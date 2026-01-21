Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League
Sport.ro, 22 ianuarie 2026 00:20
Campioana Olandei a fost dominată clar în Anglia.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
00:40
Vlad Dragomir a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei sale în partida Chelsea - Pafos 1-0.
Acum 30 minute
00:20
Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League # Sport.ro
Campioana Olandei a fost dominată clar în Anglia.
00:20
PSV, cu Dennis Man titular, a pierdut la Newcastle. Vlad Dragomir a cedat la limită pe terenul lui Chelsea.
Acum o oră
00:00
România a pierdut cu Grecia la Europeanul de polo. Tricolorii au rămas în cărți pentru un singur lucru la Belgrad # Sport.ro
Naţionala României a pierdut, miercuri, ultimul meci din grupa principală F a Campionatului European, scor 9-18, cu Grecia. Tricolorii vor juca ultima partidă joi, cu Muntenegru, pentru clasarea pe locurile 7-8.
00:00
Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League # Sport.ro
”Coțofenele” le-au predat olandezilor o lecție de fotbal miercuri seară.
21 ianuarie 2026
23:50
Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene # Sport.ro
Celebra statuie a lui Cristiano Ronaldo a fost incendiată de un fanatic religios.
Acum 2 ore
23:20
Marseille - Liverpool se joacă în aceste momente, iar partida poate fi urmărită live text pe Sport.ro.
23:10
Argentinianul Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, l-ar putea convinge pe compatriotul său Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, să vină la echipa italiană, al cărei antrenor este românul Cristian Chivu, scrie site-ul Football Italia.
23:00
Risto Radunovic se gândește la un singur lucru înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: ”Avem nevoie de asta” # Sport.ro
Cele două echipe se întâlnesc joi seară de la ora 22:00.
23:00
Nae Stanciu (52 de ani), fost fundaș emblematic al Rapidului, a fost implicat miercuri într-un accident rutier produs în Capitală, incident în urma căruia autoritățile au deschis un dosar penal pe numele său.
22:50
Decizia luată de Marius Șumudică, după ce a fost egalat în minutul 90+5: ”Nu e o opțiune bună” # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un meci dramatic cu echipa sa, Al-Okhdood, în ultima etapă din Arabia Saudită, scor 2-2 cu Al-Riyadh.
Acum 4 ore
22:40
Inter Milano, pas făcut pentru transferul lui Emiliano Martinez! Condiția ca dorința lui Cristi Chivu să devină realitate # Sport.ro
Cristi Chivu și Inter Milano caută un portar, iar Emiliano Martinez este ținta principală.
22:20
Sorana Cîrstea e pe locul 41 în clasamentul WTA.
22:20
Liviu Ganea (37 de ani), fost atacant și campion al României cu Dinamo, a analizat startul de an al „câinilor” și a transmis un mesaj clar conducerii.
22:20
Robert Lewandowski a intrat în ultimele șase luni de contract cu FC Barcelona.
21:30
Dinamo Zagreb - FCSB e mâine seară de la 22:00.
21:30
Manchester United, Arsenal, Barcelona și Real Madrid se luptă pentru semnătura puștiului-minune de la Dinamo Zagreb # Sport.ro
Un adolescent brazilian crescut de Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a FCSB din Europa League, este monitorizat de marile cluburi din Europa.
21:30
O echipă din Superliga României s-a întors pe stadionul său.
21:20
Reacția lui George Buricea după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord # Sport.ro
Naționala de handbal masculin a României a încheiat EHF EURO 2026 cu trei înfrângeri din tot atâtea meciuri, pierzând dramatic în ultima secundă împotriva Macedoniei de Nord, scor 23-24.
21:10
Un club de tradiție din România este din ce în ce mai aproape de faliment.
20:50
Atacantul este foarte aproape să schimbe echipa.
20:50
Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.
Acum 6 ore
20:20
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru duelul decisiv cu Dinamo Zagreb din Europa League, meci programat joi, de la ora 22:00, în penultima etapă a fazei principale. Partida va fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:20
Unul dintre fotbaliștii importanți de la PSG a fost acuzat de trafic de persoane.
20:00
Adrian Cristea (42 de ani) a dat verdictul în lupta pentru titlu din Superliga României.
20:00
Marius Șumudică (54 de ani) o antrenează pe Al Okhdood de la începutul anului.
19:50
Un „FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele UniteFIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.Toţi deţinătorii actuali de bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2026 vor fi informaţi în zilele următoare de către biroul de bilete FIFA cu privire la disponibilitatea FIFA PASS, împreună cu instrucţiuni despre cum să se înscrie în proces. Viitorii cumpărători de bilete vor avea aceeaşi oportunitate de înscriere în momentul achiziţionării.Această iniţiativă este deosebit de utilă pentru fanii care au achiziţionat bilete în ţările în care timpul de aşteptare pentru interviul pentru viza SUA este în prezent mai lung.Fanii din ţările incluse în Programul Visa Waiver al SUA (ESTA) şi/sau din ţările care au în prezent programări deschise pentru interviuri de viză nu trebuie să utilizeze FIFA PASS şi pot solicita o viză sau ESTA direct la FIFA World Cup 2026™ - Departamentul de Stat al Statelor Unite.FIFA PASS a fost anunţat în noiembrie 2025, în cadrul unui eveniment istoric la Casa Albă, la care au participat preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, secretarul pentru securitate internă al SUA, Kristi Noem, membri ai grupului de lucru al Casei Albe şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.Anunţul a marcat o etapă importantă în pregătirea Cupei Mondiale, subliniind strânsa colaborare dintre FIFA şi Grupul de lucru al Casei Albe în organizarea unui eveniment global cu adevărat revoluţionar.Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediţie a turneului la care vor participa 48 de echipe şi se va desfăşura în 16 oraşe gazdă din Canada, Mexic şi Statele Unite. Unsprezece oraşe din SUA vor găzdui 78 de meciuri, alături de meciurile din trei oraşe din Mexic şi două din Canada.Cu peste şase milioane de bilete care urmează să fie puse la dispoziţie, lansarea FIFA PASS reprezintă un pas important în sprijinirea accesului fanilor internaţionali şi în asigurarea unei experienţe de călătorie fără probleme înaintea celui mai mare eveniment fotbalistic din lume.
