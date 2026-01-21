LIVE: Călin Georgescu, din nou în fața magistraților. Proces cu miză uriașă la Curtea de Apel București
Călin Georgescu a ajuns din nou în fața magistraților de la Curtea de Apel București în primul termen de judecată în procedura de camera preliminară.
Poziția României pe Mercosur, atacată de un politician francez. O eurodeputată reproșează votul României: „Fie acceptăm sacrificarea fermierilor noștri și a suveranității, fie stăm împreună și spunem nu” # ActiveNews.ro
Contestatul acord UE-Mercosur continuă să genereze un val de reacții negative, nu doar în rândul agricultorilor care în aceste zile protestează la Strasbourg. O reacție extrem de dură a venit chiar din partea unei eurodeputate franceze.
Pfizer dă România în judecată la Bruxelles pentru 29 de milioane de vaccinuri COVID-19 nepreluate, în valoare de peste jumătate de miliard de euro # ActiveNews.ro
Astăzi începe, la Tribunalul de primă instanță francofon din Bruxelles, primul termen din procesul Pfizer/BioNTech împotriva României. Compania solicită ca statul român să plătească pentru circa 29 de milioane de doze de vaccin.
George Simion, premiat în SUA pentru apărarea libertății de exprimare. AUR prezintă membrilor Congresului raportul privind anularea alegerilor # ActiveNews.ro
Președintele AUR, George Simion, se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde i-a fost înmânat astăzi un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea...
Indiscutabil, este vorba de Donald Trump. Va vorbi timp de 45 de minute, la 15:30, ora României. Un timp enorm, având în vedere numărul extrem de mare de participanți. Va fi, de la distanță, cel mai audiat șef de stat, nu numai de..
Sesizez că la Davos, în văzul întregii lumi, noul boss al Forumului Economic Mondial, Larry Fink, ne îndeamnă să ascultăm (și să fim … diverși, dar să ascultăm supuși, în diversitate).
Stenograme explozive din ședința PNL: Bolojan, acuzat de liberali că ia MĂSURI INUMANE: ”Nu se poate să luăm bani de la oameni cu handicap și să luăm o zi de concediu de la bolnavii de cancer” # ActiveNews.ro
Ședința PNL de luni seara, desfășurată la Vila Lac, a fost marcată de tensiuni majore, potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN. Mai mulți lideri liberali l-au criticat dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că politicile de...
Secretarul pentru comerț din Guvernul SUA a șters pe jos cu liderii europeni la Davos: ”Globalizarea a eșuat. De ce ar fi de acord Europa să atingă zero emisii nete în 2030, când nu produce nici măcar baterii?” - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul american pentru comerț, Howard Lutnick, a declarat participanților la Forumul Economic Mondial din acest an că „globalizarea a eșuat în Occident”, înainte de a critica eforturile europenilor în domeniul energiei verzi...
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare, indignat că romii trebuie să plătească aceleași taxe ca românii # ActiveNews.ro
Reprezentantul romilor susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români.
Avionul prezidențial Air Force One, care îl transporta pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, spre Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, a efectuat o întoarcere neașteptată deasupra Oceanului Atlantic și s-a întors la Washington, D.C.
Avionul prezidențial Air Force One, care îl transporta pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, spre Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, a efectuat o întoarcere neașteptată deasupra Oceanului Atlantic și s-a întors la Washington, D.C.
Dormi liniștit, statul paralel lucrează pentru tine!
Acum 24 ore
TRUMP SCHIMBĂ HARTA LUMII și ”vicleanul” consilier dublu încă nedemis din funcție Marius Lazurca nu-l lasă pe Nicușor Dan ”să umble teleleu la Davos”. Reacții publice: Țoiu poate să umble teleleu? Agenda lui Zelenski, mai puțin ”bulucită” ca a lui Dan # ActiveNews.ro
Dacă dl. consilier dublu Lazurca „nu a putut construi suficientă substanță” pentru prezența președintelui României la Davos, nu cumva e cam în plus pe la Cotroceni, lăbărțat cu fundul în două luntri? Unul din punctele de bază ale micului manual de ocupație a KGB-ului era „instalați incompetenți în funcții publice și țara se surpă de la sine”. Vedem
”Ultima generație care a avut libertăți”? Occidentul adoptă instrumente autoritare de cenzură și supraveghere. O simplă postare te poate băga după gratii # ActiveNews.ro
Avertismentul lui Pavel Durov, fondatorul Telgram, „Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți și a permis ca acestea să-i fie luate”, nu este o exagerare.
