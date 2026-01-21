Anatol Popescu, Reprezentant al Românilor din Ucraina, acuză MAE de FAKE-NEWS și confirmă analiza ActiveNews într-o Opinie adresată lui Nicușor Dan, Oanei Țoiu și lui Eugen Tomac. Se așteaptă scuze pentru DEZINFORMARE

21:50

Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO.