Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene

19:50

Un „FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele UniteFIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.Toţi deţinătorii actuali de bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2026 vor fi informaţi în zilele următoare de către biroul de bilete FIFA cu privire la disponibilitatea FIFA PASS, împreună cu instrucţiuni despre cum să se înscrie în proces. Viitorii cumpărători de bilete vor avea aceeaşi oportunitate de înscriere în momentul achiziţionării.Această iniţiativă este deosebit de utilă pentru fanii care au achiziţionat bilete în ţările în care timpul de aşteptare pentru interviul pentru viza SUA este în prezent mai lung.Fanii din ţările incluse în Programul Visa Waiver al SUA (ESTA) şi/sau din ţările care au în prezent programări deschise pentru interviuri de viză nu trebuie să utilizeze FIFA PASS şi pot solicita o viză sau ESTA direct la FIFA World Cup 2026™ - Departamentul de Stat al Statelor Unite.FIFA PASS a fost anunţat în noiembrie 2025, în cadrul unui eveniment istoric la Casa Albă, la care au participat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, secretarul pentru securitate internă al SUA, Kristi Noem, membri ai grupului de lucru al Casei Albe şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.Anunţul a marcat o etapă importantă în pregătirea Cupei Mondiale, subliniind strânsa colaborare dintre FIFA şi Grupul de lucru al Casei Albe în organizarea unui eveniment global cu adevărat revoluţionar.Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediţie a turneului la care vor participa 48 de echipe şi se va desfăşura în 16 oraşe gazdă din Canada, Mexic şi Statele Unite. Unsprezece oraşe din SUA vor găzdui 78 de meciuri, alături de meciurile din trei oraşe din Mexic şi două din Canada.Cu peste şase milioane de bilete care urmează să fie puse la dispoziţie, lansarea FIFA PASS reprezintă un pas important în sprijinirea accesului fanilor internaţionali şi în asigurarea unei experienţe de călătorie fără probleme înaintea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume.