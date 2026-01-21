Kerr Cheng, Honor România: Vânzările noastre au crescut în 2025, deși românii și-au schimbat mai rar telefoanele

22:20

70% din populația Ungariei și României este în favoarea introducerii euro. În Cehia și Polonia, mai puțin de jumătate sunt pro-euro. Totuși, doar 25% dintre cehi, polonezi și români sunt de părere că euro va fi introdus în următorii cinci ani, arată un studiu Erste Bank. Studiul Erste arată că, dacă vreuna din țările ECE ia în considerare aderarea la Zona Euroa ar trebui să solicite cooperarea cu Uniunea Bancară cât mai curând dacă are în vizor aderarea la euro într-un deceniu de acum încolo.