19:20
Englezii restituie banii fanilor după ce Manchester City a fost spulberată de Bodo/Glimt: ”Suporterii înseamnă totul” # Sport.ro
Echipa Manchester City va restitui banii cheltuiţi pe bilete celor 374 de suporteri care au călătorit în Norvegia pentru a asista la înfrângerea surprinzătoare a echipei lor cu 3-1 în Liga Campionilor, marţi, în partida cu Bodo/Glimt, relatează BBC.
19:00
OUT! S-a înțeles și a plecat după Inter - Arsenal 1-3. Laude pentru un dublu câștigător de Liga 1 # Sport.ro
Arsenal s-a impus pe terenul lui Inter, scor 1-3, în etapa a șaptea din UEFA Champions League, într-un meci în care Gabriel Jesus a reușit o dublă, iar Viktor Gyökeres a închis tabela. Pentru italieni a marcat Petar Sucic.
18:50
Harry Kane (32 de ani) rupe plasele în Germania pentru Bayern Munchen și este ”vânat” și de alți granzi, care vor să profite de situația sa contractuală.
18:50
Antrenorul lui Dinamo Zagreb a remarcat un fotbalist de la FCSB. De ce se teme tehnicianul: „Sunt foarte periculoși!” # Sport.ro
Concluziile lui Mario Kovacevic, antrenorul lui Dinamo Zagreb, despre FCSB.
Acum 8 ore
18:30
Transferuri tari pentru o echipă din Superligă! Un jucător de la FCSB și un golgheter: ”Vor mai fi încă trei” # Sport.ro
O echipă din Superligă a făcut mișcări serioase de trupe pentru a se salva de la retrogradare în a doua parte a sezonului.
18:20
Andrea Mandorlini, interviu în Italia despre Dan Șucu. Cum l-a numit pe patronul de la Rapid și Genoa # Sport.ro
Andrea Mandorlini, fost antrenor de trei ori la CFR Cluj, a vorbit pe larg în Italia despre Genoa și despre Dan Șucu, omul de afaceri român care deține clubul din Serie A, dar și pe Rapid București.
18:10
Sancțiune severă pentru Rapid după incidentele de la derby-ul cu FCSB! Nici campioana nu a scăpat # Sport.ro
Rapid și FCSB au fost amendate de către Comisia de Disciplină din cadrul FRF pentru incidentele de la derby.
17:50
Giuleștenii sunt pe locul secund în clasament cu 42 de puncte.
17:30
Gareth Bale a dat verdictul pentru eșecul lui Xabi Alonso la Real Madrid: „Asta nu a funcționat” # Sport.ro
Ce a spus Gareth Bale despre eșecul lui Xabi Alonso în rolul de antrenor principal la Real Madrid.
17:30
Dinamo Zagreb - FCSB e mâine seară de la 22:00.
17:10
”Coșmarul” României este gata de o nouă provocare.
17:00
Istvan Kovacs a devenit un arbitru delegat frecvent în grupa unică a Ligii Campionilor din sezonul curent.
17:00
Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a suferit o înfrângere dureroasă pe teren propriu, scor 1-3, în fața lui Arsenal, în Liga Campionilor.
Acum 12 ore
16:40
Fostul fotbalist de la FCSB a făcut spectacol la o echipă din Liga a 4-a! A fost omul meciului cu patru goluri marcate # Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB a ajuns în Liga a 4-a și a făcut spectacol pentru formația sa.
16:40
Vinicius Junior (25 de ani) este legitimat la Real Madrid din vara lui 2018.
16:40
Împrumutat în vară de la Manchester United pentru un sezon, Marcus Rashford (28 de ani) a reușit să impresioneze într-un timp scurt la Barcelona.
16:40
Wesley Lopes, fostul golgheter emblematic al Ligii 1 în tricoul lui FC Vaslui, a vorbit deschis, într-un interviu acordat Sport.ro.
16:30
Dorit de Rapid și FCSB, Olimpiu Moruțan (26 de ani) pare să fi ales un transfer în Giulești.
16:30
Transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în Superliga stârnește deja controverse, deși mutarea nu este încă oficială.
15:50
Continuă mutările în echipa ”câinilor”.
15:40
Pentru tehnicianul român urmează cele mai importante partide de când a fost numit la Al-Hilal Omdurman (Sudan), în august 2025.
15:30
Matteo Duțu (20 de ani) a aterizat miercuri la București și este așteptat să semneze cu Dinamo.
15:20
Cum arată grupele principale de la EHF EURO 2026, cu Ungaria calificată! Meciurile zilei se văd pe VOYO # Sport.ro
Naționala României a fost eliminată de la Campionatul European, după trei înfrângeri din tot atâtea meciuri.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.