Neomartirii Alexandru Mironescu și Monahul Iov Volănescu: ”Mulțumescu-Ți, Ție, Doamne, că am suferit puțin pentru Tine!” (19 și 20 ianuarie) # ActiveNews.ro
În timpul ăsta au murit doi din cei băgați la izolare. În ziua a opta. Atunci, ne-au dus la celulele noastre. N-am să uit cuvintele Părintelui Iov, care s-a așezat în genunchi lîngă patul lui și a spus:
Zelenski ”mulțumește” României. Noua lege a cetățeniei adoptată de Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetățenie. Ce spun românii din Ucraina # ActiveNews.ro
În timp ce autoritățile române pompează bani grei și ajutoare de tot felul în Ucraina, răspunzând prompt la orice apel al regimului Zelenski, țara vecină nu dă nici cel mai mic semn de recunoștință. O dovedește și noua lege privind dubla ceteățenie.
Familia Iohannis, bună de plată. Datoria urcă la 2 milioane de euro. ANAF a câștigat încă o jumătate de imobil de la fostul președinte # ActiveNews.ro
Tribunalul Sibiu a admis, pe fond, acțiunea deschisă de Fiscul sibian pentru a recupera și cealaltă jumătate a imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, pe lângă cea recuperată de la familia Iohannis.
Agricultorii români, la protestul masiv anti-Mercosur de la Strasbourg. Fermierii au fost alungați cu gaze lacrimogene VIDEO # ActiveNews.ro
Un protest de amploare are loc, marți, în fața Parlamentului European, față de semnarea acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români sunt alături de miile de agricultori din alte state europene.
Nouă studii arată că vaccinurile anti-COVID CRESC, de fapt, riscul de infecție cu SARS-CoV-2 și/sau alte infecții # ActiveNews.ro
În ultimii ani, autoritățile sanitare și companiile farmaceutice au negat vehement posibilitatea ca vaccinurile cu ARNm să influențeze sau să modifice ADN-ul uman.
Lumea Justiției: Comitetul bolojano-soroșist refuză să spună cine născocește amendamentele. AMR, UNJR, APJ și APR acuză lipsa de transparență a comitetului premierului Bolojan privind modificarea legilor justiției # ActiveNews.ro
Asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor acuză lipsă de transparență din partea comitetului înființat de către premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor justiției – comitet înființat la presiunile soroșiștilor care vor să acapareze Justiția și condus de către consilierul de stat Andrei Lupu fost deputat USR / PLUS / REPER.
Trump îi ia peste picior pe liderii europeni. O fotografie realizată cu inteligență artificială îi arată în Biroul Oval în timp ce se uită la o hartă în care Groenlanda apare ca teritoriu american # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump îi ia peste picior pe liderii europeni. O fotografie realizată cu inteligență artificială îi arată în Biroul Oval în timp ce se uită la o hartă în care Groenlanda apare ca teritoriu american
Gușă: Rețeaua securisto-masonico-homosexualistă devoalată de Cristian Rizea. Și totuși, de ce nimeni nu contestă?! - VIDEO # ActiveNews.ro
Cristian Rizea a fost politician social‑democrat. Îl cunosc de peste 26 de ani. A fost mâna dreaptă a lui Alexandru Athanasiu, cel care era președintele partidului istoric PSDR, cu care PDSR‑ul a fuzionat și de acolo s‑a născut
Șefa FMI i-a cerut lui Zelenski să anuleze subvențiile la electricitate și căldură - Iar ucrainenilor să URLE dimineața când se scoală în frig # ActiveNews.ro
În Ucraina, mai rău ca înRomânia, e un ger de crapă pietrele, iar rețeaua energetică e în mare partedistrusă de bombardamentele rusești. Ucrainenii dârdâie pe întuneric. FMI punebomboana pe colivă.
O profesoară de română foarte iubită de elevi și colegi și-a dat ultima suflare cu o zi înainte de a împlini 44 de ani # ActiveNews.ro
Învățământul bihorean este îndoliat după pierderea Dianei, o îndrăgită profesoară de limba română. Una din cele mai iubite profesoare de la Școala „Dacia”, Simina Diana a încetat din viață. Pe 20 ianuarie ar fi împlinit 44 de ani.
Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv anti-Mercosur. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg. Parlamentul European, pichetat cu tractoare VIDEO # ActiveNews.ro
Un protest de amploare are loc, marți, în fața Parlamentului European, față de semnarea acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români sunt alături de miile de agricultori din alte state europene.
Călin Georgescu, mesaj pentru români la Poliția Buftea: Sunteți ținuți de prea mult timp într-o stare de dezamăgire, menținută prin mecanisme de manipulare – VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns, marți, din nou, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale se află de un an sub măsura preventivă.
