte cu oficialii BNR. Discuții despre bugetul pe 2026 și deficit – DIGI 24 # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan este astăzi la Banca Națională și poartă discuții legate de bugetul pentru 2026, potrivit surselor Digi24.
10:20
Gaze lichefiate – Oferta globală de LNG creşte în 2026, preţuri mai mici şi cerere mai mare # Economica.net
Producţia globală de gaze naturale lichefiate (LNG) este aşteptată să crească în acest an, relaxând constrângerile observate după izbucnirea războiului din Ucraina şi diminuând preţurile, ceea ce ar putea stimula cererea, inclusiv în Europa, estimează analiştii consultaţi de Reuters.
09:50
Disputa Trump versus UE privind Groenlanda zădărniceşte aprobarea acordului postbelic cu Ucraina (FT) # Economica.net
Opoziţia Europei faţă de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda şi a iniţiativei sale privind "Consiliul pentru Pace" au zădărnicit aprobarea unui pachet de sprijin economic pentru Ucraina după încheierea războiului, consemnează în ediţia sa de miercuri publicaţia britanică Financial Times, citată de Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.