Coincidență ciudată: În aceeași zi cu moartea subită a ziaristei Monica Tripon a decedat, tot la Cluj, judecătoarea Ioana Tripon, în vârstă de 50 de ani # ActiveNews.ro
Coincidență ciudată la Cluj. În ziua în care presa anunța dispariția prematură a unei cunoscute jurnaliste clujence, Monica Tripon, tot la Cluj a murit și o fostă judecătoare, Ioana Tripon, în vârstă de 50 de ani
Patriarhia Română reafirmă: Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional. Religia a fost prima disciplină în catalog, până la regimul comunist ateu # ActiveNews.ro
În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română aduce câteva precizări.
Steagul verde legionar a fost instalat pe Capitoliu încă de pe 6 ianuarie. Avem dovada! Trump, un Ceaușescu încă neexecutat # ActiveNews.ro
De la 18 februarie 1990 până la 13 - 15 iunie 1990, momentul pe care îl trăiesc azi americanii din Capitala SUA, nu a mai fost decât un pas. De altfel, chiar noi am observat și prezentăm dovada că pe Capitoliu trumpiștii au ridicat steagul verde legionar. Doar minerii mai lipsesc.
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 20 ianuarie pe Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare. Cuviosul nostru Părinte Eftimie era de neam din cetatea Melitina Armeniei și s-a născut în anul 377 din părinți binecredincioși, Pavel și Dionisia, fiind
Fără a avea pretenția acoperirii tuturor resorturilor care au stat în spatele evenimentelor violente, pe fondul cărora s-a desfășurat lovitura de stat prin care a fost înlăturat președintele Donald Trump, haideți să privim situața din SUA și dintr-o altă perspectivă, mai puțin sau aproape deloc abordată.
TAXA & PALMA: Macron își dă importanță și primește o scatoalcă răsunătoare de la Trump – Care sunt statele invitate să facă parte din Consiliul de Pace # ActiveNews.ro
Donald Trump a răspuns durși sec refuzului lui Emmanuel Macron de a se alătura așa-zisului Consiliu pentruPace în Gaza.
Sărbătoarea Botezului Domnului la Biserica Sfântului Mormânt: Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului. IORDANUL S-A ÎNTORS! # ActiveNews.ro
Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.
Ion Cristoiu spulberă auto-suficiența cotrocenistă: Potrivit lui Nicușor Dan, liderii care merg la Davos umblă teleleu prin lume. România este izolată... - VIDEO # ActiveNews.ro
Marius Lazurca: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul ”Nu umblu teleleu prin lume...”. Vocea Internetului: ”Măh, ce-i cu țara asta, noi ai cui suntem și încotro mergem?”
Moscova atacă Biserica Ortodoxă Română și drepturile românești în Basarabia: Derapaj fără precedent # ActiveNews.ro
Declarația purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, potrivit căreia „continuă expansiunea religioasă agresivă a Mitropoliei Basarabiei schismatice a Bisericii Ortodoxe Române
BTI: ”Performanță” diplomatică: la Davos, trimisa lui Nicușor Dan, ministra Oana Țoiu vorbește la rubrica ”ETC” # ActiveNews.ro
Revelație: Oana Țoiu reprezintă România și glăsuiește, conform siteului oficial al reuniunii, în cadrul Open Forum Davos. Care, atenție mare, este o platformă de dezbatere publică ce are loc ÎN PARALEL cu sesiunile oficiale ale Forumului.
Dezvăluirea unei statistici recente: Credința în rândul americanilor, în creștere semnificativă. Peste 80% dintre aceștia își păstrează credința în Dumnezeu și în existența sufletului # ActiveNews.ro
Pe măsură ce ideologia „woke” își pierde din influență, tot mai mulți americani își redescoperă moștenirea spirituală și se întorc la credință, văzută ca fundament al libertății și al valorilor morale.
Sărbătoarea Botezului Domnului la Biserica Sfântului Mormânt: Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului # ActiveNews.ro
Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.
După protestele masive de la finele anului trecut, astăzi președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia.
Deci se poate! Președintele Bulgariei a demisionat! Criză fără precedent la Sofia. Urmează alegeri anticipate # ActiveNews.ro
Criză fără precedent la Sofia. După protestele masive de la finele anului trecut, astăzi președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia.
Ateii vor să dea jos icoanele din sălile de judecată. Grecia își apără icoanele în instanță: Este un act ostil de „epurare seculară” # ActiveNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) se pregătește să emită o hotărâre istorică în cazul Uniunea Ateilor vs. Grecia.
Asociație a judecătorilor: „Predoiu este un promotor de fake news, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ. Reînvie o practică Serviciului “D” – Dezinformare din cadrul fostei Securități comuniste” # ActiveNews.ro
Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) arată, într-un comunicat, transmis duminică, faptul că ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, este un „promotor de fakenews, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ”.
Călin Georgescu, mesaj înainte de sărbătorirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române: ”România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!” Hora Unirii la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj, înainte de celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, anunțând că, sâmbătă. 24 ianuarie, la ora 12.00, va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.
